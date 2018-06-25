Песков подтвердил визит Болтона в Россию

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что советник по национальной безопасности США Джон Болтон планирует посетить Россию, но не уточнил дату приезда политика.

«Нет, пока не готов вам дать информацию. Такое посещение действительно планируется, но, когда оно будет, мы вам сообщим», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

Так он ответил на вопрос, будет ли президент Владимир Путин встречаться с Болтоном, и известна ли дата проведения такой встречи.

Тем временем стало известно, что 24 июня представители России и США прибыли в Австрию для подготовки встречи президентов двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа 15 июля.