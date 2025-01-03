Мир неизбежно будет двигаться к системе рационального потребления. Это мир, в котором есть, конечно, место и фрикам, потому что они занимают свою нишу потребления. Но их удел – вовсе не трон властителей дум, не главные сцены и не всенародное обсуждение, а шоу уродов типа «Евровидения».19 комментариев
Правоохранительные органы Южной Кореи приостановили арест президента
Управление коррупционных расследований Южной Кореи приостановило арест президента Юн Сок Еля
Антикоррупционное управление Южной Кореи временно приостановило исполнение ордера на арест президента Юн Сок Еля после противостояния с его службой охраны, сообщило агентство News1.
По информации агентства News1, объединенная следственная группа, в состав которой входят представители управления и полиции, прибыла к резиденции президента около 08:02 по местному времени. Однако, начавшееся противостояние с охраной президента не позволило провести обыск на территории комплекса, передает ТАСС.
Как сообщило агентство Yonhap, юристы президента Юн Сок Еля, Ким Хон Иль и Юн Гап Гын, также прибыли в резиденцию в момент инцидента. Они заявили, что ордер на арест недействителен, так как антикоррупционное управление не уполномочено проводить расследования по делу о мятеже.
Начальник службы охраны президента запретил обыск, ссылаясь на нарушение закона о спецслужбах. Он также подчеркнул, что требования следственной группы не соответствуют установленным правовым нормам. Решение о приостановке ареста было принято после консультаций с юридической командой президента.
Управление антикоррупционных расследований подало заявление на ордер в суд, что означает его ключевую роль в расследовании. Однако, согласно законодательству, другие следственные органы обязаны подчиниться, если антикоррупционное управление запросит передачу дела.
Ранее президент Южной Кореи Юн Сок Ель объявил о введении военного положения в начале декабря для борьбы с «просеверокорейскими силами». Депутаты парламента приняли резолюцию, требующую отмены этого военного положения после попытки силового давления.
В результате парламент Южной Кореи поддержал импичмент президенту Юн Сок Елю, за его отставку проголосовали 204 депутата.
После импичмента суд выдал ордер на арест Юн Сок Еля, обвиняя его в организации мятежа и превышении полномочий.