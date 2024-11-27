Tекст: Александра Юдина

Миротворческая миссия ООН на протяжении почти двух десятилетий была бессильна остановить перевооружение «Хезболлы» на юге Ливана, передает The Wall Street Journal.

Это явление происходит, несмотря на формальное прекращение огня между Израилем и «Хезболлой», которое завершило год вооруженного конфликта.

UNIFIL была создана для поддержания мира в регионе и должна была обеспечить буферную зону между конфликтующими сторонами.

Однако, по мнению аналитиков, миссия продолжает испытывать серьезные трудности в осуществлении этого задания.

«За столько лет мы не смогли эффективно контролировать вооруженные формирования в районе», – заявил один из представителей UNIFIL.

Несмотря на формально достигнутый мир, «Хезболла» продолжает укреплять свои позиции вдоль израильской границы, что вызывает обеспокоенность не только у Израиля, но и у международного сообщества.

Ранее Израиль принял предложенный Соединенными Штатами план прекращения боевых действий в Ливане, который был одобрен военно-политическим кабинетом с большинством голосов, за исключением одного министра.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти северных населенных пунктов Израиля выразили недовольство из-за возможного перемирия с «Хезболлой», опасаясь угрозы безопасности после повреждения большинства строений, и глава администрации Метулы Давид Азулай назвал такое соглашение капитуляцией и позором.

Ливанское движение «Хезболла» нанесло ракетный удар по базе Глилот, принадлежащей израильской военной разведке в пригороде Тель-Авива. В ответ израильские военные заявили, что нанесут удары по нескольким кварталам ливанской столицы и призвали к срочной эвакуации мирных жителей.