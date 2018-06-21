Лавров отреагировал на сообщения о скорой встрече Путина и Трампа

Министр иностранных дел Сергей Лавров не стал комментировать утечки в СМИ о возможной скорой встрече лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, но подчеркнул, что Москва готова к контактам с Вашингтоном.

«Я читаю утечки, которые в Вашингтоне происходят, о том, что вот-вот состоится саммит или будет предложено провести саммит. Мы на утечки не реагируем, но то, что мы всегда готовы к контактам, это всем известно», – приводит его слова РИА «Новости».

Лавров заверил, что в случае достижения договоренностей о встрече на высоком и высшем уровне об этом будет своевременно объявлено.

Министр также отметил, что Москва не раз направляла Вашингтону свои предложения по улучшению двусторонних отношений и готова взаимодействовать с США по разным вопросам. По его словам, нормализация отношений России и США помогла б более эффективному и тесному взаимодействию на международной арене.

«Последний раз я направлял их (предложения об улучшении отношений – прим. ВЗГЛЯД) новому государственному секретарю Соединенных Штатов Майку Помпео», – сказал Лавров.

В Кремле ранее на этой неделе говорили, что понимания по возможной встрече Владимира Путина и Дональда Трампа пока нет. Между тем, 15 июня Трамп эфире телеканала Fox News заявил, что в скором времени может встретиться с российским коллегой.