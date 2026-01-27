Европа – самая близкая и доступная цель, окончательный захват которой может обеспечить США хоть каким-то стабильным ресурсом на будущее. Иными словами, понимая свою неспособность контролировать большую часть мира, Вашингтон хочет силой консолидировать оруэлловскую «Океанию».0 комментариев
Syria TV заявил о запланированном на среду визите президента Сирии в Москву
Syria TV: Президент Сирии аш-Шараа посетит Москву для встречи с Путиным в среду
Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа прибудет в российскую столицу для переговоров с президентом России Владимиром Путиным, сообщает Syria TV.
Визит ожидается в среду, передает ТАСС со ссылкой на Syria TV.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве в октябре уже проходили переговоры Путина с аш-Шараа. В декабре президент России встретился с министром иностранных дел Сирии Асаадом аш-Шибани в Москве.