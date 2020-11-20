Эксперт объяснил остановку строительства терминала для американского СПГ в Германии

«Когда немецкая компания поняла, что никаких субсидий от США не будет, она вышла из проекта», – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Так он прокомментировал остановку строительства терминалов для приема американского СПГ в немецком порту Вильгельмсхафен. Это, по мнению немецких СМИ, может обернуться «решающей схваткой» за газопровод «Северный поток – 2» между Германией и США.

«Во время переговоров между Германией и США Дональд Трамп активно давил на немцев, чтобы те не покупали газ у врагов НАТО. Тогда США обещали выделить несколько млрд долларов на продвижение своего СПГ на европейском рынке. Предполагалось возможное предоставление льготных кредитов, либо каких-то других инструментов финансирования и субсидирования поставок американского СПГ Германии», – пояснил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

«Тогда эти темы активно обсуждались, а сейчас ушли на второй план. Возможно, когда немецкая компания поняла, что никаких субсидий от США не будет, она вышла из проекта. Ведь при обычных рыночных ценах на газ в Европе невозможно окупить инвестиции в СПГ-терминал», – полагает эксперт.

Кроме того, СПГ-терминалы строятся не под поставки из конкретной страны, добавил Юшков. «В Германии пока нет ни одного СПГ-терминала, потому у них и без того достаточно источников газа. Мы 50 лет поставляем туда газ, и ни разу никаких срывов не было. Немцы понимают, что более надежного и выгодного поставщика им не найти», – убежден собеседник.

По его словам, позиция США по отношению к Европе и продвижению американского СПГ на европейском рынке не изменится. «Продвижение СПГ – это поддержка рабочих мест в США. Это было и при Трампе, это будет и при Байдене. Вашингон продолжит давление на Россию и Германию с той лишь разницей, что Байден будет говорить об этом менее открыто», – резюмировал Юшков.

Ранее издание Die Welt сообщило о том, что работы по строительству терминалов для приема американского сжиженного природного газа (СПГ) в немецком порту Вильгельмсхафен застопорились, в связи с чем грядет «решающая схватка» за российский газопровод «Северный поток – 2».

Берлин надеется на улучшение трансатлантических отношений при новой американской администрации, однако, как отмечает издание, Джо Байден также является противником проекта. Сейчас американский Сенат обсуждает новые санкции, которые направлены на страховые и сертификационные компании, сотрудничающие с российскими судами при завершении строительства газопровода.

«Так что теперь федеральное правительство рискует непосредственно столкнуться с угрозой санкций, которые оно стремилось предотвратить. В ближайшее время у него не будет ничего, что можно было бы предложить США, чтобы те отказались от воплощения в жизнь своих намерений», – заключает издание.

Накануне бундестаг проголосовал по вопросу о поддержке газопровода «Северный поток – 2», который предполагает строительство двух ниток магистрали от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают Соединенные Штаты, которые продвигают в Европу свой сжиженный природный газ.

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