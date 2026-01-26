Опыт СВО привел США к попытке создания «танка будущего»

Tекст: Борис Джерелиевский

На международном автосалоне в Детройте среди новинок американского автопрома был продемонстрирован публике прототип новейшего американского основного боевого танка (ОБТ) M1E3 Abrams. Модернизации Abrams за сорок лет проводились неоднократно, но не столь радикальные, как сейчас – теперь речь идет о концептуально новой машине. Претензии американских военных копились к танку достаточно долго, однако последней каплей стал украинский опыт его боевого применения.

По сути дела, это первый случай использования этого танка в современном бою против равного противника. Он показал, что в нынешнем виде Abrams не отвечает важнейшим требованиям, предъявляемым к такого рода боевым машинам. Скорее всего, эти танки и были отправлены на Украину, чтобы получить опыт их применения в таких условиях. Ведь несмотря на свой солидный возраст, танки Abrams применялись главным образом против слабого противника, все больше в конфликтах низкой интенсивности и в условиях горно-пустынной и пустынной местности.

Всего на Украину был отправлен 31 танк – слишком небольшое число, чтобы не только повлиять на ход боевых действий, но и для того, чтобы разворачивать под это количество логистику и инфраструктуру, без которых эти сложные в обслуживании машины превращаются в одноразовые. Но три десятка танков – вполне репрезентативная группа, чтобы провести боевые испытания.

ВСУ получили вариант Abrams под индексом M1A1SA. Это экспортный вариант, одним из важных отличий которого является комбинированное бронирование без «секретных» элементов из обедненного урана. Это вполне современный танк с улучшенным по сравнению с более ранними модификациями прицелом наводчика и прибором командира SCWS с тепловизором. Танк оборудован системой «ситуационной осведомленности и управления полем боя» FBCB2, позволяющей синхронизировать взаимодействие экипажа с другими дружественными силами. Вооружение М1А1SA стандартно: 120-мм гладкоствольная пушка М256, один 12,7-мм пулемет М2НВ и два 7,62-мм пулемета М240.

В основе концепции «старого» Abrams лежит идея мощной брони, не пробиваемой в лобовой проекции снарядами советских танков. Так, М1 должен был противостоять 100-мм гладкоствольной пушке У-5ТС «Молот», установленной на советском Т-62. По мере того как росли калибры, увеличивалась и мощь брони американского танка, в результате масса Abrams увеличилась с 55 до 70 тонн.

Но СВО показала, что масса совсем не тождественна защищенности, и американские танки уверенно поражались не только «Ланцетами» и ПТРК, но и FPV-дронами, и даже применение динамической защиты не особенно помогало.

При этом из-за избыточного веса проходимость танка на мягких грунтах, особенно в период распутицы, оказалась недостаточной. По той же причине крайне проблематичной оказывалась эвакуация подбитого или вышедшего из строя Abrams. Также недостаточно эффективным был признан используемый танком минный трал, который мог защитить только от одиночных противотанковых мин; чуть более серьезное заграждение обездвиживало Abrams, а дальше его добивали дронами, ПТРК или артиллерийским огнем.

Боевые действия на Украине стали серьезным испытанием для всех без исключения танков, но Abrams на фоне других современных машин показал крайне низкую живучесть и неоправданно сложную логистику. Так, газотурбинный двигатель танка Honeywell AGT1500 мало того, что использует дорогое авиационное топливо, так еще и потребляет 1470 литров на 100 км.

Все эти проблемные аспекты были учтены в Пентагоне при формировании техзадания на создание нового ОБТ. Прежде всего танк должен стать гораздо легче, как минимум вернувшись к изначальным 55 тоннам. Благодаря этому он должен стать более проходимым и маневренным, облегчится его транспортировка и эвакуация. Ставка была сделана не на толстенную броню, а на комплекс активной защиты, адаптированный под атаки дронов и ракет ПТРК.

Машина должна получить новую силовую установку, более эффективную и экономичную, новое электронное оборудование и автомат заряжания танковой пушки, как на российских/советских танках.

Американцы долго держались именно за ручное заряжание, считая его более надежным, и их танкисты даже шутили, что СССР вынужден был ставить на свои танки автоматическое заряжание, потому что там нет негров, из которых выходят отличные заряжающие.

В начале 2024 года General Dynamics Land Systems (GDLS), текущий главный подрядчик по Abrams, получил начальный контракт на проектирование новой машины – M1E3. Проект возглавило Управление программ по наземным боевым системам армии (PEO-GCS), которое находится в арсенале Детройта. Первоначальный срок, к которому сухопутные войска должны были получить первые танки на полевые испытания, – 2032 год.

Однако начальник штаба армии генерал Рэнди Джордж потребовал, чтобы к концу 2025 года был готов первый образец, а через год армия должна иметь взвод M1E3. Ради этого ускорения произошло невероятное – Пентагон отказался от множества бюрократических процедур и даже исключил участие в процессе лоббистских контор. «Чтобы ускорить процесс, мы сосредоточились на коммерциализации», – рассказал изданию Defense News технический директор программ вооружения Алекс Миллер.

Пентагон широко привлек гражданских производителей, имеющих готовые технические решения.

Например, двигатель для раннего прототипа был заказан у Caterpillar, а трансмиссия – у SAPA. Уже тогда было решено, что новый танк получит гибридную силовую установку, обеспечивающую большую на 40% топливную эффективность. Танк получил новую гидропневматическую подвеску, позволяющую менять клиренс, как у советской БМД-1. На прототипе пока что установлен старый газотурбинный двигатель, однако от его замены на гибридную энергосистему на основе коммерческого дизеля Caterpillar не отказались. Видимо, чтобы уложиться в срок, данные работы отодвинули.

Принятые меры дали результат – прототип M1E3 действительно был готов к концу 2025 года. О том, что представляет собой новый танк, можно судить по представленному на выставке в Детройте макету. Прежде всего он получил необитаемую башню с автоматом заряжания. Экипаж из трех человек (по некоторым данным – из двух) будет находиться в бронекапсуле, обеспечивающей дополнительную защиту для экипажа.

Перископы наблюдения полностью заменены камерами и датчиками по всему периметру корпуса машины, они обеспечивают панорамный обзор на 360 градусов.

На крыше башни установлена автоматизированная модульная турель EOS R400S-Mk2, на которой могут быть смонтированы 40-мм автоматический гранатомет, пулемет и ПТРК Javelin. Уже высказываются предположения, что она будет оборудована баллистическим вычислителем с элементами ИИ, благодаря чему пулемет будет работать по FPV-дронам без участия экипажа.

Место механика-водителя напоминает кокпит болида «Формулы 1» и оборудовано гоночным рулем. Рабочие места экипажа полностью цифровизованы. Уровень автоматизации таков, что танк, по утверждению разработчиков, может вести бой и передвигаться под управлением всего лишь одного танкиста.

На представленном прототипе отсутствуют элементы динамической защиты и комплекса активной защиты (КАЗ). Но скорее всего, это не означает, что их не будет вовсе. Ранее проходила информация, что новый танк может получить КАЗ на базе комплекса Trophy производства израильской фирмы Rafael, адаптированной для борьбы с дронами. Аналогичные проекты есть и в США. Собственно, разработчики новой машины указывали, что M1A3 Abrams (под таким наименованием он пойдет в войска) будет серьезно отличаться от прототипа M1E3.

Закономерен вопрос: для чего GDLS представила на выставке еще сырой макет? Ответ на него прост. Эта экспозиция обращена прежде всего к потенциальным покупателям американского «танка будущего». Им дают понять, что США уже в ближайшее время готовы представить новейшую боевую машину, которая будет соответствовать требованиям современной войны больше, чем любой другой танк западного блока. Будущие клиенты должны видеть, что работы над созданием танка находятся в финальной стадии, и поэтому уже можно занимать очередь за новинкой и заключать предварительные контракты.

Впрочем, коммерческий интерес не отменяет того факта, что американские военные благодаря СВО осознали, что у них нет ОБТ, который можно было бы успешно использовать в современной войне. Теперь они пытаются исправить эту проблему.