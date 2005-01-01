Болтон прилетит в Москву для подготовки встречи Путина и Трампа

Советник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон прилетит в российскую столицу на следующей неделе для подготовки встречи президентов России и США, сообщили источники в Вашингтоне.

«Советник президента по нацбезопасности Болтон в начале будущей недели планирует посетить Москву для подготовки саммита», – сообщили источники «Интерфакса».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил РИА «Новости», что, «действительно, такая поездка состоится».

Ранее глава МИДа Сергей Лавров не стал комментировать утечки в СМИ о возможной скорой встрече президентов России и США.