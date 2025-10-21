Радионова предложила Путину разработать и обсудить Экологический кодекс

Tекст: Елизавета Шишкова

В ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным глава Росприроднадзора Светлана Радионова предложила вернуться к идее создания Экологического кодекса, передает РИА «Новости». Она отметила, что за последние пять лет в сфере экологии было принято множество документов, которые важно кодифицировать.

Радионова напомнила, что инициатива по обсуждению Экологического кодекса ранее звучала на Невском экологическом форуме от Валентины Матвиенко. По ее словам, систематизация законодательства позволит повысить эффективность регулирования в природоохранной сфере.

Она также доложила о работе по надзору за недродобывающими компаниями. Согласно данным Росприроднадзора, лишь семь процентов таких предприятий подпадают под плановые проверки. Для повышения контроля Радионова предложила использовать снимки «Роскосмоса» для мониторинга объектов без обязательных физических проверок.

Глава ведомства рассказала о проекте «Президентский медвежий патруль» в Арктике, который за пять лет наблюдал более 25 белых медведей, издал пособие для работников и жителей Арктики. «Были конфликтные ситуации, кого-то мы даже в Москву доставляли самолетами, медвежонка, у нас такой случай был. Московский зоопарк и специалисты нам помогают», – заявила она.

Владимир Путин поинтересовался реализацией федерального проекта «Чистый воздух». Радионова отметила, что к программе подключились 29 городов, предприятия предоставляют отчеты о внедрении экологических мероприятий, а правительство требует подтверждения результатов инструментальными замерами.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Росприроднадзора Светлана Радионова рассказала о работе «Медвежьего патруля» в Арктике, который теперь называют «Президентским медвежьим патрулем».

Президент России Владимир Путин во время встречи с главой Росприроднадзора поднял вопрос о способах фиксации успехов по снижению вредных выбросов.