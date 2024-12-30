Хочется надеяться, что военным преступникам и отдающим преступные приказы главарям киевского режима, включая самых высокопоставленных, уготована та же участь, что и Дудаеву, Масхадову, Басаеву и Радуеву.17 комментариев
СМИ сообщили о запросе на арест президента Южной Кореи
Полиция запросила ордер на арест президента Южной Кореи из-за обвинений в мятеже
Объединенная следственная группа Южной Кореи обратилась в суд с запросом на арест президента Юн Сок Еля после его неоднократного отказа явиться на допрос по делу о мятеже и приостановки его полномочий вследствие импичмента.
Объединенная следственная группа Южной Кореи, в которую входят представители управления антикоррупционных расследований, полиции и министерства обороны, обратилась в суд в Сеуле с заявлением на арест президента Юн Сок Еля, сообщает ТАСС. Запрос был сделан 30 декабря после того, как президент в третий раз проигнорировал вызов на допрос по делу о мятеже.
Юн Сок Ель ранее ввел военное положение в стране, ссылаясь на необходимость борьбы с «просеверокорейскими элементами», однако это решение было отменено после шести часов действия. Южнокорейские законы предусматривают возможность уголовного преследования действующего президента, если дело связано с мятежом или государственной изменой.
14 декабря парламент Южной Кореи принял решение об импичменте Юн Сок Еля, в результате чего его полномочия были временно приостановлены. Теперь Конституционному суду предстоит определить дальнейшую судьбу президента – подтвердить импичмент или восстановить его в должности.
Как писала газета ВЗГЛЯД, парламент Южной Кореи поддержал импичмент президенту Юн Сок Елю, за что проголосовали 204 депутата. Парламент Южной Кореи также одобрил проведение специального расследования в отношении первой леди Ким Гон Хи по подозрению в махинациях с ценными бумагами. Президент Республики Корея Юн Сок Ель обратился к стране, заявив, что «с честью пройдет через импичмент».