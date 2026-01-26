  • Новость часаПутин устроил верховному правителю Малайзии экскурсию по Эрмитажу
    Страны «оси» создают новый альянс
    Китаисты оценили шпионский скандал с «правой рукой» Си Цзиньпина
    Эксперт объяснил озвученный Зеленским срок готовности Украины вступить в ЕС
    Реальность 2026 года была предсказана Путиным 20 лет назад
    Кремль назвал сроки новых трехсторонних переговоров по Украине
    При атаке США военные Венесуэлы сделали два выстрела из ПЗРК «Игла-С»
    Совет ЕС утвердил полный запрет на поставки российского газа с 2027 года
    Клинтон и Обама призвали американцев к протесту
    В Британии потребовали отказаться от газа французской TotalEnergies
    Тимофей Бордачёв США переходят к тактическим играм

    Европа – самая близкая и доступная цель, окончательный захват которой может обеспечить США хоть каким-то стабильным ресурсом на будущее. Иными словами, понимая свою неспособность контролировать большую часть мира, Вашингтон хочет силой консолидировать оруэлловскую «Океанию».

    Игорь Мальцев Почему хохлома важнее маркетинга

    Наши современники – в общем-то, молодые люди – начали активно интересоваться народными художественными промыслами типа гжели и хохломы. Почему? Потому что Россия вдруг обратилась к самой себе. Происходит некоторая пересборка всего ценного для нашей души.

    Юрий Мавашев Как США копают под Китай через Иран

    Главным интересом Китая в Иране и одновременно главной угрозой для доминирования США был и остается китайский мегапроект по переустройству мира «Один пояс – один путь». В котором Иран занимает одно из центральных мест.

    26 января 2026, 14:54

    Путин устроил верховному правителю Малайзии экскурсию по Эрмитажу

    Путин устроил верховному правителю Малайзии экскурсию по Эрмитажу
    @ Михаил Синицын/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Двадцатиколонном зале Эрмитажа президент России Владимир Путин принял находящегося с частным визитом верховного правителя Малайзии султана Ибрагима и устроил ему краткую экскурсию.

    Владимир Путин поприветствовал высокого гостя в Двадцатиколонном зале, после чего лидеры обменялись рукопожатиями, передает ТАСС. Верховный правитель Малайзии сейчас находится в нашей стране с частным визитом.

    Президент пригласил султана Ибрагима на небольшую экскурсию по залам комплекса. О главных сокровищах и экспонатах музея гостям рассказал его директор Михаил Пиотровский.

    Как ранее отмечали в Кремле, после осмотра экспозиции состоится беседа политиков один на один.

    Напомним, султан Ибрагим прибыл в Петербург, где его встретили в аэропорту Пулково по международному протоколу. Президент России Владимир Путин будет в понедельник работать в Санкт-Петербурге.

    24 января 2026, 10:11
    Владелец пекарни «Машенька» заявил о расширении меню после заказа из США
    Владелец пекарни «Машенька» заявил о расширении меню после заказа из США
    @ Алексей Белкин/NEWS.ru/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Пекарня «Машенька» подготовила корзину с угощениями для высокопоставленного гостя из США, после этого ее владелец заявил о расширении меню.

    Владелец пекарни «Машенька» Денис Максимов поделился планами по обновлению меню своего заведения. Решение было принято после выполнения заказа для высокопоставленного представителя из Соединенных Штатов, в результате чего в ассортименте появится американская выпечка, сообщает РИА «Новости».

    В четверг пекарня «Машенька» составила корзину с угощениями для американского гостя высокого ранга. Предположительно, получателем стал специальный посланник президента США Дональда Трампа, Стив Уиткофф, посетивший Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным.

    «После успеха десертов, приготовленных для американского гостя, возрос интерес к нашей выпечке», – отметил Максимов. Он подчеркнул, что кондитеры экспериментировали с рецептами, чтобы добиться идеального вкуса и качества американских десертов, ранее не представленных в пекарне.

    «Мы планируем ввести американские маффины с черничным, малиновым и клубничным джемом, традиционные яблочные пироги, брауни и шоколадное печенье», – рассказал владелец пекарни.

    Десерты, не вошедшие в заказ для американского гостя, были быстро распроданы в пекарне. «Оставшиеся изделия, а также дополнительная выпечка, которую приготовили наши кондитеры, пользовались огромным спросом. Поэтому мы обязательно включим их в меню», – подчеркнул Максимов.

    Стоит отметить, что пекарня «Машенька» получила известность после прямой линии с президентом России Владимиром Путиным 19 декабря 2025 года, когда владелец отправил российскому лидеру корзину со своей продукцией и задал вопрос, касающийся налогового законодательства.

    Напомним, что 20 января, владелец пекарни «Машенька» Денис Максимов сообщил о намерении закрыть бизнес уже в мае текущего года.

    На следующий день президент России Владимир Путин заявил о необходимости не допустить чрезмерного увеличения нагрузки на предпринимателей из-за новых изменений в налоговой политике, приведя в пример «Машеньку».

    А в четверг в пресс-службе губернатора и правительства Московской области сообщили, что владельцу пекарни «Машенька», планировавшему закрыться из-за налогов, предоставили варианты развития через сеть нестационарных торговых объектов

    26 января 2026, 01:51
    Медведев: Атака на резиденцию Путина могла повлечь удар специальным оружием
    Медведев: Атака на резиденцию Путина могла повлечь удар специальным оружием
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Атака беспилотников на резиденцию президента России Владимира Путина могла привести к ответу с применением специального оружия, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

    Комментируя последствия расширения ядерного клуба, Медведев указал, что это может дестабилизировать ситуацию, но может и «заставить государства задумываться над последствиями провоцирования тех или иных конфликтов», пишет «Коммерсант».

    Медведев отметил, что «европейцы, а при администрации Байдена и американцы, постоянно провоцировали» Россию на «жесткие решения». «И эти провокации продолжаются», – сказал он.

    Он напомнил о событиях конца 2025 года, когда на резиденцию президента России Владимира Путина была совершена атака с применением большого количества беспилотников ВСУ.

    «На самом деле, это могло бы стать основанием для ответного удара, в том числе с применением специального оружия. Такого рода игры чрезвычайно опасны», – сказал Медведев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны России сообщило, что киевский режим в конце прошлого года атаковал резиденцию Путина в Новгородской области с помощью 91 ударного БПЛА. Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что попытка атаки на резиденцию президента Путина свидетельствует о террористической сущности властей, удерживающих власть на Украине.

    Российские военные провели массированный удар по инфраструктуре Украины, применив высокоточное оружие и комплекс «Орешник», после атаки на резиденцию президента России.

    25 января 2026, 11:20
    Очередное предательство США. Теперь курды

    Ряд американских СМИ со ссылкой на источники сообщили, что США окончательно сворачивают свое военное присутствие в Сирии. Это связано с решением о предательстве очередного союзника, которое приняли в Вашингтоне.

    23 января 2026, 16:16
    Американист объяснил роль Грюнбаума в делегации США на переговорах в Кремле

    Эксперт Дудаков: Грюнбаум может курировать будущие экономические проекты России и США

    Американист объяснил роль Грюнбаума в делегации США на переговорах в Кремле
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Включение финансиста Джоша Грюнбаума в американскую переговорную группу указывает на заинтересованность Белого дома в расширении сотрудничества с Россией. Вероятно, речь пойдет о конкретных проектах в сфере торговли, совместной добыче редкоземельных металлов и освоении Арктики, заявил газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Ранее в Кремле прошли трехчасовые российско-американские переговоры.

    «Москва и Вашингтон запустили переговорный процесс довольно обширного характера с огромным количеством вопросов. Вполне логично стремление американской стороны увеличить размер своей переговорной группы за счет специалистов с разным бэкграундом», – пояснил американист Малек Дудаков.

    Что касается лично Грюнбаума, то он построил карьеру в финансово-корпоративной сфере. «Думаю, его опыт будет использован в рамках обсуждения потенциальных совместных проектов Москвы и Вашингтона. Вероятно, они будут касаться торговли, совместной добычи редкоземельных металлов, освоения Арктики. Судя по всему, он еще не раз приедет в Россию», – полагает спикер.

    Как отметил аналитик, в Белом доме постоянно говорят о потенциальном расширении сотрудничества с Россией в случае заключения «большой сделки» по украинскому урегулированию. «Включение Грюнбаума в состав американской делегации иллюстрирует также подход Трампа к кадровой работе. Он не доверяет карьерным дипломатам», – заметил он.

    «Трамп сосредотачивается в большей степени на проведении сделок через своих ближайших соратников, вроде Уиткоффа, с которым 30 лет играет в гольф. Кроме того, глава Белого дома опирается на людей из корпоративного мира и бизнес-среды. Из них, по мнению президента США, выходят куда более эффективные специалисты, чем дипломаты», – детализировал эксперт.

    «Помимо этого, возможно, Грюнбаум будет работать, скажем так, по смежным с украинским урегулированием трекам. Не исключаю, что он станет одним из кураторов аудитов и расследований эффективности освоения Киевом западных траншей», – резюмировал собеседник.

    В ночь на пятницу президент России Владимир Путин встретился в Кремле со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом, основателем компании Affinity Partners Джаредом Кушнером и комиссаром Федеральной службы по закупкам Джошем Грюнбаумом.

    «Последний участник – это старший советник Белого дома, специалист по экономическому досье. Он впервые присоединился к американской команде», – приводит РИА «Новости» слова помощника президента России Юрия Ушакова.

    Переговоры продолжались около четырех часов и, по словам Ушакова, «были исключительно содержательными, конструктивными, предельно откровенными и доверительными». «Вопросы дальнейшего развития двусторонних российско-американских отношений обсуждались в концептуальном плане, исходя из того, что у наших стран огромный потенциал для сотрудничества в самых различных областях», – сказал он.

    Ранее Уиткофф сообщал, что Грюнбаум участвовал во встречах в Майами со спецпредставителем президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым. В декабре он сам подтвердил, что стал частью команды переговорщиков от Вашингтона по урегулированию конфликта на Украине.

    Грюнбаум вырос в ортодоксальной еврейской общине в Нью-Джерси. Он внук пережившего холокост человека, всю семью которого убили нацисты. Учился в иешиве (высшем религиозном учебном заведении иудаизма). Получил степень доктора юриспруденции в Школе права Нью-Йоркского университета и магистра делового администрирования в Школе бизнеса Стерна, сообщает РБК.

    Грюнбаум начал карьеру в компании отца, занимавшейся импортом продуктов. Затем стажировался в банке Goldman Sachs, юрфирме Sullivan & Cromwell, работал в инвестбанке Moelis & Co. Затем на должности директора инвесткомпании KKR & Co специализировался на особых ситуациях, частном кредитном инвестировании, реструктуризации, управлении, слияниях и поглощениях.

    В январе 2025 года он стал комиссаром Федеральной службы закупок (FAS) Управления общих служб (GSA). Эта структура осуществляет надзор за федеральными контрактами, добиваясь прозрачной финансовой подотчетности, а также оптимального соотношения цены и качества, сообщает портал ExecutiveGov. Сам Грюнбаум регулярно напоминает о «пристальном внимании нынешней администрации к финансовой ответственности».

    Также в интервью Jewish Insider он подчеркивал, что команда Трампа «не терпит ненависти в форме антисемитизма». «Поэтому, я думаю, что в контексте контрактов и грантов нужно рассматривать вопрос: с какими партнерами должно сотрудничать федеральное правительство?» – отмечал Грюнбаум. Чиновник входит в «Совет мира» по Газе, вокруг которого разворачивается тонкая игра России и США.

    23 января 2026, 19:44
    Путину представили планы по созданию менее вредного картофеля

    Путину презентовали проект селекции картофеля с пониженной вредностью при жарке

    Путину представили планы по созданию менее вредного картофеля
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Во время визита президента России в МФТИ студентка рассказала о разработке картофеля с пониженной вредностью при жарке и длительным сроком хранения.

    Президент России Владимир Путин ознакомился с новыми разработками в области селекции растений во время посещения МФТИ. В ходе встречи магистрант Виктория Уткина представила проект по ускоренному геномному редактированию растений. Она заявила: «Мы за прошедший год успешно разработали свои инструменты и получили уже модельные растения с измененными генами с точными изменениями и новыми признаками», сообщает РИА «Новости».

    Уткина также пояснила, что совместно с индустриальными партнерами начат проект по созданию рапса с улучшенными характеристиками масла.

    Особое внимание уделяется проекту по выведению картофеля, который будет менее вреден при жарке, производстве чипсов и картофеля фри, а также сможет дольше храниться. По словам Уткиной, новые методы позволят повысить лежкость клубней и улучшить их вкусовые качества.

    Ректор МФТИ Дмитрий Ливанов отметил, что речь идет не о ГМО, а о растениях, не считающихся генетически модифицированными. Президент Путин поддержал это мнение и подчеркнул, что здесь не происходит внесения гена с чужими данными. Он назвал такие разработки важнейшим направлением.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее президент России на встрече со студентами МФТИ подчеркнул важность лидерства России в развитии генетики и выделил работу с селекцией семян.

    Также президент отметил, что мнения специалистов о климатических изменениях на планете и в Арктике расходятся. При этом, Путин добавил, что Россия продолжит осваивать Арктику независимо от потепления или похолодания климата.

    23 января 2026, 17:35
    Путин допустил глобальное похолодание вместо потепления
    Путин допустил глобальное похолодание вместо потепления
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на встрече со студентами Московского физико-технического института отметил, что мнения специалистов о развитии климатической ситуации на планете и в Арктике расходятся.

    По его словам, одни уверены в дальнейшем глобальном потеплении, а другие считают, что пик потепления уже пройден и впереди может быть похолодание, передает ТАСС.

    Путин рассказал студентам, что ученые изучают ледяные керны, чтобы понять изменения климата по годам и векам, и отметил, что эти процессы развиваются по синусоиде. Глава государства подчеркнул, что независимо от климатических прогнозов Россия продолжит осваивать Арктику, поскольку 70% ее территории находятся в северных широтах, а это крайне важно для страны.

    Ранее Путин заявил о важности усиления позиций России в Арктике.

    23 января 2026, 19:12
    Путин увидел возможность прорыва России в гибридной микроэлектронике
    Путин увидел возможность прорыва России в гибридной микроэлектронике
    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Владимир Путин отметил, что российские разработки в области гибридной микроэлектроники открывают перспективы для технологического скачка страны.

    Президент России Владимир Путин заявил, что отечественные научные разработки в области гибридной микроэлектроники могут стать для страны возможностью совершить прорыв в развитии этой отрасли, пишут РИА «Новости». В пятницу глава государства посетил Московский физико-технический институт, где ректор Дмитрий Ливанов ознакомил его со структурой вуза, текущими исследованиями и планами развития Физтеха.

    В ходе разговора Ливанов рассказал Путину о работе института квантовых технологий МФТИ, отметив важность совершенствования элементной базы. Он пояснил, что речь идет не только о традиционной микроэлектронике, но и о так называемой гибридной микроэлектронике – устройствах с аналогичными функциями, но отличающихся большей практичностью и выгодой в производстве.

    Путин заметил: «У вас много оппонентов здесь». Ливанов с этим согласился, указав на быстрый рост рынка микроэлектроники в мире и конкуренцию.

    Ректор подчеркнул, что гибридная микроэлектроника в ближайшем будущем не заменит полностью традиционную, однако направление крайне перспективно, а Россия сохраняет конкурентоспособность в этой сфере.

    Путин поддержал, добавив: «Да, и это шанс для нас, может быть, сделать такой шаг вперед».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Путин на встрече со студентами Московского физико-технического института отметил, что мнения специалистов о развитии климатической ситуации на планете и в Арктике расходятся.

    Однако президент отметил, что Россия будет продолжать освоение Арктики независимо от возможного потепления или похолодания из-за изменений климата. Также Путин заявил, что российский атомный ледокол «Лидер», не имеющий аналогов в мире, будет достроен к 2030 году.

    23 января 2026, 19:18
    Путин заявил о будущем превосходстве генетики над атомной бомбой

    Путин подчеркнул важность лидерства России в развитии генетики

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России на встрече со студентами МФТИ отметил, что генетика может иметь более серьезное значение для безопасности, чем атомная бомба.

    На встрече со студентами МФТИ президент России Владимир Путин заявил, что изобретение генетики может оказаться более значимым, чем создание атомной бомбы, передает ТАСС. Путин подчеркнул, что, по мнению некоторых специалистов, генетика с точки зрения безопасности важнее, чем изобретение атомной бомбы.

    Глава государства отметил: «Нам, конечно, здесь не просто нельзя отставать, нам нужно быть впереди». Он также пожелал успехов студентке МФТИ, занимающейся генетическими исследованиями, и отметил, что научная работа в этой сфере должна быть абсолютно самостоятельной.

    Путин добавил, что России есть чем заняться в области генетики, особо выделив важность работы с селекцией семян.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в МФТИ Путин заявил, что отечественные научные разработки в области гибридной микроэлектроники могут дать России шанс совершить прорыв в этой сфере.

    Также на встрече в вузе президент отметил, что мнения специалистов о климатических изменениях на планете и в Арктике расходятся.

    Однако Путин добавил, что Россия продолжит осваивать Арктику независимо от того, приведет изменение климата к потеплению или похолоданию.


    23 января 2026, 17:48
    Путин заявил о планах осваивать Арктику даже при глобальном похолодании

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россия продолжит осваивать Арктику вне зависимости от того, приведет изменение климата к дальнейшему потеплению или к глобальному похолоданию, отметил президент Владимир Путин.

    Президент обсудил перспективы северных территорий во время общения с учащимися и выпускниками Московского физико-технического института, передает РИА «Новости». Мероприятие состоялось в преддверии праздника российского студенчества.

    Российский лидер отметил различие во мнениях специалистов относительно климатического будущего планеты. «То ли нас ждет потепление глобальное, то ли, кстати, некоторые считают, что сейчас пик потепления прошёл, сейчас начнется похолодание… Но не важно. А важно то, что мы всё равно будем это осваивать», – сказал Владимир Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Мурманской области Андрей Чибис сравнил стратегическое значение Арктики для России с освоением космоса в СССР.

    Между тем глава Военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне сообщил о подготовке новых учений и дополнительной активности альянса в регионе.

    25 января 2026, 15:34
    Уиткофф назвал переводчика Путина легендой

    Tекст: Дарья Григоренко

    Стивен Уиткофф, специальный посланник президента США Дональда Трампа, при встрече в Кремле выразил восхищение переводчиком президента России Владимира Путина Алексеем Садыковым.

    Кадры этой встречи опубликовал в своем Telegram-канале журналист ВГТРК Павел Зарубин. Во время общения Уиткофф обратился к Садыкову с фразой: «О, легенда! Я могу распознать ваш голос теперь. Это лучший голос на земле».

    Ранее Уиткофф сообщил, что власти России, США и Украины определили новую дату встречи по обсуждению урегулирования конфликта, договорившись провести переговоры в Абу-Даби на следующей неделе.

    В пятницу помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что комиссар Федеральной службы по закупкам Управления общих служб США Джош Грюнбаум впервые принял участие в переговорах между российской и американской делегациями.

    Напомним, встреча Путина и Уиткоффа состоялась в четверг. Переговоры продлились почти четыре часа.

    23 января 2026, 20:30
    Путин сменил начальника управления по обращениям граждан

    Путин назначил Алексея Михеева главой управления по обращениям граждан

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент подписал указы о назначении Алексея Михеева на пост главы управления по обращениям граждан и освобождении Михаила Михайловского от этой должности.

    Президент России Владимир Путин произвел кадровые перестановки в администрации Соответствующие указы опубликованы на портале официального опубликования правовых актов, пишет РИА «Новости».

    Согласно документу, Алексей Михеев назначен начальником управления президента РФ по работе с обращениями граждан и организаций. «Назначить Михеева Алексея Валерьевича начальником управления президента Российской Федерации по работе с обращениями граждан и организаций», – говорится в тексте указа.

    Другим указом Путин освободил Михаила Михайловского от занимаемой должности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России на совещании с членами правительства рассказал о том, что благодаря искусственному интеллекту обработка обращений на прямую линию занимает считанные минуты.

    А пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что обработка обращений граждан на прямую линию к президенту ведется в течение всего года и это самое ценное.

    Ранее Путин подписал указ о назначении Алексея Маленко новым послом России в Мавритании.

    23 января 2026, 17:27
    Путин заявил о завершении строительства ледокола «Лидер» к 2030 году

    Путин: Строительство ледокола «Лидер» будет завершено к 2030 году

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российский атомный ледокол «Лидер», которому нет аналогов в мире, будет достроен к 2030 году, сообщил президент России Владимир Путин на встрече со студентами Физтеха.

    «Строится на Дальнем Востоке на верфи «Звезда» еще 150 МВт атомный ледокол «Лидер». Такого в мире вообще никогда не было. Стройка идет нормально, в графике. К 2030 году, уверен, мы этот ледокол получим», – сказал глава государства, передает ТАСС.

    Путин напомнил, что Россия сохраняет лидирующие позиции в освоении Арктики на протяжении многих десятилетий благодаря уникальному флоту ледоколов. По его словам, в стране сейчас 34 дизельных и восемь действующих атомных ледоколов. Кроме того, активно строятся два атомных ледокола – «Чукотка» и «Ленинград», в работе находятся проекты «Сталинград» и еще двух судов.

    Президент также поздравил студентов с предстоящим 75-летием вуза.

    Ранее Путин заявил, что Россия – единственная страна, способная серийно строить атомные ледоколы.

    23 января 2026, 19:22
    Путин открыл новые университетские кампусы в регионах России

    Кремль: Путин открыл новые университетские кампусы в регионах России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в пятницу по видеосвязи принял участие в церемонии открытия новых объектов университетских кампусов.

    В Южно-Сахалинске появился современный студенческий городок для Сахалинского государственного университета, сообщается в Telegram-канале Кремля. В Екатеринбурге создан новый кампус для Уральского федерального университета.

    В Калининграде завершили строительство двух общежитий для Балтийского федерального университета. Путин в ходе обращения поздравил участников с запуском объектов и подчеркнул масштаб программы. «У нас большая программа, как известно: 25 кампусов – это только на первом этапе. Первый этап у нас рассчитан до 2030 года. Уверен, что программа будет выполнена», – заявил он.

    Президент отметил, что общий объем финансирования составляет 150 млрд рублей, из которых более 40% приходится на федеральный бюджет. По его словам, уже принято решение продлить программу за пределы первого этапа. Путин добавил, что для успеха важен синергетический эффект совместной работы правительства, регионов и бизнеса.

    В рамках церемонии открытия в Балтийском федеральном университете в Калининграде введены в эксплуатацию два новых общежития, рассчитанные почти на 2,5 тыс. студентов. Общая площадь объектов кампуса превышает 115 тыс. кв. метров. Для обучающихся также открыты многофункциональный центр и общая аудитория с библиотекой. Параллельно продолжается строительство учебных и научных корпусов, завершение кампуса запланировано на 2026 год.

    В Екатеринбурге завершено строительство современного кампуса Уральского федерального университета. В его состав вошли три новых учебных корпуса общей площадью более 102,7 тыс. кв. метров, которые в ближайшее время начнут принимать студентов.

    На Сахалине введен в эксплуатацию студенческий городок общей площадью 125 тыс. кв. метров. Комплекс включает жилые корпуса на 1,5 тыс. мест и научно-образовательный центр на 1,2 тыс. обучающихся, строительство которого продолжается. Основными резидентами кампуса станут Сахалинский госуниверситет и научные институты ДВО РАН.

    Ранее Путин заявил о намерении построить новые университетские кампусы в ключевых городах Дальнего Востока и Арктики.

    24 января 2026, 17:35
    Путин и То Лам договорились развивать отношения России и Вьетнама

    Путин и То Лам подтвердили планы развивать отношения России и Вьетнама

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Во время телефонного разговора лидеры России и Вьетнама обсудили перспективы сотрудничества, отметив особое внимание развитию политических и экономических связей.

    Президент России Владимир Путин и генеральный секретарь ЦК Компартии Вьетнама То Лам обсудили по телефону перспективы дальнейшего сотрудничества между двумя странами, сообщается на сайте Кремля. Стороны подтвердили обоюдную заинтересованность в динамичном развитии отношений, в том числе в сферах политики, экономики и энергетики.

    В ходе разговора, как отмечается в сообщении, был подтвержден настрой на углубление всеобъемлющего стратегического партнерства между Россией и Вьетнамом. Кроме того, лидеры условились продолжать контакты на различных уровнях.

    Путин особо поздравил То Лама с переизбранием на пост генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама. Президент России пожелал ему дальнейших успехов на благо вьетнамского народа и подчеркнул важность конструктивного диалога между странами.

    Напомним, что генеральный секретарь Компартии считается главным политическим лидером Вьетнама. Этот пост определяет основные направления внутренней и внешней политики страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре президент России Владимир Путин направил соболезнования руководству Вьетнама в связи с последствиями тайфуна.

    Позже, в декабре секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу передал генеральному секретарю Компартии Вьетнама То Ламу послание от Путина и обсудил международные вопросы в ходе визита в Ханой.

    А министр обороны Вьетнама Фан Ван Зянг отметил высокий уровень военного сотрудничества с Россией и заявил о необходимости его дальнейшего укрепления.

    26 января 2026, 05:57
    Рябков подчеркнул, что предложение России по СНВ-3 остается в силе

    Рябков: Предложение Вашингтону по СНВ-3 остается в силе

    Tекст: Антон Антонов

    Россия продолжает считать действующим свое предложение о продлении на год ограничений по Договору о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3), несмотря на истекающий срок действия договора, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

    «Мы оставляем дверь открытой. Мы не отозвали свое предложение», – приводит слова Рябкова ТАСС.

    Рябков напомнил, что речь идет о предложении, в соответствии с которым «стороны еще по крайней мере в течение года после истечения срока действия договора придерживались бы центральных количественных ограничений, в нем заложенных».

    Дипломат отметил, что такое решение должно быть взаимным и приниматься параллельно обеими странами. При этом он подчеркнул, что позиция России сохраняется. «Если до 5 февраля не последует никаких уточнений в американском подходе», – подчеркнул Рябков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 5 февраля заканчивается срок действия российско-американского Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). В сентябре президент России Владимир Путин заявил, что Россия готова после 5 февраля в течение года придерживаться центральных количественных ограничений по ДСНВ.

    26 января 2026, 11:44
    Путин поручил Минтрансу оценить состояние дорог Камчатки после снегопадов

    Трутнев сообщил о проверке дорог Камчатки по поручению Путина после снегопадов

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин поручил Министерству транспорта России проанализировать состояние дорожной сети на Камчатке и организовать восстановительные работы, сообщил вице-премьер России, полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев.

    Министерство транспорта России должно проанализировать состояние дорог в Камчатском крае после аномальных снегопадов, передает ТАСС.

    Юрий Трутнев сообщил, что президент России поручил ведомству выяснить, в каком состоянии останутся дороги после повышенной снеговой нагрузки, а также принять меры для их приведения в порядок.

    На совещании по ликвидации последствий циклонов Трутнев отметил важность оперативной реакции на последствия природных явлений. Вице-премьер подчеркнул, что анализ состояния дорог необходим для обеспечения безопасности жителей и устойчивой транспортной доступности региона.

    Трутнев прибыл в Камчатский край с рабочей поездкой, чтобы обсудить ситуацию, возникшую после декабрьских и январских аномальных снегопадов, а также июльского землетрясения 2025 года.

    В рамках визита полпред проведет совещание по экономическому блоку, где рассмотрят реализацию приоритетных инвестиционных проектов и работу режима ТОР. Кроме того, Трутнев намерен посетить ряд социальных учреждений региона.

    Губернатор Камчатского края Владимир Солодов доложил президенту России Владимиру Путину о ситуации в регионе из-за снегопадов.

    Военно-транспортный самолет Ан-124 доставил специальную технику для уборки снега на Камчатку.

    Власти Петропавловска-Камчатского с 26 января возобновляют очные занятия для учеников 9–11-х классов городских школ.

