В Тбилиси возмутились встречей западных послов с радикалами

Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

«Они (радикальные оппозиционеры) предпочитают идти не в суд, а бежать к иностранным дипломатам, – сказал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. – Они боятся правосудия, потому что эти политические партии годами занимаются саботажем, не признают легитимности государственных институтов».

Глава правительства также назвал «возмутительной попыткой политического давления» заявления Еврокомиссии о том, что та будет внимательно мониторить процесс в Конституционном суде.

Депутат от правящей «Грузинской мечты» Давид Матикашвили назвал «нарушением Венской конвенции, вмешательством во внутренние дела» такие «кулуарные встречи» западных послов с радикальными оппозиционерами.

Его коллега по парламенту и партии Ираклий Кадагишвили назвал «фактом» «управление послами политическими процессами в Грузии».

Один из участников встречи, лидер «Партии федералистов» Гига Бокерия сказал, что «нет ничего удивительного в том, что представители свободного мира интересуются запретом оппозиции в Грузии».

Ранее во вторник МИД Грузии в своем заявлении выразил «обеспокоенность» заявлением Брюсселя о «внимательном мониторинге» иска правящей «Грузинской мечты» в Конституционном суде о запрете пяти радикальных оппозиционных партий.