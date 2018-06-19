Кремль оценил возможность встречи Путина и Трампа

Понимания по возможной встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пока нет, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Нет, как только будет понятно, мы сообщим», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос о начале подготовки встречи Путина и Трампа.

В телефонном разговоре в марте Путин и Трамп договорились о том, что нужно организовать встречу. Однако с тех пор, по словам представителей Кремля, никаких дополнительных шагов по подготовке саммита пока не предпринято, передает ТАСС.

Напомним, 15 июня президент США Дональд Трамп эфире телеканала Fox News заявил, что в скором времени может встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным.

В Москве также не исключают встречи Путина и Трампа этим летом.