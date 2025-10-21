Путину доложили об успехах «Президентского медвежьего патруля» в Арктике

Tекст: Валерия Городецкая

По словам Радионовой, проект, инициированный Путиным, призван снизить число конфликтов между белыми медведями и человеком, передает РИА «Новости».

«Вы дали старт «Медвежьему патрулю», теперь его во всей Арктике называют «Президентский медвежий патруль». За пять лет мы наблюдали более 25 особей, издали книгу и пособие для тех, кто работает или живет в Арктике. Были конфликтные ситуации – одного медвежонка даже доставили самолетом в Москву для лечения, специалисты Московского зоопарка оказали помощь», – сообщила глава Росприроднадзора.

Она также отметила, что выпущенное пособие помогает жителям и работникам Арктики правильно вести себя в местах обитания хищников. По итогам этого года Радионова сообщила, что не было зафиксировано ни одной конфликтной ситуации между человеком и белым медведем, и добавила, что ведомство гордится достигнутым результатом.

Напомним, во вторник Кремль сообщил о предстоящей встрече Путина с главой Росприроднадзора.

На встрече Путин поинтересовался отчетностью Росприроднадзора по выбросам в атмосферу.