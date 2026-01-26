Европа – самая близкая и доступная цель, окончательный захват которой может обеспечить США хоть каким-то стабильным ресурсом на будущее. Иными словами, понимая свою неспособность контролировать большую часть мира, Вашингтон хочет силой консолидировать оруэлловскую «Океанию».0 комментариев
Валуев опроверг подлинность видео об отношениях России со странами бывшего СССР
Бывший чемпион мира по боксу и депутат Госдумы Николай Валуев заявил, что распространившееся в соцсетях видео с его якобы призывом использовать «кнут и пряник» в отношении стран бывшего Советского Союза – подделка, сделанная с помощью искусственного интеллекта.
По словам Валуева, ролик не имеет к нему никакого отношения, и он сам регулярно поднимает тему дипфейков, созданных с использованием ИИ, передает РИА «Новости».
«Видео не имеет ко мне никакого отношения. Радует, что технологии развиваются так стремительно, но это сделано при помощи искусственного интеллекта. Я часто поднимаю тему ИИ и создания подобных фейковых видео. Вероятно, ИИ на меня затаил обиду», – сказал депутат.
Ранее сомнения в подлинности видео высказал и бывший соперник Валуева по рингу, чемпион мира Руслан Чагаев. Пользователи соцсетей также усомнились в правдивости высказываний, приписываемых Валуеву.
Ранее эксперты Роскачества раскрыли способы защиты от дипфейк-мошенников.