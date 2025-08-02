Украина выделила 190 млн долларов на дроны для ВСУ

Минобороны Украины направило более 190 млн долларов на беспилотники для ВСУ

Tекст: Вера Басилая

Минобороны Украины направило 8 млрд гривен, что составляет примерно 191,8 млн долларов, на срочные потребности военных частей, присоединившихся к проекту «Линия дронов», передает ТАСС.

Министр обороны Украины Денис Шмыгаль отметил, что принято решение о перераспределении средств для укрепления беспилотных систем в новых подразделениях.

Шмыгаль пояснил, что финансирование позволит оперативно поддержать такие подразделения, как «Птицы Мадьяра», К2, «Рарог», «Ахиллес», «Немезис» и «Черный лес». Также выделен 1 млрд гривен, или около 23,9 млн долларов, на противодействие вражеским беспилотникам.

Кроме того, Украина ведет работу по финансированию проекта «Линия дронов» с зарубежными партнерами. В частности, по соглашению с Нидерландами предусмотрена закупка беспилотников украинского производства, а Ощадбанк уже предоставил банковские гарантии по контрактам на сумму 837 млн евро.

Ранее власти Украины анонсировали программу «Линия дронов» как дополнительный инструмент для ВСУ. Программа может стать резервным вариантом на случай неудачи переговоров с США.