Бундестаг проголосовал за поддержку «Северного потока – 2»

Взгляд
19 ноября, четверг  |  Последнее обновление — 22:03  |  vz.ru
Разделы

В «черную пятницу» россиян ждут скидки от мошенников

Придуман новый развод на деньги в Black Friday Михаил Терещенко/ТАСС
Пандемия приучила россиян к онлайн-покупкам. Но это на руку не только интернет-торговле и бизнесу, но и аферистам. Они продолжают изобретать новые виды мошенничества. Подготовились преступники и к грядущей «черной пятнице». Как по-новому разводят на деньги россиян и как не попасть на удочку мошенников?  Подробности...
Перейти в раздел…

Как отличить здоровую оппозицию от любителей западных грантов

В России растет активность завязанных на гранты Запада политических структур REUTERS/Ivan Alvarado
Поддержка от зарубежных спонсоров будет стоить карьеры любому кандидату на выборах в России. Таков смысл поправок, подготовленных в комиссии Совфеда по защите суверенитета. Сенаторы предложили несколько признаков, по которым можно отследить закамуфлированных иностранных агентов влияния. Помогут ли такие меры не допустить в наш парламент любителей донатов с Запада? Подробности...
Перейти в раздел…

Почему россиянки отказываются от абортов

В советское время аборт то жестко запрещали, то разрешали вновь Добров А.Н. 1961 г.
Сто лет назад Советская Россия первой в мире узаконила медицинское прерывание беременности. Современная Россия остается страной формально толерантной к абортам, но с начала столетия число женщин, решившихся на такое прерывание беременности, упало в несколько раз. В чем причины этого явления? Подробности...
Перейти в раздел…

Можно ли наказать США и их союзников за военные преступления

Австралия официально извинилась за преступления в Афганистане REUTERS/Omar Sobhani
Командующий ВС Австралии Ангус Кэмпбелл извинился за преступления австралийских солдат в ходе военной операции в Афганистане. Тем самым, как считают эксперты, он продемонстрировал необычный для дипломатической практики пример. При этом союзные австралийцам солдаты Британии и США известны куда большими масштабами злодеяний, но никакой ответственности за них не несут. Почему? Подробности...
Перейти в раздел…

Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
Перейти в раздел…

Друзья превращаются в танец электронов на мониторе

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
В результате, конечно, человечество получит полную трансформацию вида – с тонкими ножками и ручками, с большим животом и согнутой от сидения спиной, с большими выпученными глазами от смотрения в монитор, с большой головой для переваривания миллионов интернет-фейков, с атрофированными гениталиями. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Мы любим, чтобы нас пугали

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Смыслы, смыслы, нам не хватает смыслов; впрочем, либеральным нашим оппонентам их тоже не хватает. Но они работают с нутряковыми страхами, с подсознательными потребностями, а патриоты этого не умеют или не хотят делать. Подробности...
Обсуждение: 13 комментариев

Пора начинать «мягко» возвращать Украину

Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Кому-то покажется, что вернуть Украину в материнское лоно можно просто – поставив на условно «украинского Додона». Но, как показали последние события в Молдавии, эта ставка эфемерна и плодоносит очень недолго. Подробности...
Обсуждение: 124 комментария
Перейти в раздел…

Почему Армения не признала Карабах?

Советский дефицит вернулся в Туркмению

Трампу наврали про армию США

Перейти в раздел…

Алиев с женой проехал по отвоеванной земле Нагорного Карабаха

Президент Азербайджана Ильхам Алиев торжественно проехал по завоеванным территориям в Нагорном Карабахе. Он лично осмотрел населенные пункты, где теперь поднят азербайджанский флаг. Алиев находился за рулем бронированного автомобиля. Видео с кадрами поездки опубликовала в соцсетях жена президента Мехрибан
Подробности...

Ан-124 «Руслан» совершил вынужденную посадку из-за развалившегося в воздухе двигателя

Грузовой самолет Ан-124 «Руслан» совершил в новосибирском аэропорту Толмачево жесткую посадку, не успев толком взлететь. Машина выкатилась за пределы взлетно-посадочной полосы, повредив фюзеляж, крылья и двигатели. По предварительной информации, пострадавших в ходе инцидента нет
Подробности...

В Сеуле показали беспилотные воздушные такси

В Сеуле продемонстрировали образцы беспилотных летающих такси и почтовых дронов. В мэрии уверены, что через несколько лет эти технические новинки станут неотъемлемой частью городского воздушного транспорта. Управлением и координацией полетов этих беспилотников занимается система K-drone
Подробности...
Перейти в раздел…
16:31

В Бурятии около 300 специалистов в сфере культуры прошли курсы повышения квалификации

Сотрудники учреждений культуры Бурятии – порядка 300 человек – прошли курсы повышения квалификации благодаря федеральному проекту «Творческие люди» нацпроекта «Культура», сообщили в Минкультуры республики.
Подробности...
16:11

В Хабаровске в 2021 году отремонтируют театр юного зрителя

Театр юного зрителя в Хабаровске в 2021 году обновит зрительный зал и сцену на средства национального проекта «Культура», сообщила заместитель министра культуры региона Ирина Купченко.
Подробности...
17:21

В Севастополе в следующем году продолжат подготовку волонтеров культуры

Организаторы школы волонтеров, которая впервые прошла этой осенью в музее-заповеднике Херсонес Таврический в Севастополе, планируют вновь реализовать проект в 2021 году, сообщил руководитель проекта Артем Чернов.
Подробности...
Перейти в раздел…
Верите ли вы в светлое будущее российского футбола?
  • Верил и буду верить

  • Перестал верить после последних игр

  • Никогда не верил
Кто должен заплатить компенсацию за разрушения в Нагорном Карабахе?
  • Азербайджан Армении

  • Армения Азербайджану

  • Никто никому
Как изменятся отношения между Москвой и Кишиневом после избрания Майи Санду на пост президента Молдавии?
  • Улучшатся

  • Ухудшатся

  • Останутся такими же
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
    НОВОСТЬ ЧАСА: Бундестаг проголосовал за поддержку «Северного потока – 2»
    В России планируют запретить строительство апартаментов Под санкции США против КНДР попали две базирующиеся в России компании Советник Зеленского призвал «перевернуть сознание» крымчан Названы самые популярные в 2020 году пароли
    США выделили Украине 4 млн долларов на борьбу с «агрессией» в Азовском море Лавров жестко ответил на обвинения в адрес России в «нарушении обязательств» в ОДКБ В Белоруссии задержали администратора Telegram-канала «Белые халаты» Малышева назвала способную защитить от коронавируса специю
    Первая европейская страна получила российскую вакцину от COVID-19 Движение «Голос Америки» запустило сайт с картой нарушений на выборах президента США РПЦ опубликовала список лжесвященников Разин обвинил «банду» в лишении Шатунова прав на песни «Ласкового мая»

    Главная тема


    Британия перевооружается для войны нового типа

    введение санкций


    ЕС пообещал не давать Лукашенко «ни единого евро»

    дресс-код без ошибок


    Названа икона стиля среди российских политиков

    расторжение брака


    В России перестанут выдавать свидетельства о разводе

    Видео

    тайны разведки


    Российский агент задал ФБР неразрешимую загадку

    Резкий рост цен


    У российского сахара выдался тяжелый сезон

    эффект эмбарго


    Почему российские яблоки не победили импортные

    социальные сети


    Турецкие роботы натравливают армян на русских

    прерывание беременности


    Почему россиянки отказываются от абортов

    Люди культуры


    Сергей Мардан: Чем закончилась война Меладзе против «Голубого огонька»

    Найти ответственного


    Геворг Мирзаян: В поражении Армении в Карабахе есть виновный

    Национальный интерес


    Петр Акопов: Ставка на размежевание Европы и США стратегически оправдана

    на ваш взгляд


    Верите ли вы в светлое будущее российского футбола?

    Бундестаг проголосовал за поддержку «Северного потока – 2»

       19 ноября 2020, 21:09
    Фото: Jens Büttner/dpa/picture-alliance/ТАСС
    Текст: Ксения Панькова

    Представители всех фракций Бундестага ФРГ, кроме «Зеленых», выразили поддержку проекту «Северный поток – 2». Предложение фракции «Альтернатива для Германии» к комитету по экономике и энергетике Бундестага ФРГ принято большинством голосов.

    В ходе поименного голосования по предложению 546 депутатов высказались за, 83 – против, воздержался один человек, сообщила председательствующая на пленарном заседании Бундестага Клаудиа Рот, передает РИА «Новости».

    «Мы видим, что новый американский президент Джо Байден не отходит от позиций администрации (Дональда) Трампа, напротив, готов наложить еще более жесткие санкции на страховые компании и ведомства, которые занимаются сертификацией. Нужно сказать ясно, что мы и со стороны правительства, и как фракция альянса (ХДС/ХСС) отклоняем экстерриториальные санкции», – заявил на слушаниях перед голосованием представитель фракции ХДС/ХСС Марк Гауптманн, указав на «двойную мораль в дебатах» с Вашингтоном о «Северном потоке – 2», так как США «сами экспортируют российский газ на рекордном уровне».

    Он добавил, что видит три причины, «почему мы нуждаемся в «Северном потоке – 2» и почему этот трубопровод полезен Германии и Европе». Это обеспечение энергобезопасности Европы на фоне падения добычи газа в ЕС, диверсификация поставок газа при соблюдении интересов стран Восточной Европы, включая Украину. Он также указал на «геополитические интересы Германии» в продолжении сотрудничества с Россией, которое затрагивает многие отрасли.

    В свою очередь депутат от «Альтернативы для Германии» Лейф-Эрик Хольм напомнил, что ночью «истекает ультиматум», который был выдвинут США в адрес порта Мукран города Засниц. Ранее сенаторы США направили письмо в дирекцию порта Мукран, пригрозив предприятию, которое принадлежит городу Засниц и федеральной земле Мекленбург – Передняя Померания, финансовыми последствиями в случае продолжения строительства проекта «Северный поток – 2». «Претензии (со стороны США) к «Северному потоку – 2» по-прежнему масштабны, а (канцлер ФРГ Ангела) Меркель прячется. Хуже того – она колеблется», – заявил он.

    «Трубопровод – это всегда мост, мост для диалога. И мы должны вести с Россией политический диалог, это будет еще более успешно, если мы будем вести торговлю», – заявил депутат Социал-демократической партии Германии Тимон Греммельс. «Лучше мы будем торговать с Россией и поставлять газ из России, чем Россия будет поставлять газ в Китай. Этот альянс должен вызывать у нас больше озабоченности. С внешнеполитической точки зрения это важный пункт для того, чтобы использовать этот трубопровод как (символический) мост», – подчеркнул он.

    Депутат от фракции СвДП Мартин Нойманн заявил, что либералы из Свободной демократической партии (СвДП) ранее выступили за мораторий на строительство «Северного потока – 2», однако одновременно они против экстерриториальных санкций США в отношении трубопровода.

    «Германия интегрирована в европейский газовый рынок, есть объемы импорта, рынок конкурентен. Дополнительные опции, а о них идет речь в этом проекте («Северный поток – 2» – прим. ВЗГЛЯД), и усиление диверсификации повышают нашу устойчивость. «Северный поток – 2» – это важный, но не решающий агент для энергообеспечения. Мы, как страна-импортер газа, можем улучшить таким образом наши позиции в отношении стран-поставщиков», – заявил он, напомнив о коммерческих участниках проекта, инвестиционная и правовая безопасность которых «в значительной степени затронута» в случае введения санкций США.

    Традиционно в поддержку «Северного потока – 2» выступил на слушаниях глава комитета по экономике и энергетике Бундестага ФРГ Клаус Эрнст от фракции «Левые», который призвал к встречным санкциям в отношении США в случае введения ими ограничительных мер в отношении проекта. По словам Эрнста, позиция фракции «Зеленые» в отношении российского газа, который, по сути, предлагается заменить на американский СПГ, гораздо более вредный для экологии, можно назвать «не «зеленой», а «слегка подувядшей».

    Отвечая на претензии «Зеленых» в связи с приглашением экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера на слушания о «Северном потоке – 2» в комитет Бундестага ФРГ по энергетике, Эрнст напомнил депутатам о том, что Шредер возглавлял в свое время коалиционное правительство Германии, куда входили социал-демократы и «Зеленые», которые «миловались с ним значительно дольше». Он пояснил, что решение о приглашении Шредера на слушания принял не он лично, это решение комитета, так как экс-канцлер ФРГ «мог рассказать о суверенитете Европы».

    «Совершенно неправильным проектом», который «не служит безопасности нашего энергообеспечения, раскалывает Европу и противоречит климатическим целям», назвал «Северный поток – 2» представитель фракции «Зеленых» Оливер Кришер. Он назвал «комическим номером» заявление главы комитета по энергетике Эрнста о причинах приглашения Шредера на слушания в Бундестаг, настаивая на том, что экс-канцлер был приглашен туда именно «как представитель «Северного потока – 2».

    Ранее глава комитета Бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст заявил, что Германия должна защитить «Северный поток – 2», пока США готовы к обсуждению этого вопроса

    «Северный поток – 2» предполагает строительство двух ниток магистрали от побережья России через Балтийское море до Германии. Против газопровода активно выступают Соединенные Штаты, которые продвигают в Европу свой сжиженный природный газ. Так, 21 июля палата представителей Конгресса США одобрила проект оборонного бюджета на 2021 финансовый год, куда включили расширенные санкции против «Северного потока – 2». В октябре в Госдепартаменте США сообщили, что американские санкции по «Северному потоку – 2» распространятся на фирмы, предоставляющие услуги или средства для модернизации или установки оборудования на судах для укладки газопровода. Председатель Восточного комитета германской экономики (OAOEV) Оливер Хермес заявил, что США должны в будущем отказаться от вмешательства в дела ЕС и прекратить угрожать санкциями, в том числе в отношении проекта «Северный поток – 2».

    В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что новые санкции США в отношении «Северного потока – 2» являются частью несправедливой рейдерской конкуренции. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в причинах, по которым Газпром до сих пор не начал достройку «Северного потока – 2».


    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2020 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •