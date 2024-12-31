Суд Южной Кореи выдал ордер на арест президента страны Юн Сок Еля

Президента Республики Корея Юн Сок Еля обвинили в мятеже и приостановили полномочия решением судаы

Tекст: Денис Тельманов

Суд Южной Кореи выдал ордер на арест и обыск президента Юн Сок Еля, передает ТАСС. Это решение связано с импичментом, объявленным ему парламентом 14 декабря. Выданный ордер стал первым случаем подобного рода в истории страны, что подчеркивает серьезность обвинений в отношении Юн Сок Еля.



Отметим, что обвинения касаются введения военного положения президентом, что подозревается как организация мятежа и превышение полномочий. Объединенная следственная группа, в которую входят представители антикоррупционного управления, полиции и министерства обороны, обратилась в суд с просьбой о выдаче ордера 30 декабря.

Юн Сок Ель уже в третий раз отказался явиться на допрос в Управление антикоррупционных расследований, что стало основанием для подачи заявления на арест. Его адвокат оспаривал заявление на ордер, утверждая, что управление не имеет права расследовать подозрения в мятеже.

Полномочия Юн Сок Еля временно приостановлены до решения Конституционного суда. Агентство Ренхап предполагает, что ордер вскоре будет приведен в исполнение, однако точный график пока не определен.

Как писала газета ВЗГЛЯД, парламент Южной Кореи поддержал импичмент президенту Юн Сок Елю, за его отставку проголосовали 204 депутата. Объединенная следственная группа Южной Кореи обратилась в суд с запросом на арест Юн Сок Еля после его неоднократного отказа явиться на допрос по делу о мятеже и приостановки его полномочий вследствие импичмента.

Президент Республики Корея Юн Сок Ель ранее пообещал выделить Украине дополнительно 2,3 млрд долларов в форме гуманитарной помощи и льготных кредитов, сообщило агентство Ренхап.