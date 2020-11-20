В Германии предрекли «решающую схватку» за «Северный поток – 2»

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20 ноября, пятница  |  Последнее обновление — 06:31  |  vz.ru
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В «черную пятницу» россиян ждут скидки от мошенников

Придуман новый развод на деньги в Black Friday Михаил Терещенко/ТАСС
Пандемия приучила россиян к онлайн-покупкам. Но это на руку не только интернет-торговле и бизнесу, но и аферистам. Они продолжают изобретать новые виды мошенничества. Подготовились преступники и к грядущей «черной пятнице». Как по-новому разводят на деньги россиян и как не попасть на удочку мошенников?  Подробности...
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Как отличить здоровую оппозицию от любителей западных грантов

В России растет активность завязанных на гранты Запада политических структур REUTERS/Ivan Alvarado
Поддержка от зарубежных спонсоров будет стоить карьеры любому кандидату на выборах в России. Таков смысл поправок, подготовленных в комиссии Совфеда по защите суверенитета. Сенаторы предложили несколько признаков, по которым можно отследить закамуфлированных иностранных агентов влияния. Помогут ли такие меры не допустить в наш парламент любителей донатов с Запада? Подробности...
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Почему россиянки отказываются от абортов

В советское время аборт то жестко запрещали, то разрешали вновь Добров А.Н. 1961 г.
Сто лет назад Советская Россия первой в мире узаконила медицинское прерывание беременности. Современная Россия остается страной формально толерантной к абортам, но с начала столетия число женщин, решившихся на такое прерывание беременности, упало в несколько раз. В чем причины этого явления? Подробности...
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Можно ли наказать США и их союзников за военные преступления

Австралия официально извинилась за преступления в Афганистане REUTERS/Omar Sobhani
Командующий ВС Австралии Ангус Кэмпбелл извинился за преступления австралийских солдат в ходе военной операции в Афганистане. Тем самым, как считают эксперты, он продемонстрировал необычный для дипломатической практики пример. При этом союзные австралийцам солдаты Британии и США известны куда большими масштабами злодеяний, но никакой ответственности за них не несут. Почему? Подробности...
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Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
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Друзья превращаются в танец электронов на мониторе

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
В результате, конечно, человечество получит полную трансформацию вида – с тонкими ножками и ручками, с большим животом и согнутой от сидения спиной, с большими выпученными глазами от смотрения в монитор, с большой головой для переваривания миллионов интернет-фейков, с атрофированными гениталиями. Подробности...
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Мы любим, чтобы нас пугали

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Смыслы, смыслы, нам не хватает смыслов; впрочем, либеральным нашим оппонентам их тоже не хватает. Но они работают с нутряковыми страхами, с подсознательными потребностями, а патриоты этого не умеют или не хотят делать. Подробности...
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Пора начинать «мягко» возвращать Украину

Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Кому-то покажется, что вернуть Украину в материнское лоно можно просто – поставив на условно «украинского Додона». Но, как показали последние события в Молдавии, эта ставка эфемерна и плодоносит очень недолго. Подробности...
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Почему Армения не признала Карабах?

Советский дефицит вернулся в Туркмению

Трампу наврали про армию США

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Алиев с женой проехал по отвоеванной земле Нагорного Карабаха

Президент Азербайджана Ильхам Алиев торжественно проехал по завоеванным территориям в Нагорном Карабахе. Он лично осмотрел населенные пункты, где теперь поднят азербайджанский флаг. Алиев находился за рулем бронированного автомобиля. Видео с кадрами поездки опубликовала в соцсетях жена президента Мехрибан
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Ан-124 «Руслан» совершил вынужденную посадку из-за развалившегося в воздухе двигателя

Грузовой самолет Ан-124 «Руслан» совершил в новосибирском аэропорту Толмачево жесткую посадку, не успев толком взлететь. Машина выкатилась за пределы взлетно-посадочной полосы, повредив фюзеляж, крылья и двигатели. По предварительной информации, пострадавших в ходе инцидента нет
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В Сеуле показали беспилотные воздушные такси

В Сеуле продемонстрировали образцы беспилотных летающих такси и почтовых дронов. В мэрии уверены, что через несколько лет эти технические новинки станут неотъемлемой частью городского воздушного транспорта. Управлением и координацией полетов этих беспилотников занимается система K-drone
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16:31

В Бурятии около 300 специалистов в сфере культуры прошли курсы повышения квалификации

Сотрудники учреждений культуры Бурятии – порядка 300 человек – прошли курсы повышения квалификации благодаря федеральному проекту «Творческие люди» нацпроекта «Культура», сообщили в Минкультуры республики.
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16:11

В Хабаровске в 2021 году отремонтируют театр юного зрителя

Театр юного зрителя в Хабаровске в 2021 году обновит зрительный зал и сцену на средства национального проекта «Культура», сообщила заместитель министра культуры региона Ирина Купченко.
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17:21

В Севастополе в следующем году продолжат подготовку волонтеров культуры

Организаторы школы волонтеров, которая впервые прошла этой осенью в музее-заповеднике Херсонес Таврический в Севастополе, планируют вновь реализовать проект в 2021 году, сообщил руководитель проекта Артем Чернов.
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    В Германии предрекли «решающую схватку» за «Северный поток – 2»

       20 ноября 2020, 06:31
    Фото: Stefan Sauer/dpa/
    Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Работы по строительству терминалов для приема американского сжиженного природного газа (СПГ) в немецком порту Вильгельмсхафен застопорились, в связи с чем грядет «решающая схватка» за российский газопровод «Северный поток – 2», сообщило издание Die Welt.

    Берлин надеется на улучшение трансатлантических отношений при новой американской администрации, однако, как отмечает издание, Джо Байден также является противником проекта. Сейчас американский сенат обсуждает новые санкции, которые направлены на страховые и сертификационные компании, сотрудничающие с российскими судами при завершении строительства газопровода, передает РИА «Новости».

    «До недавнего времени правительство Германии оставляло открытым вопрос о завершении строительства газопровода, но ему тоже вскоре придется дать четкий и ясный ответ. Так что решающая схватка США и Германии за «Северный поток – 2» все ближе», – считает автор статьи.

    Кроме того, в начале ноября, незадолго до начала обсуждения новых ограничений в конгрессе США, компания, ответственная за строительство терминала для американского СПГ в немецком порту Вильгельмсхафен, отказалась от участия в проекте, отмечает издание. При этом остается неизвестным, удастся ли найти замену в другом порту.

    «Так что теперь федеральное правительство рискует непосредственно столкнуться с угрозой санкций, которые оно стремилось предотвратить. В ближайшее время у него не будет ничего, что можно было бы предложить США, чтобы те отказались от воплощения в жизнь своих намерений», – заключает издание.

    Накануне бундестаг проголосовал по вопросу о поддержке газопровода «Северный поток – 2», который предполагает строительство двух ниток магистрали от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают Соединенные Штаты, которые продвигают в Европу свой сжиженный природный газ. Так, 21 июля Палата представителей Конгресса США одобрила проект оборонного бюджета на 2021 финансовый год, включив в документ расширенные санкции против «Северного потока – 2». В октябре в Госдепартаменте США сообщали, что американские санкции по «Северному потоку – 2» распространятся на фирмы, предоставляющие услуги или средства для модернизации или установки оборудования на судах для укладки газопровода.

    Председатель Восточного комитета германской экономики (OAOEV) Оливер Хермес подчеркивал, что США должны отказаться от вмешательства в дела ЕС и прекратить угрожать санкциями, в том числе в отношении проекта «Северный поток – 2».

    В Кремле отмечали, что новые санкции США в отношении «Северного потока – 2» являются частью несправедливой рейдерской конкуренции. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в причинах, по которым Газпром до сих пор не начал достройку «Северного потока – 2».


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