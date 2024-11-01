В Северном Ледовитом океане исчез российский остров

Остров Месяцева в Арктике полностью растаял

Tекст: Алексей Дегтярев

Остров в 2015 году занимал 53 гектара, а в августе 2024 года его площадь сократилась до трех гектаров, сообщается на сайте РГО.

Ученые общества следили за состоянием острова Месяцева с 2020 по 2022 годы. Доцент МАИ, кандидат технических наук Алексей Кучейко заявил, что остров окончательно растаял в сентябре 2024 года. Исчезновение произошло на фоне глобального потепления.

Кучейко отметил, что этот факт повлечет за собой необходимость корректировки навигационных карт, используемых в регионе.

В октябре Всемирная метеорологическая организация сообщила, что из-за повышения температуры на Земле гидрологический цикл стал более ускоренным и непредсказуемым, что привело к засухам и наводнениям.