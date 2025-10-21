  • Новость часаЛавров выразил уверенность в успехе спецоперации на Украине
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Наследников Горбачева настигла карма за развал СССР
    Болгария пообещала открыть небо для Путина
    Прилепин подписал контракт на военную службу в зоне СВО
    Археологи предупредили о риске обрушения гробницы Тутанхамона
    Лавров указал на угрозы МИД Польши препятствовать самолету Путина
    WSJ: Трамп объяснил Зеленскому позицию США по территориям Украины
    Дробницкий объяснил отказ США поддержать план ЕС по российским активам
    Госдума приняла закон о корректировке бюджета на 2025 год
    Названа дата начала похолодания в Москве
    Мнения
    Сергей Чижов Сергей Чижов Процветание Курильских островов однажды приведет к миру с Японией

    С начала нулевых годов обсуждалась идея развивать Курилы совместно с Японией. Считалось, что это станет первым шагом к официальному примирению. С 1945 года наши страны никак не могут заключить договор о мире. Но теперь Россия будет развивать Курилы самостоятельно.

    4 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков «Томагавки» сделаны из нефти

    Трампа не интересуют пиар-удары по городам России, как хочет Зеленский. Другое дело – нефтеперерабатывающие заводы, терминалы, газопроводы, узлы экспортной инфраструктуры. Это бизнес-приемы на грани войны, когда крылатые ракеты становятся инструментом коммерческой конкуренции.

    7 комментариев
    Дмитрий Новиков Дмитрий Новиков Что привело Трампа в Будапешт

    Если Вашингтон намерен следовать логике «пусть они разбираются сами», то готовящийся саммит в Будапеште следует рассматривать с точки зрения поддержания контактов и очень постепенного процесса притирания позиций.

    6 комментариев
    21 октября 2025, 15:25 • Новости дня

    Радионова предложила Путину разработать и обсудить Экологический кодекс

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Во время встречи с президентом России Владимиром Путиным глава Росприроднадзора предложила создать Экологический кодекс, объединив нормативные документы, принятые за последние пять лет.

    В ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным глава Росприроднадзора Светлана Радионова предложила вернуться к идее создания Экологического кодекса, передает РИА «Новости». Она отметила, что за последние пять лет в сфере экологии было принято множество документов, которые важно кодифицировать.

    Радионова напомнила, что инициатива по обсуждению Экологического кодекса ранее звучала на Невском экологическом форуме от Валентины Матвиенко. По ее словам, систематизация законодательства позволит повысить эффективность регулирования в природоохранной сфере.

    Она также доложила о работе по надзору за недродобывающими компаниями. Согласно данным Росприроднадзора, лишь семь процентов таких предприятий подпадают под плановые проверки. Для повышения контроля Радионова предложила использовать снимки «Роскосмоса» для мониторинга объектов без обязательных физических проверок.

    Глава ведомства рассказала о проекте «Президентский медвежий патруль» в Арктике, который за пять лет наблюдал более 25 белых медведей, издал пособие для работников и жителей Арктики. «Были конфликтные ситуации, кого-то мы даже в Москву доставляли самолетами, медвежонка, у нас такой случай был. Московский зоопарк и специалисты нам помогают», – заявила она.

    Владимир Путин поинтересовался реализацией федерального проекта «Чистый воздух». Радионова отметила, что к программе подключились 29 городов, предприятия предоставляют отчеты о внедрении экологических мероприятий, а правительство требует подтверждения результатов инструментальными замерами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Росприроднадзора Светлана Радионова рассказала о работе «Медвежьего патруля» в Арктике, который теперь называют «Президентским медвежьим патрулем».

    Президент России Владимир Путин во время встречи с главой Росприроднадзора поднял вопрос о способах фиксации успехов по снижению вредных выбросов.

    20 октября 2025, 11:51 • Новости дня
    Каллас не понравилась новость о поездке Путина в Венгрию

    Каллас назвала «не очень приятной» новость о поездке Путина в Венгрию

    Каллас не понравилась новость о поездке Путина в Венгрию
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила о негативной реакции Евросоюза на предстоящий приезд Владимира Путина в Будапешт для переговоров с Дональдом Трампом.

    Каллас заявила, что Брюсселю «не очень приятно», что президент России Владимир Путин планирует приехать в Будапешт на переговоры с американским президентом Дональдом Трампом, передает ТАСС.

    «Не очень приятно видеть, что человек, в отношении которого Международный уголовный суд выдал ордер, приедет в эту страну», – отметила глава ЕК.

    Каллас отметила, что, по ее мнению, в Будапеште могла бы пройти встреча между Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским. Она также одобрила «любые усилия Трампа по установлению мира на Украине», выразив надежду на дипломатический прогресс.

    Ранее итальянское издание La Repubblica назвало готовящийся саммит в Венгрии «пощечиной Европе». Газета указала, что европейским странам предстоит принимать решение о разрешении пролета самолета Путина через свою территорию, несмотря на действующие санкции и ордер МУС.

    На ваш взгляд
    Ожидаете ли вы прорыва в урегулировании украинского конфликта на саммите в Будапеште?



    Результаты
    23 комментария

    Замглавы Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что президент России Владимир Путин обладает абсолютным иммунитетом от уголовного преследования иностранными судами.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что Евросоюз пытается сорвать любые мирные инициативы по Украине перед переговорами Путина и Трампа.

    Глава МИД Венгрии Петер Сийярто подчеркнул, что большинство политиков Евросоюза будут пытаться сорвать саммит лидеров России и США в Будапеште.

    El Pais назвала возможный саммит Путина и Трампа в Будапеште «политическим кошмаром» для Брюсселя.

    Газета ВЗГЛЯД выясняла, почему Путин и Трамп договорились провести следующий саммит по Украине именно в Будапеште.

    Комментарии (10)
    21 октября 2025, 13:25 • Новости дня
    Лавров указал на угрозы МИД Польши препятствовать самолету Путина

    Лавров: Угрозы Польши самолету Путина говорят о готовности Варшавы устраивать теракты

    Лавров указал на угрозы МИД Польши препятствовать самолету Путина
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Заявления главы польского МИД Радослава Сикорского об отсутствии безопасности для самолета с президентом России Владимиром Путиным говорит о готовности Варшавы к терактам, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    Польская сторона готова к свершению терактов, заявил Лавров, передает ТАСС.

    «Слышал, что господин Сикорский угрожал, что безопасность самолета президента Путина в случае его направления в Будапешт на предлагаемый вероятный саммит с [президентом США Дональдом] Трампом, безопасность Путина в воздушном пространстве Польши обеспечена не будет», – указал он.

    «То есть … министр иностранных дел говорит, что если польский суд потребует, то мы будем препятствовать свободному движению самолета российского лидера», – пояснил руководитель МИД.

    Венгрия сообщала о готовности обеспечить безопасность переговоров двух политиков. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто обсуждал с помощником президента России Юрием Ушаковым подготовку возможной встречи Путина и Трампа. Китай высказывался в поддержку проведения встречи президентов в Будапеште.

    Комментарии (14)
    20 октября 2025, 11:00 • Видео
    Железные дороги – дополненная реальность XIX века. Технический прогресс и сшивание России

    XIX век поставил перед Россией ряд исторических вызовов – не отстать в промышленном развитии от Европы. Но этому мешала слабая логистика огромной империи, колоссальные расстояния и климатические особенности. В таких условиях помочь России могло только чудо. И оно появилось: Россия обрела железнодорожное сообщение.

    Комментарии (0)
    21 октября 2025, 10:51 • Новости дня
    Болгария пообещала открыть небо для Путина

    Болгария разрешила пролет самолета Путина для встречи с Трампом

    Болгария пообещала открыть небо для Путина
    @ Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Болгарские власти готовы открыть небо для самолета с Владимиром Путиным для возможной встречи с Дональдом Трампом в Будапеште, заявил глава МИД Болгарии Георг Георгиев.

    По его словам, власти Болгарии разрешат пролет российского самолета с президентом России Владимиром Путиным для участия во встрече с президентом США Дональдом Трампом в Будапеште, передает «Интерфакс».

    Георгиев отметил: «Когда предпринимаются усилия для достижения мира, и условие для этого – проведение такой встречи, то наиболее логично – посредничать этой встрече всеми возможными способами». Он также задал риторический вопрос: «Как предлагается проводить встречу, если один из участников не может на нее попасть?»

    По данным издания Euractiv, пока от Москвы не поступало официального запроса на пролет воздушного судна через воздушное пространство Болгарии. У Болгарии нет общей границы с Венгрией, однако обе страны граничат с Сербией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Венгрия заявила о готовности обеспечить безопасность переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто обсудил с помощником президента России Юрием Ушаковым подготовку возможной встречи Путина и Трампа. Китай поддержал проведение встречи Путина и Трампа в Будапеште.

    Комментарии (16)
    20 октября 2025, 14:41 • Новости дня
    Путин рассказал, как его облили вином на юбилее Михалкова

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин рассказал, что на юбилее Никиты Михалкова его случайно облил красным вином друг режиссера, который извинился и пообещал прекратить пить, но слово не сдержал.

    Президент России Владимир Путин в фильме «Никита Михалков» на канале «Россия 1» рассказал о курьезном инциденте, произошедшем на юбилее известного режиссера, передает ТАСС.

    «Меня один из его [Михалкова] друзей облил там [на юбилее режиссера] красным вином. Очень извинялся, сказал, что вообще прекратит употреблять», – заявил президент.

    Путин отметил, что, насколько ему известно, этот человек не сдержал своего обещания, однако продолжает употреблять алкоголь «в рамках разумного».

    Президент также подчеркнул вклад Михалкова в современное искусство, назвав его большим артистом и классиком.

    «И большой повод есть его поздравить», – резюмировал российский лидер.

    Ранее президент России Владимир Путин назвал Никиту Михалкова своим другом и истинным патриотом России.

    Комментарии (3)
    19 октября 2025, 09:20 • Новости дня
    Путин поздравил дорожников с профессиональным праздником

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов дорожного хозяйства с профессиональным праздником, подчеркнув важность их работы для развития российских регионов.

    Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов дорожного хозяйства с профессиональным праздником, передает ТАСС. В поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, глава государства назвал дорожников квалифицированными и востребованными специалистами, которые работают в сложных и экстремальных условиях, строя автомагистрали, мосты и тоннели.

    «Сегодня мы чествуем работников дорожного хозяйства – квалифицированных, востребованных специалистов, которые хорошо знают свое дело, понимают значимость стоящих перед ними задач. В сложных, порой экстремальных условиях вы строите автомагистрали и путепроводы, мосты и тоннели, обеспечиваете безопасное и надежное сообщение между городами и поселками нашей огромной страны. И, конечно, от вас, вашего созидательного труда прямо зависит качество жизни людей, развитие всех регионов России», – говорится в обращении Путина.

    Президент отметил, что дорожный комплекс России в последние годы развивается: строятся и ремонтируются сотни километров дорог, создаются логистические узлы, модернизируется инфраструктура. Особое внимание уделяется внедрению современных технологий и развитию государственно-частного партнерства.

    Путин выразил уверенность, что работники дорожного хозяйства продолжат добросовестно трудиться и добиваться новых успехов на благо страны.

    День работников дорожного хозяйства – российский профессиональный праздник. Отмечается в третье воскресенье октября. Установлен указом президента РФ от 23 марта 2000 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин поручил привести 85% дорог страны в нормативное состояние к 2030 году. Темпы ремонта дорог в России выросли на 21%. Власти пообещали досрочно построить транспортный обход Мариуполя.

    Комментарии (0)
    20 октября 2025, 14:23 • Новости дня
    Путин поинтересовался у Мутко прогнозами снижения объемов ипотеки на 20%

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин обсудил с гендиректором «ДОМ.РФ» Виталием Мутко ожидаемое снижение объема ипотечного кредитования в этом году.

    Путин обратил внимание на аналитические данные «ДОМ.РФ», согласно которым объем ипотеки в стране может снизиться на 20% в 2025 году, передает ТАСС.

    «Виталий Леонтьевич, ваши документы тоже смотрел, вы считаете, что объем ипотеки сократится в этом году процентов на 20?» – уточнил президент.

    Глава государства также задал вопрос, почему при сокращении ипотечных сделок на такую величину общий объем денежных средств, поступающих в сферу недвижимости, не уменьшится. Мутко пояснил, что изменения связаны с трансформацией структуры приобретения жилья: если ранее до 90% покупок совершалось за счет ипотеки, то сейчас доля ипотечных сделок снизилась до 65%.

    Мутко добавил, что в настоящее время 35% покупателей приобретают жилье на собственные средства.

    Ранее в понедельник пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков анонсировал встречу Путина с Мутко.

    В марте ЦБ с апреля принял решение усложнить получение ипотеки и автокредитов. Ранее ЦБ предложил устранить схемы в льготной ипотеке, дискредитирующие идею господдержки.

    Комментарии (0)
    20 октября 2025, 14:55 • Новости дня
    Рябков: Альтернативы духу Анкориджа нет

    Tекст: Валерия Городецкая

    Дипломатическое направление, заданное в ходе российско-американского саммита на Аляске, не имеет альтернатив, заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.

    Он отметил, что ключевой задачей сейчас является донести до американской стороны значение установленных в Анкоридже рамок, передает ТАСС.

    «Нам главное донести до американцев сейчас, что Анкоридж задал рамки, в которых нужно работать. Здесь нет у нас альтернативного пути», – заявил Рябков журналистам.

    Напомним, лидеры России и США Владимир Путин и Дональд Трамп договорились провести следующий саммит по Украине в Будапеште. Венгрия заявила о готовности обеспечить безопасность переговоров между Путиным и Трампом.

    В Испании расценили возможный саммит Путина и Трампа в Будапеште как «политический кошмар» для Брюсселя.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о намерении Москвы обсудить продвижение мирного урегулирования конфликта на Украине и отношения с США во время саммита в Венгрии.

    Комментарии (3)
    20 октября 2025, 13:26 • Новости дня
    Кремль спросили о подготовке встречи Путина и Трампа в Будапеште

    Песков: Подготовка встречи Путина и Трампа в Будапеште пока не начата

    Tекст: Вера Басилая

    Подготовка встречи лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште официально еще не стартовала, подробности и детали будущего саммита пока отсутствуют, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, работа по подготовке встречи президентов России и США в Будапеште пока не начата, передает ТАСС.

    Дмитрий Песков отметил, что команды сторон еще не приступили к полномасштабным переговорам по организации саммита, хотя поручения от лидеров уже даны.

    Песков также сообщил, что в настоящий момент нет ни одной детали будущей встречи. На вопросы о возможном участии Украины, составе европейской делегации и планах по подписанию документов пока нет ответов.

    По словам представителя Кремля, впереди еще предстоит большая работа дипломатических ведомств России и США. Именно они должны будут согласовать все ключевые параметры будущего саммита и ответить на вопросы по организации встречи.

    Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что подготовка к встрече Путина и Трампа начнется после беседы Сергея Лаврова и Марко Рубио.

    Глава МИД Венгрии Петер Сийярто предупредил, что большинство политиков Евросоюза попытаются сорвать саммит лидеров России и США, намеченный в Будапеште.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему Владимир Путин и Дональд Трамп договорились провести следующий саммит по Украине в Будапеште.

    Комментарии (0)
    20 октября 2025, 14:34 • Новости дня
    Путин заявил об инвестиционной привлекательности акций «ДОМ.РФ»

    Путин пожелал удачи «ДОМ.РФ» перед предстоящим IPO с участием государства

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин выразил уверенность в том, что акции «ДОМ.РФ» будут интересны инвесторам при условии ответственной дивидендной политики компании.

    Акции «ДОМ.РФ» будут привлекательными для инвесторов при грамотной дивидендной политике, заявил президент России Владимир Путин на встрече с генеральным директором «ДОМ.РФ» Виталием Мутко, передает ТАСС.

    Мутко сообщил, что компания рассчитывает на высокий интерес инвесторов благодаря прогнозируемой дивидендной доходности на акцию в размере 11-12%.

    Путин отметил: «Думаю, что да. Если будете ответственную дивидендную политику проводить, то, конечно, это будут привлекательные инвестиции». Он также пожелал «ДОМ.РФ» успехов в проведении IPO.

    В ходе встречи Мутко подчеркнул, что компания планирует сохранить государственную долю не менее 50% плюс одна акция после размещения. Он добавил, что после IPO у компании появятся новые акционеры, а работа станет более публичной и прозрачной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин отметил позитивные результаты работы компании «ДОМ.РФ» в сфере жилищного строительства.

    Глава «ДОМ.РФ» Виталий Мутко заявил о необходимости выстроить программу субсидирования для покупки гражданами квартир большей площади.

    Комментарии (0)
    20 октября 2025, 14:12 • Новости дня
    Путин счел верным переход на проектное финансирование строительства

    Путин признал переход на проектное финансирование строительной отрасли правильным

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин отметил эффективность перехода на проектное финансирование, подчеркнув его положительное влияние на развитие строительной отрасли страны.

    Переход на проектное финансирование в строительной сфере России был правильным решением, заявил президент страны Владимир Путин, передает РИА «Новости». Такое заявление глава государства сделал в ходе встречи с генеральным директором «ДОМ.РФ» Виталием Мутко.

    На встрече обсуждались вопросы развития строительной отрасли и ипотечного кредитования. Мутко поблагодарил президента за решение о переводе строительной отрасли на проектное финансирование, отметив, что оно обеспечило динамичное развитие стройки в России. Путин в ответ подчеркнул: «Правильное решение».

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что Мутко был приглашен к Путину с докладом в связи с выходом «ДОМ.РФ» на IPO. В начале встречи Путин спросил у Мутко о ходе работы компании и перспективах ее развития.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин отметил положительные результаты деятельности компании «ДОМ.РФ» в сфере жилищного строительства. Глава «ДОМ.РФ» Виталий Мутко заявил о необходимости выстроить программу субсидирования для покупки гражданами квартир большей площади.

    Комментарии (0)
    20 октября 2025, 13:33 • Новости дня
    Песков отметил влияние отношений Путина с Орбаном на выбор города для переговоров

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Выбор Будапешта для предстоящего российско-американского саммита связан с взаимоотношениями премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге сообщил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поддерживает конструктивные отношения с Владимиром Путиным и теплые – с Дональдом Трампом, передает ТАСС.

    Песков подчеркнул: «С Орбаном достаточно теплые отношения у президента Трампа и очень весьма конструктивные отношения у президента Путина. Это во многом способствовало тому пониманию, которое было выработано в ходе последнего телефонного разговора российского и американского лидеров».

    По словам пресс-секретаря, именно этот фактор сыграл значительную роль при выборе Будапешта в качестве площадки для будущего саммита между Россией и США. Песков отметил, что диалог лидеров стран продолжается и остается в конструктивном русле. Подробности о дате и повестке встречи пока не раскрываются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские дипломаты ведут переговоры по организации встречи между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом в Венгрии.

    Эксперты отметили, что многое будет зависеть от позиции европейцев и их готовности не мешать саммиту. В Кремле заявили, что встреча может пройти в ближайшие две недели.

    Премьер Венгрии Виктор Орбан выразил мнение, что саммит может способствовать урегулированию ситуации на Украине.

    Комментарии (0)
    21 октября 2025, 13:01 • Новости дня
    Песков назвал фантастикой полет на одном самолете в Будапешт Путина и Трампа

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Сообщения о возможном прибытии в Будапешт президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа – «фантастическая версия», заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «Как к фантастической версии и отношусь», – прокомментировал Песков подобную версию маршрута Путина в столицу Венгрии, передает ТАСС.

    Ранее глава болгарского МИД Георг Георгиев заявлял, что власти Болгарии готовы открыть небо для самолета с президентом России Владимиром Путиным для возможной встречи с президентом США Дональдом Трампом в Будапеште.

    Венгрия сообщала о готовности обеспечить безопасность переговоров двух политиков.

    Глава МИД Венгрии Петер Сийярто обсуждал с помощником президента России Юрием Ушаковым подготовку возможной встречи Путина и Трампа.

    Китай высказывался в поддержку проведения встречи президентов в Будапеште.

    Комментарии (0)
    21 октября 2025, 13:23 • Новости дня
    Песков заявил о сложностях подготовки встречи Путина и Трампа

    Песков сообщил о необходимости сложной работы до саммита в Будапеште

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пресс-секретарь Дмитрий Песков отметил, что Москве и Вашингтону предстоит провести сложные переговоры перед саммитом лидеров России и США в Будапеште.

    Москва и Вашингтон должны провести серьезную подготовительную работу перед встречей президентов Владимира Путина и Дональда Трампа, передает ТАСС.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил журналистам: «Настроения рабочие. Но работа предстоит непростая». Эти слова стали ответом на вопрос о том, как в Кремле относятся к предстоящему саммиту и возможно ли его быстро подготовить.

    Песков подчеркнул, что процесс подготовки встречи требует значительных усилий с обеих сторон и не может быть завершен в короткие сроки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дмитрий Песков заявил, что раскрытие позиций России до переговоров с США может негативно сказаться на дипломатических усилиях.

    Глава МИД Венгрии Петер Сийярто прибыл в Вашингтон для организации визита Дональда Трампа в Будапешт.

    Подготовка саммита Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште официально еще не началась, подробности встречи отсутствуют.

    Комментарии (0)
    21 октября 2025, 14:39 • Новости дня
    Источник в Анкаре опроверг сообщения о маршруте Путина в Будапешт

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Турецкие власти заявили об отсутствии информации о маршруте возможного перелета президента России Владимира Путина в Будапешт на встречу с президентом США Дональдом Трампом.

    Дипломатический источник в Анкаре подчеркнул, что турецкие власти не обладают сведениями о маршруте возможного полета президента России Владимира Путина на встречу с Дональдом Трампом в Будапеште, передает РИА «Новости».

    Источник добавил, что что Турция не передавала прессе никаких данных о маршрутах российского лидера и не располагает подобной информацией.

    Ранее портал AirLive, который занимается мониторингом авиаперелетов, выдвинул предположение, что Путин может воспользоваться воздушным коридором над Черным морем и территорией Турции для прибытия в столицу Венгрии. В публикации портала AirLive утверждалось, что эта информация якобы получена от турецких властей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лавров заявил, что МИД Польши угрожает препятствовать пролету самолета Путина. Болгария пообещала открыть свое воздушное пространство для рейса президента России. Песков опроверг слухи о возможном совместном полете Путина и Трампа в Будапешт.

    Комментарии (0)
    21 октября 2025, 14:14 • Новости дня
    Путину доложили об успехах «Президентского медвежьего патруля» в Арктике

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Росприроднадзора Светлана Радионова во время встречи с президентом России Владимиром Путиным рассказала о работе «Медвежьего патруля», который теперь называют «Президентским медвежьим патрулем» в Арктике.

    По словам Радионовой, проект, инициированный Путиным, призван снизить число конфликтов между белыми медведями и человеком, передает РИА «Новости».

    «Вы дали старт «Медвежьему патрулю», теперь его во всей Арктике называют «Президентский медвежий патруль». За пять лет мы наблюдали более 25 особей, издали книгу и пособие для тех, кто работает или живет в Арктике. Были конфликтные ситуации – одного медвежонка даже доставили самолетом в Москву для лечения, специалисты Московского зоопарка оказали помощь», – сообщила глава Росприроднадзора.

    Она также отметила, что выпущенное пособие помогает жителям и работникам Арктики правильно вести себя в местах обитания хищников. По итогам этого года Радионова сообщила, что не было зафиксировано ни одной конфликтной ситуации между человеком и белым медведем, и добавила, что ведомство гордится достигнутым результатом.

    Напомним, во вторник Кремль сообщил о предстоящей встрече Путина с главой Росприроднадзора.

    На встрече Путин поинтересовался отчетностью Росприроднадзора по выбросам в атмосферу.

    Комментарии (0)
    Главное
    ВЦИОМ сообщил о готовности 69% россиян экономить ради защиты страны
    Путин назвал Михалкова примером служения Отечеству
    Госдума одобрила закон о круглогодичном призыве на службу
    «Калашников» увеличил выпуск снайперских винтовок СВДС в 13 раз
    Дуров захотел выкупить украденные из Лувра драгоценности
    Депутаты одобрили запрет на продажу табака на остановках
    В Исландии впервые нашли комаров

    Евросоюз приговорил себя к крупному энергетическому кризису

    Евросоюз полон решимости отказаться от российского газа, даже если на Украине воцарится мир. Совет ЕС принял поэтапный план отказа в течение следующих двух лет. Что будет с российском газом, от которого откажутся европейцы? И как справятся европейские потребители с желанием властей? Подробности

    Перейти в раздел

    Главком ВСУ сослал конкурента в Харьков

    Очередная реформа ВСУ стала поводом вспомнить прошлые конфликты для руководства украинской армии. По мнению экспертов, назначение генерал-майора Михаила Драпатого командующим объединенными силами противника в Харьковской области стало попыткой главкома Александра Сырского побороть своего потенциального конкурента. Что ждет Драпатого на новой должности, и что это означает для ВС России? Подробности

    Перейти в раздел

    «В бою и госпитале у меня была мантра – «это игра»

    «В реанимации такой суровый врач сказал: держись и борись! И я подумал: коль уж меня не убил «Хаймарс», так почему я должен сдохнуть от ангины? И я справился». Ветеран СВО Дмитрий Большаков рассказал газете ВЗГЛЯД о том, как заново учился говорить и перед какой жизненной развилкой стоит сегодня. Подробности

    Перейти в раздел

    Наследников Горбачева настигла карма за развал СССР

    «Тут просматривается пресловутая карма – в свое время именно политика Михаила Горбачева привела к тому, что отсоединение республик Прибалтики от СССР стало возможным, и вот теперь это бумерангом возвращается к его потомкам». Такими словами политологи комментируют беспрецедентное решение Верховного суда Литвы. О чем идет речь? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Железные дороги – дополненная реальность XIX века. Технический прогресс и сшивание России

      XIX век поставил перед Россией ряд исторических вызовов – не отстать в промышленном развитии от Европы. Но этому мешала слабая логистика огромной империи, колоссальные расстояния и климатические особенности. В таких условиях помочь России могло только чудо. И оно появилось: Россия обрела железнодорожное сообщение.

    • Зеленский прилетел в США за «топором войны»

      В пятницу Владимир Зеленский прилетит в США, чтобы выпросить у президента Дональда Трампа ракеты класса «Томагавк», которых у Пентагона более четырех тысяч по 2,5 млн долларов за штуку. Окончательного решения пока нет. Каким оно, скорее всего, будет?

    • Непереводимый гений. Почему Пушкин был нужен России?

      Почему в России все вокруг названо в честь Пушкина? Почему он занимает центральное место в истории русской культуры? Почему Пушкин – наше всё? Если он является создателем русского литературного языка, то что было с русской литературой до него?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • График выплат пенсий в ноябре 2025 года: когда перечислят деньги, кому поднимут пенсии

      Ноябрь 2025 года принесет россиянам дополнительные выходные, приуроченные к Дню народного единства. Согласно утвержденному производственному календарю, отдых продлится три дня подряд – со 2 по 4 ноября. При этом суббота, 1 ноября, станет рабочим днем. Такое смещение графика напрямую затрагивает и финансовые вопросы, в том числе сроки перечисления пенсий.

    • Как сохранить яблоки до весны: проверенные методы хранения, сорта и температурный режим

      Сохранение урожая яблок до весны – задача, с которой сталкиваются как опытные садоводы, так и любители фруктов. Правильное хранение позволяет сохранить их вкусовые качества и питательную ценность на несколько месяцев. Длительная лежкость зависит от трех факторов: выбора подходящего сорта, правильной подготовки яблок к закладке и создания оптимальных условий хранения. Какие сорта подходят для зимнего хранения, а также что советуют эксперты для поддержания витаминов и микроэлементов в яблоках?

    • Индексация пенсий и разовые выплаты пенсионерам в 2026 году: кто и сколько может получить

      Начиная с 2026 года система начисления пенсий претерпит важные изменения, направленные на усиление социальной защиты граждан старшего поколения. Ключевым нововведением станет принцип двухэтапной индексации, предполагающий разделение процесса на два значимых компонента. Что это значит для пенсионеров, как именно будет работать новая схема перерасчета выплат, а также в какие сроки ждать повышения?

    Перейти в раздел

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации