  • Новость часаСилы ПВО сбили десять украинских БПЛА над Крымом и Белгородской областью
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Для России и США завершается эпоха ядерных ограничений
    Российских дипломатов уведомили об ограничениях на передвижения по Европе
    В Канаде умер старейший ветеран Великой Отечественной войны
    Вассерман выступил против запрета готовых решений «домашки»
    Путин заявил, что Россию просят прекратить удары по инфраструктуре Украины
    Германия отказалась поставлять Украине новые Patriot
    Орбан поручил вызвать в МИД посла Украины из-за угроз Киева
    Глава СПЧ Фадеев предложил отчислять школьников за плохое поведение
    Помощник губернатора Гладкова Вера Мангушева умерла в возрасте 38 лет
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв США переходят к тактическим играм

    Европа – самая близкая и доступная цель, окончательный захват которой может обеспечить США хоть каким-то стабильным ресурсом на будущее. Иными словами, понимая свою неспособность контролировать большую часть мира, Вашингтон хочет силой консолидировать оруэлловскую «Океанию».

    0 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Почему хохлома важнее маркетинга

    Наши современники – в общем-то, молодые люди – начали активно интересоваться народными художественными промыслами типа гжели и хохломы. Почему? Потому что Россия вдруг обратилась к самой себе. Происходит некоторая пересборка всего ценного для нашей души.

    8 комментариев
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Как США копают под Китай через Иран

    Главным интересом Китая в Иране и одновременно главной угрозой для доминирования США был и остается китайский мегапроект по переустройству мира «Один пояс – один путь». В котором Иран занимает одно из центральных мест.

    0 комментариев
    27 января 2026, 00:39 • Новости дня

    Syria TV заявил о запланированном на среду визите президента Сирии в Москву

    Syria TV: Президент Сирии аш-Шараа посетит Москву для встречи с Путиным в среду

    Tекст: Антон Антонов

    Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа прибудет в российскую столицу для переговоров с президентом России Владимиром Путиным, сообщает Syria TV.

    Визит ожидается в среду, передает ТАСС со ссылкой на Syria TV.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве в октябре уже проходили переговоры Путина с аш-Шараа. В декабре президент России встретился с министром иностранных дел Сирии Асаадом аш-Шибани в Москве.

    26 января 2026, 01:51 • Новости дня
    Медведев: Атака на резиденцию Путина могла повлечь удар специальным оружием
    Медведев: Атака на резиденцию Путина могла повлечь удар специальным оружием
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Атака беспилотников на резиденцию президента России Владимира Путина могла привести к ответу с применением специального оружия, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

    Комментируя последствия расширения ядерного клуба, Медведев указал, что это может дестабилизировать ситуацию, но может и «заставить государства задумываться над последствиями провоцирования тех или иных конфликтов», пишет «Коммерсант».

    Медведев отметил, что «европейцы, а при администрации Байдена и американцы, постоянно провоцировали» Россию на «жесткие решения». «И эти провокации продолжаются», – сказал он.

    Он напомнил о событиях конца 2025 года, когда на резиденцию президента России Владимира Путина была совершена атака с применением большого количества беспилотников ВСУ.

    «На самом деле, это могло бы стать основанием для ответного удара, в том числе с применением специального оружия. Такого рода игры чрезвычайно опасны», – сказал Медведев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны России сообщило, что киевский режим в конце прошлого года атаковал резиденцию Путина в Новгородской области с помощью 91 ударного БПЛА. Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что попытка атаки на резиденцию президента Путина свидетельствует о террористической сущности властей, удерживающих власть на Украине.

    Российские военные провели массированный удар по инфраструктуре Украины, применив высокоточное оружие и комплекс «Орешник», после атаки на резиденцию президента России.

    Комментарии (11)
    26 января 2026, 20:48 • Новости дня
    Путин заявил, что Россию просят прекратить удары по инфраструктуре Украины

    Путин указал на просьбы прекратить удары по Украине при продолжающихся атаках на Россию

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко обратил внимание на продолжающиеся атаки беспилотников на российскую территорию.

    Глава региона доложил о завершении строительства 16 из 17 объектов для защиты области от дронов, отметив, что реализованные меры дают положительный результат, но попытки атак продолжаются, передает ТАСС.

    Путин в ответ согласился с оценкой ситуации. «А нас просят этого не делать», – добавил он.

    Накануне в результате падения обломков беспилотника на территории двух предприятий Славянска-на-Кубани один человек получил травму.

    Минувшей ночью над Россией уничтожили 40 украинских дронов.

    Комментарии (6)
    26 января 2026, 21:08 • Видео
    Украину хотят взять в ЕС в 2027 году

    Президент Сербии Александр Вучич заявил, что, по его информации, Украина станет членом ЕС уже в 2027 году. О том, что такие планы существуют, говорил и премьер Венгрии Виктор Орбан. Пока это кажется невозможным, даже гибельным сценарием для Евросоюза. Пока.

    Комментарии (0)
    26 января 2026, 14:54 • Новости дня
    Путин устроил верховному правителю Малайзии экскурсию по Эрмитажу
    Путин устроил верховному правителю Малайзии экскурсию по Эрмитажу
    @ Михаил Синицын/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Двадцатиколонном зале Эрмитажа президент России Владимир Путин принял находящегося с частным визитом верховного правителя Малайзии султана Ибрагима и устроил ему краткую экскурсию.

    Владимир Путин поприветствовал высокого гостя в Двадцатиколонном зале, после чего лидеры обменялись рукопожатиями, передает ТАСС. Верховный правитель Малайзии сейчас находится в нашей стране с частным визитом.

    Президент пригласил султана Ибрагима на небольшую экскурсию по залам комплекса. О главных сокровищах и экспонатах музея гостям рассказал его директор Михаил Пиотровский.

    Как ранее отмечали в Кремле, после осмотра экспозиции состоится беседа политиков один на один.

    Напомним, султан Ибрагим прибыл в Петербург, где его встретили в аэропорту Пулково по международному протоколу. Президент России Владимир Путин будет в понедельник работать в Санкт-Петербурге.

    Комментарии (4)
    26 января 2026, 05:57 • Новости дня
    Рябков подчеркнул, что предложение России по СНВ-3 остается в силе

    Рябков: Предложение Вашингтону по СНВ-3 остается в силе

    Tекст: Антон Антонов

    Россия продолжает считать действующим свое предложение о продлении на год ограничений по Договору о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3), несмотря на истекающий срок действия договора, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

    «Мы оставляем дверь открытой. Мы не отозвали свое предложение», – приводит слова Рябкова ТАСС.

    Рябков напомнил, что речь идет о предложении, в соответствии с которым «стороны еще по крайней мере в течение года после истечения срока действия договора придерживались бы центральных количественных ограничений, в нем заложенных».

    Дипломат отметил, что такое решение должно быть взаимным и приниматься параллельно обеими странами. При этом он подчеркнул, что позиция России сохраняется. «Если до 5 февраля не последует никаких уточнений в американском подходе», – подчеркнул Рябков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 5 февраля заканчивается срок действия российско-американского Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). В сентябре президент России Владимир Путин заявил, что Россия готова после 5 февраля в течение года придерживаться центральных количественных ограничений по ДСНВ.

    Комментарии (0)
    26 января 2026, 15:14 • Новости дня
    Песков намекнул на получение Путиным доклада по переговорам в Абу-Даби

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал вопрос о получении Владимиром Путиным доклада по итогам переговоров по украинскому урегулированию в Абу-Даби.

    «А как вы думаете?» – ответил он на вопрос журналиста, был ли президент проинформирован о ходе переговоров, передает РИА «Новости».

    После предположения корреспондента, что Путин получил доклад, Песков улыбнулся и кивнул. Видео с этим эпизодом опубликовал специальный корреспондент телеканала RT Константин Придыбайло в своем Telegram-канале.

    Напомним, в субботу завершились переговоры по Украине в Абу-Даби с участием России. Второй день переговоров по Украине проходил в закрытом режиме без прессы.

    Еврокомиссия не стала комментировать прошедшие в Абу-Даби переговоры по урегулированию ситуации на Украине.

    Ранее стала известна дата следующего раунда переговоров России, США и Украины.

    Комментарии (0)
    26 января 2026, 11:44 • Новости дня
    Путин поручил Минтрансу оценить состояние дорог Камчатки после снегопадов

    Трутнев сообщил о проверке дорог Камчатки по поручению Путина после снегопадов

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин поручил Министерству транспорта России проанализировать состояние дорожной сети на Камчатке и организовать восстановительные работы, сообщил вице-премьер России, полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев.

    Министерство транспорта России должно проанализировать состояние дорог в Камчатском крае после аномальных снегопадов, передает ТАСС.

    Юрий Трутнев сообщил, что президент России поручил ведомству выяснить, в каком состоянии останутся дороги после повышенной снеговой нагрузки, а также принять меры для их приведения в порядок.

    На совещании по ликвидации последствий циклонов Трутнев отметил важность оперативной реакции на последствия природных явлений. Вице-премьер подчеркнул, что анализ состояния дорог необходим для обеспечения безопасности жителей и устойчивой транспортной доступности региона.

    Трутнев прибыл в Камчатский край с рабочей поездкой, чтобы обсудить ситуацию, возникшую после декабрьских и январских аномальных снегопадов, а также июльского землетрясения 2025 года.

    В рамках визита полпред проведет совещание по экономическому блоку, где рассмотрят реализацию приоритетных инвестиционных проектов и работу режима ТОР. Кроме того, Трутнев намерен посетить ряд социальных учреждений региона.

    Губернатор Камчатского края Владимир Солодов доложил президенту России Владимиру Путину о ситуации в регионе из-за снегопадов.

    Военно-транспортный самолет Ан-124 доставил специальную технику для уборки снега на Камчатку.

    Власти Петропавловска-Камчатского с 26 января возобновляют очные занятия для учеников 9–11-х классов городских школ.

    Комментарии (0)
    26 января 2026, 11:35 • Новости дня
    Пескова спросили о вероятности телефонного разговора Путина и Трампа

    Tекст: Ольга Иванова

    Телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и лидером США Дональдом Трампом не запланирован, однако может быть организован оперативно, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

    В графике президента России Владимира Путина на данный момент не запланирован телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, передает ТАСС. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов.

    По словам Пескова, «в настоящий момент в графике нет такого разговора, но они согласовываются очень быстро». Он отметил, что действующие каналы связи с американской стороной позволяют практически мгновенно согласовать двусторонние контакты на высшем уровне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, последняя телефонная беседа между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом состоялась 16 октября, новых контактов не фиксировали.


    Комментарии (0)
    26 января 2026, 12:51 • Новости дня
    Песков анонсировал важные встречи Путина в Петербурге

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Во время поездки в Санкт-Петербург президент России Владимир Путин проведет отдельные рабочие встречи с губернаторами Петербурга и Ленобласти Александром Бегловым и Александром Дрозденко и примет участие в мемориальных церемониях. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Президент России в ходе рабочей поездки в Северную столицу заслушает доклады губернаторов, передает ТАСС.

    «Запланированы встречи с Бегловым и Дрозденко. Традиционно Путин использует такие возможности, чтобы с главами регионов обсудить текущую повестку дня», – подчеркнул представитель Кремля.

    Пресс-секретарь отметил масштабы и важность этих субъектов Федерации, добавив, что глава государства всегда живо интересуется их развитием.

    Также стало известно, что завтра российский лидер примет участие в мемориальных церемониях, посвященных полному освобождению Ленинграда от фашистской блокады. По словам Пескова, этот день является святым для города.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил об отсутствии планов на телефонный разговор между Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом. При этом такая беседа может быть организована оперативно.

    Комментарии (0)
    26 января 2026, 12:45 • Новости дня
    Кремль анонсировал переговоры Путина с султаном Малайзии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин будет в понедельник работать в Санкт-Петербурге. Он проведет встречу с верховным правителем – королем Малайзии султаном Ибрагимом, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По его словам, президент России Владимир Путин проведет сегодня встречу с королем Малайзии султаном Ибрагимом, который находится в Петербурге с частной поездкой, передает ТАСС.

    Песков отметил: «Президент будет встречаться с находящимся с частной поездкой в Российской Федерации, в Санкт-Петербурге, верховным правителем Малайзии султаном Ибрагимом. Встретятся они в Эрмитаже».

    Планируется, что визит короля Малайзии начнется с небольшой экскурсии по музею, которую проведет директор Эрмитажа Михаил Пиотровский. Песков уточнил, что сам Путин хорошо знаком с экспозицией и часто рассказывает о ней гостям.

    Основная часть встречи пройдет в формате личного общения один на один между Путиным и султаном Ибрагимом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кремль назвал Малайзию надежным партнером России в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

    Султан Малайзии прибыл с государственным визитом в Россию.

    Кремль анонсировал переговоры Владимира Путина с султаном Малайзии.

    Комментарии (0)
    26 января 2026, 16:04 • Новости дня
    Путин провел рабочий завтрак с королем Малайзии в Петербурге

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин провел рабочий завтрак в формате тет-а-тет с верховным правителем Малайзии султаном Ибрагимом.

    Перед началом переговоров Путин и султан Ибрагим осмотрели коллекцию Эрмитажа, где их сопровождал директор музея Михаил Пиотровский, передает РИА «Новости». По окончании экскурсии лидеры продолжили общение один на один.

    Напомним, накануне Верховный правитель Малайзии Ибрагим прибыл в Петербург. Путин устроил верховному правителю Малайзии экскурсию по Эрмитажу.

    Комментарии (0)
    26 января 2026, 13:54 • Новости дня
    Сирийская армия атаковала Кобани вопреки объявленному перемирию

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Силы, контролируемые Дамаском, ведут наступление при поддержке артиллерии на город Кобани, контролируемый курдскими формированиями «Сирийских демократических сил» (СДС), ожесточенные бои продолжаются вопреки объявленому режиму прекращения огня, заявила пресс-служба СДС.

    Сирийские войска, подконтрольные Дамаску, начали наступление на город Кобани, находящийся под контролем курдских Сирийских демократических сил (СДС), передает РИА «Новости».

    Наступление поддерживается артиллерией, а также турецкими беспилотниками, которые задействованы в воздушной поддержке. В заявлении пресс-службы СДС отмечается, что атаки начались около двух часов ночи с нескольких направлений на населенные пункты Хараб-Ашк и Джалабия к юго-востоку от Кобани.

    Согласно сообщению, артиллерийский обстрел был сосредоточен на жилых кварталах и окрестностях этих населенных пунктов. Курдские силы оказали вооруженное сопротивление, в результате чего в регионе вспыхнули ожесточенные боестолкновения. В СДС утверждают, что сирийские войска пока не достигли поставленных целей, однако продолжают стягивать резервы к линии соприкосновения.

    В пресс-релизе СДС подчеркивается, что наступление сирийской армии стало явным нарушением режима прекращения огня, действующего всего второй день. «Эти атаки являются явным и грубым нарушением соглашения о прекращении огня и происходят уже на второй день после вступления его в силу, что подтверждает невыполнение Дамаском своих обязательств и продолжение политики военной эскалации и дестабилизации ситуации в регионе», – заявили в пресс-службе СДС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны Сирии объявило о продлении перемирия с курдами на 15 дней.

    Минобороны Сирии ранее ввело четырехдневное прекращение огня на северо-востоке страны.

    США перебросили эмиров запрещенного в России «Исламского государства» из Сирии в Ирак.

    Комментарии (0)
    26 января 2026, 09:10 • Новости дня
    Израильская авиация ночью атаковала стратегические высоты юга Ливана

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Израильская боевая авиация нанесла несколько серий ударов по разным районам южного Ливана, всего было совершено более 15 авианалетов, информирует ливанское национальное агентство NNA.

    Израильская авиация нанесла серию ударов по южным районам Ливана, всего было произведено более 15 авианалетов, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ливанское национальное агентство NNA.

    Согласно данным агентства, израильская авиация за вечер совершила 14 авиаударов в трех волнах: десять из них пришлись на высоты Мейдун и Джабур, два – по району Вади-Боргуз и еще два – по Касарат аль-Аруш между высотами Рейхан и Лувейзе.

    Позднее, по информации NNA, после трех часов ночи по местному времени (четырех по московскому), новые авиаудары были нанесены по высотам Акмата – Лувейзе в районе Иклим ат-Туффах. Ливанские власти неоднократно подчеркивали, что Израиль продолжает нарушать суверенитет страны, несмотря на существующее соглашение о прекращении огня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, армия Ливана начала развертывать силы на границе с Израилем.

    Миротворцы ООН не смогли предотвратить перевооружение «Хезболлы» вдоль границы Израиля почти два десятилетия.

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил сожаление итальянской коллеге Джорджи Мелони по поводу причиненного вреда миротворцам ООН в Ливане.

    Комментарии (0)
    26 января 2026, 18:17 • Новости дня
    Путин указал Беглову на необходимость решения вопроса с яслями

    Tекст: Валерия Городецкая

    Во время рабочей встречи президент России Владимир Путин обратил внимание губернатора Петербурга Александра Беглова на необходимость решить проблему с обеспечением местами в яслях.

    Путин подчеркнул, что этот вопрос особенно важен для города, передает ТАСС.

    Беглов доложил президенту, что с 2019 по 2024 год в Петербурге построено 320 недостающих социальных объектов, включая школы и детские сады. «Только в этом году это 30 новых зданий школ. Это школы с бассейнами. 26 детских садов, тоже с бассейнами. За эти несколько лет мы построили в общей сложности в детских садах и школах 150 бассейнов. Дети поплыли», – сообщил губернатор.

    Путин сразу уточнил ситуацию с яслями и получил ответ, что власти начали работать над этим вопросом, но больших успехов пока нет. Беглов отметил, что город пока только приступил к решению этой проблемы.

    Ранее Путин во время прямой линии предложил увеличить время пребывания детей в яслях и детских садах.

    Комментарии (0)
    26 января 2026, 18:48 • Новости дня
    Путин провел встречу с губернатором Ленинградской области

    Путин провел встречу с губернатором Ленинградской области в Эрмитаже

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко в Малом выставочном зале Эрмитажа.

    Встреча состоялась в рамках рабочего дня главы государства в Петербурге, где ранее Путин также встретился с султаном Малайзии Ибрагимом и губернатором Петербурга Александром Бегловым, передает ТАСС.

    На предыдущей встрече, которая прошла в марте 2025 года в Кремле, обсуждались меры поддержки участников специальной военной операции и актуальные социально-экономические вопросы региона.

    В понедельник пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков анонсировал важные встречи Путина в Петербурге.

    Комментарии (0)
    26 января 2026, 20:18 • Новости дня
    Названы темы встречи Путина с губернатором Ленинградской области

    Кремль: Путин обсудил с главой Ленобласти развитие региона и вопросы СВО

    Tекст: Валерия Городецкая

    Во время встречи в Эрмитаже глава Ленинградской области Александр Дрозденко доложил президенту России Владимиру Путину о проектах в различных отраслях хозяйства региона.

    Особое внимание губернатор уделил вопросам, связанным со спецоперацией на Украине, сообщает Кремль в Telegram-канале. В частности, значимым пунктом обсуждения стала программа по обучению операторов беспилотных летательных аппаратов.

    Напомним, в понедельник Путин провел встречу с губернатором Ленинградской области.

    Комментарии (0)
    Главное
    Сальвини раскритиковал Зеленского за нападки на ЕС в Давосе
    Фрагменты сбитой ракеты С-200 ВСУ разрушили четыре дома в Брянской области
    Дуров назвал верящих в безопасность WhatsApp людей безмозглыми
    Выпускники школы-студии МХАТ выступили против назначения Богомолова
    Готовившего теракт ко Дню Победы приговорили к 18 годам заключения
    Блогерше отказали во въезде в Россию из-за отсутствия у ребенка загранпаспорта
    Названы самые «распущенные» страны мира

    Как меняется российский экспорт газа

    Потеряв украинский транзит, Россия лишилась еще части газовых поставок. Однако потери на европейском рынке удалось частично восполнить за счет роста экспорта газа в Азию. Причем кроме уже традиционного покупателя нашего газа – Китая, серьезно нарастил закупки Узбекистан. Начать покупать газ у России может и Казахстан. На рынке СПГ у России тоже есть успехи. Подробности

    Перейти в раздел

    Сеанс унижения от Трампа вынудил Зеленского взглянуть в будущее

    Как и обещал президент США Дональд Трамп, его встреча с Владимиром Зеленским в Давосе состоялась, хотя украинская сторона попыталась ее отменить. Американцы продемонстрировали, что держат Зеленского за мальчика на побегушках, а сам он показал, что готовит пути к отступлению и хочет свалить вину за свой провал на Европу. Подробности

    Перейти в раздел

    Почему Красная армия отказывалась от уникальных видов оружия

    85 лет назад, в январе 1941 года, в СССР стартовало проектирование так называемого ампуломета. Это был один из примеров уже забытых сегодня систем вооружений, на которые в первый период Великой Отечественной делалась серьезная ставка. Что это были за системы и почему они в итоге не оправдали надежд? Подробности

    Перейти в раздел

    Страны «оси» создают новый альянс

    Десятилетиями фундаментом Евросоюза являлась связка между Францией и Германией. Однако в конце прошлой недели Берлин сделал радикальный шаг, фактически подорвав этот альянс и начав строить другой союз, напомнивший о дружбе Гитлера с Муссолини. Почему немецкое руководство решило дружить прежде всего с Италией? Подробности

    Перейти в раздел

    Как роддом Новокузнецка стал местом массовой гибели малышей

    «Вместо помощи я просто была в каком-то аду». Такими словами рожавшие когда-то в роддоме Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 рассказывают сегодня о своем опыте. Их слова стали особенно важны после того, как вскрылся факт массовой гибели младенцев в этом роддоме. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Украину хотят взять в ЕС в 2027 году

      Президент Сербии Александр Вучич заявил, что, по его информации, Украина станет членом ЕС уже в 2027 году. О том, что такие планы существуют, говорил и премьер Венгрии Виктор Орбан. Пока это кажется невозможным, даже гибельным сценарием для Евросоюза. Пока.

    • Очередное предательство США. Теперь курды

      Ряд американских СМИ со ссылкой на источники сообщили, что США окончательно сворачивают свое военное присутствие в Сирии. Это связано с решением о предательстве очередного союзника, которое приняли в Вашингтоне.

    • Гренландская сделка Трампа: главное

      Стали известны подробности «сделки по Гренландии», на которую европейские страны НАТО уломал президент США Дональд Трамп. Трамп получит немало, но меньше, чем рассчитывал. Но шанс расширить территорию США, как он мечтал, у него все-таки есть.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • График выплат пенсий и пособий на детей в феврале 2026 года: точные даты, переносы и важные нюансы

      Февраль – месяц короткий, но с точки зрения социальных выплат напряженный. Его наступление всегда волнует и пенсионеров, и семьи с детьми. Нужно планировать бюджет, учитывая не только сокращенное количество дней, но и государственные праздники, которые напрямую влияют на график перечислений. Когда в феврале 2026 года стоит ждать пенсии и все основные детские пособия, как работают переносы из-за выходных и 23 февраля и на что важно обратить внимание?

    • Индексация пенсий и социальных выплат с 1 февраля 2026 года: кого коснутся прибавки и новые суммы

      С 1 февраля 2026 года в России проводится очередная индексация пенсий и социальных выплат. Повышение затронет пенсионеров, семьи с детьми, получателей федеральных пособий, а также граждан, пользующихся мерами господдержки, привязанными к уровню инфляции. Размер индексации составляет 5,6% – именно на такую величину выросли потребительские цены по итогам 2025 года. Повышение применяется автоматически и не требует подачи заявлений.

    • Народные приметы на февраль 2026: что сулит месяц и к чему готовиться

      Февраль в народном календаре всегда занимал особое место. Это не просто самый короткий месяц года, а время перелома, когда зима борется с весной, а темнота постепенно уступает свету. Именно в феврале заканчивается один жизненный цикл и начинается подготовка к следующему. Наши предки придавали большое значение февральским приметам, ведь они помогали не столько предсказать погоду, сколько понять внутренние ритмы жизни, настроиться на грядущие перемены и проверить, насколько прочно выстроены быт и отношения.

    Перейти в раздел

    • Немецкие солдаты защищали Гренландию только сутки

      Группа немецких военнослужащих покинула Гренландию столь же внезапно, как и полетела на этот принадлежащий Дании остров. В целом же миссия бундесвера в Гренландии продлилась менее чем двое суток – хотя изначально предполагалось, что она будет длительной. Похоже, что в Берлине испугались даже символического военного присутствия в Гренландии в условиях давления США.

    • Личные амбиции Трампа переходят на всю планету

      2026 год начался с крайне агрессивных шагов президента США. Дональд Трамп отдал приказ по нефтяной блокаде Венесуэлы, захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро и резкому усилению давления на ряд других стран, от Кубы и до Ирана.

    • Трамп подносит Зеленскому неудобный новогодний подарок

      Весьма неприятный подарок под Новый год преподнес Дональд Трамп главе киевского режима Владимиру Зеленскому: президент США потребовал провести на Украине президентские выборы. В Киеве до последнего времени отказывались проводить голосование, выдвигая для него неприемлемые условия – но на этот раз Зеленскому будет сложно отвертеться от выборов.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации