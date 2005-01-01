Трампу предстоит большой разговор с Путиным

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21 июня, четверг  |  Последнее обновление — 23:10  |  vz.ru
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Мировой экономике пообещали новую катастрофу

Российские и западные экономисты видят риски нового кризиса на горизонтеФото: Simone Brandt/imagebroker.com/
Global Look Press
Новая волна кризиса может накрыть мировую экономику уже через год. По крайней мере, все больше экономистов сходятся во мнении, что мир движется к очередной катастрофе. Что заставляет специалистов предупреждать мир об опасности, в чем эта угроза может выражаться и готова ли Россия к такому повороту событий? Подробности...
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Что ответить Кикабидзе на его ненависть к СССР

Вахтанга Кикабидзе, оказывается, раздражают серп и молот на гербе СССРФото: РИА Новости
Вахтанга Кикабидзе любят в России, несмотря ни на что: герой «Мимино» остается одним из символов советского кино. Но сам лауреат Государственной премии СССР периодически говорит такое, что вызывает массовое возмущение со стороны его бывших сограждан. Вот и сейчас он рассказал, как ненавидит герб СССР и как радовался распаду нашего общего государства. Как к этому относиться? Подробности...
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Почему Никольская стала главной футбольной улицей страны

Зарубежные болельщики «в хорошем смысле» шокированы Москвой и ее жителямиФото: Михаил Метцель/ТАСС
Мундиаль – главный праздник мира, и ничто не может соперничать с ним по наплыву туристов. Для этой разномастной и развеселой толпы власти приготовили специальное место на Воробьевых горах, но жизнь распорядилась иначе: местом притяжения людей внезапно стала Никольская улица. Но почему? И какие выводы нужно из этого сделать? Подробности...
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Судьба мумии диктатора наконец-то определена

Мемориал «Долина павших». Может показаться, что Испания по сей день чтит своего диктатораФото: Oscar Gonzalez/Zuma/Global Look Press
Забальзамированное тело Франсиско Франко будет вынесено из мавзолея – такое решение приняло новое испанское правительство. Неизбежно возникают ассоциации с телом Ленина, споры о судьбе которого в России возникают ежегодно. Однако отношение к проблеме мумифицированных диктаторов у русских и испанцев имеет важные отличия. Подробности...
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Карина Цуркан оказалась ценнейшим агентом румынской разведки

В какой именно момент Цуркан получила российский паспорт – пока загадка, но знать это крайне важноФото: Сергей Кузнецов/РИА Новости
Члену правления «Интер РАО» Карине Цуркан предъявлено обвинение в шпионаже. Предположительно, через нее к разведке одной из стран НАТО попадала информация особой важности, касающаяся энергетической безопасности России. Главный вопрос сейчас – как Цуркан вообще оказалась на должности, которую занимала. Подробности...
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С кем «русские ЧВК» конкурируют на африканском рынке военных услуг

Владимир Неелов, эксперт «Центра стратегической конъюнктуры»
Поскольку, предположительно, для игры «на чужом поле» используются формально не существующие в России частные военные компании, интересно разобраться, какие ЧВК традиционно сильны при работе на Африканском континенте. Подробности...

Ситуация с повышением пенсионного возраста вскрыла острую проблему гражданского общества

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Существующая пенсионная система для государства является уже неподъемным бременем. А любые популистские решения на самом деле решениями не являются. Но проблему надо решать, поскольку она будет только усугубляться. Подробности...
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«Помнишь, ты говорил, что Россия всё равно станет первой в мире?»

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Ночью позвонил Мохаммед из Каира. «Понимаешь, – сказал он, – мы расстроены не поражением. Вы заслужили. Мы расстроены, что вылетели из чемпионата. А вы красавцы. Я про другое хотел сказать». Подробности...
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          Трампу предстоит большой разговор с Путиным

          Дональд Трамп и Владимир Путин в ходе первой встречи в Гамбурге 7 июля 2017 года   21 июня 2018, 21:20
          Фото: Михаил Метцель/ТАСС
          Текст: Петр Акопов

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          В разгар футбольного чемпионата мира произошло важнейшее политическое событие – объявлено о подготовке первой полноценной встречи Дональда Трампа и Владимира Путина. Чтобы просто заикнуться о возможности этого саммита, президенту США пришлось выдержать колоссальную внутриполитическую борьбу. Где и когда пройдет эта встреча и почему Британия имеет для ее проведения собственные условия?

          К встрече с Путиным Трамп прорывается как по минному полю – он хотел провести ее с момента своего избрания. Но ни до выступления в должность, ни после ему так и не удавалось организовать отдельный саммит.

          Против Трампа организована беспрецедентная кампания по обвинению его в «русских связях», которая уже полтора года мешает ему как полноценно руководить США, так и проводить свою линию в американо-российских отношениях. Конгресс и пресса выискивают «русский след» в выборах 2016 года и окружении Трампа, и в этих условиях президент США предпочитал отложить большой разговор с Путиным на лучшие времена. За полтора года они смогли лишь дважды переговорить. Более-менее обстоятельной можно назвать лишь встречу в июле прошлого года в Гамбурге на полях саммита «большой двадцатки». Спустя четыре месяца во Вьетнаме на саммите АТЭС им вообще пришлось довольствоваться разговорами в перерывах заседаний и на ногах – настолько токсичной была бы для Трампа даже протокольная встреча на полях.

          И вот теперь Трамп счел риски проведения саммита минимальными – хотя в США продолжается расследование его «русских связей», уже видно, что в кампании по диффамации Трампа наступает перелом. Скоро тот, на кого охотятся, сам превратится в охотника. По целому ряду направлений, включая и действия ФБР, начинает вырисовываться все более отчетливая картина реального заговора: только не Трампа, а против Трампа. В этих условиях президент США уже может себе позволить большую свободу действий на российском направлении.

          О самой встрече Трамп и Путин принципиально договорились в марте – во время телефонного разговора. Но с тех пор публично обе стороны отрицали какое-либо продвижение в этом направлении – до последнего времени. С начала этого месяца Трамп начал пропагандистскую подготовку к предстоящей встрече. Сначала на саммите «большой семерки» в Канаде он шокировал лидеров европейских стран своим заявлением о необходимости вернуть Россию в «большую восьмерку», потом сообщил, что может встретиться с Путиным скоро, даже этим летом.

          При этом в обеих столицах официальные представители дежурно отрицали не только наличие договоренностей о саммите, но и сам факт переговоров о его сроках и времени –

          что и неудивительно, учитывая то, какие силы делают все для предотвращения самой возможности нормального разговора двух президентов.

          Но теперь все, судя по всему, выходит на финальную стадию – в четверг стало известно о предстоящем на следующей неделе визите в Москву советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона.

          Сначала об этом сообщили источники «Интерфакса» в Вашингтоне, а потом информацию подтвердил и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Судя по опубликованному позже официальному сообщению, Болтон прилетит в Европу в понедельник и будет в Москве 27 июня, то есть в среду. И займется как раз подготовкой встречи в верхах. И наконец, Трамп в четверг сам подтвердил, что планирует встретиться с президентом России в июле.

          Выбор кандидатуры Болтона для подготовки этих переговоров не так уж и удивителен. Болтон несравнимо опытней госсекретаря США Помпео в международных делах. Да и в наших отношениях уже были случаи, когда именно советники по национальной безопасности готовили встречи в верхах. Занимавший эту должность Генри Киссинджер в 1971 году приезжал в Москву для подготовки первого в истории визита в Москву президента США.

          Сама встреча, скорее всего, пройдет в Вене. Как пишет сегодня Times со ссылкой на свои источники в британском правительстве, американские чиновники хотят, чтобы встреча президентов России и США состоялась либо до саммита НАТО в Брюсселе в июле, либо после поездки Трампа в Великобританию, которая должна состояться сразу после саммита:

          «Наиболее вероятным местом встречи станет Вена, поскольку там расположена штаб-квартира ОБСЕ, членами которой являются США и Россия».

          Про выбор Вены активно стали говорить после того, как в начале этого месяца ее посетил с визитом Владимир Путин. И хотя его поездка не имела никакого отношения к саммиту с Трампом, у австрийской столицы есть хороший опыт проведения российско-американских переговоров. В ней уже проходили две встречи в верхах между руководителями наших стран: в июне 1961-го в Вене познакомились Хрущев и Кеннеди, а в июне 1979-го – Брежнев и Картер. Причем второй саммит проходил три дня, завершившись в итоге подписанием договора об Ограничении стратегических вооружений (ОСВ-2).

          Сейчас трех дней у президентов точно не будет – неплохо, если у них получится выделить полтора дня, как это было у Хрущева с Кеннеди. Но в любом случае это будут первые полноценные переговоры Трампа и Путина, когда они не будут скованы жесткими рамками протокола и времени. И как раз этого больше всего и боятся атлантисты. Хотя они и сами не верят в свои выдумки про «русские связи Трампа», понятно, что геополитические взгляды миллиардера слишком отличаются от генеральной линии глобалистов. Поэтому Трамп, хотя и в сопровождении Болтона, очень опасен на переговорах с Путиным. Вдруг они уединятся и договорятся о чем-то антиатлантическом, а то и антибританском?

          Лондонская Times уже пишет о тревожных настроениях в правительстве Мэй. «Неясно, состоится эта встреча до или после саммита НАТО и визита в Великобританию. Очевидно, что для нас было бы предпочтительнее, если бы она состоялась после», – сказал высокопоставленный источник в британском правительстве, слова которого приводит издание.

          Обеспокоенность Лондона вызвана тем, что там полагают: встреча может негативно повлиять на приверженность Трампа общим целям НАТО, пишет Times.

          Можно успокоить кабинет Мэй – саммит, скорее всего, пройдет после встречи НАТО и визита в Лондон. Саммит НАТО в Брюсселе состоится 11–12 июля, а визит Трампа в Великобританию – 13–14 июля. 15-го в Москве пройдет финальный матч и церемония закрытия чемпионата мира по футболу – на которой, естественно, будет присутствовать Владимир Путин. И начиная с понедельника, 16-го, можно проводить встречу в Вене. Скорее всего, на неделе, начинающейся с этого числа, она и произойдет.

          Осталось понять, где проведет Трамп пару дней между визитом в Британию и встречей с Путиным. Поедет на свои гольф-поля в Шотландию, нанесет визит в какую-нибудь европейскую страну или заранее прилетит в Вену, чтобы спокойно сходить в оперу? Очень скоро мы узнаем об этом – скорее всего, уже после встречи Джона Болтона с Владимиром Путиным в Москве на следующей неделе.


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