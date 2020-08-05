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Цены на газ подскочили от высокой температуры

Евгений Одиноков/РИА «Новости»
Погода является важным фактором для газового рынка. Ожидание синоптиками жары в Европе подтолкнуло рыночные цены на газ вверх. В Австрии они впервые за четыре месяца превысили 100 долларов за тысячу кубометров. Поможет ли погода Газпрому вернуться к прибыли? Подробности...
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Почему Польша ненавидит «Северный поток – 2»

Партийность президента никак не влияет и на интересы американских продавцов СПГ, прямым конкурентом которых является «Северный поток &#8722; 2» DPA/ТАСС
Официальная Варшава вновь заявила, что газопровод «Северный поток – 2» является угрозой для безопасности «всего региона», но прежде всего для Украины. Почему Польша так печется об украинских заработках на транзите российского газа, учитывая ее многочисленные претензии к «героизации бандеровцев»? И верно ли утверждение, что после сдачи проекта Москва может сделать с Киевом «все, что захочет»? Подробности...
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«Армата» избавилась от проблем со зрением

Отечественному ВПК удалось решить главную проблему танка третьего поколения Владимир Астапкович/РИА Новости
Отечественный ВПК заявил о решении главной проблемы «Арматы» – об обеспечении танка дальним ночным зрением. По этой части оборонка еще в советское время отстала от Запада и долгие годы была вынуждена ввозить инфракрасные прицелы из стран НАТО. После 2014 года поставки прервались. Теперь выпуск аналоговых инфракрасных прицелов налажен в России, правда, пока лишь в режиме эксперимента. Действительно ли вопрос с тепловизорами можно считать закрытым? Подробности...
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Спектакль Лукашенко списали на мандраж

Александр Лукашенко попросил видеть различия между реальной оппозицией и «фанерными марионетками» Наталия Федосенко/ТАСС
Лукашенко выступил с ежегодным посланием к народу и парламенту. Он пообещал белорусам рост зарплат в два раза и дал характеристику своим оппоненткам на выборах. Говоря о задержанных российских гражданах, Лукашенко заявил, что они якобы были специально засланы в страну, и пригрозил в случае обострения обстановки неприятностями «до Владивостока». Впрочем, в Москве эти заявления Батьки восприняли спокойно. Подробности...
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Владимир Зеленский вдохновил террористов

Террорист отпустил заложников из автобуса в обмен на безумное заявление президента Зеленского REUTERS/Pavlo Palamarchuk
Президент Украины выполнил требование захватившего в Луцке в заложники пассажиров автобуса Максима Кривоша: Владимир Зеленский опубликовал в «Фейсбуке» видеообращение с призывом смотреть фильм «Земляне». Затем террорист сдался, заложники не пострадали. Вроде бы хеппи-энд. Но специалисты по антитеррору уверены: Зеленский показал преступникам, что спецслужбы беспомощны, а от президента страны можно требовать что угодно. Подробности...
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Прекратите этот стон «наши пролюбили Белоруссию!»

Андрей Перла, Политолог
Останется у власти президент Лукашенко. Чтоб он был здоров. Останется и будет дальше продолжать нервы нам с вами мотать. Никакой Майдан ему ничего не сделает. Потому что нету Майдана и не будет. Сделать в Белоруссии революцию не из чего. Подробности...

Россия мучительно деофшоризирует себя

Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Одним закрытием Кипра реальной деофшоризации не добиться. Нужно пройтись по всему списку офшорных юрисдикций, что довольно непросто. Ведь если для Кипра такие страны, как Россия – лакомый кусок, то на многие другие влияния у Москвы куда меньше. Подробности...
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Дискриминация белого гетеросексуального большинства не вечна

Андрей Бабицкий, журналист
У России есть серьезные социокультурные резервы для оказания необходимой помощи той части западных элит, которая хотела бы разрушить морок постмодерна и неолиберализма. Она – пример возвращения к традиции. И пример для других. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев
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За что ненавидят «Северный поток – 2»

Белоруссия: что будет дальше

Китай повысил ставки в борьбе с США

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Столицу Ливана сотряс мощнейший взрыв

В порту Бейрута, вблизи базы ВМС Ливана, произошел грандиозный взрыв. Пострадала половина города. Погибли десятки человек, более двух тысяч ранены. Среди пострадавших семья премьера Ливана и люди из его окружения. Ущерб также нанесен президентскому дворцу и зданию посольства РФ
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Житель Урала отправился на Черное море в вагоне с углем

Житель Курганской области решил поехать в отпуск бесплатно – на грузовом поезде, следовавшем в сторону Черного моря. Причем ехать пришлось под открытым небом в вагоне с углем. Нарушителя поймали в Морозовске в Ростовской области. С собой «курортник» вез самодельную гитару
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Лесные пожары охватили Калифорнию

Более 8 тыс. га охвачено лесными пожарами в Калифорнии. Из-за быстрого распространения огня экстренно эвакуируют тысячи человек. Пожар, которому присвоили имя Эппл, начался в пятницу в полдень и продолжается уже третий день. В тушении участвует примерно 1,3 тыс. пожарных
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    Цены на газ подскочили от высокой температуры

       5 августа 2020, 11:08
    Фото: Евгений Одиноков/РИА «Новости»
    Текст: Ольга Самофалова

    Погода является важным фактором для газового рынка. Ожидание синоптиками жары в Европе подтолкнуло рыночные цены на газ вверх. В Австрии они впервые за четыре месяца превысили 100 долларов за тысячу кубометров. Поможет ли погода Газпрому вернуться к прибыли?

    В понедельник цена газа на главной площадке Европы – голландской TTF – подскочила почти до 80 долларов за тысячу кубометров (по сравнению с 60 долларами в среднем за прошлую неделю). Таких значений европейские котировки не видели с середины апреля. А во вторник спотовая цена газа с поставкой на следующий день на австрийском хабе в Баумгартене (сюда газ приходит через Украину) преодолела планку в 100 долларов за тысячу кубометров против 76 долларов на прошлой неделе. Это произошло впервые с конца марта.

    Конечно, такие цены – это не предел мечтаний Газпрома, как, впрочем, и американских поставщиков СПГ и других игроков рынка, за исключением самих импортеров голубого топлива. Однако сам факт резкого всплеска цен на газ, которые упали в этом году до небывалых минимумов, уже важен. Если не случится второй волны пандемии и нового витка экономического кризиса, то это может оказаться началом восстановительного роста цен на газ.

    Цены на газ растут и на американском рынке газа: сентябрьский фьючерс там вырос в понедельник более чем до 72 долларов за тысячу кубов (это выше двух долларов за миллион британских термальных единиц).

    Такому неожиданному всплеску газовые цены обязаны публикации прогнозов погоды. В Европе ждут чуть ли не 40-градусную жару на следующей неделе, особенно во Франции. На Среднем Западе и Восточном побережье США синоптики также пообещали жару.

    Для Газпрома рост цен актуален как никогда. Потому что так мало концерн зарабатывать не привык. Да и российский бюджет страдает. Шутка ли: на экспорте золота Россия начала зарабатывать больше, чем на экспорте газа. Только в январе – мае экспорт Газпрома упал на 23% – до 73 млрд кубометров, а доходы – на 52%, до 9,7 млрд долларов. Чистый убыток Газпрома по МСФО в первом квартале составил 116 млрд рублей против 536 млрд рублей прибыли в первом квартале прошлого года. Год обещает стать самым провальным для газового холдинга. 

    «Безубыточность поставок газа в Европу у Газпрома, скорее всего, составляет примерно 100–110 долларов за тысячу кубометров. Однако это сильно зависит от маршрута доставки. Оптимальный маршрут – это «Северный поток – 1».

    Газпром мало платит за транспортировку газа также по трубе «Ямал – Европа». А вот украинский путь – это дорогой маршрут. Еще и снизить объемы транзита невозможно, так как все равно придется заплатить по правилу «качай или плати», – рассуждает эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков.

    Надо понимать, что цены на спотовом рынке Европы – это не та цена, по которой Газпром продает свой газ европейцам. Здесь задействована контрактная цена. Но 70% контрактов Газпрома уже имеют спотовую привязку, то есть ценообразование в них зависит от цен на споте.

    «Другое дело, что контракты с нефтяной привязкой тоже будут влиять на общую картину. Например, осенью Газпром накроет волна снижения цены в тех 30% контрактов, где имеется нефтяная привязка. Потому что по формуле цены берется стоимость нефти за последние шесть–девять месяцев. Цены на нефть сильно упали в марте – мае, и это падение отразится в сентябре – октябре», – поясняет Юшков. Газпрому придется продавать газ по низкой цене как минимум в трети контрактов. Компенсируется ли это ростом стоимости газа в остальных контрактах?

    «На мой взгляд, отопительный сезон и низкие температуры гораздо больше способствуют повышению цены на газ. Потому что газ идет непосредственно на отопление. А в жару растет потребление электроэнергии, так как начинает больше работать кондиционеров, вентиляторов, холодильников. Если в выработке электроэнергии газ занимает существенную долю, тогда его потребление в жару растет. Но есть страны, где выигрывают, например, ВИЭ, так их доля при выработке электроэнергии больше, чем у газа», – объясняет Игорь Юшков.

    Поэтому жара в Европе – это, конечно, хорошо. Но самым лучшим подарком для Газпрома стала бы суровая холодная зима. Последние две зимы были совсем не на руку российскому поставщику.

    Впрочем, смена ценового тренда на рынке газа на самом деле объясняется не только погодой. Для этого есть и фундаментальные причины. С одной стороны, в Европе растет потребление на фоне жары и в целом восстановления экономики после карантина. Плюс сверхдешевый газ вытесняет другие источники энергии. С другой – сократилось предложение газа на рынке. Во-первых, стало меньше газа из Норвегии, так как там начались ремонтные работы. Во-вторых, сократились поставки СПГ, в том числе из США, где внутренние цены на газ оказались даже выше, чем в Европе. Везти СПГ из США, неся еще и высокие транспортные расходы, просто невыгодно.

    Как поясняет эксперт, цены на газ внутри США сейчас растут потому, что растет потребление из-за жары и перехода с угля на дешевый газ. При этом газа становится меньше. США сокращают добычу сланцевого газа вслед за снижением добычи сланцевой нефти. Там ситуация довольно проста: все эти годы добыча сланцевой нефти покрывала убытки добычи сланцевого газа. Как только черное золото упало в цене, США сократили добычу нефти на 2 млн баррелей в сутки с начала года, и это автоматически привело к падению производства сланцевого газа в стране. Логично, что поставки американского СПГ в Европу резко сократились.

    Наконец, еще и Украина начала с августа отбирать газ реверсом из Европы в полтора раза больше, чем раньше. Поставки превысили 100 млн кубов в сутки из Словакии.

    Если внутри США перспектив для существенного роста цен на газ Юшков не видит (даже в случае роста цен на нефть), то вот Европа вместе с Азией такой потенциал имеют. Поясним про США: по мере роста нефтяных цен восстановятся и объемы добычи сланцевого газа. Однако весь излишек, который не сможет принять внутренний рынок, вновь отправится на экспорт – в первую очередь на более премиальный азиатский рынок, во вторую очередь – на европейский рынок. Как это было до всех этих экстраординарных экономических событий в мире.

    «Цена в Европе постепенно вырастет. Уже к концу года можем увидеть больше 100 долларов за баррель. А в 2021 году котировки могут уйти ближе к 200 долларам, а может, даже и 250 долларам за тысячу кубометров. Но средний уровень цен по году, скорее всего, будет 160–170 долларов за баррель. Но это уже хорошая цена. Возможно, Газпрому повезет и зима будет холодной», – говорит Игорь Юшков. В Азии, по его мнению, цены будут выше и вполне могут уйти за 300 долларов за тысячу кубов. 

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