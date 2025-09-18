Исследование показало рост выбросов метана из арктических озер

Потепление климата увеличило выбросы метана в озерах Арктики

Tекст: Мария Иванова

Таяние арктических озер способствует увеличению выбросов метана, об этом говорится в исследовании, проведенном учеными из Швеции, Норвегии и Испании и опубликованном на сайте Университета Умео, передает ТАСС.

Эксперты подчеркивают, что более теплый и влажный климат делает арктические озера более «продуктивными», поскольку в таких условиях высвобождается больше метана – газа, чей парниковый эффект в 25 раз сильнее, чем у углекислого газа.

В рамках работы ученые подробно изучили десять озер Шпицбергена и выяснили, что основная часть метана образуется в верхних 10 сантиметрах придонного слоя, где скапливается большое количество органического материала.

По словам Александры Руйяр из Центра морских исследований Умео, климатические изменения приводят к увеличению поступления органики, что ускоряет образование метана: «Арктика уже становится зеленее из-за более теплого и влажного климата и более продолжительного лета на севере, что влияет на приток органического материала, способствующего выработке метана в озерах».

Исследование показало, что наибольшее количество метана вырабатывают мелкие озера с большим числом водорослей, донной и прибрежной растительности, однако объемы выделения газа сильно различаются от одного водоема к другому. Сравнение данных по 60 озерам мира показало, что хотя в тропических и умеренных регионах уровень образования метана выше, вклад арктических озер в глобальные выбросы этого газа также значителен из-за их большого количества.

