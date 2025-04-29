New York Times: ВСУ готовят «Линию дронов» для компенсации дефицита личного состава

Tекст: Александра Юдина

Аналитики заявили изданию, что для запуска FPV-дрона требуется до четырех специалистов: пилот, штурман, оружейник и оператор ретрансляционного дрона, передает «Лента.ру».

Эксперты отметили, что подготовить таких людей проще, чем пополнение пехоты, которая вынуждена действовать в окопах.

В статье подчеркивается, что стоимость одного беспилотника составляет от пятисот до семисот пятидесяти долларов, тогда как артиллерийский снаряд крупного калибра обходится в 3 тыс. долларов.

Украинские военные специалисты отмечают, что массовое внедрение беспилотников уже дало заметный результат в ходе боевых действий.

В NYT подчеркнули, что «Линия дронов» рассматривается как запасной сценарий, если посреднические переговоры с США не приведут к результату.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Путин считает необходимым гарантировать интересы Москвы при поиске путей урегулирования ситуации на Украине. Он также отметил, что ведется подготовительная работа к возможной встрече Путина и Трампа.

В то же время агентство Reuters сообщило, что США выразили намерение де-юре признать Крым российским, а де-факто – признать российский контроль над новыми регионами.

В свою очередь мэр Киева Виталий Кличко в беседе с BBC допустил, что на Банковой согласятся «отдать территории» России.

Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему Зеленский публично отверг предложения Трампа по Крыму и отказался от уступок и компромиссов для урегулирования конфликта.