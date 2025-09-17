На фоне успехов Китая в области искусственного интеллекта Запад теряет монополию на установление правил игры в этой передовой индустрии и под предлогом борьбы с цифровым неравенством предлагает не что иное, как замещение исчезающего USAID западными ИИ-гигантами.2 комментария
Фигурант дела о хищении денег у бойцов СВО в Шереметьево ранее им помогал
Дмитрий Боглаев, один из обвиняемых по делу о хищениях в аэропорту, ранее оказывал значительную помощь военнослужащим, участвующим в спецоперации, и имел за это благодарность, сообщил его адвокат Павел Чигилейчик.
«У него имеется благодарственное письмо за помощь военнослужащим, принимающим участие в спецоперации. Он неоднократно помогал приобретать для участников спецоперации необходимые вещи, медикаменты и продукты», – сказал адвокат.
Чигилейчик рассказал, что Боглаев изъявил желание лично отправиться на СВО, но не смог этого сделать из-за проблем со здоровьем. Вместо этого он регулярно возил гуманитарную помощь в зону СВО, к тому же его брат находится на передовой.
Боглаев ранее заявлял следствию, что сам нашел виновных и вернул около 700 тыс. рублей одному потерпевшему по делу.
В деле о хищениях арестованы почти 30 человек, в том числе предполагаемый организатор ОПГ Алексей Кабочкин.
Как писала в начале мая газета ВЗГЛЯД, в Шереметьево выявили крупные случаи мошенничества, связанные с бойцами СВО. Предполагаемого организатора хищений арестовали. При этом один из обвиняемых по делу хищении денег у бойцов СВО Дмитрий Боглаев выразил намерение отправиться на спецоперацию.
В расследовании о массовом мошенничестве против бойцов СВО в аэропорту Шереметьево выявили дополнительных пострадавших с помощью анализа банковских операций, сообщил информированный источник.