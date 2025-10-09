  • Новость часаАлиев: В Азербайджане и России позитивно воспримут встречу с Путиным
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов На смену западным славистам пришли турецкие русисты

    Книжная ярмарка в турецкой столице проводится уже в 22-й раз. По своим масштабам она явно превосходит наш главный книжный фестиваль «Красная площадь». Турция открыта для нашего культурного влияния, для нашей «мягкой силы», и необходимо пользоваться этим по максимуму.

    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Как тут не материться?

    Интернет уже не наш, не личный. Точнее, есть и наш интернет, а есть тот, который постепенно присваивает себе государство. И присваивает, надо отметить, довольно эффективно. Электронный документооборот, служебные приложения, коммуникация с бюрократами. И вот где среди этого может быть место мату?

    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Не давайте Трампу медальку

    Сам Трамп искренне считает, что он Нобелевку заслужил – ведь, по его словам, менее чем за год своего правления уже завершил семь войн. Такой эффективности мог бы позавидовать любой политик и даже святой. Однако многие уверены, что Трамп не завершил ни одной войны.

    9 октября 2025, 17:00 • В мире

    Оружие для нападения на Россию Европе создает Украина

    Оружие для нападения на Россию Европе создает Украина
    @ Bernd Weiaybrod/dpa/Global Look Press

    Tекст: Александр Тимохин

    После серии бездоказательных обвинений в адрес России Европа объявила о начале проекта по созданию так называемой стены дронов для «защиты от российской агрессии». На самом деле при ближайшем рассмотрении легко заметить, что Евросоюз создает роботизированный наступательный комплекс, предназначенный для атаки против России. И Украина активно участвует в этом проекте.

    Европа ведет бурную дискуссию по поводу строительства т. н. «стены дронов» – которая, как заявляется, должна защитить ЕС на случай «российской агрессии». Иначе говоря, «стена» преподносится как чисто оборонительная структура. Одна часть этой дискуссии публична и понятна, и это спор по поводу денег. Идет борьба за то, кто будет платить больше, кто меньше и в какие сроки нужно создать «стену».

    Но есть гораздо более важная и закрытая часть обсуждения, которая, тем не менее, иногда просачивается наружу. Это спор о том, каким в итоге должно быть реальное предназначение «стены дронов» и как она будет выглядеть с военно-технической точки зрения.

    Так, некоторые западные СМИ сообщают, что проект предусматривает установку различных средств обнаружения беспилотников, в том числе РЛС и акустических датчиков. В качестве средств борьбы с беспилотниками предполагается задействовать пулеметы, лазеры высокой мощности и комплексы Patriot. В таком виде она действительно является преимущественно оборонительной.

    В то же время обсуждаются планы по существенному изменению и расширению смысла проекта в обозримой перспективе. В конце сентября агентство DPA без ссылок на источники сообщало, что Еврокомиссия предложила дополнить проект «Стена дронов» еще и ударными, наступательными  возможностями. А несколькими днями позже глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что стена дронов – это «наш ответ на реалии современной войны… От реагирования на стихийные бедствия до борьбы с международной организованной преступностью. От мониторинга вооруженной миграции до контроля над российским теневым флотом».

    Еще более предметно и широко развил эту идею еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс. «В краткосрочной перспективе ЕС должен развить возможности, чтобы лучше засекать, сопровождать и идентифицировать беспилотники с помощью акустических сенсоров, радаров и спутников. – заявил он. – В долгосрочной перспективе – возможности по уничтожению и обезвреживанию беспилотников, включая дроны-перехватчики, мобильные группы ПВО и средства РЭБ. Для стран на восточном фланге есть необходимость развертывания беспилотников для ударов по наземным целям, если противник попытается вторгнуться». Ударные беспилотники, к слову – это вовсе не оборонительное оружие.

    Кубилюс прямо назвал страну, которая способна дать Европе опыт для развертывания такой системы. Это, конечно же, Украина. Именно ВСУ в последние месяцы активно занимаются развертыванием того, что на Украине назвали примерно так же, как и в Евросоюзе – «Линия дронов».

    Об украинском проекте «Линия дронов» заговорили в начале 2025 года – сначала тоже как о чисто оборонительном средстве против продвижения российских войск. Однако развитие украинских Сил беспилотных систем (СБС) показало, что это совсем не оборонительное начинание – это просто средство доминирования на поле боя, легко применимое в наступательных целях. Эта «линия» движется, в том числе и вперед.

    На текущий момент СБС, которые начинались на Украине в 2022 году с горстки энтузиастов, прошли эволюцию от рот беспилотников к развертыванию отдельного вида Вооруженных Сил. Основным формированием в СБС на сегодня является ударная бригада беспилотных комплексов. Она имеет как разведывательные беспилотные летательные аппараты (БЛА), так и ударные, разных видов и с разной дальностью.

    Весь фронт ВСУ держат сейчас именно беспилотники.

    В данный момент в зоне спецоперации главным методом борьбы с беспилотниками противника стало уничтожение не самих БЛА, а их операторов (расчетов, пунктов управления). Чтобы обеспечить выживание своих расчетов, ВСУ отправляют лишь их часть на передовую, воевать оттуда, а остальные используют из глубокого тыла, обеспечив управление «дронами» через воздушные ретрансляторы.

    Для компенсации малой дальности БЛА типа FPV, которые являются у СБС основным ударным средством, их заносят в российский тыл на тяжелых мультикоптерах-носителях, именуемых нашими солдатами жаргонным названием «Баба Яга». Эти же коптеры несут и ретранслятор, позволяющий управлять FPV-дронами на большом расстоянии.

    На сегодня украинские СБС наносят удары на глубину до 40 километров в нашем тылу. При высокой концентрации сил это угрожает полным уничтожением находящейся в данной зоне тяжелой техники типа танков или САУ. Подобную технологию уничтожения всего живого в ближнем тылу – создание «мертвой зоны» – применяет и российская армия.

    Однако украинские планы по развитию беспилотных систем выглядят гораздо более масштабными. В рамках проекта «Линия дронов» ВСУ ставят перед собой задачу сделать невозможным физическое выживание даже одиночного солдата на глубине до 15 км от переднего края, а на глубине 15-150 км серьезно ослаблять нашу военную инфраструктуру и уничтожать боевую технику, штабы и средства связи.

    В самой опасной зоне – 0-5 километров они намерены буквально «ровнять ландшафт» – то есть превентивно уничтожать любые наземные сооружения типа остатков жилых домов или каких-то укрытий, которые наши солдаты могли бы использовать. С учетом того, что мощность заряда взрывчатки на украинском БЛА с 2023 года выросла в разы (сейчас они несут заряд взрывчатого вещества массой до 4-х килограмм), это решаемая задача.

    В целом ВСУ хотят добиться того, чтобы на указанных выше глубинах нашего тыла они имели непрерывное наблюдение за каждым квадратным метром и возможность атаковать любую выявленную цель немедленно, с нулевой задержкой во времени.

    Чтобы не упустить ничего (например новые следы ног на снегу где-то в посадке) они уже начали использовать искусственный интеллект (ИИ). В рамках проекта «Линия дронов» ВСУ хотят нарастить свои мощности численно, начав применять миллионы беспилотников там, где сейчас применяют десятки тысяч. Российское командование в зоне СВО об этих вещах осведомлено.

    Нетрудно понять, что создав эту «линию», СБС потом вполне смогут ее двинуть туда, куда захотят, разменивая пластик и металл на жизни наших бойцов. И вот именно этот проект на самом деле Европа и взяла за образец для своей «Стены дронов». Его они, судя по всему, намерены рассматривать как один из военных инструментов агрессии против России. Возможно, в том числе подобные военно-технические средства имел в виду командующий Армией США в Европе и Африке генерал Кристофер Донахью, заявлявший об использовании боевого ИИ при агрессии против Калининградской области.

    Только, в отличие от ВСУ, европейцы не хотят ограничиваться дешевыми средствами из китайских комплектующих, а хотят сразу все сделать на максимально высоком уровне, заодно прикрутив к «стене» оборону от потенциальных налетов «Гераней» и «Гербер». Ту самую, где будет все – от «Пэтриотов» до пулеметов, обсуждаемых в европейских СМИ.

    Нет сомнений, что Украина участвует в создании европейской «Стены дронов» прямо сейчас, активно помогая ЕС с освоением роботизированной войны.

    Уже сразу после атак на нашу стратегическую авиацию украинские специалисты по БПЛА начали активно выступать перед персоналом НАТО, в частности, командующий СБС Роберт «Мадяр» Бровди.

    После датской провокации с беспилотниками завесу над участием в европейских приготовлениях украинцев приподнял и Зеленский. Глава киевского режима заявил, что «экспертный уровень украинских профессионалов и украинские технологии должны стать важной частью инициативы ЕС «Стена дронов».

    CNN также цитирует военного эксперта Европейского совета по международным отношениям Рафаэля Лосса, который прямо говорит, что в дополнение к «Стене дронов» также нужна и защита от дронов. Если в дополнение к «Стене» нужны оборонительные возможности, то значит сама «Стена» есть средство наступательное.

    Таким образом, планируемая Европой к созданию «Стена» – это подвижный наступательный комплекс сил и средств. «Меч» робототехнической войны будущего. Именно его и намерена применить Европа в своей агрессии против России.

    Газпрому грозит национализация в Сербии

    У Газпрома забирают один из самых современных в Европе НПЗ – сербский, в который он инвестировал 3 млрд долларов. Если Сербия национализирует его долю, то российская сторона получит значительно меньше, чем вложила в модернизацию местного завода. Почему дружественная России Сербия идет на такой недружественный шаг? Подробности

    Китай предложил США триллион за отказ от войны

    Вопрос о судьбе Тайваня вновь обострился, дойдя до точки, в которой президенту США Дональду Трампу нужно либо отречься от этого острова, либо готовиться к вооруженному конфликту с Китаем за контроль над ним. Сам Китай уже давно готовится, более того, его военные прорабатывают каждую деталь. Подробности

    Как Россия лишает снабжения украинские группировки

    «Наши действуют так. Сначала – удар ракетой "Искандер", а потом добивают беспилотниками "Герань"». Такими словами военные эксперты описывают технологию поражения Россией военных эшелонов ВСУ и украинской железнодорожной инфраструктуры. Почему именно в последнее время ВС РФ усилили интенсивность ударов по эшелонам и локомотивам противника? Подробности

    Супруги Тихановские надоели Литве

    Власти Литвы понижают уровень охраны самозваной «президентки Беларуси» Светланы Тихановской. Вслед за этим офис Тихановской в Вильнюсе сообщил о «приостановке» своей деятельности. Все это происходит на фоне того, что сбежавшими «лидерами белорусской оппозиции» недовольно и литовское руководство, и избиратели – поскольку этот политический проект себя явно не оправдал. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Меркель раскрыла заговор русофобов

      Заявление бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что позиция Польши и стран Прибалтики насчет переговоров с Россией в 2021 году помешала предотвратить военный конфликт, вызвала в Восточной Европе истерику.

    • Как Петр Первый завел пружину Российской империи

      Одни считают Петра Первого тираном, который насилием и кровью сбил Россию с ее истинного пути. Другие – человеком, принесшим России прогресс через прорубленное в Европу окно. Но есть и третий взгляд, вне этой классической дихотомии. Возможно, он дает возможность лучше понять логику Петровских реформ.

    • Франция шокировала Евросоюз

      Очередная отставка французского правительства всего через месяц после назначения вызвала шок в Брюсселе. Проблемы с бюджетом Франции из-за ее значительной роли в сообществе – это проблемы с бюджетом всего ЕС в условиях, когда нужно срочно наращивать расходы на Украину.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

