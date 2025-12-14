Ohtuleht: Нетрезвые эстонские делегаты неприятно удивили Далай-ламу в Индии

Tекст: Катерина Туманова

«Визит эстонских депутатов в Индию оказался для некоторых очень приятным, а для других – крайне неловким. Первые принадлежали к партии «Эстонские 200» и были (в основном) пьяны. Остальные пытались как-то сдержаться человек. История деликатная. Никто из участников поездки не хочет говорить о ней под своими именами. Однако они описали это при условии, что газета Ohtuleht не будет публиковать, кто что сказал», – пишет таблоид Ohtuleht.

Однако портал Err.ee не был связан обязательствами и сообщил, что Юку-Калле Райд и Марек Рейнаас, вместе с советником министра внутренних дел Кадри Напритсон-Акуна, выпили больше, чем следовало и 20 ноября отправились для встречи с тибетским правительством, включая Далай-ламу.

Делегацию сопровождали восемь помощников, которые отметили пристрастие троицы к алкоголю, чего те и не отрицали, говорится в статье.

«Как сообщается, организаторы мероприятия сказали эстонской делегации: «Мы понимаем, что частью вашей культуры является употребление большого количества алкоголя и курение, но вы должны понимать, что Далай-лама очень стар и не выносит запаха застоявшегося алкоголя и дыма. Не могли бы вы, пожалуйста, проявить вежливость и воздержаться от употребления алкоголя и курения в этот день?» – приводится обращение принимающей стороны к эстонским гостям.

Члены организации Eesti 200 подтвердили получение сообщения. Рейнаас сказал, что воспринял его спокойно, отметив, что это просто протокол, объясняющий, как работает процедура.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Далай-ламу XIV отметил летом 90-летний юбилей и пообещал прожить до 130 лет.



