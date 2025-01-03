Мир неизбежно будет двигаться к системе рационального потребления. Это мир, в котором есть, конечно, место и фрикам, потому что они занимают свою нишу потребления. Но их удел – вовсе не трон властителей дум, не главные сцены и не всенародное обсуждение, а шоу уродов типа «Евровидения».18 комментариев
Следователи смогли преодолеть кордоны военных для ареста президента Южной Кореи
Следователи, прибывшие для ареста президента Южной Кореи Юн Сок Еля в резиденцию главы государства, прошли через кордоны военных, которые прежде блокировали их, сообщает «Ренхап».
Правоохранителям также нужно прийти к согласию с охраной президента, передает ТАСС со ссылкой на «Ренхап».
Однако служба охраны президента отказала следователям в обыске резиденции. Для реализации ордера на арест его нужно лично показать подозреваемому, но следователи не могут зайти в здание. Главе службы охраны ордер на обыск показали, но он следствию отказал, передает РИА «Новости».
Оппозиционная Объединенная демократическая партия Южной Кореи пригрозила правящей партии «народным судом», а охране президента – обвинением в «соучастии в мятеже».
Лидер парламентской фракции демократов Пак Чхан Дэ, говоря о президенте, назвал его «главой мятежа». По словам Пак Чхан Дэ, президент страны «месяц находится в резиденции, просматривая ультраправые YouTube-каналы и подстрекая ультраправые силы». Он считает, что сложившаяся ситуация является «абсурдной».
Напомним, южнокорейские силовики прибыли арестовать Юн Сок Еля, но военные, которые охраняют президента и резиденцию главы государства, заблокировали сотрудников прокуратуры на ее территории.