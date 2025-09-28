Три пункта управления БПЛА ВСУ уничтожили под Степановкой

  • Новость часаПВО сбила 41 украинский беспилотник над регионами России
    Выборы в Молдавии привели Санду в бешенство
    Военные эксперты назвали главную задачу осеннего наступления ВС России
    Захарова высмеяла Тихановского как «образец европейских ценностей»
    Южная Корея попросила Лаврова защитить интересы ее компаний в России
    Лавров предостерег страны от попыток сбивать объекты в небе России
    Захарова призвала ООН выяснить отключение микрофона Бербок при упоминании России
    Лавров призвал предотвратить «дворцовый переворот» в ООН
    Лавров обратил внимание на дальность полета упавших в Польше БПЛА
    Британский политик Гэллоуэй с упругой были допрошены в Лондоне после визита в Москву
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Почему никто точно не знает, что такое Государство Палестина

    Ряд арабских стран и Иран признают Палестину в одних границах, а большая часть государств, признавших независимость Палестины, – совсем в других. При этом надо учитывать, что палестинская национальная администрация контролирует далеко не всю свою территорию что в тех границах, что в этих.

    3 комментария
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Остров Эпштейна – это часть колониальной истории Запада

    Можно ли удивляться нынешним секс-скандалам в Великобритании и США? Современные политики Запада лишь продолжают дело своих прадедов. Единственное их отличие в том, что они уже не едут на Восток, а подобно миллиардеру Эпштейну занимаются сексуальной эксплуатацией у себя дома.

    2 комментария
    Владимир Можегов Владимир Можегов Как Россия создала первый Евросоюз и почему он не получился

    Мировая революция продолжает свое шествие по планете и, кажется, близится к своему завершению. Ее сегодняшние знаки: неконтролируемая миграция, идеологии всесмешения (ЛГБТ–БЛМ), почти всеобщая власть финансовой олигархии. Ее сегодняшние лица: Соросы, клика неоконов, евробюрократия. Однако, как и во времена Священного союза, нарастает сопротивление.

    17 комментариев
    28 сентября 2025, 08:29 • Новости дня

    Три пункта управления БПЛА ВСУ уничтожили под Степановкой

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Три пункта управления беспилотниками ВСУ в районе Степановки на константиновском направлении были полностью уничтожены с применением тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек», сообщили в Минобороны России.

    Три пункта управления беспилотниками ВСУ были уничтожены в районе населенного пункта Степановка на константиновском направлении в ДНР, передает РИА «Новости». По информации Минобороны России, в ходе воздушной разведки операторы российских беспилотников обнаружили эти объекты противника. Для их уничтожения были привлечены расчеты тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек» и ствольной артиллерии. В сообщении ведомства говорится: «Все объекты противника ликвидированы».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России уничтожили укрепления ВСУ у Часова Яра ударами РСЗО и «Солнцепека». Система ТОС-1 «Солнцепек» обеспечивает высокую огневую мощь современной артиллерии. При ударе «Солнцепека» по укреплениям ВСУ погибла польская наемница, чье тело опознали по жетону.

    27 сентября 2025, 16:00 • Новости дня
    Военные эксперты назвали главную задачу осеннего наступления ВС России

    Военкор Громов: Россия рушит логистику Красного Лимана

    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Андрей Резчиков

    Главной задачей осеннего наступления ВС России остается полное освобождение ДНР, об успехах в реализации этой задачи говорит переход под российский контроль сел Дерилово и Майское, сказали газете ВЗГЛЯД военные эксперты. О развитии продвижения ВС России на территории ДНР и Днепропетровской области стало известно из субботней сводки Минобороны.

    «Насколько мне известно, после освобождения в ДНР села Дерилово мы сходу зашли в соседний поселок Дробышево. А это уже последний населенный пункт, за которым находится город Красный Лиман», – отметил военкор Федор Громов.

    По его словам, логистика ВСУ в направлении Красного Лимана пока осуществляется тремя путями. Один из них проходит через поселок Ямполь, второй через Дробышево, а третий через реку Северский Донецк под Славянском.

    «Пока мы освобождаем Дробышево и Ямполь, северный и южный логистические пути заканчиваются. Снабжение только через реку будет, мягко говоря, затруднено. Поэтому освобождение двух этих населенных пунктов обусловит освобождение Красного Лимана», – пояснил собеседник.

    Что касается освобожденного в Краматорском районе ДНР села Майское, расположенного в пяти километрах к северо-западу от Часов Яра, это расширяет зону контроля вокруг города.

    Как пояснил военкор, освобождение Часова Яра позволит российским войскам не только развивать наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию, остающуюся под контролем ВСУ, но и открыть путь к Константиновке, через которую – наряду с Изюмом – осуществляется подкрепление гарнизонов Славянска и Краматорска.

    В свою очередь военный эксперт Василий Дандыкин отметил продвижение в районе Клебан-Быкского водохранилища, где за минувшие сутки, по данными Минобороны, было освобождено 1,1 кв. километра территории.

    «Одновременно продолжается зачистка Кировска от разрозненных групп боевиков ВСУ. То есть происходят большие подвкижки на всем этом направлении. Но главная цель осеннего наступления – это полное освобождение Донецкой народной республики. И то, что мы также продвигаемся в Днепропетровской области, тоже сказывается на результатах – враг так или иначе должен реагировать на это», – пояснил эксперт.

    Дандыкин особо отметил освобождение села Степовое в Покровском районе Днепропетровской области. Оно расположено в 2,5 километрах к северу от ранее освобожденного Калиновского.

    «Успехи на разных участках позволяют ВС России одновременно продвигаться в строну ДНР и Запорожской области – города Гуляйполе. Это не просто зона безопаности на территории Днепропетровской области, а открытие новых возможностей оперативно-тактического плана. А там уже недалеко до города Запорожье», – отметил спикер.

    В этой ситуации противник вынужден перебрасывать подкрепления из Сумской области, где ранее на этой неделе российские бойцы взяли под контроль Юнаковку, добавил Дандыкин.

    Об освобождении российскими войсками населенных пунктов Дерилово, Майское в ДНР и Степовое в Днепропетровской области сообщалось в субботней сводке Минобороны.

    Комментарии (8)
    27 сентября 2025, 12:49 • Новости дня
    ВС России поразили используемые для ж/д перевозок вооружения ВСУ подстанции
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение тяговым подстанциям, используемым для обеспечения железнодорожных перевозок вооружения и военной техники в районы боевых действий в Донбассе.

    Кроме того удары наносились по местам хранения и пуска БПЛА дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 138 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Средствами ПВО сбиты две управляемые авиабомбы и 131 беспилотник.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 667 самолетов, 283 вертолета, 86,9 тыс. беспилотников, 631 ЗРК, 25 261 танк и других бронемашин, 1 592 боевые машины РСЗО, 29 985 орудий полевой артиллерии и минометов, 42 715 единиц спецтехники, отчитались в Минобороны.

    Напомним, ВС России за минувшую неделю нанесли семь ударов высокоточным оружием по объектам ВСУ.

    ВС России уничтожили два самолета Як-52 и десять беспилотников А-22 ВВС Украины.

    А Черноморский флот уничтожил два катера ВСУ с десантом.

    Комментарии (11)
    27 сентября 2025, 12:35 • Видео
    Германия готовит ограбление России

    Евросоюз готовится выдать Украине «репарационный кредит». Проще говоря, ограбить Россию, передав ее замороженные активы Киеву под обязательства все это возместить «после того, как Россия выплатит репарации». Хотя Украина от России этого никогда не добьется, план ограбления уже поддержан Германией.

    Комментарии (0)
    27 сентября 2025, 20:18 • Новости дня
    Силовики сообщили о разгроме 95-й бригады ВСУ под Красноармейском

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ, переброшенные под Красноармейск, понесли значительные потери, сообщили в российских силовых структурах.

    Части 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины, переброшенные из Сумской области под Красноармейск, практически полностью уничтожены, передает ТАСС.

    В российских силовых структурах сообщили: «Пожарная команда – 95-я ОДШБр – практически уничтожена после переброски из Сумской области под Покровск. С момента переброски части подразделений 95-й ОДШБр из Сумской области под Покровск бригада потеряла более 100 боевиков «пропавшими без вести». Такие данные привели родственники».

    Ранее силовые структуры сообщали, что командование этой бригады было фактически отстранено, а подчиненные батальоны переданы командирам смежных подразделений. Красноармейск, который на Украине называют Покровском, в последние недели стал одним из самых напряжённых участков фронта.

    По данным силовиков, именно после переброски под Красноармейск 95-я бригада понесла наиболее тяжёлые потери. Сейчас большая часть личного состава числится среди пропавших без вести, а контроль над подразделениями осуществляют командиры других воинских частей.

    Напомним, накануне главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что наиболее активные боевые действия происходят на Красноармейском (Покровском) направлении.

    Власти ДНР ранее сообщили о взятии Красноармейска в полукольцо.

    Комментарии (0)
    27 сентября 2025, 12:30 • Новости дня
    Российские войска освободили Дерилово, Майское в ДНР и Степовое в Днепропетровской области

    ВС России освободили Дерилово, Майское в ДНР и Степовое в Днепропетровской области

    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Запад» освободили населенный пункт Дерилово, а Южная группировка – Майское в Донецкой народной республике (ДНР). Группировка войск «Восток» продолжил продвижение вглубь обороны противника и освободили Степовое в Днепропетровской области, отчитались в Минобороны.

    Штурмовые подразделения группировки «Запад» в Кировске продолжают уничтожать разрозненные группы боевиков ВСУ, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны около Боровской Андреевки, Петровки, Колодезного Харьковской области, Дробышево, Новоселовки и Ямполя ДНР.

    Потери противника при этом составили до 230 военнослужащих, американский бронеавтомобиль HMMWV. Уничтожены шесть станций РЭБ и четыре склада с боеприпасами.

    Параллельно подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю.

    За сутки в районе Клебан-Быкского водохранилища в ДНР освобождено 1,1 кв. км территории, отчитались в Минобороны.

    Нанесено поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны возле Северска, Константиновки, Дроновки, Берестока, Дружковки, Плещеевки и Федоровки ДНР.

    Противник при этом потерял до 295 военнослужащих, американский бронетранспортер М113 производства США. Уничтожены шесть станций РЭБ, пять складов боеприпасов и матсредств.

    В то же время подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника.

    Нанесено поражение формированиям трех механизированных и штурмовой бригад ВСУ в районах Подгавриловки, Приволья Днепропетровской области, Новогригоровки, Сладкого, Успеновки и Гуляйполя Запорожской области.

    При этом ВСУ потеряли свыше 285 военнослужащих, бронемашину и 155 мм гаубицу М198, перечислили в Минобороны.

    Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированиям трех механизированных бригад и штурмового полка ВСУ рядом с Варачино, Храповщиной, Андреевкой и Алексеевкой Сумской области.

    А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады ВСУ и бригады теробороны поблизости от Отрадного и Волчанска.

    ВСУ потеряли свыше 175 военнослужащих, бронемашину, три артиллерийских орудия, а также восемь складов боеприпасов и материальных средств.

    Подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике двух тяжелых механизированных, механизированной, десантно-штурмовой бригад ВСУ и двух бригад нацгвардии у Красноармейска, Красного Лимана, Удачного, Московского, Димитрова, Петровки, Доброполья, Родинского и Рубежного ДНР.

    Потери украинских вооруженных формирований при этом оставили до 475 военнослужащих, танк, бронетранспортер, два пикапа и два артиллерийских орудия, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне российские войска освободили сумскую Юнаковку. Как заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Борис Рожин, утрата ВСУ Юнаковки благотворно повлияет на безопасность российского приграничья.

    Ранее Минобороны опубликовало карту освобожденных с начала года территорий в зоне СВО.

    Комментарии (2)
    28 сентября 2025, 00:59 • Новости дня
    Мирные жители пострадали в результате атак ВСУ на Белгород и Шебекино
    @ Официальный Telegram-канал Губернатора Белгородской области

    Tекст: Антон Антонов

    В результате украинского ракетного обстрела Белгорода пострадали три мирных жителя, при атаке дронов ВСУ в Шебекино ранения получили трое сотрудников производственного предприятия, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

    Гладков сообщил в Telegram, что в Белгороде медицинская помощь потребовалась 16-летнему юноше и женщине, которые в момент ракетного удара находились на улице. Также пострадала женщина, которая была в многоквартирном доме.

    В городе Шебекино атаке подверглось производственное предприятие, Мужчина получил минно-взрывную травму и множественные осколочные ранения головы, спины, плеча и руки, одна женщина ранена в руку и голову, у еще одной пострадавшей отмечено ранение глаза и грудной клетки осколками.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее сообщалось, что в результате украинского обстрела в Белгородской области погиб мирный житель.

    Комментарии (0)
    27 сентября 2025, 22:15 • Новости дня
    Лавров обвинил Британию в содействии украинским «пакостям»

    Лавров: Киеву во всех пакостях помогает Британия

    Tекст: Антон Антонов

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что видел сообщения о подготовке Киевом дронов российского производства и отправке их в Европу. Он отметил, что «помогают украинцам во всех этих пакостях британцы».

    Лавров сообщил на пресс-конференции по итогам участия в неделе высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН, что ознакомился с публикациями о том, как Киев оснащает дроны российского производства для отправки в Европу, передает ТАСС.

    «Берут дроны нашего производства, которые там, наверное, у них тоже имеются, и снаряжают их таким образом, чтобы не было сомнений, что это мы запустили эти дроны», – заявил Лавров.

    Министр добавил, что, по его данным, британские специалисты активно помогают Киеву «во всех этих пакостях», как это происходило «много столетий на нашем геополитическом пространстве».

    Лавров также подчеркнул, что несмотря на истеричные заявления ряда стран Восточной Европы, в столицах крупных западных государств есть политики, которые понимают происходящее, однако придерживаются курса на подавление России. По его словам, на Западе стараются модифицировать подходы к понятию «стратегического поражения» России, хотя сама цель остается неизменной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, гЛавров заявил, что обнаруженные на территории Польши беспилотники не могут преодолеть расстояние от границы России до Польши.

    Официальный представитель российского МИД Мария Захарова предупредила о риске начала третьей мировой войны при подтверждении планов Киева провести операцию под ложным флагом в Румынии и Польше.

    Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что НАТО рассматривает варианты уничтожения российских военных самолетов, якобы вторгающихся в воздушное пространство альянса.

    Комментарии (0)
    28 сентября 2025, 07:45 • Новости дня
    Названо число окруженных в лесу возле Синельниково украинских военных

    Tекст: Антон Антонов

    Группировка российских войск «Север» продолжает уничтожение окруженных сил ВСУ в лесу западнее Синельниково на Харьковском направлении.

    «В лесу возле Синельниково штурмовые группы «Северян» захватили три опорных пункта ВСУ, продвинувшись на 300 м. Продолжается уничтожение блокированных в лесу подразделений 57 омпбр и 127 отмбр, на текущий момент их численность составляет около двух десятков человек», – сообщил связанный с группировкой российских войск «Север» Telegram-канал «Северный Ветер».

    В Волчанске российские силы значительно продвинулись на левобережье реки Волчья и на востоке города в районе Тихого, суммарное продвижение составило до 500 м.

    На направлении Меловое-Хатнее авиация ВКС России, артиллерия и тяжелые огнеметные системы «Северян» наносили удары по скоплениям украинских сил. На Липцовском участке фронта существенных изменений не зафиксировано, ВСУ активных действий не предпринимали.

    На Сумском направлении российские штурмовые группы продолжают наступление вглубь Сумской области. Российская авиация ведет активную работу по позициям ВСУ по всему фронту. Продвижение в лесополосах западнее Юнаковки и на правом фланге наступления составило до 200 м.

    ВСУ после переброски подкреплений усилили контратаки – за сутки они предприняли четыре попытки в районах Алексеевки, Степового (Ленинское) и Кондратовки, все были отражены комплексным огневым поражением.

    На Теткинском и Глушковском участках фронта ситуация стабильная, российские беспилотники наносили удары по скоплениям техники и личного состава ВСУ.

    «За сутки потери противника составили свыше 180 человек (из них более 120 в Сумской области и свыше 60 в Харьковской)», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне сообщалось, что группировка российских войск «Север» значительно продвинулась в лесу западнее Синельниково, захватив десять опорных пунктов вооруженных сил Украины.

    Комментарии (0)
    27 сентября 2025, 08:58 • Новости дня
    Саперы нашли схрон мин ВСУ в школе под Суджей

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Осмотр школы в селе Заолешенка под Суджей показал наличие схрона с противопехотными минами и электродетонаторами украинского производства, сообщил командир расчета с позывным Бармалей.

    По его словам, саперы сводного отряда разминирования Международного противоминного центра Военно-инженерной академии при осмотре школы в селе Заолешенка Суджанского района Курской области обнаружили схрон с противопехотными минами, передает ТАСС. Бармалей сообщил: «При осмотре помещения школы был обнаружен схрон противопехотных мин украинского производства, электродетонаторы и проволока для установки в управляемом варианте. Аналог наших мин МОН-50».

    Как рассказал Бармалей, саперы группировки войск «Север» регулярно обнаруживают в социальных объектах освобожденных населенных пунктов Курской области брошенные украинскими военными боеприпасы. В лесополосах Суджанского района специалисты также часто находят сожженную технику, в том числе производства стран НАТО, а также уничтоженные самоходки «Богдана» украинского производства, использующие натовский калибр 155 мм. Саперы отмечают, что по мере приближения к границе с Сумской областью увеличивается количество обнаруженной техники и боеприпасов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Курской области нашли мины, замаскированные под березовые бревна. Украинские военные начали хаотично минировать поля в Запорожской области, опасаясь прорыва российских войск. ВСУ дистанционно заминировали гражданские объекты в Курской области.

    Комментарии (0)
    27 сентября 2025, 11:55 • Новости дня
    Ганчев рассказал о милитаризации детей в Харьковской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На территории Харьковской области в детских садах проводится политика дерусификации, внедряется милитаризация и запрещается обучение на русском языке, заявил глава военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев.

    По его словам, политику дерусификации и милитаризации в детских садах на подконтрольных Киеву территориях Харьковской области проводят местные власти, передает ТАСС. Ганчев добавил, что в дошкольных учреждениях запрещено обучение на русском языке, отменены все элементы русской культуры.

    Он подчеркнул: «Что происходит в детских садах Харьковской области? Дерусификация. Запрет обучения на русском языке. Отмена русского характера. Милитаризация детского образования. Детей призывают готовить к войне с детсадовского возраста».

    Ганчев также сообщил о случаях использования зданий детских садов украинскими силовиками для размещения военных объектов при полном игнорировании интересов местных жителей. По его информации, преследования воспитателей по обвинениям в антиукраинской деятельности участились.

    Он охарактеризовал сложившуюся ситуацию как крайне опасную, отметил угрозу для детей, которые, по его словам, становятся главной мишенью для киевских властей. Ганчев призвал жителей разъяснять детям, что русские и украинцы являются братскими народами, а оба языка могут существовать в будущем едином Харькове.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, число первоклассников на Украине сократилось за год на 20%. ВСУ использовали школьные автобусы и машины скорой помощи для маскировки своих передвижений. Русский язык на Украине стал символом протеста и свободы для местных жителей.

    Комментарии (0)
    28 сентября 2025, 07:33 • Новости дня
    ПВО сбила 41 украинский беспилотник над регионами России
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Российские средства ПВО ночью сбили 41 украинский беспилотник самолетного типа в восьми регионах страны, сообщило Минобороны России.

    Минобороны сообщило в Telegram, что 12 БПЛА были нейтрализованы над территорией Курской области. Над Брянской областью сбито десять беспилотников, в Белгородской области уничтожили восемь аппаратов. Четыре дрона сбиты в Тульской области, три – в Ярославской. В Ростовской области средства ПВО поразили два беспилотника. По одному беспилотнику было уничтожено в небе над Новгородской и Самарской областями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в аэропорту Жуковский (Раменское) в Московской области, а также в аэропортах Пскова и Ярославля (Туношна) ввели временные ограничения полетов. В аэропортах Калуги (Грабцево) и Самары (Курумоч) также приостановили прием и выпуск воздушных судов.

    В Пензенской области завершили действие ограничений. Росавиация вводила ограничения на работу аэропорта Волгограда, но они также сняты.

    Комментарии (0)
    28 сентября 2025, 06:55 • Новости дня
    Польша подняла истребители из-за «активности» авиации России

    Tекст: Антон Антонов

    Польские истребители были подняты в небо в связи с ударами России по целям на Украине, сообщило оперативное командование родов вооруженных сил Польши.

    В сообщении говорится, что польские и «союзные воздушные суда» были задействованы в связи с «активностью» России, которая наносит удары по целям на территории Украины. В официальном заявлении отмечено, что командование приняло решение привести в действие все имеющиеся у него силы и средства, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский предложил обсудить идею создания бесполетной зоны над Украиной. Командование польских вооруженных сил заявило о нарушении воздушного пространства страны беспилотниками, которые, по версии Варшавы, якобы принадлежат российской стороне. Глава МИД России Сергей Лавров указал, что беспилотники, обнаруженные на территории Польши, по своим характеристикам не способны преодолеть расстояние от границы России до Польши.

    Комментарии (11326)
    27 сентября 2025, 23:56 • Новости дня
    Отключение электроэнергии произошло в Запорожской области из-за атаки ВСУ
    @ Lilly/imagebroker.com/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В результате украинского удара по объектам энергетики произошло кратковременное отключение электроэнергии, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

    «Кратковременное отключение электроэнергии в Запорожской области в результате атаки ВСУ на энергетические объекты», – сообщил Балицкий в Telegram.

    Обращаясь к жителям населенных пунктов, оставшихся без света, он попросил их «проявить терпение» и заверил, что в ближайшее время проблему с электроснабжением устранят. По его словам, осуществляется переключение на резервные источники питания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Запорожская область уже сталкивалась с отключением электричества из-за украинских атак.

    Комментарии (0)
    27 сентября 2025, 14:17 • Новости дня
    Минобороны сообщило об уничтожении десяти украинских беспилотников

    Tекст: Мария Иванова

    За пять часов дежурные средства ПВО уничтожили десять украинских беспилотников над Курской, Белгородской и Брянской областями.

    С 8.00 до 13.00 по московскому времени силами дежурных подразделений противовоздушной обороны были уничтожены десять украинских беспилотников самолетного типа, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    В сообщении уточняется, что пять дронов сбиты над территорией Курской области, три – над Белгородской и два – над Брянской.

    В ведомстве подчеркивают, что все беспилотники были своевременно обнаружены и нейтрализованы.

    Ранее в субботу сообщалось что мирный житель погиб в результате обстрела Белгородской области.

    Над Астраханской областью уничтожили восемь беспилотников.

    Силы ПВО за ночь сбили 55 украинских беспилотников над регионами России.

    Комментарии (0)
    28 сентября 2025, 00:15 • Новости дня
    Минобороны сообщило об уничтожении 17 украинских БПЛА над регионами России
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В течение часа системы ПВО сбили 17 украинских беспилотников самолетного типа в четырех регионах России, сообщило Минобороны России.

    С 23.00 мск до полуночи семь дронов были сбиты над территорией Белгородской области, шесть – над Воронежской областью, три – над Ростовской областью. Один беспилотник был уничтожен над Крымом, сообщило Минобороны России в Telegram.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, средства ПВО уничтожили 11 украинских беспилотников самолетного типа над тремя регионами России с 20.00 до 23.00 по мск.

    Комментарии (0)
    27 сентября 2025, 18:55 • Новости дня
    Силы ПВО уничтожили семь украинских дронов над тремя областями

    Tекст: Мария Иванова

    В течение четырех часов средства ПВО сбили семь беспилотников самолетного типа, из которых три перехвачены над Курской областью, а остальные – над Белгородской и Брянской областями.

    С 13:00 до 17:00 по московскому времени дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили семь украинских беспилотников самолетного типа, сообщается в Telegram-канале Минобороны.

    По официальной информации, три аппарата были сбиты над территорией Курской области. Еще два беспилотных летательных аппарата были ликвидированы в небе над Белгородской областью, два других – над Брянской областью.

    Ранее в субботу Минобороны сообщило об уничтожении десяти украинских беспилотников.

    Силы ПВО за ночь сбили 55 украинских беспилотников над регионами России.

    Мирный житель погиб в результате обстрела Белгородской области.

    Комментарии (0)
    Лавров объяснил сравнение Трампом России с «бумажным тигром»
    Лавров: Обама намусорил с дипсобственностью России
    Лавров удивился отсутствию интереса у журналистов Запада к «подробностям Бучи»
    Молдавия частично закрыла ведущий в Приднестровье мост на Днестре
    Трамп поручил отправить войска для защиты «опуcтошенного войной» Портленда
    Минобороны планирует изменить список болезней, запрещающих службу по контракту
    Умер актер из сериала «Тайны следствия» Александр Иовлев

    В Европе нашелся сильный защитник российских активов

