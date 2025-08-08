Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, операторы беспилотников 42-й гвардейской дивизии группировки «Днепр» создали для ВСУ так называемую «мертвую зону» глубиной до 23 километров в районе города Орехов в Запорожской области, передает РИА «Новости». «Грибник» сообщил, что на этом участке любая техника и живая сила противника уничтожаются.

По словам военного, все новые подразделения ВСУ, которые прибывают в этот район на замену истощенным частям, оказываются плохо подготовленными и слабо оснащёнными. Он подчеркнул: «Все части, прибывающие на наше направление, будут перемолоты. Все части рано или поздно будут обескровлены. Потому что на нашем участке абсолютный 'kill zone'».

Командир уточнил, что под этим термином понимается территория, где уничтожается любая техника и живая сила противника – зона простирается примерно на 18-23 километра вглубь позиций ВСУ.

Как писала газета ВЗГЛЯД, группировка «Восток» сорвала инженерные работы ВСУ в Запорожской области. Российские войска закрепились за Малиновку на Запорожском направлении. Наступление армии России отмечается на стыке Запорожской области и Донецкой Народной Республики, где ширина фронта превышает 30 километров.