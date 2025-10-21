С начала нулевых годов обсуждалась идея развивать Курилы совместно с Японией. Считалось, что это станет первым шагом к официальному примирению. С 1945 года наши страны никак не могут заключить договор о мире. Но теперь Россия будет развивать Курилы самостоятельно.2 комментария
Путину доложили об успехах «Президентского медвежьего патруля» в Арктике
Глава Росприроднадзора Светлана Радионова во время встречи с президентом России Владимиром Путиным рассказала о работе «Медвежьего патруля», который теперь называют «Президентским медвежьим патрулем» в Арктике.
По словам Радионовой, проект, инициированный Путиным, призван снизить число конфликтов между белыми медведями и человеком, передает РИА «Новости».
«Вы дали старт «Медвежьему патрулю», теперь его во всей Арктике называют «Президентский медвежий патруль». За пять лет мы наблюдали более 25 особей, издали книгу и пособие для тех, кто работает или живет в Арктике. Были конфликтные ситуации – одного медвежонка даже доставили самолетом в Москву для лечения, специалисты Московского зоопарка оказали помощь», – сообщила глава Росприроднадзора.
Она также отметила, что выпущенное пособие помогает жителям и работникам Арктики правильно вести себя в местах обитания хищников. По итогам этого года Радионова сообщила, что не было зафиксировано ни одной конфликтной ситуации между человеком и белым медведем, и добавила, что ведомство гордится достигнутым результатом.
Напомним, во вторник Кремль сообщил о предстоящей встрече Путина с главой Росприроднадзора.
На встрече Путин поинтересовался отчетностью Росприроднадзора по выбросам в атмосферу.