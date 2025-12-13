Военкоры предложили Белоусову меры по улучшению соцподдержки для участников СВО

Мы говорим «декабристы», подразумеваем – «Пушкин». Конечно же, нет. Эту чушь придумали большевики. На самом деле, между декабризмом и Пушкиным – пропасть.19 комментариев
Военкоры на встрече с Белоусовым выступили за улучшение соцподдержки бойцов СВО
На встрече с министром обороны России Андрем Белоусовым военкоры озвучили предложения по усилению социальной поддержки для участников спецоперации, уделив особое внимание вопросам снабжения войск, сообщило Министерство обороны России.
Министр обороны России Андрей Белоусов провел очередную встречу с военными корреспондентами, в ходе которой обсуждалось множество актуальных вопросов спецоперации. Ключевой темой стал дальнейший рост войск беспилотных систем военной разведки и огневого воздействия, следует из сообщения в
Telegram-канале Минобороны.
В ходе совещания отдельно подчеркивалась потребность подразделений в новых индивидуальных сухпайках, предназначенных для быстрой доставки с помощью FPV-дронов на передовую, что особенно актуально для штурмовых группировок. На встрече подробно рассматривались вопросы материально-технического и продовольственного обеспечения частей, действующих в зоне спецоперации на Украине.
Военные корреспонденты предложили Андрею Белоусову ряд инициатив, направленных на совершенствование мер социальной поддержки участников спецоперации, что, по их мнению, должно повысить мотивацию военнослужащих и облегчить решение бытовых задач. Министр обороны поддержал открытый диалог и отметил значимость обратной связи для улучшения условий службы.
Президент России Владимир Путин заявил о необходимости обеспечить одинаковую поддержку всем бойцам и их семьям, независимо от статуса участия в боевых действиях.