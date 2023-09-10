Что сказать о батальоне? Это обычный героический коллектив. Да, именно в русской жизни вроде бы плохо совместимые понятия «обыденности» и «героизма» тесно сплелись, и Донбасс тому особо яркое свидетельство.3 комментария
Южная Корея пообещала выделить Украине 2,3 млрд долларов
Ренхап: Президент Южной Кореи обещал выделить Украине 2,3 млрд долларов в виде помощи и кредитов
Президент Республики Корея Юн Сок Ёль пообещал выделить Украине дополнительно 2,3 млрд долларов в форме гуманитарной помощи и льготных кредитов, сообщило агентство Ренхап.
По его информации, в 2024 году Южная Корея выделит 300 млн долларов на гуманитарную помощь Киеву, еще 2 млрд будут предоставлены в форме долгосрочных кредитов с низкой процентной ставкой через южнокорейский Фонд экономического развития и сотрудничества с 2025 года, передает ТАСС.
Как пояснили в офисе президента Республики Корея, это обещание «заложит основы полноценного участия Сеула в будущих проектах восстановления Украины».
Ранее первый заместитель южнокорейского управления национальной безопасности Ким Тхэ Хе заявил, что Южная Корея планирует расширить помощь в поставках миноискателей и оборудования для разминирования, потому что потребность Украины в них чрезвычайно велика.