На предстоящих выборах нового понтифика русско-украинская тема будет хоть и не главной (главным будет противостояние традиционалистов и либералов), но все равно очень существенной.0 комментариев
NYT: ВСУ готовят «Линию дронов» для компенсации дефицита личного состава
New York Times: ВСУ готовят «Линию дронов» для компенсации дефицита личного состава
Программа «Линия дронов», которую ранее анонсировали в Киеве, может стать резервным вариантом для ВСУ при неудаче переговоров с США, пишет The New York Times.
Аналитики заявили изданию, что для запуска FPV-дрона требуется до четырех специалистов: пилот, штурман, оружейник и оператор ретрансляционного дрона, передает «Лента.ру».
Эксперты отметили, что подготовить таких людей проще, чем пополнение пехоты, которая вынуждена действовать в окопах.
В статье подчеркивается, что стоимость одного беспилотника составляет от пятисот до семисот пятидесяти долларов, тогда как артиллерийский снаряд крупного калибра обходится в 3 тыс. долларов.
Украинские военные специалисты отмечают, что массовое внедрение беспилотников уже дало заметный результат в ходе боевых действий.
В NYT подчеркнули, что «Линия дронов» рассматривается как запасной сценарий, если посреднические переговоры с США не приведут к результату.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Путин считает необходимым гарантировать интересы Москвы при поиске путей урегулирования ситуации на Украине. Он также отметил, что ведется подготовительная работа к возможной встрече Путина и Трампа.
В то же время агентство Reuters сообщило, что США выразили намерение де-юре признать Крым российским, а де-факто – признать российский контроль над новыми регионами.
В свою очередь мэр Киева Виталий Кличко в беседе с BBC допустил, что на Банковой согласятся «отдать территории» России.
Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему Зеленский публично отверг предложения Трампа по Крыму и отказался от уступок и компромиссов для урегулирования конфликта.