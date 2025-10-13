Возможные поставки Украине «Томагавков» для Трампа – этап «конкурентной борьбы» в экономической сфере. Ему важно создание руками украинских боевиков проблем России на мировом энергетическом рынке. Метод запугивания торговых партнеров, например, Китая и Индии, дал сбой – они попробуют зайти с другого бока.0 комментариев
Стало известно о конфликте США и ЕС из-за углеродных выбросов судов
Bloomberg сообщило о конфликте США и ЕС из-за углеродных выбросов судов
Европейский союз и США вступили в конфликт из-за предложения по радикальному сокращению углеродных выбросов мировой судоходной отрасли.
США и Евросоюз вступили в острый спор по предложению сократить выбросы углерода в мировой судоходной отрасли перед предстоящим голосованием, передает Bloomberg.
Еврокомиссия призывает страны ратифицировать рамки ООН по сокращению парниковых газов, называя их «значительной вехой».
В ответ госсекретарь Марко Рубио, министр энергетики Крис Райт и министр транспорта Шон Даффи заявили: «Соединенные Штаты будут вводить эти меры против стран, которые спонсируют этот возглавляемый Европой неоколониальный экспорт глобальных климатических правил».
Власти США считают, что план равносилен глобальному углеродному налогу, который увеличит затраты на перевозки до 10%, и угрожают санкциями. Предложенные Международной морской организацией (IMO) меры направлены на постепенное сокращение выбросов, с целью достижения нулевого уровня к середине века. Международное судоходство в 2024 году отвечало за 1,4% мировых выбросов парниковых газов, выбрасывая более 1 млрд метрических тонн CO2 ежегодно.
Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперты сообщили о колоссальных убытках Европы из-за экологии. The Financial Times сообщила о риске исчезновения мировых пляжей. Исследование показало рост выбросов метана из арктических озер.