  • Новость часаГазпром сообщил о новом рекорде поставок газа потребителям в России
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Китаисты оценили шпионский скандал с «правой рукой» Си Цзиньпина
    В Белоруссии предложили создать отряды «интеллектуального спецназа»
    Реальность 2026 года была предсказана Путиным 20 лет назад
    Кремль назвал сроки новых трехсторонних переговоров по Украине
    При атаке США военные Венесуэлы сделали два выстрела из ПЗРК «Игла-С»
    Совет ЕС утвердил полный запрет на поставки российского газа с 2027 года
    Клинтон и Обама призвали американцев к протесту
    В Британии потребовали отказаться от газа французской TotalEnergies
    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Почему хохлома важнее маркетинга

    Наши современники – в общем-то, молодые люди – начали активно интересоваться народными художественными промыслами типа гжели и хохломы. Почему? Потому что Россия вдруг обратилась к самой себе. Происходит некоторая пересборка всего ценного для нашей души.

    6 комментариев
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Как США копают под Китай через Иран

    Главным интересом Китая в Иране и одновременно главной угрозой для доминирования США был и остается китайский мегапроект по переустройству мира «Один пояс – один путь». В котором Иран занимает одно из центральных мест.

    0 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Русские возвращаются сами к себе

    На концертах Надежды Кадышевой толпы молодых людей, на улицах все чаще – мужчины в косоворотках и женщины в стилизованных кокошниках, в любом приличном ресторане – обязательные русские блюда, о туризме и говорить нечего – россияне потянулись в свою собственную страну, в ее глубинку и ее суть.

    39 комментариев
    26 января 2026, 13:00 • В мире

    Опыт СВО привел США к попытке создания «танка будущего»

    Опыт СВО привел США к попытке создания «танка будущего»
    @ Jose Juarez/AP/ТАСС

    Tекст: Борис Джерелиевский

    В США показан прототип новой модификации танка Abrams, созданный явно по итогам применения американской бронетехники на полях украинской спецоперации. Какие недостатки обнаружились у Abrams на службе в рядах ВСУ и как американцы хотят их исправить с помощью «танка будущего»?

    На международном автосалоне в Детройте среди новинок американского автопрома был продемонстрирован публике прототип новейшего американского основного боевого танка (ОБТ) M1E3 Abrams. Модернизации Abrams за сорок лет проводились неоднократно, но не столь радикальные, как сейчас – теперь речь идет о концептуально новой машине. Претензии американских военных копились к танку достаточно долго, однако последней каплей стал украинский опыт его боевого применения.

    По сути дела, это первый случай использования этого танка в современном бою против равного противника. Он показал, что в нынешнем виде Abrams не отвечает важнейшим требованиям, предъявляемым к такого рода боевым машинам.  Скорее всего, эти танки и были отправлены на Украину, чтобы получить опыт их применения в таких условиях. Ведь несмотря на свой солидный возраст, танки Abrams применялись главным образом против слабого противника, все больше в конфликтах низкой интенсивности и в условиях горно-пустынной и пустынной местности.

    Всего на Украину был отправлен 31 танк – слишком небольшое число, чтобы не только повлиять на ход боевых действий, но и для того, чтобы разворачивать под это количество логистику и инфраструктуру, без которых эти сложные в обслуживании машины превращаются в одноразовые. Но три десятка танков – вполне репрезентативная группа, чтобы провести боевые испытания.

    ВСУ получили вариант Abrams под индексом M1A1SA. Это экспортный вариант, одним из важных отличий которого является комбинированное бронирование без «секретных» элементов из обедненного урана. Это вполне современный танк с улучшенным по сравнению с более ранними модификациями прицелом наводчика и прибором командира SCWS с тепловизором. Танк оборудован системой «ситуационной осведомленности и управления полем боя» FBCB2, позволяющей синхронизировать взаимодействие экипажа с другими дружественными силами. Вооружение М1А1SA стандартно: 120-мм гладкоствольная пушка М256, один 12,7-мм пулемет М2НВ и два 7,62-мм пулемета М240.

    В основе концепции «старого» Abrams лежит идея мощной брони, не пробиваемой в лобовой проекции снарядами советских танков. Так, М1 должен был противостоять 100-мм гладкоствольной пушке У-5ТС «Молот», установленной на советском Т-62. По мере того как росли калибры, увеличивалась и мощь брони американского танка, в результате масса Abrams увеличилась с 55 до 70 тонн.

    Но СВО показала, что масса совсем не тождественна защищенности, и американские танки уверенно поражались не только «Ланцетами» и ПТРК, но и FPV-дронами, и даже применение динамической защиты не особенно помогало.

    При этом из-за избыточного веса проходимость танка на мягких грунтах, особенно в период распутицы, оказалась недостаточной. По той же причине крайне проблематичной оказывалась эвакуация подбитого или вышедшего из строя Abrams. Также недостаточно эффективным был признан используемый танком минный трал, который мог защитить только от одиночных противотанковых мин; чуть более серьезное заграждение обездвиживало Abrams, а дальше его добивали дронами, ПТРК или артиллерийским огнем.

    Боевые действия на Украине стали серьезным испытанием для всех без исключения танков, но Abrams на фоне других современных машин показал крайне низкую живучесть и неоправданно сложную логистику. Так, газотурбинный двигатель танка Honeywell AGT1500 мало того, что использует дорогое авиационное топливо, так еще и потребляет 1470 литров на 100 км.

    Все эти проблемные аспекты были учтены в Пентагоне при формировании техзадания на создание нового ОБТ. Прежде всего танк должен стать гораздо легче, как минимум вернувшись к изначальным 55 тоннам. Благодаря этому он должен стать более проходимым и маневренным, облегчится его транспортировка и эвакуация. Ставка была сделана не на толстенную броню, а на комплекс активной защиты, адаптированный под атаки дронов и ракет ПТРК.

    Машина должна получить новую силовую установку, более эффективную и экономичную, новое электронное оборудование и автомат заряжания танковой пушки, как на российских/советских танках.

    Американцы долго держались именно за ручное заряжание, считая его более надежным, и их танкисты даже шутили, что СССР вынужден был ставить на свои танки автоматическое заряжание, потому что там нет негров, из которых выходят отличные заряжающие.

    В начале 2024 года General Dynamics Land Systems (GDLS), текущий главный подрядчик по Abrams, получил начальный контракт на проектирование новой машины – M1E3. Проект возглавило Управление программ по наземным боевым системам армии (PEO-GCS), которое находится в арсенале Детройта. Первоначальный срок, к которому сухопутные войска должны были получить первые танки на полевые испытания, – 2032 год.

    Однако начальник штаба армии генерал Рэнди Джордж потребовал, чтобы к концу 2025 года был готов первый образец, а через год армия должна иметь взвод M1E3. Ради этого ускорения произошло невероятное – Пентагон отказался от множества бюрократических процедур и даже исключил участие в процессе лоббистских контор. «Чтобы ускорить процесс, мы сосредоточились на коммерциализации», – рассказал изданию Defense News технический директор программ вооружения Алекс Миллер.

    Пентагон широко привлек гражданских производителей, имеющих готовые технические решения.

    Например, двигатель для раннего прототипа был заказан у Caterpillar, а трансмиссия – у SAPA. Уже тогда было решено, что новый танк получит гибридную силовую установку, обеспечивающую большую на 40% топливную эффективность. Танк получил новую гидропневматическую подвеску, позволяющую менять клиренс, как у советской БМД-1. На прототипе пока что установлен старый газотурбинный двигатель, однако от его замены на гибридную энергосистему на основе коммерческого дизеля Caterpillar не отказались. Видимо, чтобы уложиться в срок, данные работы отодвинули.

    Принятые меры дали результат – прототип M1E3 действительно был готов к концу 2025 года. О том, что представляет собой новый танк, можно судить по представленному на выставке в Детройте макету. Прежде всего он получил необитаемую башню с автоматом заряжания. Экипаж из трех человек (по некоторым данным – из двух) будет находиться в бронекапсуле, обеспечивающей дополнительную защиту для экипажа.

    Перископы наблюдения полностью заменены камерами и датчиками по всему периметру корпуса машины, они обеспечивают панорамный обзор на 360 градусов.

    На крыше башни установлена автоматизированная модульная турель EOS R400S-Mk2, на которой могут быть смонтированы 40-мм автоматический гранатомет, пулемет и ПТРК Javelin. Уже высказываются предположения, что она будет оборудована баллистическим вычислителем с элементами ИИ, благодаря чему пулемет будет работать по FPV-дронам без участия экипажа.

    Место механика-водителя напоминает кокпит болида «Формулы 1» и оборудовано гоночным рулем. Рабочие места экипажа полностью цифровизованы. Уровень автоматизации таков, что танк, по утверждению разработчиков, может вести бой и передвигаться под управлением всего лишь одного танкиста.

    На представленном прототипе отсутствуют элементы динамической защиты и комплекса активной защиты (КАЗ). Но скорее всего, это не означает, что их не будет вовсе. Ранее проходила информация, что новый танк может получить КАЗ на базе комплекса Trophy производства израильской фирмы Rafael, адаптированной для борьбы с дронами. Аналогичные проекты есть и в США. Собственно, разработчики новой машины указывали, что M1A3 Abrams (под таким наименованием он пойдет в войска) будет серьезно отличаться от прототипа M1E3.

    Закономерен вопрос: для чего GDLS представила на выставке еще сырой макет? Ответ на него прост. Эта экспозиция обращена прежде всего к потенциальным покупателям американского «танка будущего». Им дают понять, что США уже в ближайшее время готовы представить новейшую боевую машину, которая будет соответствовать требованиям современной войны больше, чем любой другой танк западного блока. Будущие клиенты должны видеть, что работы над созданием танка находятся в финальной стадии, и поэтому уже можно занимать очередь за новинкой и заключать предварительные контракты.

    Впрочем, коммерческий интерес не отменяет того факта, что американские военные благодаря СВО осознали, что у них нет ОБТ, который можно было бы успешно использовать в современной войне. Теперь они пытаются исправить эту проблему.

    Главное
    Россия сохранила второе место в рейтинге сильнейших армий мира
    Боевики «Азова» во главе с темнокожим командиром сдались в плен под Димитровым
    Каллас назвала фон дер Ляйен диктатором
    Сербия заявила о планах строительства АЭС с помощью России, Китая, США или Франции
    SpaceX предотвратила 300 тыс. угроз столкновения спутников на орбите
    Обманувшие бойцов СВО в Шереметьево таксисты сбежали от следствия
    Подросток в Крыму признался в поджоге машин из-за нацистских идей

    Как меняется российский экспорт газа

    Потеряв украинский транзит, Россия лишилась еще части газовых поставок. Однако потери на европейском рынке удалось частично восполнить за счет роста экспорта газа в Азию. Причем кроме уже традиционного покупателя нашего газа – Китая, серьезно нарастил закупки Узбекистан. Начать покупать газ у России может и Казахстан. На рынке СПГ у России тоже есть успехи. Подробности

    Перейти в раздел

    Сеанс унижения от Трампа вынудил Зеленского взглянуть в будущее

    Как и обещал президент США Дональд Трамп, его встреча с Владимиром Зеленским в Давосе состоялась, хотя украинская сторона попыталась ее отменить. Американцы продемонстрировали, что держат Зеленского за мальчика на побегушках, а сам он показал, что готовит пути к отступлению и хочет свалить вину за свой провал на Европу. Подробности

    Перейти в раздел

    Почему Красная армия отказывалась от уникальных видов оружия

    85 лет назад, в январе 1941 года, в СССР стартовало проектирование так называемого ампуломета. Это был один из примеров уже забытых сегодня систем вооружений, на которые в первый период Великой Отечественной делалась серьезная ставка. Что это были за системы и почему они в итоге не оправдали надежд? Подробности

    Перейти в раздел

    Опыт СВО привел США к попытке создания «танка будущего»

    В США показан прототип новой модификации танка Abrams, созданный явно по итогам применения американской бронетехники на полях украинской спецоперации. Какие недостатки обнаружились у Abrams на службе в рядах ВСУ и как американцы хотят их исправить с помощью «танка будущего»? Подробности

    Перейти в раздел

    Как роддом Новокузнецка стал местом массовой гибели малышей

    «Вместо помощи я просто была в каком-то аду». Такими словами рожавшие когда-то в роддоме Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 рассказывают сегодня о своем опыте. Их слова стали особенно важны после того, как вскрылся факт массовой гибели младенцев в этом роддоме. Подробности

    Перейти в раздел
    • Игорь Мальцев Игорь Мальцев
      Почему хохлома важнее маркетинга

      Наши современники – в общем-то, молодые люди – начали активно интересоваться народными художественными промыслами типа гжели и хохломы. Почему? Потому что Россия вдруг обратилась к самой себе. Происходит некоторая пересборка всего ценного для нашей души.

      6 комментариев
    • Юрий Мавашев Юрий Мавашев
      Как США копают под Китай через Иран

      Главным интересом Китая в Иране и одновременно главной угрозой для доминирования США был и остается китайский мегапроект по переустройству мира «Один пояс – один путь». В котором Иран занимает одно из центральных мест.

      0 комментариев
    • Ирина Алкснис Ирина Алкснис
      Русские возвращаются сами к себе

      На концертах Надежды Кадышевой толпы молодых людей, на улицах все чаще – мужчины в косоворотках и женщины в стилизованных кокошниках, в любом приличном ресторане – обязательные русские блюда, о туризме и говорить нечего – россияне потянулись в свою собственную страну, в ее глубинку и ее суть.

      39 комментариев
    Перейти в раздел

    • Очередное предательство США. Теперь курды

      Ряд американских СМИ со ссылкой на источники сообщили, что США окончательно сворачивают свое военное присутствие в Сирии. Это связано с решением о предательстве очередного союзника, которое приняли в Вашингтоне.

    • Гренландская сделка Трампа: главное

      Стали известны подробности «сделки по Гренландии», на которую европейские страны НАТО уломал президент США Дональд Трамп. Трамп получит немало, но меньше, чем рассчитывал. Но шанс расширить территорию США, как он мечтал, у него все-таки есть.

    • Трамп унизил Зеленского, а Зеленский – Европу

      Главным итогом визита президента США Дональда Трампа на экономический форум в Давос стала «лебединая песня» Владимира Зеленского. Поэтому сам Зеленский пытался этой встречи избежать. Не вышло.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • График выплат пенсий и пособий на детей в феврале 2026 года: точные даты, переносы и важные нюансы

      Февраль – месяц короткий, но с точки зрения социальных выплат напряженный. Его наступление всегда волнует и пенсионеров, и семьи с детьми. Нужно планировать бюджет, учитывая не только сокращенное количество дней, но и государственные праздники, которые напрямую влияют на график перечислений. Когда в феврале 2026 года стоит ждать пенсии и все основные детские пособия, как работают переносы из-за выходных и 23 февраля и на что важно обратить внимание?

    • Индексация пенсий и социальных выплат с 1 февраля 2026 года: кого коснутся прибавки и новые суммы

      С 1 февраля 2026 года в России проводится очередная индексация пенсий и социальных выплат. Повышение затронет пенсионеров, семьи с детьми, получателей федеральных пособий, а также граждан, пользующихся мерами господдержки, привязанными к уровню инфляции. Размер индексации составляет 5,6% – именно на такую величину выросли потребительские цены по итогам 2025 года. Повышение применяется автоматически и не требует подачи заявлений.

    • Народные приметы на февраль 2026: что сулит месяц и к чему готовиться

      Февраль в народном календаре всегда занимал особое место. Это не просто самый короткий месяц года, а время перелома, когда зима борется с весной, а темнота постепенно уступает свету. Именно в феврале заканчивается один жизненный цикл и начинается подготовка к следующему. Наши предки придавали большое значение февральским приметам, ведь они помогали не столько предсказать погоду, сколько понять внутренние ритмы жизни, настроиться на грядущие перемены и проверить, насколько прочно выстроены быт и отношения.

    Перейти в раздел

    • Немецкие солдаты защищали Гренландию только сутки

      Группа немецких военнослужащих покинула Гренландию столь же внезапно, как и полетела на этот принадлежащий Дании остров. В целом же миссия бундесвера в Гренландии продлилась менее чем двое суток – хотя изначально предполагалось, что она будет длительной. Похоже, что в Берлине испугались даже символического военного присутствия в Гренландии в условиях давления США.

    • Личные амбиции Трампа переходят на всю планету

      2026 год начался с крайне агрессивных шагов президента США. Дональд Трамп отдал приказ по нефтяной блокаде Венесуэлы, захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро и резкому усилению давления на ряд других стран, от Кубы и до Ирана.

    • Трамп подносит Зеленскому неудобный новогодний подарок

      Весьма неприятный подарок под Новый год преподнес Дональд Трамп главе киевского режима Владимиру Зеленскому: президент США потребовал провести на Украине президентские выборы. В Киеве до последнего времени отказывались проводить голосование, выдвигая для него неприемлемые условия – но на этот раз Зеленскому будет сложно отвертеться от выборов.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации