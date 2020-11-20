В Германии предрекли «решающую схватку» за «Северный поток – 2»

Работы по строительству терминалов для приема американского сжиженного природного газа (СПГ) в немецком порту Вильгельмсхафен застопорились, в связи с чем грядет «решающая схватка» за российский газопровод «Северный поток – 2», сообщило издание Die Welt.

Берлин надеется на улучшение трансатлантических отношений при новой американской администрации, однако, как отмечает издание, Джо Байден также является противником проекта. Сейчас американский сенат обсуждает новые санкции, которые направлены на страховые и сертификационные компании, сотрудничающие с российскими судами при завершении строительства газопровода, передает РИА «Новости».

«До недавнего времени правительство Германии оставляло открытым вопрос о завершении строительства газопровода, но ему тоже вскоре придется дать четкий и ясный ответ. Так что решающая схватка США и Германии за «Северный поток – 2» все ближе», – считает автор статьи.

Кроме того, в начале ноября, незадолго до начала обсуждения новых ограничений в конгрессе США, компания, ответственная за строительство терминала для американского СПГ в немецком порту Вильгельмсхафен, отказалась от участия в проекте, отмечает издание. При этом остается неизвестным, удастся ли найти замену в другом порту.

«Так что теперь федеральное правительство рискует непосредственно столкнуться с угрозой санкций, которые оно стремилось предотвратить. В ближайшее время у него не будет ничего, что можно было бы предложить США, чтобы те отказались от воплощения в жизнь своих намерений», – заключает издание.

Накануне бундестаг проголосовал по вопросу о поддержке газопровода «Северный поток – 2», который предполагает строительство двух ниток магистрали от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают Соединенные Штаты, которые продвигают в Европу свой сжиженный природный газ. Так, 21 июля Палата представителей Конгресса США одобрила проект оборонного бюджета на 2021 финансовый год, включив в документ расширенные санкции против «Северного потока – 2». В октябре в Госдепартаменте США сообщали, что американские санкции по «Северному потоку – 2» распространятся на фирмы, предоставляющие услуги или средства для модернизации или установки оборудования на судах для укладки газопровода.

Председатель Восточного комитета германской экономики (OAOEV) Оливер Хермес подчеркивал, что США должны отказаться от вмешательства в дела ЕС и прекратить угрожать санкциями, в том числе в отношении проекта «Северный поток – 2».

В Кремле отмечали, что новые санкции США в отношении «Северного потока – 2» являются частью несправедливой рейдерской конкуренции. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в причинах, по которым Газпром до сих пор не начал достройку «Северного потока – 2».