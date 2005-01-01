Стало известно о подготовке встречи Путина и Трампа в Австрии

Представители России и США прибыли в Австрию для подготовки встречи президентов двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа 15 июля, сообщает издание Kronen Zeitung.

В Австрию для подготовки встречи также приехали передовые группы служб безопасности двух стран и начали изучать обстановку для организации переговоров, передает ТАСС со ссылкой на источники австрийского издания.

Отмечается, что окончательное решение о дате встречи может быть принято на следующей неделе.

В Кремле пока не готовы предоставить информацию о возможности встречи Путина и Трампа в Вене, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова.

В субботу госсекретарь Майк Помпео сообщал, что вскоре после планируемой на конец июня поездки советника американского президента по национальной безопасности Джона Болтона в Москву может пройти встреча глав России и США.

Ранее Трамп заявлял, что рассматривает возможность встречи с Владимиром Путиным в июле. Еще в мае Путин заявлял о готовности встретиться с Трампом, как только тот будет готов.