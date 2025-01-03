Правоохранительные органы Южной Кореи приостановили арест президента

Управление коррупционных расследований Южной Кореи приостановило арест президента Юн Сок Еля

Tекст: Вера Басилая

По информации агентства News1, объединенная следственная группа, в состав которой входят представители управления и полиции, прибыла к резиденции президента около 08:02 по местному времени. Однако, начавшееся противостояние с охраной президента не позволило провести обыск на территории комплекса, передает ТАСС.

Как сообщило агентство Yonhap, юристы президента Юн Сок Еля, Ким Хон Иль и Юн Гап Гын, также прибыли в резиденцию в момент инцидента. Они заявили, что ордер на арест недействителен, так как антикоррупционное управление не уполномочено проводить расследования по делу о мятеже.

Начальник службы охраны президента запретил обыск, ссылаясь на нарушение закона о спецслужбах. Он также подчеркнул, что требования следственной группы не соответствуют установленным правовым нормам. Решение о приостановке ареста было принято после консультаций с юридической командой президента.

Управление антикоррупционных расследований подало заявление на ордер в суд, что означает его ключевую роль в расследовании. Однако, согласно законодательству, другие следственные органы обязаны подчиниться, если антикоррупционное управление запросит передачу дела.

Ранее президент Южной Кореи Юн Сок Ель объявил о введении военного положения в начале декабря для борьбы с «просеверокорейскими силами». Депутаты парламента приняли резолюцию, требующую отмены этого военного положения после попытки силового давления.

В результате парламент Южной Кореи поддержал импичмент президенту Юн Сок Елю, за его отставку проголосовали 204 депутата.

После импичмента суд выдал ордер на арест Юн Сок Еля, обвиняя его в организации мятежа и превышении полномочий.

