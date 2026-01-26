Стоимость серебра на бирже Comex превысила исторический максимум

Фьючерсы на серебро с поставкой в марте выросли до исторического максимума

Tекст: Мария Иванова

Стоимость фьючерса на серебро с поставкой в марте 2026 года на бирже Comex в Нью-Йорке обновила исторический максимум, превысив отметку в 110 долларов за тройскую унцию, передает ТАСС.

К 12.32 по московскому времени цена драгметалла выросла на 8,62% и составила 110,06 доллара за унцию.

Через несколько минут, к 12.39 по Москве, рост замедлился – стоимость серебра снизилась до 109,5 доллара за унцию, что по-прежнему означает прирост в 8,06%. Одновременно с этим фьючерсы на золото с поставкой в феврале 2026 года на той же бирже торговались по цене 5 092,5 доллара за унцию, увеличившись на 2,26%.

Такое резкое повышение стоимости серебра связано с ростом спроса на драгоценные металлы на фоне экономической неопределенности и инфляционных ожиданий. Эксперты отмечают, что, как правило, серебро и золото считаются надёжными активами в периоды турбулентности на финансовых рынках.

Рынок внимательно следит за дальнейшей динамикой цен на драгоценные металлы, поскольку волатильность в этом секторе может повлиять на стратегию инвесторов и состояние мировой экономики.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в понедельник золото установило исторический максимум на торгах в Нью-Йорке, серебро также достигло рекордной отметки.

Стоимость серебра 23 января превысила 100 долларов за тройскую унцию. В тот же день стоимость платины на бирже NYMEX достигла рекордного уровня.