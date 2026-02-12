Брат Карла III задолжал королевской семье 12 млн фунтов за выплату Джуфре

The Sun сообщила о долге брата Карла III Эндрю в 12 млн фунтов за выплату Джуфре

Tекст: Мария Иванова

Брат короля Карла III, Эндрю Маунтбеттен-Виндзор, задолжал королевской семье 12 млн фунтов стерлингов, которые были потрачены на выплату компенсации американке Вирджинии Джуфре, пишет The Sun.

Деньги предназначались для того, чтобы урегулировать громкий скандал: Джуфре обвинила принца Эндрю в том, что он был среди мужчин, которые принуждали ее к сексу в 17 лет, отмечает ТАСС.

По данным издания, значительную часть суммы – 7 млн фунтов – Эндрю занял у своей матери, королевы Елизаветы II, а еще 3 млн фунтов взял из фонда принца Филиппа. Брат предоставил ему дополнительно 1,5 млн, остальное добавили другие члены семьи. Однако, как отмечают источники, «Эндрю не вернул ни копейки».

Скандал вокруг принца начался после расследования дел американского финансиста Джеффри Эпштейна. В 2019 году Эндрю отказался от исполнения официальных обязанностей, а в 2022 году королева лишила его почетных воинских званий и покровительства организаций. Позднее, в 2025 году, Эндрю объявил об отказе от титула герцога Йоркского, а Букингемский дворец сообщил о лишении его титула «принц».

Несмотря на многолетние отрицания своей вины, после подачи иска в США Эндрю согласился на внесудебное урегулирование, выплатив компенсацию Джуфре. Скандал и финансовые обязательства принца продолжают оставаться предметом обсуждения в британском обществе.

Как заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, спецслужбы Британии знали о связях бывшего принца Эндрю с Джеффри Эпштейном, но не предпринимали никаких действий.

Принц Уильям ранее выразил тревогу из-за новых разоблачений по делу Эпштейна.

Скандал вокруг брата короля Карла III, принца Эндрю, усилился после публикации его переписки с Эпштейном, связанной с официальными правительственными документами.