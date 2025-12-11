Польский генерал захотел сжечь Калининград

Польский генерал Громадзинский: Мы можем сжечь Калининград

Tекст: Тимур Шайдуллин

Польша и другие страны НАТО рассматривают возможность нанесения удара по Калининградской области, ссылаясь на гипотетическую угрозу со стороны России, рассказал бывший командующий Европейским корпусом генерал Ярослав Громадзинский в интервью порталу Fakt, сообщает РИА «Новости».

По его словам, долгое время Калининградское направление воспринималось военными как укрепленный бункер, но ситуация, по мнению генерала, требует более жестких сигналов.

«Сегодня нужно четко сказать русским: Мы можем туда зайти, и вы должны это учитывать», – заявил Громадзинский. Он считает, что Польша вместе с союзниками по НАТО должны создавать для Москвы серьезные стратегические дилеммы, которые могли бы ослабить возможные планы России.

Громадзинский подчеркнул, что Варшава не стремится прибегать к «крайним мерам», однако предупредил о готовности жестко ответить при необходимости. По его словам, «если будем вынуждены это сделать, то сделаем это с полной решимостью – на расстоянии 300 километров всё сожжем, а на дистанции 900 километров подожжем». Генерал подчеркнул, что это должно восприниматься как ясное предупреждение Москве.

Как писала газета ВЗГЛЯД, другой польский генерал Вальдемар Скшипчак ранее заявил, что Варшаве нужно захватить Калининград и России нельзя размещать там свои войска.

Позже в Калининграде по требованию российских властей закрылось польское консульство.

А в ноябре стало известно. что Эстония намерена закупить в Южной Корее ракетные системы и осложнить обстановку на Северо-Западе России.

