Российский кейс со взаимной заморозкой активов – российских на Западе, западных в России – радикально отличается от всех предыдущих историй заморозки суверенных средств. У России есть сопоставимый объем чужих активов на ее территории. Это создает ситуацию взаимного удержания активов и денег в заложниках, не имеющую исторических аналогов.3 комментария
В Тбилиси возмутились встречей западных послов с радикалами
Власти Грузии выразили возмущение и назвали вмешательством во внутренние дела встречу в Тбилиси во вторник послов Франции, Германии и Британии с лидерами пяти радикальных оппозиционных партий, запрета которых через Конституционный суд с 21 октября будет добиваться правящая «Грузинская мечта», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Они (радикальные оппозиционеры) предпочитают идти не в суд, а бежать к иностранным дипломатам, – сказал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. – Они боятся правосудия, потому что эти политические партии годами занимаются саботажем, не признают легитимности государственных институтов».
Глава правительства также назвал «возмутительной попыткой политического давления» заявления Еврокомиссии о том, что та будет внимательно мониторить процесс в Конституционном суде.
Депутат от правящей «Грузинской мечты» Давид Матикашвили назвал «нарушением Венской конвенции, вмешательством во внутренние дела» такие «кулуарные встречи» западных послов с радикальными оппозиционерами.
Его коллега по парламенту и партии Ираклий Кадагишвили назвал «фактом» «управление послами политическими процессами в Грузии».
Один из участников встречи, лидер «Партии федералистов» Гига Бокерия сказал, что «нет ничего удивительного в том, что представители свободного мира интересуются запретом оппозиции в Грузии».
Ранее во вторник МИД Грузии в своем заявлении выразил «обеспокоенность» заявлением Брюсселя о «внимательном мониторинге» иска правящей «Грузинской мечты» в Конституционном суде о запрете пяти радикальных оппозиционных партий.