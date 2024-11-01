Капиталистический мир не дает богачам упокоиться. Он победил законы природы (или Бога, зависит от ваших убеждений). Он заставляет жить тех людей, чей век на этой Земле уже завершился. Мозг отказал, чувств нет, а внешне человек выглядит эдаким живчиком, потому что наука способна продлить лишь физическое существование, но никак не душевное и ментальное.11 комментариев
В Северном Ледовитом океане исчез российский остров
Остров Месяцева в Арктике полностью растаял
В архипелаге Земля Франца-Иосифа полностью растаял остров Месяцева, сообщили в Русском географическом обществе (РГО) в пятницу.
Остров в 2015 году занимал 53 гектара, а в августе 2024 года его площадь сократилась до трех гектаров, сообщается на сайте РГО.
Ученые общества следили за состоянием острова Месяцева с 2020 по 2022 годы. Доцент МАИ, кандидат технических наук Алексей Кучейко заявил, что остров окончательно растаял в сентябре 2024 года. Исчезновение произошло на фоне глобального потепления.
Кучейко отметил, что этот факт повлечет за собой необходимость корректировки навигационных карт, используемых в регионе.
В октябре Всемирная метеорологическая организация сообщила, что из-за повышения температуры на Земле гидрологический цикл стал более ускоренным и непредсказуемым, что привело к засухам и наводнениям.