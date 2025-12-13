Военкоры предложили Белоусову меры по улучшению соцподдержки для участников СВО

Военкоры на встрече с Белоусовым выступили за улучшение соцподдержки бойцов СВО

Tекст: Вера Басилая

Министр обороны России Андрей Белоусов провел очередную встречу с военными корреспондентами, в ходе которой обсуждалось множество актуальных вопросов спецоперации. Ключевой темой стал дальнейший рост войск беспилотных систем военной разведки и огневого воздействия, следует из сообщения в

Telegram-канале Минобороны.

В ходе совещания отдельно подчеркивалась потребность подразделений в новых индивидуальных сухпайках, предназначенных для быстрой доставки с помощью FPV-дронов на передовую, что особенно актуально для штурмовых группировок. На встрече подробно рассматривались вопросы материально-технического и продовольственного обеспечения частей, действующих в зоне спецоперации на Украине.

Военные корреспонденты предложили Андрею Белоусову ряд инициатив, направленных на совершенствование мер социальной поддержки участников спецоперации, что, по их мнению, должно повысить мотивацию военнослужащих и облегчить решение бытовых задач. Министр обороны поддержал открытый диалог и отметил значимость обратной связи для улучшения условий службы.

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости обеспечить одинаковую поддержку всем бойцам и их семьям, независимо от статуса участия в боевых действиях.