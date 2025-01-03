Южнокорейские власти потребовали содействия в аресте Юн Сок Еля

Антикоррупционное управление Южной Кореи запросило содействие и. о. президента в аресте Юн Сок Ёля

Tекст: Мария Иванова

Правоохранительные органы Южной Кореи обратились к исполняющему обязанности президента Чхве Сан Моку с просьбой содействовать в аресте президента Юн Сок Ёля, сообщает ТАСС. В управлении антикоррупционных расследований отметили, что реализация ордера на арест осложнена из-за продолжающейся охраны президента.

«В нынешней ситуации считаем, что применение ордера на арест фактически невозможно из-за того, что сотрудники службы охраны президента продолжают нести охрану,» – сообщил сотрудник управления. Также было подчеркнуто, что Чхве Сан Мок, контролирующий службу безопасности, должен распорядиться о признании ордера законным.

Суд выдал ордер на арест Юн Сок Ёля 31 декабря после его трехкратного неявления на допрос по делу о мятеже. Попытка следователей проникнуть на территорию президентской резиденции в Сеуле была остановлена из-за сопротивления охраны, которая посчитала действия следователей незаконными.

Ситуация вокруг резиденции накалилась из-за массовых митингов как в поддержку, так и против Юн Сок Ёля. В декабре парламент объявил импичмент президенту, обвиняя его в введении военного положения, но его полномочия остаются приостановленными, пока Конституционный суд не вынесет окончательное решение. Южнокорейские законы допускают уголовное преследование действующего президента за мятеж и измену.

Как писала газета ВЗГЛЯД, антикоррупционное управление Южной Кореи временно приостановило исполнение ордера на арест президента Юн Сок Еля после противостояния с его службой охраны. Следователи, прибывшие для ареста президента в резиденцию главы государства, прошли через кордоны военных, которые прежде блокировали их, но южнокорейские военные не позволили сотрудникам прокуратуры арестовать президента.