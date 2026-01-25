  • Новость часаЗахарова сравнила идею замены бюста Пушкина с «Собачьим сердцем»
    25 января 2026, 02:21

    Минобороны Сирии объявило о продлении перемирия с курдами на 15 дней

    Tекст: Денис Тельманов

    Сирийское военное ведомство утвердило продление режима прекращения огня с курдскими формированиями на две недели, поддержав операции по переводу заключенных в Ирак.

    Министерство обороны Сирии, подконтрольное временному правительству, объявило о продлении перемирия с коалицией «Силы демократической Сирии» на 15 дней, передает ТАСС.

    Решение вступило в силу с 23:00 по местному времени 24 января, подчеркнули в заявлении военного ведомства, которое процитировало агентство SANA.

    Представитель министерства отметил: «Продление режима прекращения огня осуществляется в рамках поддержки операций США по переводу заключенных членов «Исламского государства*» из тюрем СДС в Ирак».

    Временный президент Сирии Ахмед аш-Шараа еще 18 января одобрил новое соглашение о перемирии с курдскими вооруженными формированиями.

    По условиям документа, провинции Дейр-эз-Зор и Ракка полностью переходят под контроль временного правительства Сирии. Все гражданские учреждения, созданные курдами в провинции Хасеке, также будут интегрированы в государственную структуру республики.

    Соглашение предусматривает, что армия Сирии обеспечивает безопасность границ и контроль над нефтегазовыми месторождениями региона. 20 января было объявлено о введении режима прекращения огня на северо-востоке страны сроком на четыре дня в связи с этим соглашением.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские силы готовятся перебросить до 500 бывших сторонников и боевиков запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» из тюрем в Сирии на территорию соседнего Ирака.

    В результате нападения с ножом пострадали шесть участников курдской демонстрации в бельгийском Антверпене, а полиция задержала четверых подозреваемых. Министерство обороны переходного правительства Сирии объявило о введении режима прекращения огня на северо-востоке страны.

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

    23 января 2026, 23:25
    Мелони призвала Трампа скорректировать состав «Совета мира»
    Мелони призвала Трампа скорректировать состав «Совета мира»
    @ Roberto Monaldo/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила в пятницу, что попросила президента США Дональда Трампа изменить состав «Совета мира», чтобы облегчить Италии и другим странам возможность присоединиться к нему.

    Мелони заявила, что Рим заинтересован в участии в «Совете мира», но в данный момент не может присоединиться, поскольку в нем есть аспекты, противоречащие итальянской конституции, передает агентство ANSA.

    «Я сказала, что у нас есть объективные конституционные проблемы с тем, как сформулирована эта инициатива, и попросила его проявить готовность пересмотреть эту конфигурацию, чтобы удовлетворить потребности не только Италии, но и других европейских стран», – приводит агентство слова Мелони на пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем после межправительственного саммита Италия-Германия в Риме.

    Она добавила, что эту задачу надо попытаться выполнить, так как присутствие таких стран, как Италия, может изменить ситуацию.

    «Это наша позиция, а затем мы посмотрим, на каком уровне можно найти точки соприкосновения», – отметила она.

    Мелони выразила надежду, что усилия Трампа положат конец и войне на Украине, добавив, что, если это произойдет, её правительство поддержит присуждение Нобелевской премии мира президенту США.

    «Я надеюсь, что мы сможем присудить Нобелевскую премию мира Трампу. Я верю, что он сможет внести вклад в установление справедливого и прочного мира и для Украины, и тогда, наконец, мы сможем номинировать Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира», – резюмировала она.

    Напомним,  порядка 35 мировых лидеров подтвердили участие в создаваемом Соединенными Штатами «Совете мира». Financial Times писала, что большинство стран Евросоюза отказались войти в «Совет мира».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, европейские лидеры выразили опасения из-за создания «Совета мира». Канцлер Германии Фридрих Мерц отправился в Рим на совместное заседание кабинетов с итальянским премьером Джорджей Мелони, чтобы выработать ответы на торговое давление США и других партнеров, узнало Bloomberg. А газета Politico заявила, что Германия и Италия создают новый альянс.

    Комментарии (14)
    23 января 2026, 21:40
    США перебросили эмиров «Исламского государства» из Сирии в Ирак
    США перебросили эмиров «Исламского государства» из Сирии в Ирак
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американские силы готовы перебросить до 500 бывших сторонников и боевиков террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) из тюрем в Сирии на территорию соседнего Ирака, сообщил телеканал Al Hadath.

    По данным источников Al Hadath, военные США планируют ежедневно переправлять по 500 заключенных, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что американские силы уже вывезли 150 членов «Исламского государства» из сирийской провинции Хасеке «в безопасное место в Ираке». В первую группу перемещенных из Сирии боевиков, по информации Al Hadath, вошли 85 иракцев и 65 человек с гражданством других государств, в том числе стран Евросоюза, Сомали и Судана.

    Отмечается, что большинство этих лиц занимали высокие посты в иерархии террористической группировки и были так называемыми эмирами «Исламского государства». В Центральном командовании ВС США заявили, что всего по этому маршруту могут быть переправлены до 7 тыс. боевиков.

    Ранее ВВС США и Иордании нанесли удары по позициям ИГ в Сирии.

    Комментарии (0)
    24 января 2026, 13:38
    Гренландская сделка Трампа: главное

    Стали известны подробности «сделки по Гренландии», на которую европейские страны НАТО уломал президент США Дональд Трамп. Трамп получит немало, но меньше, чем рассчитывал. Но шанс расширить территорию США, как он мечтал, у него все-таки есть.

    Комментарии (0)
    22 января 2026, 12:20
    Кремль заявил о необходимости разблокировки активов для взноса в «Совет мира»

    Песков заявил о необходимости разблокировки активов для взноса в «Совет мира»

    Кремль заявил о необходимости разблокировки активов для взноса в «Совет мира»
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Перечисление средств в «Совет мира» для помощи Палестине возможно только после снятия ограничений с российских счетов в США, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Для направления 1 млрд долларов в формируемый Вашингтоном «Совет мира» необходим доступ к замороженным российским средствам, передает ТАСС.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что юридическая сторона вопроса пока остается неясной и требует тщательного обсуждения.

    «Это, конечно, потребует определенных действий со стороны Соединенных Штатов», – заявил представитель Кремля.

    Москва настаивает, что выделяемые деньги должны пойти исключительно на гуманитарные нужды и восстановление Палестины.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва рассматривает инициативу Дональда Трампа по созданию «Совета мира» по Газе.

    Путин заявил, что Россия могла бы направить в этот орган 1 млрд долларов из замороженных еще при прежней администрации США российских активов.

    Эксперт оценил идею Путина внести в «Совет мира» замороженные в США активы.

    Комментарии (9)
    23 января 2026, 23:11
    Reuters сообщило об окончании первой части переговоров по Украине в Абу-Даби

    Tекст: Катерина Туманова

    Украинские и российские переговорщики вместе с американскими коллегами встретились в Абу-Даби в пятницу, чтобы обсудить важнейший территориальный вопрос, вечером стороны договорились продолжить переговоры в субботу.

    Трёхсторонние переговоры в Абу-Даби по ситуации на Украине завершились, продолжение намечено на 24 января. Как ранее заявлял глава киевского режима Владимир Зеленский, территориальный вопрос станет центральным на переговорах в ОАЭ, которые должны завершиться в субботу, передаёт Reuters.

    Зеленский сообщил, что находится в регулярном контакте с украинской делегацией, но пока рано делать выводы по итогам пятничных переговоров.

    «Посмотрим, как пройдет завтрашний разговор и каким будет результат», – сказал он.

    Переговоры состоялись на следующий день после того, как Зеленский провел переговоры с президентом США Дональдом Трампом на Всемирном экономическом форуме в Давосе, которые не принесли немедленных результатов.

    Напомним, помощник президента России Юрий Ушаков сообщал, что первая встреча трехсторонней рабочей группы России, США и Украины по вопросам безопасности стартовала 23 января в Абу-Даби. При этом пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россию в трехсторонней группе по безопасности в Абу-Даби будут представлять  исключительно военные.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Песков назвал вывод ВСУ из Донбасса ключевым условием урегулирования. Также стали известны темы переговоров по Украине в Абу-Даби. Кремль заявил о продвижении работы по урегулированию украинского вопроса.

    Комментарии (0)
    23 января 2026, 22:35
    Стороны переговоров по Украине в Абу-Даби продолжат совещаться 24 января

    Tекст: Катерина Туманова

    Участники переговоров по ситуации на Украине, которые проходят в Абу-Даби, договорились продолжить совещаться 24 января.

    «Согласны [продолжить], никто дверью не хлопает», – сообщил источник ТАСС.

    Помощник президента России Юрий Ушаков ранее сообщал, что первая встреча трехсторонней рабочей группы России, США и Украины по вопросам безопасности стартовала 23 января в Абу-Даби.

    При этом пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россию в трехсторонней группе по безопасности в Абу-Даби будут представлять  исключительно военные.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел ОАЭ Абдалла бен Заид Аль Нахайян объявил в пятницу о начале переговоров по Украине. Песков назвал вывод ВСУ из Донбасса ключевым условием урегулирования. Также стали известны темы переговоров по Украине в Абу-Даби.

    Комментарии (0)
    24 января 2026, 01:10
    Нидерланды заявили об отказе от участия в «Совете мира» Трампа

    Tекст: Катерина Туманова

    Исполняющий обязанности министра иностранных дел Нидерландов Давид ван Вил заявил о нежелании страны участвовать в «Совете мира» Дональда Трампа.

    «Нидерланды не будут участвовать в Совете мира Дональда Трампа. Для Ближнего Востока важно, чтобы мирный план для Газы был реализован как можно быстрее. Они более прагматично подходят к этому вопросу. Мы, страны ЕС, более принципиальны», – приводит слова Давида ван Вила телеканал WLN.TV

    Ван Вил отметил, что у королевства есть возможность быть принципиальными, потому что «мы находимся немного дальше от проблемы».

    «Мы хотим, чтобы сфера деятельности этого «Совета» была ограничена сектором Газа. Тогда мы будем поддерживать всё, что там происходит», – подытожил он.

    Американский президент Дональд Трамп пригласил около 60 правительств принять участие в работе своего «Совета мира» и лишь немногие из западных союзников Вашингтона публично согласились. Критики же указывают на то, что «Совет» подрывает основы ООН. Венгрия и Болгария – государства-члены ЕС, которые объявили об участии,  Аргентина, Израиль и Саудовская Аравия – на другой чаше весов.


    Комментарии (0)
    22 января 2026, 14:34
    Трамп пообещал демилитаризовать Газу и восстановить управление в анклаве

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп на церемонии подписания устава «Совета мира» по Газе на полях ВЭФ в Давосе заявил о приверженности демилитаризации сектора Газа.

    Он подчеркнул, что цель США – добиться разоружения анклава, создать систему надлежащего управления и организовать восстановление территории после завершения конфликта, передает РИА «Новости».

    По словам Трампа, радикальное движение ХАМАС должно сложить оружие. «Многие говорили, что [представители] ХАМАС не будут делать то, что они обещали, хотя я считаю, что они будут, они должны сложить оружие», – заявил он. Трамп также предупредил, что если ХАМАС не выполнит условия, то «им придет конец».

    Американский лидер добавил, что война в секторе Газа близка к завершению, а новый международный формат с участием «Совета мира» и Организации Объединенных Наций может стать уникальным для урегулирования подобных конфликтов по всему миру.

    Напомним, в Давосе состоялась церемония подписания устава созданного по инициативе США «Совета мира» по Газе. Документ был подписан 18 странами.

    Комментарии (3)
    23 января 2026, 14:48
    Британия перебросила истребители Typhoon в Катар на фоне ситуации вокруг Ирана

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Совместная 12-я эскадрилья истребителей Typhoon королевских ВВС Британии и Катара развернута в Персидском заливе для обороны на фоне растущей напряженности вокруг Ирана.

    Великобритания перебросила истребители Eurofighter Typhoon в Катар по просьбе местных властей на фоне усиливающейся напряженности вокруг Ирана, передает ТАСС.

    В заявлении Минобороны Соединенного Королевства говорится: «12-я эскадрилья – совместная эскадрилья Typhoon королевских ВВС с Катаром – была развернута в Персидском заливе для оборонительных целей в свете региональной напряженности как часть соглашения между Великобританией и Катаром об оборонных гарантиях, что показывает сильный и прочный характер отношений в сфере обороны между Великобританией и Катаром».

    В ведомстве отметили, что истребители направлены по приглашению катарского правительства и используются в оборонительных целях. Там подчеркнули, что этот шаг отражает приверженность Лондона сотрудничеству с международными партнерами ради поддержания региональной стабильности. При этом уточняется, что 12-я эскадрилья ВВС Великобритании регулярно отправляется в Катар для проведения совместных учений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские войска усилили присутствие на Ближнем Востоке на фоне угроз президента США Дональда Трампа нанести удар по Ирану.

    Ударная авианосная группа и дополнительные силы окажутся в регионе уже в ближайшие дни. Ранее Вашингтон направил туда истребители F-15E.

    Комментарии (0)
    23 января 2026, 08:22
    Reuters: Ударная группа США прибудет на Ближний Восток в ближайшие дни

    Tекст: Вера Басилая

    Ударная авианосная группа и дополнительные силы окажутся на Ближнем Востоке уже в ближайшие дни, сообщает Reuters.

    По данным Reuters, ударная авианосная группа США вместе с другими силами должна войти в ближневосточный регион в ближайшие дни, передает РИА «Новости».

    Источники в администрации США сообщили, что речь идет о скором прибытии значимых военно-морских сил. Президент США Дональд Трамп, комментируя движение американских кораблей, заявил, что они направляются в сторону Ирана «на всякий случай».

    В публикации со ссылкой на экспертов отмечается, что Вашингтон нередко усиливает военное присутствие на Ближнем Востоке в периоды обострения региональной напряженности. При этом подчеркивается, что нынешняя передислокация войск может носить исключительно оборонительный характер.

    США направили истребители F-15E на Ближний Восток.

    Авианосная ударная группа США начала перемещение из Южно-Китайского моря на Ближний Восток.

    В Израиле допускают возможность нанесения американского удара по Ирану в ближайшие дни.

    Спецпосланник президента США Стив Уиткофф назвал провал в достижении консенсуса с Тегераном плохим исходом для всего мира.

    Комментарии (0)
    22 января 2026, 14:12
    Путин заявил об укреплении связей с Палестиной на фоне кризиса

    Путин заявил об укреплении связей с Палестиной на фоне кризиса на Ближнем Востоке

    Tекст: Вера Басилая

    Отношения Москвы и Палестины продолжают активно развиваться в гуманитарной сфере, несмотря на сложную обстановку в Ближневосточном регионе, заявил президент России Владимир Путин.

    Президент России Владимир Путин, открывая переговоры с президентом Палестины Махмудом Аббасом, заявил о положительной динамике отношений между Россией и Палестиной, несмотря на сложную обстановку на Ближнем Востоке, передает ТАСС.

    «Хотел бы отметить, что наши отношения развиваются сегодня, несмотря на все сложности, связанные с ситуацией в регионе», – отметил Путин.

    Он также добавил, что Россия продолжает реализовывать гуманитарные проекты и подготавливать специалистов для Палестины. По словам президента, в текущем году 150 молодых палестинцев будут обучаться в российских вузах.

    Путин подчеркнул, что Москва придает большое значение развитию сотрудничества с Палестиной в различных сферах, включая гуманитарную. В ходе встречи обсуждались актуальные вопросы международной повестки и ситуация в регионе.

    Владимир Путин и Махмуд Аббас обсуждают создание «Совета мира» по Газе. Лидеры рассматривают возможность направления миллиарда долларов из замороженных в США российских активов на ближневосточное урегулирование.

    Путин подчеркнул глубокие исторические связи России с Палестиной. Глава государства также заявил о неизменности принципиальной позиции России по ближневосточному урегулированию.

    В Кремле Владимир Путин и глава Палестины обсуждают создание «Совета мира» по Газе и возможное направление миллиарда долларов из замороженных российских активов на ближневосточное урегулирование.

    Комментарии (0)
    22 января 2026, 14:42
    Корреспондент Sputnik Arabic оказался под обстрелом в Ливане

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Ливане корреспонденту Sputnik Arabic удалось избежать ранений, несмотря на то, что он попал под обстрел, в результате которого была повреждена его машина.

    Под обстрел в Ливане попал корреспондент Sputnik Arabic Абделькадер аль-Бай. Об этом сообщила главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.

    «Корреспондент нашего @Sputnik_Arabic Абделькадер аль-Бай попал под обстрел в Ливане», – заявила Симоньян в своем Telegram-канале.

    По ее словам, в результате обстрела пострадал только автомобиль журналиста, сам он не получил ранений. Других деталей и обстоятельств происшествия на данный момент не приводится.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее израильские танки открыли огонь по патрулю испанских миротворцев ООН в южной части Ливана.

    До этого Симоньян сообщала, что журналист Андрей Петрик, который работал в «Sputnik Молдова», скончался на 41-м году жизни от инфаркта.

    А Центр НАТО по стратегическим коммуникациям представил анализ увеличения влияния российских медиа RT и Sputnik в Египте, Мали, Кении, ЮАР и ОАЭ.

    Комментарии (0)
    22 января 2026, 12:24
    Песков: Россия всегда прилагала усилия для урегулирования на Ближнем Востоке

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия всегда была другом Палестины и прилагала значительные усилия для ближневосточного урегулирования, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    По его словам, в ходе сегодняшних переговоров президента России Владимира Путина и президента Палестины Махмуда Аббаса основной акцент делается на развитии двусторонних отношений, передает ТАСС.

    Песков сообщил, что лидеры обсудят вопросы, связанные с палестинским взаимодействием, а также тему «Совета мира» по Газе. Он подчеркнул, что Владимир Путин накануне выразил готовность выделить через этот Совет мира, инициированный президентом США Дональдом Трампом, 1 млрд долларов из арестованных в США активов на гуманитарные цели, однако детали этой инициативы еще требуют обсуждения.

    После основной части встречи переговоры продолжатся в формате рабочего завтрака, где президенты России и Палестины смогут обсудить ключевые вопросы один на один. Как отметил пресс-секретарь, формат личного общения позволит детально рассмотреть повестку дня и обсудить перспективы дальнейшего сотрудничества Москвы и Рамаллы.

    Напомним, палестинский лидер Махмуд Аббас в среду прибыл в российскую столицу.

    На прошлой неделе в посольстве Палестины в России сообщили, что Аббас посетит Москву 21–22 января и планирует провести встречу с Путиным.

    Комментарии (0)
    22 января 2026, 14:18
    Аббас выступил против переселения палестинцев

    Аббас: Палестина против попыток США и Израиля переселить палестинцев

    Tекст: Валерия Городецкая

    Палестина выступает категорически против любых попыток переселения своих граждан за пределы их территории, заявил президент Палестины Махмуд Аббас на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Москве.

    «Палестинский народ придерживается и держится за свою землю. Мы категорически выступаем против попыток американцев и израильтян экспатриировать палестинцев за пределы их территории», – подчеркнул Аббас, передает РИА «Новости».

    Аббас отметил, что Россия традиционно занимает четкую позицию поддержки палестинского народа, и выразил готовность выстраивать совместную работу с Москвой.

    По словам президента, Палестина рассчитывает обсудить с российской стороной свое видение будущего и детали текущей ситуации в регионе. Аббас добавил, что надеется при поддержке России достичь справедливого решения сложившихся проблем.

    Напомним, палестинский лидер прибыл в российскую столицу в среду.

    В четверг Путин встретился с Аббасом в Кремле. Российский лидер заявил об укреплении связей с Палестиной на фоне кризиса. Он также обсудил с Аббасом инициативу Трампа по «Совету мира».

    Комментарии (0)
    24 января 2026, 18:45
    Стало известно о месте переговоров России, США и Украины в Абу-Даби

    Трехсторонняя встреча по Украине прошла во дворце Шаты в Абу-Даби

    Tекст: Вера Басилая

    Первый день переговоров между делегациями России, США и Украины прошла во дворце Шаты, расположенном на берегу канала в Абу-Даби.

    Делегации России, США и Украины встретились во дворце Шаты на берегу канала, впадающего в Персидский залив, передает РИА «Новости».

    Это резиденция, где президент ОАЭ шейх Мохаммед бин Заид Аль Нахайян часто принимает высокопоставленных иностранных гостей.

    В апреле текущего года в этой же резиденции прошла встреча президента ОАЭ с президентом Сирии на переходный период Ахмедом аш-Шараа. Кроме того, в феврале 2025 года во дворце Шаты был принят первый заместитель председателя правительства России Денис Мантуров.

    Трехсторонние переговоры России, США и Украины завершились в Абу-Даби, они проходили в закрытом для прессы режиме.

    Российская делегация под руководством адмирала Игоря Костюкова покинула площадку переговоров и вернулась в отель.

    В МИД ОАЭ заявили, что переговоры касались нерешенных пунктов плана США и проходили в конструктивной обстановке.

    Комментарии (0)
    24 января 2026, 21:38
    Ас-Сиси предупредил о росте миграции в Европу из-за Газы

    Президент Египта Ас-Сиси предупредил о росте миграции в Европу из-за Газы

    Tекст: Вера Басилая

    Переселение около 2,5 млн палестинцев из Газы может спровоцировать новый поток нелегальных мигрантов в европейские страны, заявил президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси.

    Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси предупредил, что выселение палестинцев из сектора Газа в Египет приведет к увеличению потока нелегальных мигрантов в Европу, передает ТАСС.

    По его словам, речь идет о возможном переселении около 2,5 млн человек, что не только поставит под угрозу решение палестинского вопроса, но и спровоцирует массовую эмиграцию в западные страны.

    «Если это произойдет, с последствиями подобной миграционной волны в сферах безопасности и экономики не справится никто», – заявил ас-Сиси.

    Египетский президент напомнил, что миллионы иностранных граждан уже нашли убежище в Египте, а власти страны пока успешно сдерживают нелегальную миграцию и не позволяют использовать ее как инструмент давления. Выступление президента прозвучало накануне 15-й годовщины «январской революции».

    Ранее, 9 октября 2025 года Израиль и ХАМАС при посредничестве Египта, Катара, США и Турции согласовали первый этап мирного плана президента США Дональда Трампа. В Газе был установлен режим прекращения огня, а израильские войска отошли от части анклава, но сохраняют контроль над более чем половиной его территории. В рамках соглашения ХАМАС освободил часть израильских заложников и передал останки погибших. На январь 2026 года радикалы продолжают удерживать останки одного израильского военного.

    Президент Палестины Махмуд Аббас заявил, что Палестина категорически против любых попыток переселения своих граждан за пределы их территории.

    Американские власти обсуждают десятилетний проект восстановления сектора Газа с финансовыми выплатами палестинцам за временный переезд во время перестройки региона.

    Комментарии (0)
    Перейти в раздел

