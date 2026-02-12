  • Новость часаИз волгоградской Котлубани после ракетной атаки ВСУ эвакуировали жителей
    Россия завершает перезагрузку автомобильных заводов
    Каллас высказалась против выборов на Украине
    Мерц разозлил немцев требованием перестать лениться
    Отмечен рост заявок от граждан западных стран на переезд в Россию
    Объект Минобороны в Волгоградской области подвергся ракетной атаке
    США готовы вернуть ядерное оружие на бомбардировщики B-52
    Россия намерена отправлять нефть на Кубу в качестве гумпомощи
    Жители стран НАТО признали США ненадежным партнером
    Китай начал покупать у США венесуэльскую нефть
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Четыре условия устойчивого мира на Украине

    Ни сегодня, ни завтра, ни через несколько месяцев никакого устойчивого мирного соглашения подписано не будет. Разве что на фронте или в украинском тылу произойдет такое событие, которое заставит руководство киевского режима (очевидно, не Зеленского) резко протрезветь и принять тяжелые условия.

    Игорь Мальцев Игорь Мальцев «Файлы Эпштейна» открыли обыкновенный фашизм

    Сдается мне, что вот это публичное насаживание свиной головы Эпштейна на кол – скорей, дымовая завеса от того, что в реальности происходит сейчас в некоей группе «влиятельных лиц».

    Владимир Можегов Владимир Можегов Правительство Британии идет на дно на фоне Эпштейн-скандала

    Британское правительство получило несовместимую с жизнью пробоину и самым очевидным образом тонет, увлекая за собой, возможно, и большую часть британского истеблишмента. И не только британского.

    12 февраля 2026, 09:33 • Новости дня

    В МИД усомнились в искренности действий США по российскому рынку

    МИД: Действия США заставляют усомниться в искренности подходов к сотрудничеству

    Tекст: Дарья Григоренко

    Директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский заявил, что США осознают привлекательность российского рынка, однако действия Вашингтона вызывают сомнения в их искренности.

    По словам дипломата, переговоры главы РФПИ Кирилла Дмитриева с американским бизнесом свидетельствуют о заинтересованности США в сотрудничестве с Россией.

    Биричевский подчеркнул: «Мы видим, что американцы понимают привлекательность российского рынка. И то, что есть трек переговоров (главы РФПИ) Кирилла Дмитриева с американским в том числе бизнесом, это говорит о многом. О том, что они понимают ценность такого взаимодействия», передает РИА «Новости».

    Он отметил, что угрозы Вашингтона в адрес третьих стран, выражающиеся в возможном введении пошлин и других ограничений за сотрудничество с Россией, негативно влияют на деловой климат и общий диалог. Дипломат добавил, что такие меры лишь уводят обсуждение в другую плоскость и усиливают сомнения в искренности подходов западных партнёров, в том числе США.

    Накануне в МИД сообщили, что ушедшие с российского рынка западные компании смогут вернуться, но российский бизнес получит преференции и будет в приоритете в экономике страны.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что американские компании проявляют интерес к возвращению на российский рынок. Он подчеркнул, что Россия готова к возвращению европейских компаний при условии сохранения приоритетов для отечественных производителей и надежных партнеров.

    11 февраля 2026, 03:32 • Новости дня
    Трамп изменил заявление о закупках Индией российской нефти
    Трамп изменил заявление о закупках Индией российской нефти
    @ Yuri Gripas/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Глава американского государства Дональд Трамп, который ранее заявлял, что Индия согласилась прекратить импортировать нефть из России, изменил позицию – теперь он говорит, что Индия сократила закупки.

    «Теперь они покупают совсем немного. Они сильно сократили закупки», – приводит слова Трампа РИА «Новости» со ссылкой на Fox Business.

    По словам американского лидера, он «просто немного их подтолкнул».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди согласился прекратить закупки российской нефти. В президентском указе США говорится, что Индия обязалась прекратить импортировать нефть из России. Официальные индийские власти пока не делали заявлений по поводу закупок российской нефти.

    9 февраля 2026, 21:21 • Новости дня
    Экономист: Европа опоздала с созданием собственной платежной системы

    Экономист Лизан: Попытки ЕС создать аналог Visa или MasterCard вызовут резкую реакцию США

    Экономист: Европа опоздала с созданием собственной платежной системы
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Россия еще в 2014 году понимала риск отсутствия национальной платежной системы, тогда как Европа дождалась прихода в Белый дом Дональда Трампа, который может ответить на инициативу Брюсселя по созданию своей платежной системы новыми тарифами и налогами. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал экономист Иван Лизан. Ранее в Европе заявили о необходимости снижения зависимости от американских платежных систем Visa и MasterCard.

    Европа имеет все шансы создать собственную платежную систему, считает экономист Иван Лизан. «Не стоит сомневаться в их возможностях. Процесс трудоемкий и требует вложений, но в ЕС достаточно программистов и средств. Если зададутся целью – заменят Visa и MasterCard», – сказал он.

    По его мнению, главная сложность – бюрократические барьеры, которые растянут создание системы на три – пять лет. «Но проблема в другом. Почему Европа озаботилась этим только сейчас?», – отмечает эксперт.

    Он напоминает, что Россия, как ответственная страна, начала разрабатывать свой аналог еще в 2014 году, понимая, что отсутствие собственной системы передает Западу дополнительный рычаг давления. «Европа же продолжала сидеть в комфорте, пока ее «не клюнул петух», – акцентирует Лизан.

    «Брюссель дождался прихода Трампа и только сейчас задумался о финансовом суверенитете. Теперь же эти начинания могут обернуться для ЕС новыми ограничениями и налогами за то, что они посмели «обидеть» Visa и MasterCard», – заключил экономист.

    Ранее в Европе заявили о необходимости сокращения зависимости от американских платежных систем Visa и MasterCard. Как заявила Мартина Ваймерт, глава консорциума European Payments Initiative (EPI), сделать это можно путем создания собственных трансграничных альтернатив, пишет Financial Times.

    По ее словам, доминирование американских компаний в сфере карточных платежей представляет риски для «финансового суверенитета» ЕС в условиях напряженности на международной арене. В настоящее время на Visa и Mastercard приходится около двух третей всех карточных операций в еврозоне, при этом 13 стран блока не имеют национальной альтернативы.

    Ваймерт также отметила, что имеющиеся системы на данный момент проблемы не решают, поскольку их работа ограничивается пределами одной или нескольких стран, в то время как необходим общеевропейский уровень. Между тем, запущенная EPI цифровая платформа Wero также не сумела подобраться к подобному масштабу.

    По данным Financial Times, подобного рода опасения усиливаются с сокращением использования наличных и риска того, что контроль над платежной инфраструктурой может быть использован как инструмент давления в случае ухудшения отношений между ЕС и США. По оценке экс-главы Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марго Драги, экономическая взаимосвязь ныне превратилась в «источник рычагов давления и контроля».

    11 февраля 2026, 13:10 • Видео
    Россия и ЕС открыли «канал связи»

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил об открытии «технического канала связи» с Россией. Таким образом, Евросоюз нашел замену для главной евродипломатки Каи Каллас.

    11 февраля 2026, 14:58 • Новости дня
    Рар: ЕС разделится на «коренную Европу» и «вторичный» союз

    Политолог Рар: ЕС разделится на «коренную Европу» и «вторичный» союз

    Рар: ЕС разделится на «коренную Европу» и «вторичный» союз
    @ Omar Havana/AP/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    На саммите ЕС в Брюсселе развернется ожесточенный спор о том, станет ли союз блоком «общих долгов», сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Он предрек раздел Евросоюза на «коренную Европу» и некий «вторичный» союз стран. Ранее издание Politico сообщило о расколе в ЕС накануне саммита о самостоятельности. На этом фоне в МИД Эстонии призвали перестать ныть и жаловаться.

    «Хотя саммит в Брюсселе пройдет за закрытыми дверьми, можно прогнозировать серьезные споры между участниками. Но по итогам мероприятия все страны предъявят хорошую мину при плохой игре», – считает германский политолог Александр Рар. По его мнению, главной задачей членов ЕС будет не только найти компромисс между разными мнениями, но и согласовать общую будущую стратегию для всей Европы в условиях, когда Евросоюз раскалывается по линии север-юг.

    «Север ориентируется на Германию, и у него деньги. Берлин заручился поддержкой Лондона, без которого милитаризировать «старый континент» будет невозможно. Лидером юга Европы становится Франция. Странам этого региона для успешного развития нужны финансовые ресурсы севера. В этой связи спор будет строиться вокруг того, станет ли ЕС блоком «общих долгов», как того требуют Париж и Рим», – пояснил собеседник.

    Среди других вопросов, которые вызовут баталии, эксперт назвал автономию Европы в отношении США, переговоры по украинскому кризису с Владимиром Путиным, вооружение Украины, усиление механизмов принятия решений внутри брюссельской бюрократии.

    «Картина представляется следующей: на горизонте появится конструкт «коренной Европы», где будут ужесточаться правила управления объединением. Также выкристаллизуется некий «вторичный» союз стран, которые выступят за общий сильный экономический блок, но станут тормозить политические процессы усиления Брюсселя за счет отхода от Америки в сторону лидерства Германии», – заключил Рар.

    Ранее стало известно, что накануне неформального саммита лидеров Евросоюза в Брюсселе вновь обострились споры по поводу оборонных проектов, экономических реформ и отношений с США. Как сообщает Politico, разногласия особенно заметны между Францией и Германией.

    По информации издания, Эммануэль Макрон отказался поддержать торговое соглашение ЕС – МЕРКОСУР и предложил совместные заимствования для финансирования оборонных и промышленных проектов, что Берлин сразу отверг. Более того, французский лидер пригрозил приостановить совместную с ФРГ программу по созданию танка из-за споров вокруг проекта истребителя.

    Германия и Италия выступают против инициатив Парижа и предлагают сосредоточиться на дерегуляции, а страны Балтии и Северной Европы опасаются, что протекционизм Франции усложнит экономическую ситуацию. В одном из обсуждаемых документов Берлин и Рим предлагают ввести «экстренное торможение» для новых законов ЕС, что позволит странам-членам блокировать нежелательные инициативы.

    Однако многие дипломаты считают, что в фокусе должна быть не только дерегуляция, но и сокращение внешней зависимости, в первую очередь от США. В пример приводят идею создания объединенного европейского рынка капитала. «Всем участникам переговоров предстоит пройти момент истины», – заявил глава Европейской народной партии Манфред Вебер.

    Он добавил, что лидерам стоит перестать жаловаться друг на друга и заняться реформами. Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна также подчеркнул, что европейцам нужно сплотиться и действовать сообща. «У Европы есть много рычагов воздействия. Нам просто нужно держаться вместе и принимать решения... вместо того, чтобы ныть, нам нужно понять, что благодаря силе у Европы действительно будет твердая позиция», – сказал он.

    Накануне Макрон заявил, что Европа имеет дело с администрацией Дональда Трампа, которая является «открыто антиевропейской», «проявляет презрение» к ЕС и «желает его разделения на части». «Я думаю, что сейчас мы находимся на этапе, который я бы назвал «моментом Гренландия». Он, несомненно, дал понять европейцам, что угроза существует», – сказал политик, отметив, что на данном этапе европейцы полностью предоставлены самим себе.

    На этом фоне Макрон заявил о восстановлении каналов связи между Парижем и Москвой «на техническом уровне». Президент Франции также выразил надежду на то, что аналогичное решение в скором времени примут и другие государства ЕС. По его мнению, это позволит выработать «европейский подход» к диалогу с Россией. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему именно французский лидер активнее других высказывается о возобновлении диалога с Россией и стоит ли доверять ему.

    10 февраля 2026, 09:51 • Новости дня
    Лавров призвал не впадать в восторг от давления Трампа на Европу и Зеленского
    Лавров призвал не впадать в восторг от давления Трампа на Европу и Зеленского
    @ Alexander Zemlianichenko/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД Сергей Лавров заявил, что не стоит впадать в восторженное восприятие от действий президента США Дональда Трампа в отношении Европы и Владимира Зеленского.

    Глава МИД России Сергей Лавров в интервью телеканалу НТВ предостерег от излишнего энтузиазма по поводу давления президента США Дональда Трампа на Европу и Владимира Зеленского, передает РИА «Новости».

    «Мы не раз об этом говорили, что нам нельзя впадать в восторженное восприятие происходящего: что президент США Дональд Трамп «поставил на место» европейцев, Владимира Зеленского и требует от них выполнить…», – подчеркнул министр.

    Лавров отметил, что хотя подобные действия Трампа могут восприниматься положительно с точки зрения поиска мира на Украине, пока ситуация далека от разрешения. Министр напомнил, что переговоры по урегулированию продолжаются и недавно прошел второй раунд в Абу-Даби.

    Он добавил, что впереди еще длинный путь для достижения прогресса, и призвал сохранять сдержанность в оценках происходящего.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия продолжает обсуждать пути урегулирования ситуации на Украине.

    Лавров также отметил, что США больше не готовы следовать предложениям, которые сами выдвигали по Украине на встрече в Анкоридже.

    Глава МИД России охарактеризовал текущую политику США в отношении России «байденовщиной». Газета ВЗГЛЯД выяснила, о чем говорят изменения в риторике Москвы.

    12 февраля 2026, 01:18 • Новости дня
    Минфин США заявил о возможном снятии санкций с российской нефти

    Бессент: При урегулировании на Украине США могут снять санкции с России

    Минфин США заявил о возможном снятии санкций с российской нефти
    @ Bonnie Cash/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Отмена ограничений на российскую нефть возможна после достижения мирного соглашения по украинскому кризису, заявил глава Минфина США Скотт Бессент.

    Бессент не исключил снижения мировых цен на энергоносители. «Если по Венесуэле, Ирану, а также России и Украине удастся добиться урегулирования, то на рынки сможет поступить много нефти, с которой Минфин снимет санкции», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на Fox News.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Бессент заявил, что введение дополнительных санкций против России будет зависеть от хода переговоров по урегулированию на Украине. Он также добавил, что санкции США в октябре 2025 года против «Роснефти» и «Лукойла» якобы помогли России сесть за стол переговоров.

    9 февраля 2026, 13:01 • Новости дня
    Кремль сообщил о критической ситуации на Кубе из-за «удушающих приемов» США

    Песков: На Кубе сложилась критическая ситуация из-за удушающих приемов США

    Кремль сообщил о критической ситуации на Кубе из-за «удушающих приемов» США
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Россия обсуждает с Кубой возможность оказания посильной помощи и пути выхода из создавшейся на острове критической ситуации из-за «удушающих приемов» США, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков заявил, что ситуация на Кубе остается крайне сложной, и об этом известно российским властям, передает РИА «Новости».

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил журналистам: «Мы по дипломатическим, по иным каналам осуществляем интенсивный контакт с нашими кубинскими друзьями».

    Песков особо отметил, что серьезные трудности для Кубы создают действия США. По его словам, «удушающие приемы» со стороны Вашингтона приносят много проблем для страны. Власти России внимательно следят за происходящим и поддерживают активный диалог с Гаваной.

    Песков отметил, что Москва и Гавана обсуждают возможные пути преодоления кризиса, Россия рассматривает варианты оказания посильной помощи. При этом поддержка осуществляется как по дипломатическим, так и по другим каналам.

    Ранее власти Кубы уведомили международные авиакомпании о завершении запасов авиационного топлива на острове в понедельник.

    США планируют начать морскую блокаду Кубы.

    На Кубе объявили чрезвычайное положение из-за «угрозы США». Также Куба пообещала сохранить суверенитет, несмотря на давление США.

    Газета ВЗГЛЯД выясняла, как США рассчитывают подчинить Кубу.

    10 февраля 2026, 14:22 • Новости дня
    Лавров: Россия больше не ждет ответа США на предложение Путина по ДСНВ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия не ожидает какого-либо ответа от США на предложение президента России Владимира Путина продлить ограничения по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), сообщил глава российского МИД Сергей Лавров.

    Лавров в интервью НТВ заявил, что инициатива главы государства о продлении моратория на увеличение потолков вооружений, озвученная в сентябре 2025 года, не встретила реакции со стороны Вашингтона, передает ТАСС.

    «А ответа и не будет больше», – подчеркнул министр, добавив, что Москва публично озвучивала отсутствие отклика. По его словам, Россия не драматизирует истечение срока ДСНВ, поскольку документ фактически не действовал последние три года. «Я не стал бы пока так драматизировать, мол, договор развалился», – сказал Лавров.

    Глава МИД России заверил, что российские вооруженные силы полностью обеспечивают безопасность страны. «За состояние соответствующих наших систем мы спокойны. Уверены в том, что это абсолютно надежно гарантирует нашу безопасность», – заявил Лавров. Он отметил, что любые попытки агрессии против России встретят «абсолютно неприемлемый для противников ответ», что соответствует принципам ядерного сдерживания.

    Ранее Лавров подчеркнул роль армии, флота и воздушно-космических сил в обеспечении национальной безопасности на фоне завершения действия ДСНВ.

    В Белом доме пообещали диалог с Россией о новом договоре по ракетам.

    9 февраля 2026, 21:25 • Новости дня
    США опровергли слова Зеленского о желании Вашингтона закончить конфликт к лету
    США опровергли слова Зеленского о желании Вашингтона закончить конфликт к лету
    @ IMAGO/Mike Schmidt/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Владимир Зеленский ошибся, когда заявил, что американская сторона желает видеть завершение украинского конфликта к лету, сказал постпред США при НАТО Мэтью Уитакер.

    Зеленский заявлял, что США стремятся окончить конфликт на Украине к июню, но США подобных заявлений не делали, сказал Уитакер, передает ТАСС со ссылкой на Guardian.

    При этом постпред добавил, что Вашингтон все же заинтересован завершить конфликт «как можно скорее».

    Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто указывал, что украинский конфликт уже бы завершился, если бы не европейцы, которые препятствуют мирным инициативам президента США Дональда Трампа.

    9 февраля 2026, 11:19 • Новости дня
    Лавров: НАТО, ЕС и ОБСЕ отживают свой век

    Лавров заявил об утрате США влияния и ослаблении НАТО, ЕС и ОБСЕ

    Лавров: НАТО, ЕС и ОБСЕ отживают свой век
    @ PAVEL BEDNYAKOV/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что такие организации, как НАТО, Евросоюз и ОБСЕ, теряют прежнее значение из-за изменений в мировой политике и балансе сил.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что такие организации, как НАТО, Евросоюз и ОБСЕ, теряют свою актуальность и уходят в прошлое, передает ТАСС.

    В интервью для международной сети TV BRICS он подчеркнул, что альянс не выполнил свои обещания не расширяться на восток, данные еще Советскому Союзу, а Евросоюз разрушил инфраструктуру сотрудничества с Россией. Лавров также отметил, что ОБСЕ «полностью подчинилась односторонним действиям Запада и забыла про основополагающий принцип консенсуса».

    Кроме того, глава МИД России выразил мнение, что Соединенные Штаты объективно утрачивают экономическое влияние в мировой экономике, а страны Глобального Юга, в том числе Китай, Индия и Бразилия, усиливают свою роль.

    Он обратил внимание на происходящие процессы в Африке, где все больше государств стремятся развивать собственную промышленность, а не просто экспортировать сырье. Лавров напомнил, что Советский Союз начинал помогать африканским странам в этом направлении.

    Лавров отметил НАТО как пережиток прошлого и заявил, что сценарии распада альянса не входят в интересы Москвы.

    Также Лавров указывал, что Запад делает все для того, чтобы ОБСЕ прекратила свое существование.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что западные страны стремятся превратить ОБСЕ в инструмент русофобской политики и поддержки киевских властей.

    11 февраля 2026, 12:57 • Новости дня
    Кремль сообщил о планах обсудить с США сделки с нефтью Венесуэлы

    Песков: Россия будет общаться с США для решения вопроса сделок с нефтью Венесуэлы

    Tекст: Вера Басилая

    Власти России намерены обсудить с США ситуацию, связанную с введённым запретом на участие в нефтяных сделках с Венесуэлой, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, Россия планирует использовать существующие каналы связи с Соединенными Штатами для разъяснения ситуации вокруг запрета на участие в сделках с венесуэльской нефтью, передает РИА «Новости».

    Песков заявил журналистам, что Москва будет вести диалог с Вашингтоном по данному вопросу.

    Ранее власти США ввели запрет на транзакции с Россией в лицензии на операции с нефтью из Венесуэлы.

    OFAC отметило, что смягчение санкций в отношении Венесуэлы не распространяется на лиц и компании, связанные с Россией, Ираном, Китаем, КНДР и Кубой.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил о наличии противоречий между заявлениями и действиями США в отношении России.

    США заняли третье место в февральском «Рейтинге недружественных правительств», составленном газетой ВЗГЛЯД.

    9 февраля 2026, 20:43 • Новости дня
    Рябков оценил перспективы нового саммита президентов России и США
    Рябков оценил перспективы нового саммита президентов России и США
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил о наличии идеи проведения саммита президентов России и США.

    В ходе встречи шерп БРИКС в Нью-Дели он отметил, что на данный момент для России важнейшим вопросом остается содержательная сторона возможной встречи, передает «Московский комсомолец».

    По словам Рябкова, до тех пор, пока не будет достигнута ясность в отношении тем и целей саммита, обсуждать детали, сроки и место его проведения российская сторона не намерена.

    В октябре Путин и Трамп провели телефонный разговор, после чего была согласована их встреча в Будапеште, но позднее она была отменена.

    9 февраля 2026, 12:02 • Новости дня
    Лавров заявил о попытках США контролировать связи России в БРИКС
    Лавров заявил о попытках США контролировать связи России в БРИКС
    @ Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Инициативы БРИКС направлены не против США, а на развитие самостоятельных финансовых и торговых инструментов, а Вашингтон пытается поставить под контроль торговлю России с Индией и другими партнерами, министр иностранных дел Сергей Лавров.

    По словам Лаврова, инициативы БРИКС, касающиеся создания альтернативных платежных платформ, расчетов в национальных валютах, перестраховочных возможностей и зерновой биржи, обсуждаются для формирования независимых от США механизмов, передает ТАСС.

    Лавров уточнил, что эти меры не направлены против Вашингтона, а обусловлены необходимостью освободиться от жесткого контроля США в таких сферах, как платежи, инвестиции и торговля. Министр отметил, что Соединенные Штаты требуют односторонних уступок и контролируют процессы, связанные с инвестициями и торговлей.

    Кроме того, Лавров заявил, что Вашингтон старается контролировать военно-техническое сотрудничество России с Индией и другими членами БРИКС. По его словам, США стремятся поставить под контроль торговлю, инвестиционное сотрудничество и ВТС России с крупнейшими стратегическими партнерами.

    Лавров напомнил, что во время председательства России в БРИКС в 2024 году на саммите в Казани были взяты в работу альтернативные платформы, механизмы расчетов в национальных валютах и новая инвестиционная платформа.

    Ранее Лавров заявил, что инициатива отказа от доллара не исходила от Москвы, что США превратили свою валюту в инструмент давления.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Вашингтон пытается создать альтернативу формату БРИКС.

    9 февраля 2026, 16:04 • Новости дня
    МИД передал властям США предложения по возобновлению прямого авиасообщения
    МИД передал властям США предложения по возобновлению прямого авиасообщения
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Российская сторона направила властям США предложения по возобновлению прямого авиасообщения, заявил глава департамента Северной Атлантики МИД РФ Александр Гусаров.

    Россия передала США свои предложения по возобновлению прямого авиасообщения между странами, сообщил глава департамента Северной Атлантики МИД РФ Александр Гусаров, передает «Коммерсант». По его словам, инициатива Москвы может стать мощным импульсом для восстановления гуманитарных и торгово-инвестиционных связей между Россией и США.

    «Импульс перезапуску гуманитарных и торгово-инвестиционных связей могло бы придать возобновление прямого авиасообщения между нашими странами, причем к выгоде прежде всего самих США. Американским властям переданы наши предложения по этим сюжетам, мяч на их стороне», – подчеркнул Гусаров в интервью газете «Коммерсант».

    В настоящее время прямое авиасообщение между Россией и США отсутствует. Министерство иностранных дел России ожидает ответа от американской стороны на переданные предложения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Росавиации Дмитрий Ядров заявил, что возобновление полетов между Россией и США возможно только после снятия ограничений для российских авиакомпаний.

    Замглавы МИД России Сергей Рябков уточнил, что взаимодействие России и США по вопросам дипсобственности и авиасообщения остается без изменений.

    11 февраля 2026, 15:42 • Новости дня
    Лавров заявил о прекрасных отношениях Путина и Трампа

    Лавров: Путин и Трамп в прекрасных отношениях

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил в ходе правительственного часа в Госдуме, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп поддерживают отличные отношения.

    По его словам, именно это взаимное уважение и человеческая симпатия создали атмосферу, позволившую достичь договоренностей во время встречи в Анкоридже, передает ТАСС.

    «Дух – в смысле атмосферы отношений между президентами Путиным и Трампом – прекрасный. Это на самом деле так», – подчеркнул Лавров.

    Ранее Трамп назвал Путина сильным лидером, с которым нельзя играть.

    10 февраля 2026, 08:45 • Новости дня
    Лавров заявил о невиданных масштабах злоупотребления долларом

    Лавров заявил о беспрецедентном злоупотреблении долларом со стороны США

    Лавров заявил о невиданных масштабах злоупотребления долларом
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Злоупотребление положением доллара продолжается в невиданных масштабах, и США этого не стесняются, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу НТВ заявил, что злоупотребление долларом продолжается в невиданных масштабах, передает ТАСС.

    По его словам, этот процесс сопровождается отсутствием стеснения со стороны Соединенных Штатов, которые открыто используют свое преимущество.

    Лавров подчеркнул, что подход России к этим вопросам определен президентом Владимиром Путиным и основывается на национальных интересах. Министр отметил, что Россия не приемлет методов торговых, экономических и валютных войн.

    Ранее Лавров заявил, что власти США при Джо Байдене превратили доллар в инструмент давления и политического шантажа.

    Бывший тренер сборной России Пихлер призвал не пускать россиян на Олимпиаду
    Задержан замгубернатора Челябинской области
    В двух регионах России средняя зарплата превысила 200 тыс. рублей
    Трамп обязал армию США перейти на угольную генерацию
    В Швейцарии решили провести референдум о потолке численности населения
    Установлены мигранты, изжившие строителей Стоунхенджа
    Стрельбу в школе в Канаде устроил 18-летний трансгендер

    Россия завершает перезагрузку автомобильных заводов

    Два последних из 13 заводов, оставленных западными автоконцернами в 2022 году, возобновят работу в 2026 году. Об этом заявил Минпромторг. На этом закончится многолетняя эпопея с перезагрузкой пустующих мощностей. На обеих площадках будут выпускать автомобили под российскими брендами. Однако внутри будет скрываться китайская начинка. Таково будущее отечественного автопрома. Подробности

    «Байденовщина» опять мешает отношениям России и США

    «Это чистая "байденовщина"», – так охарактеризовал текущую политику США в отношении России глава МИД Сергей Лавров. В новом интервью дипломат дал довольно жесткую оценку диалогу с Вашингтоном: Штаты отказываются от договоренностей по Украине, вводят новые санкции и блокируют восстановление двустороннего сотрудничества. О чем говорят изменения в риторике Москвы? Подробности

    Как становится лучше истребитель Су-57

    Новая партия самолетов пятого поколения Су-57, только что поступившая в войска, существенно отличается от машин предыдущих выпусков. Какие именно новые боевые системы установлены на переданных образцах и какие дополнительные возможности они предоставляют для ВКС? Подробности

    Европа надорвалась в попытке превзойти США по тратам на Зеленского

    Еще год назад эксперты в России и на Западе полагали, что Европа не сумеет восполнить вакуум в украинском бюджете после отказа США от финансовой поддержки Киева. Тем не менее свежее исследование Кильского института мировой экономики говорит об обратном: благодаря помощи Европы Украина якобы не ощутила сокращения поддержки со стороны США. Насколько корректны эти данные? Подробности

    Киев испугался последствий покушения на генерала Алексеева

    В Москве совершено покушение на замначальника ГРУ Владимира Алексеева. Генерал-лейтенант получил несколько огнестрельных ранений, выжил и находится в тяжелом состоянии. На Украине, где ранее неоднократно брали на себя ответственность за подобные преступления, неофициально говорят о некой «третьей стороне». Однако, как полагают эксперты, за этим нападением в любом случае стоят те, кто намерен сорвать переговорный процесс. Подробности

    • Россия и ЕС открыли «канал связи»

      Президент Франции Эммануэль Макрон заявил об открытии «технического канала связи» с Россией. Таким образом, Евросоюз нашел замену для главной евродипломатки Каи Каллас.

    • Лавров ужесточил риторику в адрес Трампа

      Глава МИД России Сергей Лавров дал серию интервью, в которых оценил последние действия США. Министр был гораздо более жесток, чем в последние месяцы, когда Москва вполне успешно находила общий язык с командой Дональда Трампа. Что же случилось?

    • От атаки Трампа выиграла власть Германии

      Властям Германии вопреки всем прогнозам удалось переломить ситуацию со своей популярностью: она растет, тогда как рейтинг партии «Альтернатива для Германии» падает, она больше не самая популярная политическая сила ФРГ. А виноват в этом президент США Дональд Трамп.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Когда менять зимнюю резину на летнюю в 2026 году: сроки, штрафы и советы ГИБДД

      В климатических условиях России для безопасной эксплуатации автомобиля обязательным является использование соответствующих шин по сезону – зимних или летних. Какие нормативы для этого устанавливает закон, когда лучше всего менять автомобильную резину и как это делать правильно?

    • ОГЭ 2026: расписание экзаменов, список предметов и минимальные баллы

      Основной государственный экзамен – обязательная форма итоговой аттестации для выпускников девятых классов. По результатам ОГЭ школьники получают аттестат об основном общем образовании, который необходим для продолжения обучения в десятом классе или поступления в колледж. Какие предметы сдают на ОГЭ в 2026 году, как выглядит расписание экзаменов и что разрешено проносить в экзаменационный зал?

    • СНИЛС в 2026: что это, зачем нужен и как оформить

      Каждый гражданин России имеет уникальный номер в системе государственного учета – СНИЛС. Какие функции выполняет этот номер, как его получить и при каких обстоятельствах требуется его предъявление?

    • Трамп: Официант, еще льда!

      Свои притязания на Гренландию президент США Дональд Трамп обосновывает тем, что он просит только «о куске льда, холодном и расположенном в труднодоступном месте». Однако многие подозревают, что этот кусок льда только раззадорит территориальные аппетиты хозяина Белого дома.

    • Немецкие солдаты защищали Гренландию только сутки

      Группа немецких военнослужащих покинула Гренландию столь же внезапно, как и полетела на этот принадлежащий Дании остров. В целом же миссия бундесвера в Гренландии продлилась менее чем двое суток – хотя изначально предполагалось, что она будет длительной. Похоже, что в Берлине испугались даже символического военного присутствия в Гренландии в условиях давления США.

    • Личные амбиции Трампа переходят на всю планету

      2026 год начался с крайне агрессивных шагов президента США. Дональд Трамп отдал приказ по нефтяной блокаде Венесуэлы, захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро и резкому усилению давления на ряд других стран, от Кубы и до Ирана.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

