Три фигурантки дела о хищениях у бойцов СВО в Шереметьево признали вину

Три женщины, обвиняемые в хищении денег у участников спецоперации на Украине в Шереметьево, признали вину, одна из них – мать троих детей с Украины.
Три женщины – две уроженки Луганска и жительница Новой Москвы – признали свою вину и сотрудничают со следствием по делу о хищении денег у бойцов СВО в аэропорту Шереметьево, сообщает ТАСС.
Материалы дела уточняют, что одна из обвиняемых ранее была судима, а у другой на иждивении находятся трое детей.
В материалах дела говорится: «Защита обвиняемой ссылается на отсутствие у нее намерений скрываться от следствия и суда либо иным образом препятствовать производству по делу, напротив, она активно сотрудничает со следствием». Помимо собственных признательных показаний женщин, их причастность подтверждают свидетельства очевидцев, результаты оперативно-разыскной деятельности и другие доказательства.
Все трое проходят обвиняемыми сразу по нескольким статьям: участие в преступном сообществе для хищения средств военнослужащих, совершивших транзит через аэропорт, а также по двум эпизодам мошенничества. Они подозреваются в организованных кражах, вымогательстве и обмане бойцов спецоперации на Украине, проходивших через Шереметьево. Никто из женщин не трудился официально на момент задержания.
Всего по этому уголовному делу арестованы 29 человек. Обвинения предъявлены в краже, мошенничестве и участии в преступном сообществе. К преступной схеме были причастны сотрудники патрульно-постовой службы Шереметьево и таксисты, которые, по версии следствия, обманывали бойцов СВО, а полицейские помогали им находить потенциальных жертв. Один из полицейских также обвиняется в том, что отказывал пострадавшим в возбуждении уголовного дела.
