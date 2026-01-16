Суд приговорил экс-президента Южной Кореи Юн Сок Ёля к пяти годам

Экс-глава Южной Кореи Юн Сок Ёль приговорен на пять лет за препятствование аресту

Tекст: Мария Иванова

Бывший президент Республики Корея Юн Сок Ёль приговорен к пяти годам тюрьмы по делу о препятствовании аресту, передает ТАСС.

Решение вынесено судом первой инстанции в Сеуле, заседание транслировал телеканал «Рёнхап Ньюс ТВ». Прокуратура настаивала на назначении бывшему главе государства десяти лет заключения.

Инцидент произошел 3 января 2025 года, когда президентская служба охраны не позволила полиции задержать Юн Сок Ёля в его столичной резиденции. Впрочем, спустя почти две недели правоохранители сумели арестовать бывшего лидера – это произошло пятнадцатого января.

Юн Сок Ёль проходит фигурантом сразу по восьми судебным делам, четыре из которых связаны с подозрениями в попытке введения военного положения. Приговор по делу о блокировании ареста стал первым вердиктом суда первой инстанции. По другому резонансному процессу, связанному с мятежом против государственного строя, 13 января этого года группа спецпрокурора ходатайствовала о смертной казни для экс-президента.

Судебная система Республики Корея предусматривает возможность подачи апелляции, а также рассмотрение дела в Верховном суде. Таким образом, решение суда первой инстанции еще может быть обжаловано защитой Юн Сок Ёля.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце прошлого года парламент Южной Кореи поддержал импичмент президенту страны Юн Сок Елю, за отставку которого проголосовали 204 депутата.

В начале 2026-го управление антикоррупционных расследований Южной Кореи обратилось к исполняющему обязанности президента Чхве Сан Моку с просьбой о содействии в аресте Юн Сок Еля после выдачи судом ордера на арест из-за дела о мятеже.

Ранее прокуроры потребовали 10 лет тюрьмы для экс-президента Юн Сок Еля.