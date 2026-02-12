Ни сегодня, ни завтра, ни через несколько месяцев никакого устойчивого мирного соглашения подписано не будет. Разве что на фронте или в украинском тылу произойдет такое событие, которое заставит руководство киевского режима (очевидно, не Зеленского) резко протрезветь и принять тяжелые условия.5 комментариев
Экс-главу МВД Южной Кореи приговорили к реальному сроку
Бывшего министра внутренних дел Южной Кореи Ли Сан Мина признали виновным в пособничестве незаконному введению военного положения и попытке блокировать работу СМИ.
Судья Центрального райсуда Сеула Рю Гён Чжин огласил приговор, назначив политику семь лет лишения свободы, передает РИА «Новости».
Ли Сан Мина арестовали в августе 2025 года за содействие экс-президенту Юн Сок Ёлю в организации мятежа в декабре 2024 года. Следствие установило, что он давал указания полиции и пожарным отключить свет и воду в офисах СМИ. Эти меры предпринимались для контроля над распространением информации в стране.
Кроме того, бывшего министра уличили в даче ложных показаний на слушаниях по импичменту президента. Прокуратура настаивала на более суровом наказании и требовала для обвиняемого 15 лет заключения.
Ранее экс-президента Южной Кореи Юн Сок Ёля осудили на пять лет за то, что его служба охраны заблокировала арест в резиденции в Сеуле.