Следователи смогли преодолеть кордоны военных для ареста президента Южной Кореи

Tекст: Антон Антонов

Правоохранителям также нужно прийти к согласию с охраной президента, передает ТАСС со ссылкой на «Ренхап».

Однако служба охраны президента отказала следователям в обыске резиденции. Для реализации ордера на арест его нужно лично показать подозреваемому, но следователи не могут зайти в здание. Главе службы охраны ордер на обыск показали, но он следствию отказал, передает РИА «Новости».

Оппозиционная Объединенная демократическая партия Южной Кореи пригрозила правящей партии «народным судом», а охране президента – обвинением в «соучастии в мятеже».

Лидер парламентской фракции демократов Пак Чхан Дэ, говоря о президенте, назвал его «главой мятежа». По словам Пак Чхан Дэ, президент страны «месяц находится в резиденции, просматривая ультраправые YouTube-каналы и подстрекая ультраправые силы». Он считает, что сложившаяся ситуация является «абсурдной».



Напомним, южнокорейские силовики прибыли арестовать Юн Сок Еля, но военные, которые охраняют президента и резиденцию главы государства, заблокировали сотрудников прокуратуры на ее территории.