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Российский газ вернет ценовое превосходство над СПГ в Европе

Второе полугодие для Газпрома будет противоречивым REUTERS/Christian Charisius
Спотовые цены на газ в Европе снова растут и уже достигли максимума с осени 2019 года. Это хорошие новости для Газпрома. Российский трубопроводный газ должен вернуть свое ценовое превосходство над американским СПГ и любым другим сжиженным газом. Этот конкурент серьезно подкосил позиции Газпрома в Германии и Турции, которые традиционно покупали больше других. Однако второе полугодие должно все изменить.  Подробности...
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Причиной катастрофического пожара близ Анапы, который едва не уничтожил заповедник, могли стать туристы-«дикари». Именно из-за их небрежного обращения с огнем и вспыхнули реликтовые леса на берегу моря, считает руководство Краснодарского края. Туристов в этом году из-за закрытых границ в регионе вдвое больше обычного. Впрочем, экологи считают, что причиной пожара могли стать не только отдыхающие. Подробности...
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    Российский газ вернет ценовое превосходство над СПГ в Европе

    Второе полугодие для Газпрома будет противоречивым    3 сентября 2020, 11:00
    Фото: REUTERS/Christian Charisius
    Текст: Ольга Самофалова

    Спотовые цены на газ в Европе снова растут и уже достигли максимума с осени 2019 года. Это хорошие новости для Газпрома. Российский трубопроводный газ должен вернуть свое ценовое превосходство над американским СПГ и любым другим сжиженным газом. Этот конкурент серьезно подкосил позиции Газпрома в Германии и Турции, которые традиционно покупали больше других. Однако второе полугодие должно все изменить.

    Цены на газ в Европе на спотовой голландской площадке TTF превысили 120 долларов за тысячу кубометров. За неделю они выросли примерно на 15%. Котировки ближайших контрактов на газ растут не только в Голландии, но и в Великобритании и Дании.

    «Биржевые котировки на природный газ достигли максимума с осени 2019 года. Август стал переломным месяцем: экспортеры увеличили поставки на 30-40% по сравнению с июльскими объемами», – отмечает Евгений Миронюк, аналитик «Фридом Финанс».

    Помимо фундаментальных причин восстановления после пандемии, триггером роста закупок эксперт считает повышение общего спроса на сырьевые активы ввиду изменения курса ФРС. Американский регулятор собирается отпустить инфляцию и предоставлять почти неограниченный объем ликвидности рынку. Это вызвало приток средств в активы развивающихся стран, в том числе российские, и ослабление курса доллара. «Помогает сырьевым котировкам и приближение момента принятия решения о дополнительных стимулирующих американскую экономику мерах, объем которых может составить от 1,3 до 2,2 млрд долларов», – отмечает Миронюк.

    «Рост спотовых цен на газ в Европе в первые дни сентября 2020 года связан как с постепенным сокращением запасов газа в хранилищах, так и с повышением спроса на газ для использования в генерации электроэнергии», – объясняет доцент кафедры международной коммерции ВШКУ РАНХиГС Тамара Сафонова.

    Дело в том, что генерация электроэнергии на ветряных и атомных электростанциях в Европе падает, что увеличивает спрос на газ со стороны электростанций. Что касается запасов в подземных хранилищах Европы, то с середины апреля по июль их наполненность находилась на рекордно высоком уровне. Но к сентябрю запасы газа в Европе вернулись примерно к прошлогодним значениям, отмечается в отчете GIE. А это значит, что перед началом отопительного сезона европейцы снова начнут закачивать газ в свои ПХГ.

    Это очень хорошие новости для Газпрома, который на днях отчитался о рекордном падении выручки с продаж и снижении прибыли на фоне катастрофически низкого спроса и цен на газ. Так, в первом полугодии 2020 года выручка от продаж российского газового гиганта упала на треть – до 2,9 трлн рублей, или 39 млрд долларов, а прибыль сократилась почти в 20 раз – до 45,5 млрд рублей по сравнению с первым полугодием 2019 года. По сравнению с 2018 годом ситуация выглядит еще хуже.

    Падение отмечалось по всем фронтам, но наиболее серьезное – на европейском направлении. Так, в первом полугодии чистая выручка от продажи газа в Европу упала на 47%, до 756 млрд рублей. Это объясняется снижением средних цен на 38% в рублях и на 42% в долларах, плюс падением физического объема продаж газа на 17%, до 98 млрд кубов.

    Цены на спотовых площадках Европы еще недавно на фоне пандемии были ниже уровня безубыточности газпромовских поставок и опускались до 65 долларов за баррель. Этот уровень составляет от 90 до 105 долларов за тысячу кубометров (разные оценки экспертов «Интерфакса», Fitch Ratings и Sberbank CIB). Тогда цены на газ в Европу опускались до 34 долларов в последней декаде мая.

    Несмотря на это, Газпрому удалось не скатиться в убыток в первом полугодии. Компания осталась прибыльной, в отличие, например, от Роснефти и «Лукойла». Средняя цена на газпромовский газ хоть и упала в 1,7 раза, но осталась выше уровня безубыточности – 136 долларов за тысячу кубометров. Из-за специфики контрактов Газпрома стоимость российского газа оказалась выше, чем на споте. Именно поэтому европейцы стали активней покупать на споте подешевевший СПГ.

    В период супернизких цен даже главные покупатели российского газа – Турция и Германия – стали активно сметать с рынка подешевевший СПГ.

    Закупки газпромовского газа от этого естественно сильно пострадали. Доля Газпрома на рынках дальнего зарубежья, включая ЕС без Прибалтики и Турцию, сократилась на 4,4%, до 27,8% в первом полугодии. Тогда как американский СПГ, наоборот, нарастил свою долю в Европе и Турции до 6,2% за счет роста продаж на 130%. Катарский СПГ также нарастил продажи в регионе на 16%, заняв 6,6% рынка.

    Однако во втором полугодии ситуация обещает кардинально измениться. Спрос уже начал расти, а с приходом осени и зимы он традиционно возрастает. При этом упавшая добыча СПГ в США расти не должна. «По расчетной модели, средняя стоимость газа к концу 2020 года может составить 2,5-2,8 доллара за миллион BTU», – отмечает аналитик по товарным рынкам «Открытие Брокер» Оксана Лукичева. В переводе на привычные для России единицы – это будет 120-130 долларов за тысячу кубометров.

    Миронюк считает, что рост котировок природного газа ограничен 10% – до 2,9 доллара за миллион BTU, или примерно 140 долларов за тысячу кубометров. Это уже будет максимум с января 2019 года. Подрасти еще больше будет не так просто.

    Для Газпрома новая ситуация выглядит противоречивой. С одной стороны, рост биржевых цен на газ серьезно ослабит позиции конкурентов трубопроводного газа – СПГ.  

    «Рост цен на газ, как это ни парадоксально, снижает предложение СПГ со стороны американских производителей. Превышение стоимости американского СПГ при поставках в Европу над фьючерсной ценой достигало 50%, а при тех ценах, которые фиксируются последнюю неделю (2,6-2,8 доллара за миллион BTU, или свыше 120 долларов за тысячу кубометров) стоимость американского СПГ в Европе достигнет 210-220 долларов за тысячу кубометров, что делает его неконкурентоспособным», – говорит Евгений Миронюк.

    Иными словами,

    американский СПГ снова возвращается к той истории, когда он обходится европейцам в полтора–два раза дороже биржевой цены. Разница со стоимостью газа от Газпрома для европейских потребителей может оказаться еще значительней.

    «Стоимость трубопроводного газа в Европе делает поставки СПГ на спотовом рынке непривлекательными. Обычно это происходит при достижении цен на газ на Henry Hub уровня 2,8-3 доллара за миллион BTU (то есть от 135 долларов за тысячу кубометров – прим. ВЗГЛЯД)», – отмечает Лукичева.

    Дело в том, что стоимость газа в контрактах Газпрома определяется двумя способами: с привязкой к спотовому рынку либо с привязкой к стоимости нефти с временным лагом в шесть месяцев. То есть обвал нефти, который произошел в марте–мае, отразится в цене поставки Газпрома только осенью. Поэтому в первом полугодии средние цены Газпрома в контракте были выше, чем на споте. Однако во втором полугодии стоимость газпромовского газа в контрактах с нефтяной привязкой может серьезно снизиться в сентябре, октябре и ноябре.

    Эта специфика заключения контрактов на поставку означает, что позитив в Европе на рынке газа отразится на доходах Газпрома со значительным отставанием, говорит Миронюк. То есть второе полугодие может оказаться с финансовой точки зрения еще тяжелее для газовой монополии.

    С другой стороны, битва с СПГ в Европе закончится победой трубопроводного газа. Второе полугодие должно улучшить позиции Газпрома на тех же рынках Германии и Турции.

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