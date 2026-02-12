Экс-главу МВД Южной Кореи приговорили к реальному сроку

Tекст: Алексей Дегтярёв

Судья Центрального райсуда Сеула Рю Гён Чжин огласил приговор, назначив политику семь лет лишения свободы, передает РИА «Новости».

Ли Сан Мина арестовали в августе 2025 года за содействие экс-президенту Юн Сок Ёлю в организации мятежа в декабре 2024 года. Следствие установило, что он давал указания полиции и пожарным отключить свет и воду в офисах СМИ. Эти меры предпринимались для контроля над распространением информации в стране.

Кроме того, бывшего министра уличили в даче ложных показаний на слушаниях по импичменту президента. Прокуратура настаивала на более суровом наказании и требовала для обвиняемого 15 лет заключения.

Ранее экс-президента Южной Кореи Юн Сок Ёля осудили на пять лет за то, что его служба охраны заблокировала арест в резиденции в Сеуле.