    Запад видит заговор в ослаблении юаня
    Трамп сообщил о резком разговоре с «евротройкой»
    Захарова указала на безграмотность Каллас
    Долина безоговорочно выполнила указания мошенников
    Атака беспилотников помешала посадке 40 самолетов в аэропортах Москвы
    ВС России начали зачистку Северска в ДНР
    Трамп объяснил задержание военными США танкера у берегов Венесуэлы
    Лондон признал присутствие британских военных на Украине
    Украинские морские дроны атаковали танкер Dashan в Черном море
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Западные сказочники оказались в плену придуманного мира

    История с российскими активами – это пример магического подхода к реальности: Россия побеждает на поле боя и добивается успеха в развитии, но Запад раскручивает тему, что Москва терпит поражение, а, значит, должна платить – и ожидает, что реальность подстроится под его хотелки.

    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Евросоюз должен быть разрушен

    Лучшее, что получилось у Евросоюза – это Шенгенское соглашение, которое когда-то значительно облегчило жизнь обычных людей. А больше – ничего. Все остальное – боль и катастрофа.

    Сергей Худиев Сергей Худиев Спирализм – новая религия поклонения искусственному интеллекту

    Пользователи ищут у программ мистических откровений, надежды, помощи и утешения. Это новая форма очень старого явления, известного с тех времен, когда о компьютерах никто и не помышлял – идолопоклонства, обожествление людьми чего-то, что они сами и создали.

    11 декабря 2025, 10:26 • Новости дня

    ФСБ сообщила о планах диверсий украинского агента в Воронеже

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Агент украинских спецслужб с позывным «Луфи» Юлия Лемещенко признана виновной по ряду статей и приговорена к 19 годам колонии за подготовку диверсий в Воронежской области, сообщили в ФСБ.

    Лемещенко собиралась совершить диверсии и террористические акты на энергетических и транспортных объектах, а также против военнослужащих Минобороны России в Воронежской области, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

    По данным ФСБ, осенью 2023 года Лемещенко, находясь на Украине, заполнила анкету в Telegram-боте одной из террористических организаций. Затем ее завербовали сотрудники украинских спецслужб и присвоили псевдоним «Луфи».

    В августе 2024 года, по версии следствия, она прибыла в Воронеж для подготовки и совершения преступлений, связанных с диверсиями и терактами. На месте проживания Лемещенко самостоятельно изготовила взрывчатые вещества и компоненты самодельного взрывного устройства. Агент хранила их с целью организации атак на стратегические объекты региона.

    Уголовное дело завели по нескольким статьям, включая государственную измену, участие в деятельности террористической организации, незаконное хранение и изготовление взрывчатых веществ, а также покушение на совершение теракта организованной группой.

    Напомним, Лемещенко приговорили в России к 19 годам лишения свободы с выплатой штрафа в 1 млн рублей за подготовку покушения на российского военного.

    10 декабря 2025, 20:02 • Новости дня
    Решение России заставило Финляндию предложить особую экономическую зону на границе
    Решение России заставило Финляндию предложить особую экономическую зону на границе
    @ Лев Федосеев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо поддержал идею создания особой экономической зоны в Иматре, приграничном с Россией городе, сообщает Yle. С этим заявлением он выступил после того, как Россия уведомила Финляндию о прекращении действия двух статей соглашения об энергетическом использовании участка реки Вуокса между Светогорской ГЭС и ГЭС Иматра.

    «Я думаю, что мы должны быть готовы попробовать что-то новое, особая экономическая зона могла бы стать именно таким шагом», – сказал он в комментарии Yle, передает РИА «Новости».

    Вместе с тем Орпо уточнил, что сам по себе статус ОЭЗ не приносит пользы без четких стимулов и механизмов налогообложения. По его словам, необходимы реальные предложения, которые позволят привлечь бизнес и инвестиции. Глава правительства добавил, что хорошо осведомлен о трудностях, с которыми столкнулись Южная Карелия и Иматра на фоне закрытия границы между Финляндией и Россией.

    Ранее Хельсинки получили от Москвы ноту о разрыве энергетического договора по приграничным ГЭС. До этого премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о прекращении действия двух статей соглашения с Финляндией об энергетическом использовании участка реки Вуокса между Светогорской ГЭС и ГЭС Иматра. Одновременно он поручил МИД РФ уведомить Хельсинки, что после одностороннего отказа Финляндии от закупок российской электроэнергии Москва более не рассматривает себя обязанной поставлять компенсационную энергию по этому договору.

    Ранее Орпо сообщил, что открытие пограничных пунктов с Россией возможно в обозримой перспективе, а не через десятилетия.

    В ноябре в Финляндии решили провести автопробег в поддержку открытия границы с Россией.

    10 декабря 2025, 19:15 • Новости дня
    Литва потребовала от Белоруссии вернуть грузовики

    МИД Литвы вручил ноту протеста Белоруссии за изъятие грузовиков

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Дипломатическое ведомство Литвы передало Минску официальный протест в связи с задержанием литовских грузовиков и требованием вернуть имущество компаний Евросоюза.

    Министерство иностранных дел Литвы вызвало временного поверенного в делах посольства Белоруссии и передало ему ноту протеста. Поводом стали продолжающиеся, по мнению литовской стороны, гибридные атаки с территории Белоруссии, сообщает МИД Литвы.

    В частности, в Вильнюсе выразили недовольство действиями Белоруссии по принудительному изъятию имущества, принадлежащего гражданам и компаниям Евросоюза.

    В заявлении отмечается, что литовская сторона требует возврата задержанных на белорусской территории литовских грузовиков. Также Литва настаивает, чтобы Минск обеспечил эффективный контроль за воздушным пространством на границе двух стран.

    МИД Литвы подчеркивает, что подобные действия Белоруссии нарушают права европейских граждан и компаний. В ведомстве добавили, что аналогичные требования уже передавались белорусской стороне и призвали их выполнить в ближайшее время.

    Напомним, накануне власти Белоруссии выявили личность человека, который запустил беспилотник с территории Литвы и сейчас разыскивают его после падения аппарата.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков ранее назвал действия Литвы провокацией ради получения дополнительного финансирования от Евросоюза.

    Белоруссия готова приобрести скоропортящиеся грузы литовских перевозчиков, чьи грузовые автомобили оказались заблокированы на территории республики после закрытия границы Вильнюсом, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

    10 декабря 2025, 11:56 • Видео
    США все-таки подкинули Зеленскому денег

    В оборонном бюджете США на 2026 год, который утвердила Палата представителей, все-таки предусмотрены ассигнования на Украину, хотя ранее президент Дональд Трамп заявлял, что с финансированием Киева покончено. Как это понимать?

    10 декабря 2025, 13:14 • Новости дня
    В Москве высмеяли заявление Мельника о «дырке от бублика»

    Эксперты: Постпреду Украины при ООН Мельнику пригодится русский язык для общения со следователем

    В Москве высмеяли заявление Мельника о «дырке от бублика»
    @ Stefan Puchner/dpa/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    У киевских властей был шанс доказать, что Украина – самостоятельное государство, но они предпочли «укреплять» нацию за счет коленопреклонения перед Западом. Теперь же политики прикрывают словоблудием преступления, сказали газете ВЗГЛЯД экс-сенаторы Андрей Климов и Константин Долгов. Ранее постпред Украины при ООН Андрей Мельник фразой о «дырке от бублика» отверг территориальные уступки.

    «Выступление Андрея Мельника в ООН, в ходе которого он использовал фразу о «дырке от бублика», – сотрясание воздуха и словоблудие, призванное прикрыть моральную и финансовую пустоту, а также военно-политическую бесперспективность руководства Украины», – считает Андрей Климов, член Совета по внешней и оборонной политике, экс-сенатор.

    Он напомнил про коррупционные скандалы в республике. «Украинская верхушка наживались миллиардами в крепкой валюте и делилась со своими европейскими подельниками – так называемой партией войны. Сейчас же представители Киева прикрывают праздной болтовней никчемные дела и свои преступления», – полагает собеседник.

    По его мнению, украинская сторона, говоря о «дырке от бублика», в некотором смысле также проецирует свои комплексы. «Киевские власти «профукали» свою страну. У них был исторический шанс доказать, что Украина – самостоятельное государство, но не получилось. Они «укрепляли» нацию за счет русофобии и коленопреклонения перед Западом», – напомнил собеседник.

    «В результате получился какой-то гибрид неолиберализма с неонацизмом. Руководство страны воскресило все отвратительные пороки западных цивилизаций и выдало это за свой исторический путь», – добавил Климов. Он отметил, что лучший выход для офиса Владимира Зеленского в нынешней ситуации – «капитулировать на условиях, которые предлагаются».

    Схожей точки зрения придерживается Константин Долгов, чрезвычайный и полномочный посол России, экс-сенатор. «Мельник в ООН – фигура временная. Его заявление не имеет никакого отношения к реальности, равно как и политической, дипломатической ценности», – подчеркнул он. При этом то, что дипломат практикует свой русский, говоря фразами из советских фильмов, – положительный момент. «Ему очень пригодятся знания русского языка, чтобы давать пояснения нашим следователям и прокурорам», – сыронизировал собеседник.

    Как бы то ни было, в последнее время украинская сторона особо остро демонстрирует неготовность к поиску путей урегулирования конфликта. «Власти страны своей твердолобой провоенной позицией сами себя вычеркивают из переговорного процесса», – указал Долгов, напомнив в этой связи критику со стороны Дональда Трампа. Примечателен здесь и призыв американского лидера провести президентские выборы на Украине.

    «Киевское руководство потеряет остатки фасада государственности, если продолжит линию на обструкцию мирного процесса и будет отказываться от выполнения логичных и законных условий России», – заключил спикер.

    Ранее постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник в ходе заседания Совбеза заговорил на русском языке, который в его стране запрещают, и отверг территориальные уступки цитатой из фильма «Место встречи изменить нельзя».

    «Наши территории и наш суверенитет не продаются. Россия хочет, чтобы мы сдались. И мой ответ ей будет такой – дырку от бублика получите вы, а не Украину», – сказал он. Последнюю фразу он озвучил на русском языке, но потом перевел и на английский, назвав бублик «бейглом». Цитата из советского фильма «Место встречи изменить нельзя» в оригинале звучит так: «Дырку ты от бублика получишь, а не Шарапова!».

    «Украинского дипломата снова потянуло на еду», – иронично отметил шеф бюро ВГТРК в Нью-Йорке Валентин Богданов. Напомним, в 2022 года, будучи послом Украины в Германии, Мельник сравнил Олафа Шольца, занимавшего на тот момент пост канцлера, с «обиженной ливерной колбасой». Позднее дипломат выразил сожаление по поводу этих слов.

    Позднее он же нецензурно обругал американского предпринимателя Илона Маска. Кроме того, Мельник в интервью германским СМИ называл украинского националиста Степана Бандеру «борцом за свободу». Это при том, что в ФРГ законодательно запрещено прославление нацизма. Кроме того, он критиковал Берлин за «диету», на которую «посадили» Киев «в военном отношении».

    10 декабря 2025, 18:07 • Новости дня
    Коломойский сообщил о покушении на Миндича

    Коломойский: На Миндича в Израиле было совершено покушение

    Коломойский сообщил о покушении на Миндича
    @ Сазончик Константин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинский бизнесмен Игорь Коломойский (внесен в России в перечень экстремистов и террористов) заявил о покушении на своего близкого друга и «кошелька» Владимира Зеленского Тимура Миндича.

    Преступление, по словам Коломойского, произошло 28 ноября в Израиле, где в этот момент находился Миндич, передает ТАСС.

    «На Миндича в Израиле было покушение 28 ноября. Это была попытка покушения, преступники были арестованы. Ранили домработницу», – сказал он на заседании суда.

    В результате покушения пострадала домработница Миндича, сам бизнесмен остался невредим. По словам Коломойского, преступники арестованы.

    Ранее Коломойский заявил в суде, что Владимира Зеленского «скоро не будет», сравнив его с Наполеоном IV.

    В начале декабря суд на Украине заочно определил меру пресечения для Миндича по делу о коррупции в энергетике.

    10 декабря 2025, 10:48 • Новости дня
    Лавров: Россия не собирается воевать с Европой, но готова ответить на враждебность
    Лавров: Россия не собирается воевать с Европой, но готова ответить на враждебность
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия готова ответить на любые враждебные действия Европы, включая размещение иностранных воинских контингентов на Украине и экспроприацию российских активов, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время выступления в Совете Федерации.

    Лавров акцентировал, что Россия не стремится к вооруженному конфликту с Европой: «Как подчеркивал президент (России Владимир Путин – прим. ВЗГЛЯД), мы не собираемся воевать с Европой. У нас и мыслей таких нет». При этом министр отметил, что любые шаги, которые власти России сочтут враждебными, не останутся без реакции, передает РИА «Новости».

    Министр также прокомментировал позицию Евросоюза, заявив, что его руководство «в безнадежной политической слепоте тешит себя иллюзией так или иначе победить Россию». Лавров подчеркнул, что весь политический капитал Европы вложен в «войну с Россией руками и телами украинских граждан», однако, по мнению Москвы, такие действия не приведут к победе над Россией.

    Ранее секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу сообщил, что страны Востока становятся ареной появления новых военных альянсов, которые представляют дополнительные угрозы России и Ассоциации государств Юго-Восточной Азии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин подчеркнул, что Москва готова к войне с Европой, но не собирается нападать на нее. Российский лидер назвал чушью заявления о возможном нападении России на НАТО.

    10 декабря 2025, 11:19 • Новости дня
    Лавров заявил о неизлечимой «животной русофобии» элиты Финляндии
    Лавров заявил о неизлечимой «животной русофобии» элиты Финляндии
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Элита Финляндии демонстрирует «животную русофобию», от которой не помогли излечиться долгие десятилетия добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества с РФ, заявил глава МИД России Сергей Лавров на правительственном часе в Совете Федерации.

    Выступая в Совете Федерации, Лавров констатировал, что финская элита, по его мнению, так и не преодолела русофобских настроений, несмотря на многолетние добрососедские отношения между двумя странами, передает ТАСС.

    «Сегодня складывается впечатление, что долгие десятилетия добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества с нашей страной не помогли финским элитам излечиться от, прямо скажем, животной русофобии, которую они сейчас демонстрируют», – заявил Лавров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Финляндия теряет возможность строить дома и поддерживать производство из-за прекращения поставок российского леса.

    Экономика Юго-Восточной Финляндии переживает коллапс из-за разрыва экономических связей с Россией.

    Финляндия не смогла выделить средства на замену дорожных указателей с названиями российских городов.

    10 декабря 2025, 15:07 • Новости дня
    Юрист рассказал о шансах Долиной избежать ответственности за неуплату налогов

    Юрист Хаминский: Долина может избежать ответственности за неуплату налогов за дом

    Юрист рассказал о шансах Долиной избежать ответственности за неуплату налогов
    @ Юрий Кочетков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Певица Лариса Долина, возможно, избежит ответственности за неуплату налогов за дом в Подмосковье, сообщил юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

    По его словам, Долина применила популярную схему, при которой не сдавала дом в эксплуатацию и не оформляла его в собственность после окончания стройки и заселения в 2011 году, передает РИА «Новости».

    Кадастровый учет ее особняка в поселке Славино был оформлен только в августе 2024 года. Таким образом, на участке фактически был дом, но по документам он отсутствовал, соответственно, объект налогообложения также отсутствовал.

    Юрист уточнил, что для уголовного преследования необходим долг по налогам не менее 2,7 млн рублей, тогда как у певицы сумма гипотетической недоимки составляет 250 тыс. рублей. Максимально налоговая инспекция может взыскать с Долиной недоимку и пени только за последние три года, резюмировал Хаминский.

    Ранее СМИ сообщили, что певица Лариса Долина на протяжении 12 лет не платила налог за свой четырехэтажный дом в подмосковном поселке Славино.

    10 декабря 2025, 12:43 • Новости дня
    СМИ: Долина 12 лет не платила налог за четырехэтажный дом в Подмосковье

    Долина 12 лет не платила налог за четырехэтажный дом в Подмосковье

    СМИ: Долина 12 лет не платила налог за четырехэтажный дом в Подмосковье
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Певица Лариса Долина на протяжении 12 лет не платила налог за свой четырехэтажный дом в подмосковном поселке Славино, сообщили СМИ.

    Как пишет Lenta.Ru со ссылкой на Telegram-канал Shot, артистка приобрела участок еще в 2003 году и построила трехэтажный дом площадью 360 кв. метров, который не скрывала от окружающих.

    Позже рядом возвели и второй, более роскошный четырехэтажный коттедж на 660 кв. метров, строительство которого завершилось в 2011 году. По информации канала, этот особняк не был оформлен в собственность и не стоял на кадастровом учете, поэтому информация о нем долгое время оставалась неизвестной для журналистов и налоговых органов.

    Поставить дом на кадастровый учет Долина решилась лишь в августе 2024 года, предположительно после того, как она стала жертвой мошенников. СМИ предположили, что артистка «опасалась потерять дворец». По оценкам авторов, за 12 лет певица сэкономила на налогах порядка миллиона рублей.

    В среду Долина в суде подчеркнула, что спорная квартира, деньги от продажи которой она передала мошенникам, была ее основным местом жительства.

    Ранее сообщалось, что певица Лариса Долина более полугода не выплачивала налог на имущество физлиц за спорную квартиру.

    Напомним, Лариса Долина прошла комплексную психолого-психиатрическую экспертизу по делу о продаже квартиры мошенникам. Покупательница Полина Лурье не сомневалась во вменяемости Долиной, ссылаясь на обязательные для преподавателя медосмотры, заявила адвокат Лурье Светлана Свириденко.

    10 декабря 2025, 13:30 • Новости дня
    Эрмитаж потребовал с севшего на трон Павла I посетителя более 840 тыс. рублей
    Эрмитаж потребовал с севшего на трон Павла I посетителя более 840 тыс. рублей
    @ RosgvardOfficial

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Государственный Эрмитаж через суд потребовал компенсацию за повреждение трона магистра Мальтийского ордена конца XVIII века, принадлежавшего императору Павлу I; посетитель Александр Дробышев повредил конструкцию, когда сел на нее.

    Эрмитаж обратился в суд с иском о взыскании 847 тыс. рублей с Дробышева, тот в марте нарушил запрет и сел на музейный экспонат – трон магистра Мальтийского ордена, которым владел император Павел I, передает ТАСС.

    После замечания сотрудницы музея посетитель встал ногами на подножную скамеечку, что привело к дополнительным повреждениям.

    Дробышев деформировал сиденье трона, разорвал ткани бархата на поверхности сиденья, на подножной скамье также появились трещины и разрывы ткани бархата. На досудебную претензию Дробышев не отреагировал.

    Эрмитаж требует взыскать сумму за реставрацию – 826 тыс. рублей, а также госпошлину 21,5 тыс. рублей.

    Предварительное заседание назначили на 26 января.

    В 2023 году в Петербурге полицейские задержали местную жительницу, подозреваемую в краже картины известного художника-абстракциониста Евгения Михнова-Войтенко стоимостью около 3 млн рублей.

    10 декабря 2025, 17:44 • Новости дня
    НАТО впервые применило «летающие радары» у арктических границ России
    НАТО впервые применило «летающие радары» у арктических границ России
    @ Jana Rodenbusch/REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Начальник пограничного управления ФСБ России по Петербургу и Ленинградской области Владимир Корецкий сообщил о начале применения странами НАТО самолетов дальнего радиолокационного обнаружения для разведки у северных границ России.

    Он отметил, что конкуренция в Арктике усиливается, а коллективный Запад стремится установить международный режим управления Северным морским путем и ослабить российскую юрисдикцию в этом ключевом регионе, передает РИА «Новости».

    На международном форуме «Арктика: настоящее и будущее» Корецкий заявил, что НАТО наращивает силовой потенциал в западной части Арктики под предлогом военно-политического сдерживания России. По его словам, разведывательная активность альянса в акватории Баренцева моря значительно возросла.

    Корецкий подчеркнул, что основным инструментом технической разведки НАТО в Арктике остаются разведывательные корабли, однако с каждым годом растет применение авиационной разведки на границе с Россией. Впервые было зафиксировано прямое использование самолетов дальнего радиолокационного обнаружения ВВС НАТО в этом районе.

    «Существенно возросла разведывательная активность стран альянса в акватории Баренцева моря. Ключевым инструментом в системе технической разведки НАТО в Арктике остаются разведывательные корабли. С каждым годом наращивается применение авиационной разведки в непосредственной близости от государственной границы России. Впервые зафиксировано применение самолетов дальнего радиолокационного обнаружения ВВС НАТО», – отметил Корецкий.

    Самолеты дальнего радиолокационного обнаружения, называемые «летающими радарами», предназначены для дальнего выявления воздушных и морских объектов противника.

    Ранее главком ВМФ назвал Арктику стратегически важной для России.

    10 декабря 2025, 14:29 • Новости дня
    WP: Вашингтон предложил создать демилитаризованную зону на Украине
    WP: Вашингтон предложил создать демилитаризованную зону на Украине
    @ REUTERS/Stringer

    Tекст: Валерия Городецкая

    США предложили создание демилитаризованной зоны на Украине в качестве возможного варианта регулирования вопроса о границах, пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

    По данным WP, ожидается, что эта зона может пройти вдоль всей будущей линии прекращения огня и иметь ширину, достаточную для запрета размещения тяжелого вооружения, передает ТАСС.

    Собеседники издания отметили, что подобная зона должна быть строго контролируемой и напоминать по принципу действия так называемую «корейскую модель». Такая инициатива изложена американской стороной в трех документах, направленных Киеву в рамках мирного плана, пишет издание.

    В январе советники Трампа поддержали создание демилитаризованной зоны на Украине.

    10 декабря 2025, 21:24 • Новости дня
    Украинские морские дроны атаковали танкер Dashan в Черном море
    Украинские морские дроны атаковали танкер Dashan в Черном море
    @ Burak Oruc/marinetraffic

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские морские дроны Sea Baby атаковали танкер Dashan под флагом Коморских Островов в Черном море и повредили его, сообщило украинское издание «Страна.uа».

    Источники украинского издания сообщили, что танкер Dashan, входящий в так называемый российский «теневой флот», подвергся атаке морских дронов Sea Baby, передает «Газета.Ru». Сообщается, что судно шло по Черному морю в исключительной экономической зоне Украины в сторону Новороссийска. Ранее другие ресурсы указывали, что Dashan шел под флагом Гамбии и находится под санкциями.

    По словам украинских источников, операция проводилась совместно 13-м Главным управлением военной контрразведки СБУ и украинскими ВМС.

    В результате атаки танкер получил критические повреждения, судно выведено из строя, следует из сообщения в Telegram–канале «Военкоры Русской Весны».

    Военкоры уточняют, что это уже четвертая атака на суда, относящиеся к так называемому российскому «теневому флоту», за последние две недели, сообщили украинские источники.

    Ранее утром 2 декабря возле берегов Турции на российское судно Midvolga 2 совершили атаку с помощью воздушного беспилотника.

    Напомним, два судна Kairos и Virat получили серьезные повреждения из-за ударов в районе Черного моря. Украинские спецслужбы признали нападение катеров на танкеры в Черном море.

    Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что нападения на танкеры у турецкого побережья говорят об опасном обострении ситуации и не могут быть оправданы.

    Президент России Владимир Путин назвал такие нападения пиратством и предупредил о готовности перекрыть Украине выход к морю, если атаки не прекратятся.

    10 декабря 2025, 16:40 • Новости дня
    Нарышкин в журнале «Разведчик» описал новые формы ведения войны с применением ИИ
    Нарышкин в журнале «Разведчик» описал новые формы ведения войны с применением ИИ
    @ David Zorrakino/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Директор СВР Сергей Нарышкин подчеркнул, что современные научные достижения, включая искусственный интеллект, меняют баланс военного превосходства и усиливают секретность исследований.

    Развитие робототехники и систем управления на базе искусственного интеллекта провоцирует новый виток гонки вооружений, отмечается в статье главы СВР России Сергея Нарышкина в журнале «Разведчик», пишет ТАСС. По словам Нарышкина, промышленно развитые государства все чаще рассматривают науку и технологии в качестве ключевых инструментов поддержания экономического и военного лидерства.

    Он указал, что перспективные разработки, в том числе технологии двойного назначения, больше не обсуждаются на открытых международных площадках, а реализуются в атмосфере секретности. Кроме того, западные страны концентрируют у себя высокий технологический потенциал, используя научно-технические достижения для наращивания военных возможностей.

    «США, Япония, ряд европейских стран стремятся нарастить свои военные возможности за счет научно-технологических прорывов», – заявил глава СВР. Нарышкин отметил, что развитие синтетической биологии, робототехники и ИИ ведет к коренным изменениям способов ведения войны и создает угрозу изменения существующего баланса сил.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в среду Нарышкин прокомментировал возможность прослушивать украинских чиновников. Он отметил, что российские спецслужбы работают строго в рамках закона и своих полномочий.

    А что касается использования ИИ, то накануне президент России Владимир Путин отметил, что проблема распространения искусственного интеллекта требует взвешенного подхода. Игнорировать искусственный интеллект недопустимо, но и бездумно внедрять эту технологию опасно для страны, считает глава государства.

    Президент России также призвал вывести развитие искусственного интеллекта в России на новый уровень, чтобы соответствовать глобальным тенденциям.

    10 декабря 2025, 11:20 • Новости дня
    Полиция начала розыск избившего инста-модель Таранову в Москве
    Полиция начала розыск избившего инста-модель Таранову в Москве
    @ @model_moskva__m

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Столичные правоохранители начали розыск жестоко избившего 33-летнюю российскую инста-модель из Краснодара Анжелику Таранову.

    По факту нападения заведено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», передает «Лента.ру» со ссылкой на ГУ МВД по Москве.

    По этим данным, неизвестный, предположительно, 22 ноября избил Таранову и сбежал.

    Отмечается, что девушку избили в квартире на Университетском проспекте, сообщает ТАСС.

    В настоящее время сотрудники полиции проводят оперативно-разыскные мероприятия для установления личности и задержания нападавшего. Следователи устанавливают все детали произошедшего инцидента.

    Ранее баскетболиста московского клуба «ЦСКА-Юниор» Владимира Ершова избили в Подмосковье, он в реанимации. В ходе побоев он получил перелом основания черепа.

    Через некоторое время правоохранители установили личность подозреваемого в нападении.

    10 декабря 2025, 12:04 • Новости дня
    Рар объяснил призыв Маска расформировать Еврокомиссию

    Политолог Рар: Европейская бюрократия будет яростно сопротивляться любой реформе власти

    Рар объяснил призыв Маска расформировать Еврокомиссию
    @ Chip Somodevilla/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Илон Маск ратует за ликвидацию Евросоюза в рамках «войны», которую предпринимателю объявила евробюрократия. Также он поддерживает партию «Альтернатива для Германии», выступающую против Еврокомиссии, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее Маск заявил, что ЕК должна быть расформирована в пользу выборного органа.

    «Исторически сложилось, что с середины прошлого века существует два мнения о пути развития Европы. Германия и Франция ратуют за централизованное квази-государство Евросоюз (ЕС) со своей бюрократией, наднациональным парламентом и сильными полномочиями президента объединения», – говорит германский политолог Александр Рар.

    «Эту идею сейчас хочет претворить в жизнь глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, потомственный политик послевоенного поколения немецких элит. Но очевидно, что она очень властолюбива и попросту «тянет одеяло на себя». Политик создает супербюрократию в Брюсселе, что называется, «под себя», стараясь ущемить власть стран-членов ЕС. Северные европейские страны ее поддерживают, южные – нет», – пояснил он.

    «Силы правого толка в Европе всегда хотели сохранить главенствующую власть национальных правительств. Такие страны, как Венгрия, ратуют за сильный Евросовет, но и за ограничение власти Еврокомиссии, в бюрократизации которой они видят главную проблему. «Альтернатива для Германии» (АдГ) выступает против Еврокомиссии, поддерживая укрепление роли национальных государств», – указал спикер.

    «Думаю, Трамп будет подыгрывать правым силам в Европе. Поэтому можно ожидать, что власть Еврокомиссии в трансатлантическом контексте начнет снижаться. Судя по всему, в дальнейшем мы увидим возвращение Европы к системе национальных правительств. Но ЕК и Европарламент будут яростно сопротивляться любой реформе, которая лишает их власти», – спрогнозировал аналитик.

    «Неслучайно с предложениями об упразднении ЕС выступает Маск, он напрямую поддерживает АдГ. А евробюрократия объявила ему войну. В частности, Брюссель пытается ограничить работу его платформы Х (ранее Twitter, заблокирован в России). Примечательно, что США, Китаю и России иметь дело напрямую с индивидуальными государствами более конструктивно, чем с забюрократизированной структурой Евросоюза», – резюмировал собеседник.

    Ранее основатель Space X и Tesla Илон Маск заявил, что Еврокомиссия должна быть расформирована в пользу выборного органа, а президента ЕС нужно избирать напрямую. «Существующая система – это власть бюрократии, а не демократии», – написал он в соцсети X (ранее Twitter, заблокирован в России).

    За два дня до этого принадлежащая Маску X запретила ЕК размещать рекламу на своей платформе и удалила соответствующий аккаунт комиссии. «Вы вошли на свою неактивную страницу, чтобы воспользоваться уязвимостью нашего редактора. Вы опубликовали ссылку, которая вводит пользователей в заблуждение, для искусственного увеличения охвата», – обратился к Еврокомиссии Никита Бир, руководитель отдела продуктов соцсети.

    «Как вам, возможно, известно, X считает, что на нашей платформе у всех должно быть равное право голоса. Однако, похоже, вы уверены, что эти правила не должны применяться к вашему аккаунту», – осудил он поведение ЕК.

    В начале декабря ЕК оштрафовала компанию X на 120 млн евро якобы за несоблюдение Закона о цифровых услугах (DSA). «Нарушения включают обманчивый дизайн «синей галочки», недостаточную прозрачность хранилища рекламных объявлений и отказ в предоставлении специалистам доступа к ряду данных», – говорится в сообщении комиссии.

    В ответ Маск выступил за ликвидацию Евросоюза ради защиты интересов народов отдельных стран. Также он ретвитнул ответ другого пользователя X, сравнившего ЕС с фашистскими объединениями. Предприниматель добавил: «В значительной степени». Позднее пост был удален.

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев поддержал предложение Маска о необходимости ликвидации ЕС. В свою очередь, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский резко отреагировал на слова американского бизнесмена, предложив ему отправиться на Марс.

    В свою очередь, госсекретарь США Марко Рубио и Федеральная комиссия по связи (FCC) обвинили европейский регулятор в нападках на американские компании и цензурировании их деятельности, добавив, что «времена цензуры американцев в интернете прошли», сообщает BBC.

    Президент США Дональд Трамп раскритиковал политику ЕК как в цифровой сфере, так и в целом, указав, что она «движется в очень плохом направлении». «Европа должна быть очень осторожна», – подчеркнул глава Белого дома. Он назвал ЕС «разлагающейся» группой стран, возглавляемой «слабыми» руководителями.

    Все это происходит на фоне беспрецедентного падения уровня отношений между Вашингтоном и Брюсселем. Bloomberg пишет, что недавно опубликованная Стратегия национальной безопасности США содержит «сигнал» для Европы: Старый Свет рискует быть уничтоженным в случае, если он не изменит свою культуру и сложившуюся политику.

    Европейские страны в документе представлены как приходящие в упадок державы, которые утратили самостоятельность в пользу руководства Евросоюза, а их правительства обвиняются в подавлении демократических процессов. ЕС «подрывает политическую свободу и суверенитет», сказано в тексте.

    Реагируя на эти тезисы, глава Евросовета Антониу Кошта заявил о недопустимости вмешательства администрации Трампа в европейские дела, указав на угрозу суверенитету Европы. По его словам, новая нацстратегия США представляет собой попытку ослабить Евросоюз.

