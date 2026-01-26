Европа – самая близкая и доступная цель, окончательный захват которой может обеспечить США хоть каким-то стабильным ресурсом на будущее. Иными словами, понимая свою неспособность контролировать большую часть мира, Вашингтон хочет силой консолидировать оруэлловскую «Океанию».0 комментариев
Путин провел встречу с губернатором Ленинградской области
Путин провел встречу с губернатором Ленинградской области в Эрмитаже
Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко в Малом выставочном зале Эрмитажа.
Встреча состоялась в рамках рабочего дня главы государства в Петербурге, где ранее Путин также встретился с султаном Малайзии Ибрагимом и губернатором Петербурга Александром Бегловым, передает ТАСС.
На предыдущей встрече, которая прошла в марте 2025 года в Кремле, обсуждались меры поддержки участников специальной военной операции и актуальные социально-экономические вопросы региона.
В понедельник пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков анонсировал важные встречи Путина в Петербурге.