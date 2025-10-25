Три фигурантки дела о хищениях у бойцов СВО в Шереметьево признали вину

Три женщины признали вину в хищении денег у бойцов СВО в Шереметьево

Tекст: Мария Иванова

Три женщины – две уроженки Луганска и жительница Новой Москвы – признали свою вину и сотрудничают со следствием по делу о хищении денег у бойцов СВО в аэропорту Шереметьево, сообщает ТАСС.

Материалы дела уточняют, что одна из обвиняемых ранее была судима, а у другой на иждивении находятся трое детей.

В материалах дела говорится: «Защита обвиняемой ссылается на отсутствие у нее намерений скрываться от следствия и суда либо иным образом препятствовать производству по делу, напротив, она активно сотрудничает со следствием». Помимо собственных признательных показаний женщин, их причастность подтверждают свидетельства очевидцев, результаты оперативно-разыскной деятельности и другие доказательства.

Все трое проходят обвиняемыми сразу по нескольким статьям: участие в преступном сообществе для хищения средств военнослужащих, совершивших транзит через аэропорт, а также по двум эпизодам мошенничества. Они подозреваются в организованных кражах, вымогательстве и обмане бойцов спецоперации на Украине, проходивших через Шереметьево. Никто из женщин не трудился официально на момент задержания.

Всего по этому уголовному делу арестованы 29 человек. Обвинения предъявлены в краже, мошенничестве и участии в преступном сообществе. К преступной схеме были причастны сотрудники патрульно-постовой службы Шереметьево и таксисты, которые, по версии следствия, обманывали бойцов СВО, а полицейские помогали им находить потенциальных жертв. Один из полицейских также обвиняется в том, что отказывал пострадавшим в возбуждении уголовного дела.

