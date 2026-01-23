Ценностное банкротство Запада может и не стать прологом к большой войне. Неприкрытое хищничество никогда в истории не вело к долговременному успеху. Но, может быть, на руинах упований на голую силу вырастет новая идея, объединяющая уже не один только Запад или Восток, а всё человечество.0 комментариев
Стоимость платины на NYMEX достигла рекордного уровня
Платина на NYMEX обновила исторический максимум после роста на 5%
Фьючерсы на платину с поставкой в апреле 2026 года на NYMEX достигли рекордных 2711 долларов за тройскую унцию, поднявшись на 5%.
Стоимость фьючерса на платину с поставкой в апреле 2026 года на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) достигла исторического максимума, передает ТАСС.
По данным торгов на 14.24 мск, цена выросла на 4,86% и составила 2702 доллара за тройскую унцию. Уже к 14.35 мск платина подорожала до 2711 долларов за тройскую унцию, что означает рост на 5,23%.
Отмечается, что с начала 2024 года стоимость платины увеличилась на 24,49%. Такой стремительный рост цен эксперты связывают с повышенным спросом на драгметалл и ограниченным предложением на мировом рынке.
Инвесторы продолжают активно покупать платину в ожидании дальнейшего роста котировок. Аналитики отмечают, что нынешняя динамика цен может сохраниться, если не изменятся глобальные экономические условия.
Как писала газета ВЗГЛЯД, фьючерсы на платину, палладий, золото и серебро на крупнейших биржах США утром 15 января подешевели, при этом палладий потерял более 5%.
В пятницу серебро впервые преодолело отметку 99 долларов за одну унцию.