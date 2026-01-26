Европа – самая близкая и доступная цель, окончательный захват которой может обеспечить США хоть каким-то стабильным ресурсом на будущее. Иными словами, понимая свою неспособность контролировать большую часть мира, Вашингтон хочет силой консолидировать оруэлловскую «Океанию».0 комментариев
Названы темы встречи Путина с губернатором Ленинградской области
Кремль: Путин обсудил с главой Ленобласти развитие региона и вопросы СВО
Во время встречи в Эрмитаже глава Ленинградской области Александр Дрозденко доложил президенту России Владимиру Путину о проектах в различных отраслях хозяйства региона.
Особое внимание губернатор уделил вопросам, связанным со спецоперацией на Украине, сообщает Кремль в Telegram-канале. В частности, значимым пунктом обсуждения стала программа по обучению операторов беспилотных летательных аппаратов.
Напомним, в понедельник Путин провел встречу с губернатором Ленинградской области.