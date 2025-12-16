  • Новость часаНападавший на школу в Одинцово подросток признал вину
    Искусственный интеллект стал вмешиваться в постройку атомных подлодок
    Политолог назвал цель заявлений Европы о «многонациональных силах Украины»
    На подлодке «Великие Луки» подняли Андреевский флаг
    Роскосмос назвал сроки ремонта 31-й стартовой площадки Байконура
    В Подмосковье задержали напавшего на школу подростка с ножом
    Российские войска освободили Новоплатоновку в Харьковской области
    Трамп: Украина потеряла территорию
    МВФ призвал Бельгию «оздоровить» госдолг
    Госдума установила День памяти жертв геноцида советского народа
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Элиты Евросоюза имитируют войну с Россией

    В Европе постановка индивидуального разума каждой из стран под контроль коллективного интереса ведет к коллективному помешательству. Суть его в том, что имитация полностью заменила собой реальную жизнь и стала подлинным интересом европейских политических элит.

    0 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Подчинение веры национализму ведет к отсутствию веры

    Христианская вера формирует христианскую нацию – но именно тогда, когда нация не ставится на первое место. И святой Владимир Креститель, и преподобный Сергий Радонежский, и все святые, в земле русской просиявшие, искали Бога и ставили на первое место именно Его. Не народ.

    4 комментария
    Леонид Цуканов Леонид Цуканов У России и Индии растет круг общих тем

    Дружба Москвы и Дели приближается к 80-летней отметке, но потенциал сближения еще не исчерпан – особенно на межпартийном уровне.

    0 комментариев
    16 декабря 2025, 13:15 • Новости дня

    Кремль уточнил дату последнего разговора Путина и Трампа

    Песков заявил об отсутствии новых разговоров Путина и Трампа после 16 октября

    Tекст: Вера Басилая

    Последняя телефонная беседа президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа, согласно официальным данным, состоялась 16 октября, новых разговоров с тех пор не фиксировалось, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Последний телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом состоялся 16 октября, передает ТАСС. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов.

    Песков, комментируя слова Трампа о якобы недавней беседе, призвал ориентироваться на информацию, официально опубликованную Кремлем.

    «Посмотрите дату последнего нашего сообщения о телефонном разговоре. В целом это было сравнительно недавно», – отметил пресс-секретарь.

    Также Песков подчеркнул, что после указанного телефонного разговора других обсуждений между лидерами двух стран не происходило.

    Накануне Трамп заявил, что недавно беседовал со своим российским коллегой.

    В Кремле заявили, что телефонный контакт между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом при необходимости может быть проведен в короткие сроки.

    15 декабря 2025, 13:59 • Новости дня
    Президент поздравил красноярцев с открытием филиала Национального центра «Россия»

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин направил приветствие жителям Красноярска по случаю открытия филиала Национального центра «Россия». Приветствие президента зачитал председатель оргкомитета Национального центра «Россия», первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.

    В обращении подчеркивается, что открытие Международной выставки-форума «Россия», а затем и Национального центра стало заметным событием для общественной, культурной и деловой жизни страны, сообщается на сайте Кремля.

    Президент отметил, что миллионы людей получили возможность увидеть достижения современников, отечественных компаний и регионов, ознакомиться с богатством традиций и культур, которыми может гордиться вся страна.

    «Ваш сибирский край славится богатой историей, значимым вкладом в укрепление российской государственности, в развитие отечественной экономики, промышленности, топливно-энергетического комплекса. И конечно, особое внимание в экспозиции уделено нынешним свершениям, реализации содержательных программ в сфере науки и образования, культуры и туризма, здравоохранения и спорта», – отметил Путин.

    Президент выразил уверенность, что филиал Национального центра «Россия», расположенный на набережной Енисея, станет важным местом для делового и личного общения как для жителей, так и гостей края. В завершение Путин пожелал успехов и всего наилучшего.

    В Красноярске открыли второй филиал Национального центра «Россия». В основе концепции центра заложили изучение истории и достижений региона.

    Комментарии (0)
    15 декабря 2025, 14:10 • Новости дня
    Путин встретился с секретарем генсовета «Единой России» Якушевым

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с секретарем генерального совета партии «Единая Россия» Владимиром Якушевым.

    Якушев доложил президенту об увеличении числа участников спецоперации, получивших мандаты по итогам Единого дня голосования – 2025: в этом году их стало 890 человек, тогда как годом ранее – 304, сообщается на сайте Кремля.

    «Хочу Вам доложить, что по итогам Единого дня голосования – 2025 890 участников специальной военной операции получили мандат», – отметил Якушев.

    Он подчеркнул, что большое внимание уделяется наставничеству и поддержке молодых людей, пришедших в законодательные органы. Партия провела образовательные занятия на площадке Высшей партийной школы и реализует поручения, обозначенные на XXII съезде. Также началась подготовка к Единому дню голосования – 2026, в том числе к выборам в Госдуму.

    Кроме того, скорректирована Народная программа, чтобы привести ее в соответствие с указами президента и нацпроектами, уточнил Якушев. Он добавил, что она будет отражать все пожелания с мест.

    «И, конечно же, начали уже работу над тем, чтобы новая программа, «Народная программа 2.0» – так мы ее пока по-рабочему называем, действительно отражала все пожелания, которые мы должны получить с мест. Но перед этим, и вы об этом тоже говорили на Съезде, мы должны провести большую кампанию по отчёту по предыдущей программе, которая закончит у нас действие в 2026 году. Мы это планируем сделать во всех без исключения субъектах Российской Федерации и честно людям сказать, что нам сделать удалось, а где возникли проблемы: либо по объективным, либо по субъективным причинам, и, соответственно, сделать соответствующие выводы», – сказал он.

    Для участников спецоперации и их семей в программе появился отдельный раздел, которым руководит Герой России Владимир Сайбель. В течение года в 36 разделов внесены обновления, а 13 направлений из нового подраздела закрепляются на законодательном уровне.

    Якушев подчеркнул, что совместная работа с Министерством обороны и фондом «Защитники Отечества» позволила решить большинство ключевых вопросов поддержки военнослужащих и их семей. Законотворческие меры в их интересах принимаются практически единогласно. По его словам, появление в органах власти бойцов спецоперации уже способствовало улучшению поддержки коллег и семей.

    «Я думаю, поскольку приходят люди, которые сами воевали, они в органах власти будут держать вопрос поддержки самих военнослужащих и их семей на особом контроле», – заметил Владимир Путин.

    Отдельно обсуждалась работа первичных отделений партии, актуальная и для текущего года. «Именно первичные отделения «работают на земле», именно первичные отделения чувствуют сегодня, что необходимо людям. И от них мы как раз и должны получать сигналы, которые волнуют наше население. Поэтому 2024 год в партии провели под знаменем первичных отделений. Но в этом году мы эту работу не закончили ни в коем случае», – отметил Якушев.

    Деятельность «Единой России» продолжится также в гуманитарном направлении – с начала спецоперации доставлено более 140 тыс. тонн гуманитарной помощи в исторические регионы, Белгородскую и Курскую области. В акции участвовали все региональные отделения, а помощь будет продолжаться столько, сколько необходимо, заверил Якушев.

    Он добавил, что волонтерская работа ведется непрерывно, в том числе в госпиталях, среди пожилых. Также она была востребована при ликвидации последствий разлива мазута на Черноморском побережье, где более тысячи волонтеров очистили свыше 3 тыс. тонн мазута и восстановили 12,5 км побережья.

    Ранее партия «Единая Россия» объявила о начале сбора предложений для формирования Народной программы к предстоящим выборам в Госдуму.

    Комментарии (0)
    14 декабря 2025, 13:50 • Видео
    Любая власть Британии будет русофобской

    Лидер британской Партии реформ Найджел Фарадж перешел на сторону русофобов и теперь угрожает России, как обычный британский политик. В частности, он назвал американские условия мира для Украины неприемлемыми. Фараджа подменили?

    Комментарии (7)
    16 декабря 2025, 06:51 • Новости дня
    Трамп: Украина потеряла территорию
    Трамп: Украина потеряла территорию
    @ Will Oliver/Pool/CNP/Global Look Press

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина потеряла территорию.

    Отвечая на вопрос о территориальных проблемах в урегулировании украинского конфликта, президент США Дональд Трамп заявил, что Украина уже потеряла территорию.

    «Ну, они уже потеряли эту территорию, если честно, то территория утрачена», - сказал Трамп.

    Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин готов обсуждать мирное урегулирование на Украине, однако делать прогнозы о сроках завершения конфликта пока невозможно, подчеркнул

    Комментарии (8)
    15 декабря 2025, 21:02 • Новости дня
    WSJ: США готовят наземные удары по Венесуэле
    WSJ: США готовят наземные удары по Венесуэле
    @ Sra Nicholas Rupiper/U.S. Air Force/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    США готовятся нанести точечные удары по наземным целям в Венесуэле, пишет The Wall Street Journal (WSJ).

    По информации WSJ, Вооруженные силы США перебрасывают в Карибский регион дополнительные вооружения и войска, передает РИА «Новости». Это дает президенту США Дональду Трампу новые мощные рычаги для усиления давления на венесуэльского лидера Николаса Мадуро и, возможно, для его смещения, говорится в материале.

    По данным издания, в Пуэрто-Рико развертывают истребители пятого поколения F-35A, самолеты радиоэлектронной борьбы Boeing EA-18G Growler, вертолеты Sikorsky HH-60W и самолеты Lockheed HC-130J, предназначенные для спасательных операций. Кроме того, недавно в Доминиканскую Республику перебросили американские самолеты-заправщики для дозаправки истребителей и бомбардировщиков в воздухе.

    Военные аналитики, опрошенные WSJ, считают, что передислокация техники указывает на намерение Вашингтона начать боевые действия. Если Штаты пойдут на обострение, самый вероятный сценарий – точечные авиаудары по наземным целям. Эскалация может начаться с операций в киберпространстве и отключения спутниковой связи. Цель – лишить венесуэльские Вооруженные силы возможности использовать системы ПВО. В статье подчеркивается, что такие действия могут проводиться уже сейчас, чтобы подготовить почву для боя.

    Сотрудники венесуэльских портов рассказали изданию, что местные власти предупредили их о высокой вероятности американских ударов. Работник аэропорта в Валенсии сообщил, что рядом со взлетно-посадочной полосой и складами установили зенитные орудия. Он также добавил, что за последние две недели отменили более 80% рейсов.

    Ранее мировые цены на нефть выросли из-за роста напряженности между США и Венесуэлой.

    Комментарии (12)
    15 декабря 2025, 16:20 • Новости дня
    Названы потери американского бизнеса из-за санкций

    Глава AmCham Эйджи: Американский бизнес потерял около 100 млрд долларов из-за санкций

    Tекст: Валерия Городецкая

    Прямой удар по американскому бизнесу в результате западных санкций достиг примерно 100 млрд долларов, заявил глава Американской торговой палаты (AmCham) в России Роберт Эйджи.

    В интервью RTVI Эйджи заявил, что общий ущерб, включая потенциальные потери для отдельных компаний, может достигать почти 300 млрд долларов, передает ТАСС.

    «Мы посчитали, что прямой удар составил около 100 миллиардов долларов, а целиком ущерб составил почти 300 миллиардов долларов, включая потенциальные потери конкретного бизнеса». Глава AmCham пояснил, что к этим потерям привели как санкции США, так и контрсанкции России.

    Ранее президент России Владимир Путин продлил контрсанкции до 2027 года.

    Комментарии (2)
    16 декабря 2025, 12:18 • Новости дня
    Политолог назвал цель заявлений Европы о «многонациональных силах Украины»

    Политолог Ткаченко: Европейцы озвучили идею о «многонациональных силах Украины» для срыва переговоров

    Политолог назвал цель заявлений Европы о «многонациональных силах Украины»
    @ Lisi Niesner/dpa/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Реализация задумки с «многонациональными силами Украины» означает, что Украина будет оккупирована европейцами со всеми вытекающими последствиями, сказал газете ВЗГЛЯД Станислав Ткаченко. Так он прокомментировал идею лидеров ЕС создать «многонациональные силы» и при поддержке США «обеспечивать безопасность Украины в воздухе и на море».

    «Очередная идея европейских лидеров – своего рода политическое спойлерство. Дело в том, что они по-прежнему не могут найти себе места за столом переговоров. Но их цель – вовсе не разрешение кризиса, а затягивание конфликта и срыв урегулирования. Представители ЕС стремятся сместить фокус с предметного обсуждения мира к нереализуемому предложению», – отметил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    Вместе с тем, инициатива по созданию «многонациональных сил Украины» вызывает неприятие даже у США, но не у украинского руководства, которое согласно, чтобы их «прибрали к рукам» европейцы, указал собеседник. «Реализация европейской задумки означает, что Украина фактически будет оккупирована со всеми вытекающими последствиями», – акцентировал эксперт.

    Для России же – как бы европейские контингенты не назывались: будь то «многонациональные силы Украины» или «голубые каски» – суть не меняется, добавил политолог. В заключении Ткаченко напомнил заявления Владимира Путина и российского МИД о недопустимости присутствия иностранных военных на территории Украины.

    Схожей точки зрения придерживается политолог Константин Бондаренко. По его мнению, заявление лидеров европейских государств свидетельствует, что Европа и далее выступает за срыв переговоров и продолжение конфликта.

    «Пункты о необходимости сохранения 800-тысячной украинской армии при условии направления на Украину «добровольцев» из «коалиции желающих» значат размещение у границ России крупного военного контингента государств НАТО. Это, по сути создание военных баз, причем без статуса таковых, а в условиях нагнетания милитаристских настроений в самой Европе – создание плацдарма для возобновления боевых действий в недалеком будущем», – написал он в своем Telegram-канале.

    «Легко спрогнозировать, что на это условие Россия не согласится. Будет очень странным, если на такой шаг согласятся США. То есть, имеем дело с фактическим саботажем европейскими политиками переговорного процесса – при заявлениях о том, что они «приветствуют прогресс в переговорах», – резюмировал эксперт.

    Ранее европейские союзники Украины призвали создать «многонациональные силы» для обеспечения потенциального мирного соглашения. Об этом говорится в заявлении глав государств и правительств Германии, Дании, Италии, Нидерландов, Норвегии, Польши, Финляндии, Франции, Швеции, а также премьер-министра Британии и председателей Еврокомиссии и Евросовета, участвовавших в переговорах в Берлине.

    Создание данного формирования предлагается включить в мирные переговоры в качестве пункта гарантий для Украины. По задумке европейских политиков, структуру создадут в рамках «коалиции желающих» и при поддержке США. «Многонациональные силы» будут помогать в «восстановлении ВСУ, обеспечении контроля над воздушным пространством Украины и безопасности на море, а также посредством операций внутри Украины».

    Также лидеры ЕС подтвердили приверженность поддержания численности украинской армии на уровне не ниже 800 тыс. человек в мирное время. В заявлении отмечается, что Киев получит постоянную и значительную помощь в строительстве своих вооруженных сил, чтобы иметь возможность сдерживать конфликты и защищать территорию страны.

    Европейские политики предлагают создать на Украине возглавляемый США механизм мониторинга и верификации режима прекращения огня. Еще одна инициатива – принятие «мер по восстановлению мира и безопасности» в случае будущих конфликтов, среди которых – применение вооруженной силы, разведывательная и логистическая помощь, а также экономические и дипломатические действия.

    Накануне канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что ЕС и США готовы предоставить Украине гарантии безопасности, схожих с 5-й статьей НАТО. «Это действительно далеко идущее, содержательное соглашение, какого у нас раньше не было: и европейцы, и американцы совместно готовы предоставить Украине гарантии безопасности», – сказал он на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Берлине.

    В ходе нее же был задан вопрос о том, будут ли войска НАТО и Евросоюза обеспечивать соблюдение перемирия на Украине. «Можно ли себе представить, что трупы НАТО или ЕС будут обеспечивать [перемирие]?», – «оговорилась» переводчица. «Немного, наверное, там были ошибки с переводом. Я думаю, украиноязычные люди поняли, о чем я», – сказал Зеленский, сдерживая смех. Отметим, войска по-английски — troops (произносится как «трупс»).

    Комментарии (0)
    15 декабря 2025, 17:20 • Новости дня
    Путин подписал закон, позволяющий самозанятым получать оплачиваемый больничный
    Путин подписал закон, позволяющий самозанятым получать оплачиваемый больничный
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    С 1 января 2026 года по 31 декабря 2028 года на всей территории России стартует эксперимент по добровольной уплате самозанятыми взносов на социальное страхование.

    Новый закон подписан президентом России Владимиром Путиным и открывает возможность самозанятым получать оплачиваемые больничные, передает ТАСС.

    Кроме того, согласно другому закону, подписанному Путиным, этим категориям граждан станут доступны выплаты по беременности и родам. Размер декретных и больничных выплат для самозанятых будет определяться на основе их стажа, страховой суммы и срока уплаты взносов.

    В ноябре Дума приняла в I чтении закон о больничных для самозанятых.

    Комментарии (3)
    16 декабря 2025, 10:27 • Новости дня
    Трамп потребовал от Би-би-си 10 млрд долларов за клевету

    New York Times: Трамп подал иск к Би-би-си на 10 млрд долларов

    Трамп потребовал от Би-би-си 10 млрд долларов за клевету
    @ Samuel Corum/Pool/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Президент США Дональд Трамп подал иск на 10 млрд долларов к Би-би-си, обвинив британскую телекомпанию в предвзятом монтаже фильма о событиях 6 января и ущербе своей репутации.

    Экс-президент США Дональд Трамп подал в федеральный суд Майами иск против  Би-би-си на сумму 10 млрд долларов, передает The New York Times.

    Поводом стало спорное редактирование документального фильма, из-за чего, по словам Трампа, аудитория могла ошибочно подумать, что он призывал к насилию перед событиями 6 января 2021 года в Вашингтоне.

    В иске на 46 страницах Трамп обвиняет британскую телекомпанию в клевете и нарушении закона Флориды о недобросовестной конкуренции, требуя по 5 млрд долларов за каждое нарушение. Адвокаты Трампа заявили, что хотят привлечь BBC к ответственности за «умышленное, злонамеренное и обманное редактирование речи» с целью вмешательства в выборы президента США 2024 года. «Ранее уважаемая, а теперь опозоренная BBC оклеветала президента Трампа», – говорится в заявлении.

    Документальный фильм «Trump: A Second Chance?» вышел на канале Би-би-си в рамках передачи Panorama накануне прошлогодних выборов. В нем были смонтированы два кадра выступления Трампа с разницей почти в час, что, по мнению экс-президента и его защиты, создало ложное впечатление о его призывах. Би-би-си позже признала наличие редакционной ошибки и принесла извинения парламентскому комитету, однако руководство корпорации отвергло обвинения в предвзятости.

    Критика внутреннего аудита Би-би-си по поводу монтажа привела к немедленной отставке генерального директора Тима Дейви и главы BBC News Деборы Тернесс. Председатель правления Самир Шах также извинился перед Трампом лично, но представители сети считают, что оснований для иска о клевете нет.

    Ранее Трамп выиграл похожие дела против других американских СМИ – CBS и ABC выплатили по 16 млн долларов в рамках досудебных соглашений. Кроме того, у президента остается иск к The New York Times, который газета считает необоснованным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Би-би-си выразила сожаления президенту США Дональду Трампу в связи со скандалом с редактированием его выступления, но отказалась выплачивать компенсацию.

    В парламенте Британии усомнились в соответствии Би-би-си профессиональным стандартам.

    Между тем голландский историк Рутгер Брегман заявил, что Би-би-си по совету юристов удалила его фразу о Дональде Трампе как о самом открыто коррумпированном президенте США.

    Комментарии (0)
    15 декабря 2025, 19:36 • Новости дня
    Путин подписал закон о штрафах за несообщение военкомату о переезде

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин утвердил поправки, предполагающие штраф до 20 тыс. рублей за отсутствие уведомления военкомата о переезде сроком более трёх месяцев независимо от периода призыва.

    Президент России Владимир Путин подписал закон, уточняющий порядок штрафов за неуведомление военкомата о смене места жительства, сообщает ТАСС. Согласно новым правилам, если гражданин уезжает с места прописки на срок более трёх месяцев и не сообщает об этом в военкомат, ему грозит штраф в размере от 10 тыс. до 20 тыс. рублей.

    Ранее обязанность уведомлять военкомат касалась только периода призыва, теперь же это правило действует круглогодично. В пояснительной записке отмечается, что документ приводит законодательство в соответствие с законом о «круглогодичном призыве».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России подписал указ о внесении изменений в правила прохождения военной службы, предусматривающий расширение возможностей иностранных военных и новые основания для увольнения контрактников.

    Владимир Путин разрешил лицам без гражданства заключать контракт с Вооруженными силами России до окончания мобилизации.

    В России увеличили максимальный штраф за несообщение о смене места жительства в военкомат до 20 тыс. рублей.

    Комментарии (0)
    16 декабря 2025, 09:09 • Новости дня
    Сын Трампа сообщил о помолвке с моделью Беттиной Андерсон
    Сын Трампа сообщил о помолвке с моделью Беттиной Андерсон
    @ JUSTIN LANE/EPA/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Сын президента Соединенных Штатов Дональд Трамп-младший заявил, что помолвлен с моделью Беттиной Андерсон.

    «Она сказала да», – сказал Трамп-младший, передает РИА «Новости».

    По данным прессы, отношения у пары начали складываться в 2024 году.

    Ранее сообщалось, что Дональд Трамп-младший участвовал во встречах с политиками из Восточной Европы и обсуждал возможности бизнеса, в том числе с бывшими премьерами Румынии и Болгарии.

    Trump Organization запустила собственную мобильную сеть.

    Комментарии (0)
    15 декабря 2025, 20:30 • Новости дня
    Путин продлил запрет поставок нефти по потолку цен

    Путин продлил до 30 июня 2026 года ограничения поставок нефти по потолку цен

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Срок действия ограничений на экспорт нефти и нефтепродуктов из России по установленному потолку цен увеличен до 30 июня 2026 года, закон подписал президент России Владимир Путин.

    Президент России Владимир Путин продлил действие запрета на поставки российской нефти и нефтепродуктов по ценовому потолку до 30 июня 2026 года, передает ТАСС. Соответствующий указ был опубликован сегодня.

    Изначально этот запрет действовал до конца 2025 года, но новым документом срок продлен еще на полгода.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, главы МИД Европейского союза внесли в черный список 40 танкеров, подозреваемых в перевозке российской нефти. Еврокомиссия в начале 2026 года выступит с предложением о введении запрета для стран ЕС закупать российскую нефть.

    Комментарии (0)
    15 декабря 2025, 18:42 • Новости дня
    Путин утвердил военное соглашение с Индией

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин подписал закон о ратификации межправительственного соглашения России и Индии, которое предусматривает упрощенный порядок отправки военных, кораблей и самолетов для совместных учений и гуманитарных миссий.

    Путин подписал закон о ратификации соглашения с Индией о порядке отправки военных, военных кораблей и самолетов на территории обеих стран, передает ТАСС. Документ регулирует порядок направления военнослужащих и техники, а также вопросы их материального обеспечения.

    Соглашение будет применяться при проведении совместных учений, тренировок, оказании гуманитарной помощи и ликвидации последствий стихийных бедствий и техногенных катастроф. Также оно предусматривает возможность использования установленного порядка в других ситуациях по двусторонней договоренности.

    Ратификация упрощает процедуру взаимного использования воздушного пространства и захода военных кораблей в порты друг друга. Такой шаг, как отмечают в официальных документах, призван укрепить сотрудничество России и Индии в военной сфере.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва сотрудничает с Нью-Дели в сфере обороны и помогает модернизировать армию Индии, включая системы ПВО.

    В ходе визита в Индию Владимир Путин отметил, что отношения России и Индии в военно-технической сфере остаются очень доверительными.

    Оборонное сотрудничество двух стран включает не только поставки, но также обмен технологиями.

    Комментарии (0)
    15 декабря 2025, 18:07 • Новости дня
    Эксперт: ЕР скорректировала «Народную программу» под национальные цели и нацпроекты

    Асафов: «Единая Россия» – ключевой инструмент для реализации нацпроектов на местах

    Эксперт: ЕР скорректировала «Народную программу» под национальные цели и нацпроекты
    @ Михаил Метцель/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Президент Владимир Путин выступил идейным архитектором обновления «Народной программы» «Единой России», она приведена в соответствие с национальными целями и нацпроектами. Также подтвержден приоритет интеграции ветеранов СВО в политическую систему страны, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Асафов. В понедельник Владимир Путин провел встречу с секретарем генерального совета партии «Единая Россия» Владимиром Якушевым.

    «Президент ставит перед страной масштабные стратегические цели национального развития, рассчитанные на многие годы вперед. В этой работе «Единая Россия» как президентская партия играет ключевую роль, обеспечивая их реализацию на местах и в законодательных органах власти всех уровней, включая Госдуму», – сказал Александр Асафов, политолог, первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты по общественной экспертизе.

    Он напомнил о поручении главы государства привести основной программный документ партии – «Народную программу» – в полное соответствие с новыми национальными целями и проектами. «По его указанию программа была глубоко обновлена: изменения затронули 36 разделов, а также был создан отдельный подраздел по поддержке участников СВО и их семей. Таким образом, президент выступил не просто как лидер, а как идейный архитектор этого обновления. И сейчас эта работа будет продолжена с учетом выборов в Госдуму в 2026 году», – сказал эксперт.

    Отдельное внимание на встрече, по словам Асафова, было уделено интеграции ветеранов специальной военной операции в политическую систему. «Этому вопросу президент уделяет особое внимание. «Единая Россия» демонстрирует здесь наиболее яркую динамику: если в 2024 году у них было 304 мандата, то сегодня – уже 890. Глава государства также обозначил важность системы наставничества для новых кандидатов, и эта работа ведется», – продолжил собеседник.

    «Кроме того, на встрече особо подчеркивалось значение работы «на земле» – через первичные отделения. Для Путина важны не просто цифры охвата и членства в партии, а живая связь с людьми, с реальными потребностями избирателей. Именно этот принцип и лежит в основе обновления «Народной программы» – чтобы она максимально точно отвечала запросам граждан», – заключил Асафов.

    Напомним, ранее Якушев доложил президенту об увеличении числа участников спецоперации, получивших мандаты по итогам Единого дня голосования – 2025: в этом году их стало 890 человек, тогда как годом ранее – 304, сообщается на сайте Кремля.

    Он подчеркнул, что большое внимание уделяется наставничеству и поддержке молодых людей, пришедших в законодательные органы. Партия провела образовательные занятия на площадке Высшей партийной школы и реализует поручения, обозначенные на XXII съезде. Также началась подготовка к Единому дню голосования – 2026, в том числе к выборам в Госдуму.

    Кроме того, скорректирована Народная программа, чтобы привести ее в соответствие с указами президента и нацпроектами, уточнил Якушев. Он добавил, что она будет отражать все пожелания с мест. «И, конечно же, начали уже работу над тем, чтобы новая программа, «Народная программа 2.0» – так мы ее пока по-рабочему называем, действительно отражала все пожелания, которые мы должны получить с мест. Но перед этим, и вы об этом тоже говорили на Съезде, мы должны провести большую кампанию по отчету по предыдущей программе, которая закончит у нас действие в 2026 году. Мы это планируем сделать во всех без исключения субъектах Российской Федерации и честно людям сказать, что нам сделать удалось, а где возникли проблемы: либо по объективным, либо по субъективным причинам, и, соответственно, сделать соответствующие выводы», – сказал он.

    Комментарии (0)
    15 декабря 2025, 21:30 • Новости дня
    Путин подписал закон об особом статусе Российского Красного Креста

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон «О Российском Красном Кресте», закрепив правовую основу для старейшей гуманитарной организации страны.

    Закон, ранее единогласно принятый Госдумой 9 декабря и одобренный Советом Федерации 10 декабря, окончательно закрепляет особый статус Российского Красного Креста (РКК) как единственного Национального Общества Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца на территории России, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    Документ четко определяет цели, задачи, принципы работы, права и обязанности организации, а также ее взаимодействие с государственными органами. Таким образом, Российский Красный Крест стал единственной общественной организацией в стране, чья деятельность регулируется отдельным федеральным законом. Это создает устойчивую и прозрачную правовую базу для ее дальнейшей гуманитарной работы.

    Председатель РКК Павел Савчук назвал подписание закона историческим, долгожданным и судьбоносным событием не только для организации, но и для всего гуманитарного сектора. Он отметил, что документ стал итогом многолетней работы. Благодаря прочному правовому фундаменту Российский Красный Крест получит новые возможности для более масштабной и эффективной работы. Савчук выразил благодарность президенту, Федеральному Собранию, правительству и всем, кто поддерживал этот процесс.

    Необходимость отдельного федерального закона для РКК обсуждалась более 20 лет. До этого деятельность организации регулировалась лишь отдельными нормами в разных правовых актах, что не отражало в полной мере ее особую роль и мандат в рамках Международного Движения.

    Государственная поддержка РКК имеет давнюю историю. Еще в 1996 году президент Борис Ельцин подписал Указ «О государственной поддержке Российского общества Красного Креста», который действует до сих пор. Указ обязывал государство обеспечивать ежегодный взнос в Международную Федерацию, а также признавал необходимость поддерживать социальные и благотворительные программы РКК.

    Попытки создать комплексную правовую базу предпринимались с конца 1990-х годов, но все законопроекты оставались неподписанными. Новый импульс процесс получил в 2021 году на фоне масштабных внутренних преобразований в РКК и существенного роста объемов гуманитарной помощи.

    Комментарии (0)
    15 декабря 2025, 23:20 • Новости дня
    Пентагон предупредил Санта-Клауса об истребителях в небе

    Пентагон сообщил о слежке за Сантой с помощью радаров и истребителей

    Tекст: Денис Тельманов

    Американское военное ведомство объявило о задействовании радаров и истребителей для отслеживания рождественского путешествия Санта-Клауса над Северной Америкой.

    Для слежки за Санта-Клаусом будут использоваться 49 радаров «Северной системы предупреждения» на Аляске и в Канаде, передает РИА «Новости». Как только системы зафиксируют вылет саней, командование будет следить за ними по инфракрасным сенсорам со спутников, отслеживая тепловой след от носа оленя Рудольфа, похожий на след от ракет.

    Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) будет использовать четыре вида истребителей: американские F-15, F-16, F-22 и канадские CF-18.

    «NORAD защищает небо над Северной Америкой в течение всего года, поэтому логично, что командование особенно оснащено для этой миссии», – говорится в сообщении Пентагона.

    Некоторым пилотам предстоит лично встретить Санту, чтобы сопроводить его сани над побережьем Ньюфаундленда. Эта традиция зародилась в 1955 году из-за опечатки в рекламе, где был указан телефонный номер континентального командования ПВО вместо номера для звонков Санта-Клаусу.

    Со временем операция стала отлаженным механизмом, а к слежке подключили подлодки, наземные средства и спутники. Известно, что сани волшебника длиной в 75 сахарных палочек и весом 75 тыс. желейных конфет несут девять оленей со скоростью выше звездного света.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, неонацист из Грузии признал вину в вербовке людей для совершения нападений и заговоре с целью отравления детей при помощи человека в костюме Санта-Клауса.

    В Харькове сотрудники территориального центра комплектования задержали человека в костюме Санта-Клауса.

    Дед Мороз из Великого Устюга заявил, что Санта-Клаус, Йоулупукки, Баббо Натале и Вайнахтсман являются его друзьями.

    Комментарии (0)
    Минобороны: Купянск находится под полным контролем ВС России
    В теракте в Сиднее погибли граждане России
    Трамп потребовал от Би-би-си 10 млрд долларов за клевету
    Переводчица Зеленского назвала войска НАТО «трупами»
    Минобороны Эстонии предложило отменить языковое требование для призывников
    В Полтаве местные жители убили трех сотрудников ТЦК
    Ассоциация юристов заявила об ошибке судов в деле Долиной

