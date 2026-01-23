Стоимость платины на NYMEX достигла рекордного уровня

Платина на NYMEX обновила исторический максимум после роста на 5%

Tекст: Мария Иванова

Стоимость фьючерса на платину с поставкой в апреле 2026 года на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) достигла исторического максимума, передает ТАСС.

По данным торгов на 14.24 мск, цена выросла на 4,86% и составила 2702 доллара за тройскую унцию. Уже к 14.35 мск платина подорожала до 2711 долларов за тройскую унцию, что означает рост на 5,23%.

Отмечается, что с начала 2024 года стоимость платины увеличилась на 24,49%. Такой стремительный рост цен эксперты связывают с повышенным спросом на драгметалл и ограниченным предложением на мировом рынке.

Инвесторы продолжают активно покупать платину в ожидании дальнейшего роста котировок. Аналитики отмечают, что нынешняя динамика цен может сохраниться, если не изменятся глобальные экономические условия.

Как писала газета ВЗГЛЯД, фьючерсы на платину, палладий, золото и серебро на крупнейших биржах США утром 15 января подешевели, при этом палладий потерял более 5%.

В пятницу серебро впервые преодолело отметку 99 долларов за одну унцию.