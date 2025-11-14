  • Новость часаЛихачев сообщил о попытке атаки восьми дронов на Нововоронежскую АЭС
    Ветеран ФСБ призвал усилить наблюдение за кладбищами после предотвращенного теракта в Москве
    На Западе значительно выросла неудовлетворенность демократией
    Максима Галкина заподозрили в осквернении флага Израиля украинским
    ВС России нанесли массированный удар возмездия по объектам ВПК Украины
    Освобождены донецкий Рог и днепропетровский Орестополь
    Эксперт объяснил обострение риторики между Китаем и Японией
    ЕС потребовал от Украины ответов в связи с громким коррупционным скандалом
    Набиуллина признала ошибку в коммуникациях по ключевой ставке
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Трамп заносит над Европой «бензиновый кнут»

    Мы не без иронии обсуждаем обещания Трампа закончить конфликт на Украине. Но если всерьез – то зачем это ему? Пока война продолжается, сохраняются существующие и вводятся новые санкции, он зарабатывает.

    0 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Коррупционный скандал на Украине выгоден всем, кроме Зеленского

    Скандал вокруг «Энергоатома» может быть серьезным рычагом влияния на Зеленского и его серого кардинала. Тем более если верны слухи, что у НАБУ есть записи разговоров Зеленского с Миндичем о коррупционных схемах. Обнародование этих материалов превратит Зеленского в политический труп.

    0 комментариев
    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Зачем Киев расчеловечивает украинцев

    За время войны мы много чего повидали. В любом конфликте страдает мирное население. Но спокойное и рассудительное, целенаправленное убийство дронами ВСУ двух стариков и старухи, стоящей на коленях в молитве, – это что-то другое.

    25 комментариев
    14 ноября 2025, 14:50 • Общество

    Когда танки снова станут хозяевами поля боя

    Когда танки снова станут хозяевами поля боя
    @ Евгений Епанчинцев/ТАСС

    Tекст: Борис Джерелиевский

    Похоже, Украина стала отказываться от поставок новых западных танков для ВСУ. Перед нами очередной признак того, что бронетехника теряет свое значение в ходе современных военных конфликтов. При каких условиях танки снова станут актуальным оружием и что для этого нужно сделать?

    Германия намерена продать Бразилии 76 основных боевых танков (ОБТ) Leopard 2A6 и 78 БМП Marder 1A5, которые ранее предназначались для ВСУ, прошли капитальный ремонт и модернизацию. Источником этой информации стал бразильский портал TecnoDefensa. Издание утверждает, что решение предложить машины Бразилии было вызвано отказом Украины от этой бронетехники.

    Если данная информация соответствует действительности, то подобное решение Берлина понятно: Бразилия оплатит поставку техники, в то время как помощь Украине будет фактически бесплатной. Кроме того, поставленные Украине ОБТ Leopard-2 явно не оправдали надежд, которые на них возлагались. Российские войска регулярно уничтожают западную бронетехнику в зоне спецоперации – например, один из «Леопардов» был потерян ВСУ не далее как в начале ноября.

    Как уже неоднократно отмечалось, в целом бронетехника в современном конфликте теряет свое значение из-за господства в воздухе ударных БПЛА. Пришлось отказаться от использования танков для непосредственной поддержки наступающих мотострелков. Да и сами пехотинцы теперь перемещаются по полю боя все больше малыми группами – пешком или на мототехнике.

    Главной ударной силой на поле боя стали дроны. «В последнее время масштабы применения беспилотных комплексов кратно возросли. В зоне СВО с их использованием выполняется до 80 процентов огневых задач», – говорит министр обороны Андрей Белоусов. Танки же используются главным образом как самоходные артиллерийские установки, для стрельбы из засад или с закрытых огневых позиций.

    Однако значит ли это, что танки потеряли свое значение окончательно и поставка их в войска не имеет смысла? Столь радикально ставить вопрос о судьбе танков точно было бы несправедливо.

    Прежде всего, танки меняются, приспосабливаются, модернизируются. Так, например, военные США, получив на Украине опыт боевого применения своего Abrams М1А1 в условиях современных действий высокой интенсивности, приняли решение не об отказе от использования танков, а заказали глубокую модернизацию ОБТ. В предельно сжатые сроки – два с половиной-три года – подрядчик (General Dynamics Land Systems) должен начать поставку обновленных танков в ВС США.

    Речь идет о фактически новой машине, где необходимый уровень защиты обеспечивает не толстая композитная броня, а маневренность, комплексы активной защиты (КАЗ), высокий уровень ситуационной осведомленности и автоматизации управления.

    В рамках радикальной модернизации американцы рассчитывают значительно сократить вес Abrams, сделать его более скоростным, маневренным и проходимым. Они намерены уменьшить численность экипажа за счет заряжающего, оснастив машину автоматом заряжания. Планируется заменить силовую установку на гибридную дизель-электрическую, что должно значительно сократить расход горючего. Переход на обычное дизельное топливо (сейчас газотурбинный двигатель Abrams использует авиационный керосин) также упростит логистику.

    Чтобы ускорить процесс запуска новой версии танка, комплекс активной защиты не будет разрабатываться с нуля, а за основу будет взята уже существующая израильская модель Trophy. Однако следует отметить, что она создавалась для противодействия главным образом ПТРК и не совсем ясно, насколько успешно она будет противостоять атакам FPV-дронов.

    Кроме того, танки и другая бронетехника являются лишь частью воюющей системы, которая включает в себя многие другие компоненты, включающие воздушное и артиллерийское прикрытие, разведывательное обеспечение, работу подразделений РЭБ и многое другое. Без всего этого танки обречены даже и без применения ударных беспилотников.

    То есть если бронетехника применяется не против легковооруженных повстанцев, а против современных регулярных войск, условия для ее использования необходимо заново сформировать. С появлением ударных малых дронов и насыщением ими линии соприкосновения эта задача лишь усложнилась, но не стала неразрешимой.

    Вот недавний пример: в ночь на 21 октября наши войска пошли в наступление на Запорожском направлении от Нестерянки к Малой Токмачке и совершили прорыв вражеской обороны, используя бронегруппы. Наши танки и БМП преодолели полевую линию обороны противника и высадили десант прямо в селе, которое, несмотря на свои скромные размеры, имеет важное оперативное значение, являясь ключом к Орехово.

    Успех операции был обеспечен не только профессионализмом и дерзостью танкистов и мотострелков, но и подразделениями РЭБ, держащими «зонтик» над наступающими бронегруппами. А также теми, кто готовил операцию, выявляя и уничтожая вражеских дроноводов – разведчиками, артиллеристами, летчиками и пилотами FPV-дронов.

    Борьба с «малым воздухом противника» может быть не только пассивной – с применением РЭБ, зенитных установок, стрелкового оружия и дронов-перехватчиков, но и активной, когда инфраструктура, позиции и пункты дислокации вражеских операторов БПЛА выявляются и уничтожаются с использованием авиации, артиллерии и ракетных систем. Именно такая работа и обеспечивает успешное применение танков.

    Российские танкисты также полагают, что КАЗ должен быть основой защиты танка, модернизированного в соответствии с опытом СВО.

    Комплекс должен иметь два уровня защиты: дальний – многозарядная пусковая установка, отстреливающая по подлетающему дрону, гранате или противотанковому снаряду поражающие элементы, и второй уровень, призванный уничтожить боеприпасы, прорвавшиеся через первый, встречным подрывом специальных модулей, размещенных на корпусе и башне танка. Сама атакующая цель обнаруживается бортовой РЛС и инфракрасным сканером, а уровни защиты срабатывают по ней в автоматическом режиме.

    Другим важным моментом в развитии бронетехники является ее встраивание в разведывательно-ударный контур (РУК) сухопутных войск. Бронетехника должна получить оборудование, позволяющее ей быть встроенной в автоматизированную систему цифровой связи, осуществляющую обмен информацией в режиме реального времени. Это, помимо всего прочего, также повысит выживаемость танков и БМП на поле боя. Так, например, позиция операторов ударных БПЛА находится вне зоны досягаемости огня танкового орудия, однако она может быть немедленно уничтожена ракетой или авиационной бомбой после получения целеуказания.

    С колоссальным объемом сведений в информационном поле разведывательно-ударный контура командиру танка будет сложно справиться. Поэтому системы управления боевой машины должны быть максимально автоматизированы с использованием элементов искусственного интеллекта. К танку будущего предъявляются и иные требования – относительно силовой установки, организации рабочих мест, систем вентиляции и так далее.

    Военные эксперты считают, что танки и другая тяжелая бронетехника вернут свое ведущее место в сухопутном бою тогда, когда будет создана по-настоящему эффективная защита против малых ударных БПЛА. Поэтому танк поле боя окончательно не покинет, но существенно изменится.

    И есть еще одно важное обстоятельство, обеспечивающее необходимость танков в будущем – возможность ядерного конфликта. При преодолении участков местности, где только что было применено ядерное оружие, использование танков и БМП является безальтернативным. Только тяжелая бронетехника позволяет защитить личный состав от радиации.

    Global Firepower назвал Россию второй по силе армией мира
    Захарова высмеяла разговор Мерца и Зеленского о беженцах
    Тбилиси обвинил Зеленского и Санду во лжи о Саакашвили
    Береговая охрана США обнаружила российское судно-разведчик
    В МВД предупредили о шести ключевых ошибках жертв мошенников
    Посол Украины сообщили о подготовке массовой депортации сограждан из США
    Подросток рассказал, как поджег кинотеатр в московском «Авиапарке»

    Чем грозит России переизбыток нефти на мировом рынке

    ОПЕК+ своими заявлениями обвалила на этой неделе мировые цены на нефть. Весь год организация говорила о том, что на рынке дефицит предложения, поэтому она сама же повышала добычу. Однако теперь ОПЕК признала, что на рынке профицит нефти. Что заставило организацию кардинально изменить прогноз и чем это опасно для России? Подробности

    Золотые унитазы друзей Зеленского шокировали Европу

    Владимир Зеленский внес разлад в идеальные, казалось бы, отношения Украины и Европы. Виной всему – громкий коррупционный скандал, фигурантом которого стал его близкий друг, предприниматель Тимур Миндич. Вскрывшиеся данные о теневой экономике Киева заставили ЕС усомниться в целесообразности дальнейшей помощи Украине в прежних объемах. Что это означает на практике? Подробности

    Когда танки снова станут хозяевами поля боя

    Похоже, Украина стала отказываться от поставок новых западных танков для ВСУ. Перед нами очередной признак того, что бронетехника теряет свое значение в ходе современных военных конфликтов. При каких условиях танки снова станут актуальным оружием и что для этого нужно сделать? Подробности

    Как Вашингтон принуждает Зеленского к переговорам с Россией

    «Отказ от переговоров как с Россией, так и от диалога внутри страны чреват самым худшим для украинских властей сценарием, при котором они потеряют все». Такими словами эксперты объясняют противоречивые заявления представителей киевского режима по поводу переговоров с Россией – и указывают, при чем здесь Соединенные Штаты. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Кто стоит за атакой на друзей Зеленского

      Владимир Зеленский открестился от своего окружения, обвиненного в коррупции по «делу Миндича», и даже ввел санкции против человека, которого называли его «кошельком». Иными словами, решил сотрудничать со следствием. Но кто стоит за этой атакой на друзей Зеленского?

    • Индия отказалась от русской нефти?

      Пять крупных нефтепереработчиков отказались от закупок российской нефти в декабре. Они потребляли около двух третей «черного золота», поставляемого в Индию из России. Получается, Нью-Дели уступил давлению Вашингтона, а Москва потеряла союзника? Не совсем.

    • Страхи Зеленского и дело Миндича

      Из-за обысков в квартире Тимура Миндича, которого называют «кошельком» и близким другом Владимира Зеленского, украинская политическая элита пришла в движение. Задача – лишить Зеленского контроля над парламентом и правительством, пока тот ослаб.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Рождественский пост 2025-2026: когда начинается, сколько длится и что можно есть с 28 ноября

      Рождественский пост – это особое время подготовки к празднику Рождества Христова. Он длится 40 дней и помогает верующим сосредоточиться не на праздности, а на своей душе. Главная цель поста – не просто отказ от определенной еды. Это возможность стать лучше через три главных дела: молитву (больше общаться с Богом), покаяние – пересмотреть свою жизнь и исправиться, добрые дела – помогать тем, кто нуждается в помощи. Это время внутренней работы, когда ограничения в пище помогают человеку уделить больше внимания своему духовному состоянию и встретить праздник с чистым и спокойным сердцем.

    • День Матери в России 2025: какого числа отмечают, история, традиции, что подарить и как поздравить

      День Матери – один из самых теплых и значимых праздников в году, посвященный безусловной материнской любви, заботе и безграничному уважению к женщинам, подарившим жизнь. В России он отмечается в последнее воскресенье ноября, и в 2025 году этот день выпадает на 30 ноября. Праздник служит важным напоминанием о необходимости выражать благодарность матерям, укрепляет семейные узы и поддерживает традиции почитания материнства.

    • Что приготовить на Новый год 2026: лучшие новогодние салаты, которые понравятся всем

      Новый год 2026 – это магическое время, когда так хочется удивить гостей и создать незабываемую атмосферу праздника. И главным украшением стола по-прежнему остаются салаты. В тренде этого сезона – легкие сочетания, интересные заправки и свежая подача, но и без проверенной временем классики не обойтись. Мы собрали для вас десять лучших рецептов – от всеми любимых оливье и селедки под шубой до новых изысканных идей с авокадо, креветками и цитрусами, которые сделают праздничный стол по-настоящему блестящим.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

