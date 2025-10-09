Оружие для нападения на Россию Европе создает Украина

Tекст: Александр Тимохин

Европа ведет бурную дискуссию по поводу строительства т. н. «стены дронов» – которая, как заявляется, должна защитить ЕС на случай «российской агрессии». Иначе говоря, «стена» преподносится как чисто оборонительная структура. Одна часть этой дискуссии публична и понятна, и это спор по поводу денег. Идет борьба за то, кто будет платить больше, кто меньше и в какие сроки нужно создать «стену».

Но есть гораздо более важная и закрытая часть обсуждения, которая, тем не менее, иногда просачивается наружу. Это спор о том, каким в итоге должно быть реальное предназначение «стены дронов» и как она будет выглядеть с военно-технической точки зрения.

Так, некоторые западные СМИ сообщают, что проект предусматривает установку различных средств обнаружения беспилотников, в том числе РЛС и акустических датчиков. В качестве средств борьбы с беспилотниками предполагается задействовать пулеметы, лазеры высокой мощности и комплексы Patriot. В таком виде она действительно является преимущественно оборонительной.

В то же время обсуждаются планы по существенному изменению и расширению смысла проекта в обозримой перспективе. В конце сентября агентство DPA без ссылок на источники сообщало, что Еврокомиссия предложила дополнить проект «Стена дронов» еще и ударными, наступательными возможностями. А несколькими днями позже глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что стена дронов – это «наш ответ на реалии современной войны… От реагирования на стихийные бедствия до борьбы с международной организованной преступностью. От мониторинга вооруженной миграции до контроля над российским теневым флотом».

Еще более предметно и широко развил эту идею еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс. «В краткосрочной перспективе ЕС должен развить возможности, чтобы лучше засекать, сопровождать и идентифицировать беспилотники с помощью акустических сенсоров, радаров и спутников. – заявил он. – В долгосрочной перспективе – возможности по уничтожению и обезвреживанию беспилотников, включая дроны-перехватчики, мобильные группы ПВО и средства РЭБ. Для стран на восточном фланге есть необходимость развертывания беспилотников для ударов по наземным целям, если противник попытается вторгнуться». Ударные беспилотники, к слову – это вовсе не оборонительное оружие.

Кубилюс прямо назвал страну, которая способна дать Европе опыт для развертывания такой системы. Это, конечно же, Украина. Именно ВСУ в последние месяцы активно занимаются развертыванием того, что на Украине назвали примерно так же, как и в Евросоюзе – «Линия дронов».

Об украинском проекте «Линия дронов» заговорили в начале 2025 года – сначала тоже как о чисто оборонительном средстве против продвижения российских войск. Однако развитие украинских Сил беспилотных систем (СБС) показало, что это совсем не оборонительное начинание – это просто средство доминирования на поле боя, легко применимое в наступательных целях. Эта «линия» движется, в том числе и вперед.

На текущий момент СБС, которые начинались на Украине в 2022 году с горстки энтузиастов, прошли эволюцию от рот беспилотников к развертыванию отдельного вида Вооруженных Сил. Основным формированием в СБС на сегодня является ударная бригада беспилотных комплексов. Она имеет как разведывательные беспилотные летательные аппараты (БЛА), так и ударные, разных видов и с разной дальностью.

Весь фронт ВСУ держат сейчас именно беспилотники.

В данный момент в зоне спецоперации главным методом борьбы с беспилотниками противника стало уничтожение не самих БЛА, а их операторов (расчетов, пунктов управления). Чтобы обеспечить выживание своих расчетов, ВСУ отправляют лишь их часть на передовую, воевать оттуда, а остальные используют из глубокого тыла, обеспечив управление «дронами» через воздушные ретрансляторы.

Для компенсации малой дальности БЛА типа FPV, которые являются у СБС основным ударным средством, их заносят в российский тыл на тяжелых мультикоптерах-носителях, именуемых нашими солдатами жаргонным названием «Баба Яга». Эти же коптеры несут и ретранслятор, позволяющий управлять FPV-дронами на большом расстоянии.

На сегодня украинские СБС наносят удары на глубину до 40 километров в нашем тылу. При высокой концентрации сил это угрожает полным уничтожением находящейся в данной зоне тяжелой техники типа танков или САУ. Подобную технологию уничтожения всего живого в ближнем тылу – создание «мертвой зоны» – применяет и российская армия.

Однако украинские планы по развитию беспилотных систем выглядят гораздо более масштабными. В рамках проекта «Линия дронов» ВСУ ставят перед собой задачу сделать невозможным физическое выживание даже одиночного солдата на глубине до 15 км от переднего края, а на глубине 15-150 км серьезно ослаблять нашу военную инфраструктуру и уничтожать боевую технику, штабы и средства связи.

В самой опасной зоне – 0-5 километров они намерены буквально «ровнять ландшафт» – то есть превентивно уничтожать любые наземные сооружения типа остатков жилых домов или каких-то укрытий, которые наши солдаты могли бы использовать. С учетом того, что мощность заряда взрывчатки на украинском БЛА с 2023 года выросла в разы (сейчас они несут заряд взрывчатого вещества массой до 4-х килограмм), это решаемая задача.

В целом ВСУ хотят добиться того, чтобы на указанных выше глубинах нашего тыла они имели непрерывное наблюдение за каждым квадратным метром и возможность атаковать любую выявленную цель немедленно, с нулевой задержкой во времени.

Чтобы не упустить ничего (например новые следы ног на снегу где-то в посадке) они уже начали использовать искусственный интеллект (ИИ). В рамках проекта «Линия дронов» ВСУ хотят нарастить свои мощности численно, начав применять миллионы беспилотников там, где сейчас применяют десятки тысяч. Российское командование в зоне СВО об этих вещах осведомлено.

Нетрудно понять, что создав эту «линию», СБС потом вполне смогут ее двинуть туда, куда захотят, разменивая пластик и металл на жизни наших бойцов. И вот именно этот проект на самом деле Европа и взяла за образец для своей «Стены дронов». Его они, судя по всему, намерены рассматривать как один из военных инструментов агрессии против России. Возможно, в том числе подобные военно-технические средства имел в виду командующий Армией США в Европе и Африке генерал Кристофер Донахью, заявлявший об использовании боевого ИИ при агрессии против Калининградской области.

Только, в отличие от ВСУ, европейцы не хотят ограничиваться дешевыми средствами из китайских комплектующих, а хотят сразу все сделать на максимально высоком уровне, заодно прикрутив к «стене» оборону от потенциальных налетов «Гераней» и «Гербер». Ту самую, где будет все – от «Пэтриотов» до пулеметов, обсуждаемых в европейских СМИ.

Нет сомнений, что Украина участвует в создании европейской «Стены дронов» прямо сейчас, активно помогая ЕС с освоением роботизированной войны.

Уже сразу после атак на нашу стратегическую авиацию украинские специалисты по БПЛА начали активно выступать перед персоналом НАТО, в частности, командующий СБС Роберт «Мадяр» Бровди.

После датской провокации с беспилотниками завесу над участием в европейских приготовлениях украинцев приподнял и Зеленский. Глава киевского режима заявил, что «экспертный уровень украинских профессионалов и украинские технологии должны стать важной частью инициативы ЕС «Стена дронов».

CNN также цитирует военного эксперта Европейского совета по международным отношениям Рафаэля Лосса, который прямо говорит, что в дополнение к «Стене дронов» также нужна и защита от дронов. Если в дополнение к «Стене» нужны оборонительные возможности, то значит сама «Стена» есть средство наступательное.

Таким образом, планируемая Европой к созданию «Стена» – это подвижный наступательный комплекс сил и средств. «Меч» робототехнической войны будущего. Именно его и намерена применить Европа в своей агрессии против России.