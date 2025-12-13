  • Новость часаПентагон сообщил о гибели двух американских военных и переводчика в Пальмире
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    У России есть интеллектуальный ответ на бессрочную заморозку активов в ЕС
    Захарова порекомендовала ЕС выйти из ООН
    На Украине решили расформировать иностранные легионы
    В Финляндии завели уголовное дело на Грету Тунберг
    МИД пообещал скорый ответ на блокировку ЕС активов России
    Лукашенко помиловал осужденных за шпионаж и экстремизм иностранцев
    ВС России поразили подразделения девяти бригад и полков ВСУ в Запорожской области
    ВСУ попытались прорваться в Красноармейск на мотоциклах
    Экс-адвокат Обамы и Клинтона подал в суд на Трампа за перестройку Белого дома
    Мнения
    Владимир Можегов Владимир Можегов Почему Пушкин не стал декабристом

    Мы говорим «декабристы», подразумеваем – «Пушкин». Конечно же, нет. Эту чушь придумали большевики. На самом деле, между декабризмом и Пушкиным – пропасть.

    19 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян США вынуждено играют в «Ключевую пятерку»

    Хозяин Белого дома решил, что лучше не бороться с неизбежным, а попытаться организовать переформатирование мира по своим правилам, в рамках «Ключевой пятерки».

    3 комментария
    Антон Крылов Антон Крылов Как долго будет разлагаться Евросоюз

    Оторванность европейских политиков от реального мира выглядит, конечно, упадочно и наводит на мысль о скором финале евросоюзного проекта, но не будем забывать, что советские СМИ десятилетиями писали о загнивающем Западе.

    16 комментариев
    13 декабря 2025, 20:01 • Новости дня

    Военкоры предложили Белоусову меры по улучшению соцподдержки для участников СВО

    Военкоры на встрече с Белоусовым выступили за улучшение соцподдержки бойцов СВО

    Tекст: Вера Басилая

    На встрече с министром обороны России Андрем Белоусовым военкоры озвучили предложения по усилению социальной поддержки для участников спецоперации, уделив особое внимание вопросам снабжения войск, сообщило Министерство обороны России.

    Министр обороны России Андрей Белоусов провел очередную встречу с военными корреспондентами, в ходе которой обсуждалось множество актуальных вопросов спецоперации. Ключевой темой стал дальнейший рост войск беспилотных систем военной разведки и огневого воздействия, следует из сообщения в

    Telegram-канале Минобороны.

    В ходе совещания отдельно подчеркивалась потребность подразделений в новых индивидуальных сухпайках, предназначенных для быстрой доставки с помощью FPV-дронов на передовую, что особенно актуально для штурмовых группировок. На встрече подробно рассматривались вопросы материально-технического и продовольственного обеспечения частей, действующих в зоне спецоперации на Украине.

    Военные корреспонденты предложили Андрею Белоусову ряд инициатив, направленных на совершенствование мер социальной поддержки участников спецоперации, что, по их мнению, должно повысить мотивацию военнослужащих и облегчить решение бытовых задач. Министр обороны поддержал открытый диалог и отметил значимость обратной связи для улучшения условий службы.

    Президент России Владимир Путин заявил о необходимости обеспечить одинаковую поддержку всем бойцам и их семьям, независимо от статуса участия в боевых действиях.

    13 декабря 2025, 15:22 • Новости дня
    ВСУ попытались прорваться в Красноармейск на мотоциклах

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Украинские штурмовики предприняли попытку прорыва на северную окраину города Красноармейск (укр. название Покровск), но не преуспели, сообщили в Минобороны.

    Штурмовая группа на мотоциклах при поддержке танков попыталась прорваться из Шевченко на север Красноармейска, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

    ВС России отразили атаку, уничтожено более 60 украинских боевиков, три танка и до 20 мотоциклов.

    Ранее российский боец группировки «Центр» сообщал, то украинские военные не смогли выйти из окружения в центре Красноармейска при штурме города.

    До этого Минобороны публиковало видео, на котором запечатлена сдача украинских военных в плен в Димитрове (укр. название – Мирноград) в ДНР.

    Комментарии (0)
    13 декабря 2025, 12:27 • Новости дня
    ВС России нанесли удар по объектам ВПК и энергетики Украины
    ВС России нанесли удар по объектам ВПК и энергетики Украины
    @ t.me/dsns_telegram

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские военные в ответ на террористические атаки киевского режима по гражданским объектам нанесли массированный удар по украинскому ВПК и объектам энергетики, обеспечивающих их работу, сообщило Минобороны России.

    Удар наносился ночью с помощью высокоточного оружия наземного и морского базирования, включая гиперзвуковые ракеты «Кинжал» и дальние беспилотники, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Отмечается, что все цели удара достигнуты, назначенные объекты поражены.

    Ранее Минобороны сообщало, что ВС России 6 по 12 декабря нанесли массированный и пять групповых ударов в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам.

    Целями ударов были транспортная, аэродромная и портовая инфраструктура, используемая ВСУ, цеха сборки, места хранения, подготовки и запуска дронов дальнего действия, склады ГСМ и т.д.

    Комментарии (7)
    13 декабря 2025, 14:15 • Видео
    Зеленский спрячется от Трампа за народ

    Владимир Зеленский заявил, что вопрос передаче России пока еще контролируемых ВСУ территорий можно решить только на референдуме, поскольку этого требует конституция Украины. Второй вопрос, по которому он отверг любые компромиссы с Москвой, это принадлежность Запорожской АЭС. На что он рассчитывает?

    Комментарии (0)
    13 декабря 2025, 03:13 • Новости дня
    В Саратове один человек погиб в ходе атаки беспилотников

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате повреждений на объектах гражданской инфраструктуры в Саратове, связанных с атакой беспилотников, погиб один человек.

    Объекты гражданской инфраструктуры были повреждены в Саратове, передает РИА «Новости».

    Губернатор Роман Бусаргин сообщил, что в результате инцидента погиб один человек.

    Ранее губернатор предупреждал о риске атаки беспилотников на территории Саратовской области.

    Причины произошедшего и конкретные подробности об ущербе не уточняются.

    На данный момент предпринимаются меры по ликвидации последствий атаки и обеспечению безопасности жителей региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Твери эвакуируют жителей многоэтажного дома после атаки БПЛА, в результате которой пострадали шесть взрослых и один ребенок.

    Беспилотник-камикадзе повредил многоквартирный жилой дом и газопровод в Калининском районе Горловки.

    В селе Бирюч Белгородской области беспилотник привел к тяжелому ранению женщины после удара по частному дому.

    Комментарии (3)
    13 декабря 2025, 07:38 • Новости дня
    Ким Чен Ын оценил героизм саперов КНДР, вернувшихся из России

    ЦТАК: Ким Чен Ын отметил успехи саперов КНА после операции в Курской области

    Tекст: Денис Тельманов

    Лидер КНДР похвалил подразделение саперов, сумевших обезвредить минные поля в Курской области, подчеркнув массовый героизм и самоотверженность военных.

    Ким Чен Ын высоко оценил боевые успехи инженерно-саперного подразделения Корейской народной армии, вернувшегося на родину после выполнения задач за рубежом, сообщает РИА «Новости».

    Он лично выступил на церемонии приветствия 528-го саперного полка КНА, указав, что военные действовали в очень сложных условиях. По словам Ким Чен Ына, бойцы полка продемонстрировали массовый героизм, профессионализм и верность приказу партии и Родине.

    Северокорейский лидер подчеркнул, что полк был создан в конце мая для укрепления победы в зарубежной военной операции, а в августе отправился в Курскую область России, где был достигнут значительный успех в выполнении задач по разминированию.

    «Полк, организованный 28 мая по решению и приказу Центрального Военного Комитета нашей партии с целью закрепить бесценную победу в зарубежной военной операции, на поле боя отправился в начале августа и достиг блестящих боевых подвигов в выполнении саперных боевых заданий в Курской области Российской Федерации, которую освободили соратники ценою жизни», – заявил Ким Чен Ын на церемонии.

    Он отметил, что успехи стали результатом коллективных усилий всех военнослужащих, а также связистов и военных врачей, которые ежедневно рисковали своей жизнью ради общего дела.

    По словам лидера КНДР, условия работы саперов были крайне опасными, и каждый шаг был связан с угрозой для жизни. Тем не менее все бойцы проявили отвагу и исполнительность, не допустив ни малейшего колебания или задержки.

    Ким Чен Ын заключил, что благодаря самоотверженности саперов за менее чем три месяца сложная и опасная территория, которую обычно разминировали бы несколько лет, стала полностью безопасной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Ким Чен Ын посетил российское посольство в КНДР и почтил память умершего посла России Александра Мацегоры.

    В Курской области планируют установить памятник северокорейским военным, участвовавшим в отражении наступления с Украины.

    Ким Чен Ын назвал участие армейских частей Северной Кореи в этих событиях фактором, повысившим престиж страны.

    Комментарии (3)
    13 декабря 2025, 08:45 • Новости дня
    Бусаргин сообщил о гибели двух человек после атаки дронов в Саратове

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Два человека стали жертвами атаки беспилотных летательных аппаратов в Саратовской области, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Роман Бусаргин.

    Два человека погибли в результате атаки беспилотников на жилой дом в Саратовской области, передает ТАСС. Об этом сообщил губернатор региона Роман Бусаргин в своем телеграм-канале.

    По его словам, несколько квартир в доме получили повреждения после атаки БПЛА. Бусаргин добавил: «В результате атаки БПЛА пострадали несколько квартир в жилом доме. Два человека погибли».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Саратове в результате атаки беспилотников погиб один человек.

    Комментарии (0)
    13 декабря 2025, 06:35 • Новости дня
    На позициях под Лиманом обнаружили замерзших насмерть боевиков ВСУ

    Tекст: Денис Тельманов

    Тела военнослужащих ВСУ, погибших от переохлаждения, были найдены российскими силовиками на занятых противником позициях в лесу западнее Лимана.

    Как передает РИА «Новости», тела погибших военнослужащих ВСУ были обнаружены в результате продвижения российских силовиков по лесному массиву к западу от Лимана.

    Собеседник агентства сообщил, что замерзшие насмерть украинские бойцы лежали на двух из шести обследованных позиций.

    Официальный представитель отметил: «В ходе продвижения по лесному массиву западнее Лимана на двух занятых позициях ВСУ из шести найдены замерзшие тела украинских военнослужащих, погибших от переохлаждения».

    Подробностей о количестве погибших не приводится. Указывается, что тела бойцов находились непосредственно на боевых рубежах, где ранее шли ожесточенные столкновения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Лиман, Куриловку, Кучеровку, Северск, Червоное, Ровное, Остаповское и Новоданиловку.

    Солдатам 72-й бригады ВСУ на харьковском направлении приписывают массовое дезертирство и отказ подчиняться приказам.

    Подразделения группировки «Север» завершили освобождение Лимана в Харьковской области.

    Комментарии (0)
    13 декабря 2025, 17:03 • Новости дня
    ВС России поразили подразделения девяти бригад и полков ВСУ в Запорожской области

    Tекст: Вера Басилая

    Российские группировки войск «Днепр» и «Восток» нанесли поражение подразделениям девяти бригад и полков Вооруженных сил Украины в Запорожской области, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

    Подразделения российской группировки войск «Днепр» и «Восток» нанесли поражение частям девяти бригад и полков Вооруженных сил Украины в Запорожской области, сообщил Балицкий в Telegram-канале.

    По его словам, продвижение российских войск продолжается, и ВС России уверенно продвигаются вглубь позиций противника.

    По его словам, бойцы «Днепра» поразили подразделения механизированной, береговой обороны и территориальной обороны ВСУ в районе Разумовки. В то же время силы «Востока» нанесли удары по личному составу и технике механизированной бригады, двух штурмовых бригад, двух штурмовых полков и бригады теробороны на подступах к Гуляйполю и Терноватому.

    Также Балицкий сообщил, что российские части действуют методично и планомерно освобождают территорию региона.

    Начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину о том, что российские военнослужащие продолжают вести уличные бои в Гуляйполе.

    Подразделения группировки «Север» завершили освобождение города Лиман в Харьковской области.

    Комментарии (2)
    13 декабря 2025, 07:08 • Новости дня
    Прозоров сообщил о преобладании поляков и грузин среди убитых наемников ВСУ

    Tекст: Денис Тельманов

    По словам экс-сотрудника СБУ, среди иностранных наемников в рядах ВСУ больше всего потерь понесли уроженцы Польши и Грузии.

    Большинство убитых иностранных наемников, участвовавших на стороне Киева в конфликте на Украине, относятся к гражданам Польши и Грузии, передает ТАСС.

    Василий Прозоров заявил: «Я знаю, что очень большие потери понесли, конечно, поляки, очень большие потери понесли грузины, потому что их просто в процентном отношении было очень много. И канадцы, американцы – да. Но сейчас, конечно, на передовые позиции выходят колумбийцы».

    Он также ранее отмечал, что заметный рост числа наемников из Латинской Америки связан с желанием получить боевой опыт для последующей работы на наркокартели, а также возможностью заработать – в ВСУ им выплачивают примерно 3 тыс. долларов в месяц.

    Согласно данным Минобороны России на март 2024 года, всего на Украину прибыло 13 387 иностранных наемников, из которых уничтожено 5 962. Из Польши были уничтожены 1 497 из 2 960 приехавших, из Грузии – 561 из 1 042.

    Из США потери составили 491 из 1 113 человек, из Канады – 422 из 1 005, Великобритании – 360 из 822, Румынии – 349 из 784.

    Среди прибывших из Хорватии были уничтожены 152 из 335, из Германии – 88 из 235, Колумбии – 217 из 430.

    Среди остальных стран отмечаются потери: из Бразилии уничтожено 136 из 268, из Франции – 147 из 356, из Нигерии – 47 из 97, из Австралии – 25 из 60 прибывших наемников.

    Ранее сообщалось, что на передовых позициях украинской армии все чаще появляются колумбийцы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, командование ВСУ отправило в атаку на Купянск около 300 бразильских наемников, которые попали под удар ФАБов.

    Верховный суд ДНР признал заочно гражданина Колумбии Сандовала Дейбера Федерико Мендеса виновным в участии наемником в вооруженном конфликте.

    Британские СМИ сообщили о гибели на Украине британского солдата Джорджа Хули, а премьер Кир Стармер отметил, что это был трагический несчастный случай вдали от фронта.

    Комментарии (2)
    13 декабря 2025, 14:20 • Новости дня
    Боец ВС России сообщил о ликвидации окруженных ВСУ в центре Красноармейска
    Боец ВС России сообщил о ликвидации окруженных ВСУ в центре Красноармейска
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военнослужащие ВСУ не смогли выйти из окружения на участке в центре Красноармейска в ДНР при штурме города, рассказал боец 506-го гвардейского мотострелкового Познанского полка 27-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск «Центр» с позывным «Электрод».

    По его словам, военнослужащие ВСУ не смогли прорвать окружение в центральной части Красноармейска при попытке взять под контроль район, передает РИА «Новости». «Электрод» рассказал, что в ходе боя российские силы постепенно заходили со всех сторон, блокируя пути отхода противника.

    «Противников было очень много. Мы со всех сторон потихонечку заходили, давили всех, и враг отступал, убегал, бежал туда, к себе. Но их догоняли, потому что люди, как кольцо сбоку, тоже заходили, их там встречали, добивали всех», – рассказал «Электрод».

    По словам бойца, маневр с окружением позволил уничтожить всех украинских военных, которые держали оборону в зданиях возле площади Шибанкова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин пригласил зарубежных журналистов лично убедиться в том, что Красноармейск находится под контролем российских сил. Путин также рассказал, что Красноармейск имеет стратегические преимущества для укрепления обороны и логистики. Министр обороны Андрей Белоусов поздравил мотострелковые подразделения, которые освободили Красноармейск.

    Комментарии (0)
    13 декабря 2025, 09:15 • Новости дня
    Прозоров сообщил о гибели 10 тыс. наемников ВСУ на Украине

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украина могла потерять порядка 10 тыс. иностранных наемников в зоне СВО за все время боевых действий., заявил экс-сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров.

    Около 10 тыс. иностранных наемников, воевавших на стороне ВСУ, могли погибнуть на Украине с начала боевых действий, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление бывшего сотрудника Службы безопасности Украины Василия Прозорова.

    По словам Прозорова, точную цифру назвать сложно, так как такие данные на Украине засекречены, а иностранных подразделений у ВСУ действительно много. «Сколько общая численность их погибших наемников на Украине – сказать тоже трудно, потому что, во-первых, на Украине это закрытая информация, и у них очень много подразделений разных», – заявил он.

    Он пояснил, что в ВСУ одновременно действуют разные «иностранные легионы»: помимо основного легиона, имеется подразделение военной разведки, а также легион сухопутных войск. По его словам, иностранные наемники распределяются по различным механизированным и десантно-штурмовым бригадам, что затрудняет учет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, списки погибших на Украине наемников включили советников из США, Германии и Британии. The New York Times сообщила об уничтожении 92 американских наемников на Украине. В результате российского удара погибли наемники ВСУ из США, Дании, Колумбии и Тайваня.

    Комментарии (0)
    13 декабря 2025, 11:53 • Новости дня
    Член СПЧ назвала наглостью требования Зеленским перемирия на время президентских выборов

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Зеленский настаивает на перемирии как обязательном условии для проведения выборов на Украине. В то же время во время выборов в России Киев не соблюдает режим тишины, а наоборот предпринимает все действия, направленные на срыв голосования, заявила члена Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Марина Ахмедова. Он отметила, что у Зеленского «наглость феноменальна».

    Как пишет Ахмедова в своем Telegram-канале, Зеленский «требует условием проведения президентских выборов перемирие», фактически предлагая «создать режим тишины, чтобы на Украине избиратели смогли проголосовать». При этом, во время российских выборов Украина, напротив, «никакого режима тишины не соблюдает, а, напротив, делает все возможное, чтобы голосование сорвать».

    «А у нас тоже есть территории, на которых идет война, есть приграничье», – добавляет член СПЧ. Она приводит свой личный опыт в ходе работы наблюдателем на выборах в Белгородской области.
    «Оттуда семьи с детьми постарались вообще на время выборов выехать, потому что понимали, что Украина будет наваливать ракеты и БПЛА. Так и вышло. Я жила в гостинице на центральной площади, туда за два дня было выпущено 350 БПЛА», – пишет Ахмедова, впоминая , что в Белгородской области в дни выборов шли нескончаемые ракетные обстрелы школ, а избирательные комиссии были вынуждены регулярно прерывать работу, собирать бюллетени и уходить в убежище.

    «Людей кошмарили нещадно, доводили до грани. А что касается ДНР, то там вообще с 15-го года знают, что в дни выборов Украина лютует, но, тем не менее, никто к ней не обращался с просьбой установить режим тишины», – подчеркивает член СПЧ.

    По ее словам, Россия проводит избирательные кампании несмотря на действия Украины. «И кто бы мог подумать, что с учетом всего этого Зеленский осмелится просить перемирия? Но его наглость феноменальна», – резюмирует Ахмедова.

    Помощник президента России Юрий Ушаков отмечал, что президентские выборы на Украине могут рассматриваться киевским руководством как шанс для достижения временного перемирия.

    Политолог Павел Данилин в беседе с газетой ВЗГЛЯД пояснял, что Зеленский мог бы давно провести выборы, он специально затягивает время, чтобы выторговать перемирие и укрепить резервы ВСУ.

    Комментарии (0)
    13 декабря 2025, 01:53 • Новости дня
    Женщина пострадала при атаке ВСУ на Белгородскую область

    Tекст: Денис Тельманов

    В селе Бирюч Белгородской области зафиксировано тяжелое ранение женщины после удара беспилотника по частному дому.

    Оперативный штаб региона сообщил в своем телеграм-канале, что атака произошла в Валуйском округе, передает ТАСС.

    Удар нанес беспилотник, который поразил частное домовладение в селе Бирюч.

    Женщина получила минно-взрывную травму и множественные осколочные ранения головы. Она была доставлена бригадой скорой помощи в Валуйскую центральную районную больницу в тяжелом состоянии.

    Медики оказывают пострадавшей всю необходимую помощь для сохранения жизни.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате применения беспилотника-камикадзе по Калининскому району Горловки были повреждены многоквартирный жилой дом и газопровод.

    Девушка из Твери рассказала, что смогла спрятаться в ванной во время атаки украинских беспилотников.

    Обломки беспилотника упали на парковку торгового центра «Тандем» в Твери, и никто не пострадал.

    Комментарии (0)
    13 декабря 2025, 05:39 • Новости дня
    ВСУ за сутки потеряли 1125 солдат и военную технику

    Tекст: Денис Тельманов

    Украинская армия за последние сутки лишилась свыше тысячи военных, включая более 480 человек в зоне ответственности группировки «Центр» и значительного количества боевой техники.

    По информации ТАСС, украинская армия за последние сутки понесла крупные потери на различных участках спецоперации.

    В зоне ответственности группировки «Центр» уничтожено свыше 480 военнослужащих, а также танк, шесть автомобилей, боевая машина РСЗО «Град» и артиллерийское орудие. Подразделения группы продолжили зачистку населенных пунктов Светлое и Гришино, а также окруженных формирований ВСУ в Димитрове.

    В зоне ответственности группировки «Восток» за день уничтожено до 225 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты Bradley, две бронемашины «Козак», самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», десять автомобилей и шесть пунктов управления беспилотной авиацией.

    Операторы беспилотных систем «Востока» уничтожили станцию радиоэлектронной борьбы, терминал спутниковой связи Starlink и 14 беспилотных летательных аппаратов.

    Группировка «Запад» уничтожила более 220 солдат ВСУ, четыре бронированные машины, включая британский бронеавтомобиль «Снэтч», 13 автомобилей, боевую машину РСЗО «Бастион», артиллерийское орудие и восемь складов боеприпасов.

    В зоне ответственности группировки «Север» за сутки ликвидировано до 160 военнослужащих ВСУ, боевая бронированная машина и четыре автомобиля. Были нанесены удары по позициям механизированной бригады, штурмового полка и других подразделений ВСУ на харьковском направлении и в Сумской области.

    Подразделения «Днепра» за сутки уничтожили до 40 украинских военных, бронетранспортер M113, пять автомобилей и склад боеприпасов в районах Лукьяновского, Никольского и Садового на различных направлениях боевых действий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки «Восток» освободили Остаповское в Днепропетровской области. Подразделения группировки «Север» завершили освобождение Лимана в Харьковской области.

    Комментарии (0)
    13 декабря 2025, 05:27 • Новости дня
    ВСУ за сутки потеряли до 200 военных и склады

    Южная группировка уничтожила терминал спутниковой связи и три склада ВСУ

    Tекст: Денис Тельманов

    Южная группировка войск за одни сутки нанесла Вооруженным силам Украины серьезные потери, ликвидировав до двухсот военнослужащих и уничтожив важные объекты.

    Об этом сообщает ТАСС. По словам начальника пресс-центра группировки Вадима Астафьева, за прошедшие сутки потери ВСУ составили до 200 бойцов.

    В ходе операций общевойсковые подразделения и беспилотные аппараты уничтожили одну боевую бронированную машину, десять автомобилей, артиллерийское орудие, три склада боеприпасов, склад материальных средств.

    Кроме того, средствами беспилотных систем на краматорском, константиновском и северском направлениях были ликвидированы восемь антенн связи, терминал спутниковой связи Starlink, три наземных робототехнических комплекса и двадцать пять блиндажей ВСУ.

    Также авиация и барражирующие боеприпасы нанесли поражение подразделениям трех механизированных бригад ВСУ, бригаде территориальной обороны и бригаде национальной гвардии в районах Благодатовки, Волчьего Яра, Нового Мира, Святогорска, Краматорска и Константиновки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Лиман, Куриловку, Кучеровку, Северск, Червоное, Ровное, Остаповское и Новоданиловку за последнюю неделю.

    Подразделения группировки «Север» завершили освобождение Лимана в Харьковской области. Подразделения группировки «Восток» освободили Остаповское в Днепропетровской области.

    Комментарии (0)
    12 декабря 2025, 21:22 • Новости дня
    Минобороны сообщило об уничтожении 47 украинских БПЛА за семь часов

    Силы ПВО за семь часов уничтожили 47 украинских БПЛА над девятью регионами

    Tекст: Вера Басилая

    Российские средства ПВО с 13:00 до 20:00 по московскому времени перехватили и уничтожили 47 украинских беспилотников самолетного типа, сообщили в Минобороны России.

    Российские средства ПВО за семь часов сбили и перехватили 47 украинских беспилотников, сообщается в Telegram-канале Минобороны. Инциденты произошли 12 декабря с 13:00 до 20:00 по московскому времени в различных регионах страны.

    В Минобороны уточнили, что наиболее интенсивные попытки атак были зафиксированы в Тульской области, где сбили 13 аппаратов. В Московском регионе, Орловской и Белгородской областях уничтожено по 7 дронов, в Брянской – 6, в Калужской – 3, в Курской – 2, в Нижегородской и Рязанской областях сбит по одному БПЛА.

    Ранее силы ПВО сбили 13 дронов на подлете к Москве. Дроны также атаковали несколько населенных пунктов Ростовской области. При атаке БПЛА ВСУ в Твери пострадали шесть взрослых и один ребенок.

    Комментарии (0)
    Главное
    Фицо: Запад побежит восстанавливать отношения с Россией после окончания СВО
    США решили снять санкции с белорусского калия
    Чешский премьер Бабиш: Прага не будет финансировать Киев
    ВСУ отправили на штурм Купянска до четырех тыс. бывших заключенных
    Роснано подало иск к Чубайсу
    Умер петербургский художник Геннадий Устюгов
    Юрист: За гирлянду на фасаде дома предусмотрен штраф до 15 тыс. рублей

    Почему у россиян под подушкой накопилась рекордная сумма наличных

    Россияне накопили под подушкой рекордный объем рублевой наличности. Учитывая дорогие кредиты, крепкий рубль и геополитическую неопределенность стратегия сберечь на черный день, причем в рублях, в целом рациональная. Однако экономике страны нужно совсем иное. Что нужно сделать, чтобы сбережения не лежали мертвым грузом, а работали на экономику России? Подробности

    Перейти в раздел

    Будущая власть Европы успешно переняла русофобию нынешней

    Главы самых популярных партий Британии и Франции встретились, чтобы договориться о совместных действиях после взятия власти. Победа сторонников Марин Ле Пен и Найджела Фараджа на выборах кажется неотвратимой, тем более что этого теперь добиваются США. Однако России не стоит рассчитывать, будто Европа может измениться к лучшему. Подробности

    Перейти в раздел

    Россия открыла путь к последним «крепостям» ВСУ в Донбассе

    Российская армия взяла в ходе СВО очередной значимый рубеж – освобожден город Северск, и тем самым открылась прямая дорога на Славянск и Краматорск. Как была проведена эта операция, за что Владимир Путин лично поблагодарил командующего Южной группировкой российских войск и почему происходящее имеет не только военное, но и политическое значение? Подробности

    Перейти в раздел

    «Дело Бутягина» изменит российско-польские отношения

    Варшавский суд арестовал российского археолога Александра Бутягина, которого задержали польские спецслужбы по запросу Украины. Киев обвиняет ученого в «уничтожении культурного наследия» во время раскопок в Крыму. В Москве назвали обвинения абсурдными. В экспертной среде отметили научный вклад Бутягина в мировую археологию и предположили ответные шаги Москвы. Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Зеленский спрячется от Трампа за народ

      Владимир Зеленский заявил, что вопрос передаче России пока еще контролируемых ВСУ территорий можно решить только на референдуме, поскольку этого требует конституция Украины. Второй вопрос, по которому он отверг любые компромиссы с Москвой, это принадлежность Запорожской АЭС. На что он рассчитывает?

    • Европа приняла плохое решение по деньгам России

      Евросоюз отменил принцип единогласия для того, чтобы бессрочно заморозить российские активы в ЕС и использовать их для выдачи репарационного кредита Украине. В тот же день Центробанк России обратился в суд. Чего ждать?

    • Мерц стал худшим

      Канцлер Германии Фридрих Мерц стал самым ненавидимым канцлером в истории страны, за исключением Адольфа Гитлера, однако и это не точно. Бунтуя против него, граждане Германии в буквальном смысле борются за свое будущее.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Магнитные бури в январе 2025: точные даты, время начала и прогноз ученых

      Магнитные бури – это не абстрактное астрономическое явление, а реальный фактор, влияющий на самочувствие миллионов людей. Для метеочувствительных, пожилых людей и тех, кто имеет хронические заболевания сердечно-сосудистой или нервной системы, дни геомагнитной активности могут стать периодом повышенного дискомфорта. Январь традиционно привлекает внимание ученых, так как после зимнего солнцестояния солнечная активность, хотя и отстает по времени, часто проявляется заметными всплесками.

    • Как украшать новогоднюю елку в год Огненной Лошади: главные приметы и правила 2026 года

      Наступающий 2026 год пройдет под покровительством Огненной Лошади – одного из самых энергичных знаков восточного календаря. Этот символ ассоциируется со стремительным движением, обновлением, силой и яркостью. В таком контексте новогодняя ель становится не просто украшением интерьера, а энергетическим центром дома, способным притягивать удачу и задавать тон всему году. Эстетика, соответствующая духу Лошади, поможет активизировать ее благоприятное влияние. Именно поэтому вопросы о том, как украсить елку в 2026 году, какие выбрать цвета и как расставить акценты по фэншуй, становятся особенно актуальными.

    • Когда ставить елку в декабре 2025: удачные дни по приметам и календарю года Огненной Лошади

      Подготовка к встрече года Огненной Лошади требует особого внимания к деталям, ведь этот знак символизирует мощную энергию огня, действие и стремление к порядку. Выбор правильного дня для установки новогодней елки – это не просто дань традиции, а осознанный ритуал. Он позволяет гармонично подготовить дом к празднику, привлечь благополучие и избежать хаотичной спешки в последние дни уходящего года. Продуманный подход создает фундамент для того, чтобы энергия стремительной и удачливой Лошади наполнила ваш дом с самого начала.

    Перейти в раздел

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации